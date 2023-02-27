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МТС обеспечила мобильным интернетом новые участки Большой кольцевой линии Московского метрополитена

ПАО «МТС», цифровая экосистема, предоставила непрерывный и стабильный доступ к мобильному интернету и услугам связи на новых станциях и в тоннелях Большой кольцевой линии (БКЛ) столичного метро на скорости до 250 Мбит/с. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Компания обеспечила связью стандарта LTE семь новых станций БКЛ: Марьина Роща, Рижская, Сокольники, Печатники, Нагатинский затон, Кленовый бульвар и Текстильщики, а также на двух реконструированных – Варшавская и Каширская. В тоннелях между станциями проложен высокочастотный щелевой кабель, а в вестибюлях и на платформах установлены современные базовые станции. Это позволит абонентам МТС непрерывно пользоваться высокоскоростным интернетом с первых дней работы новых участков БКЛ так же свободно, как и во всем метро столицы.

«Абоненты в метро проводят в среднем полтора часа в день и хотят проводить это время с пользой, общаясь, читая или работая. За прошлый год они скачали почти на 40% больше данных, чем в 2021 г., и спрос на качественное высокоскоростное соединение под землей будет расти дальше. Мы постоянно расширяем сеть на новых станциях и модернизируем существующую сеть. В прошлом году мы заменили старое оборудование на новое и проложили высокочастотный щелевой кабель в тоннелях наиболее загруженных линий – Таганско-Краснопресненской, Арбатско-Покровской, Серпуховско-Тимирязевской и Калужско-Рижской, объединили все задействованные диапазоны для расширения емкости сети LTE. Благодаря этому пассажиры могут пользоваться непрерывным интернетом во время пути, даже не скачивая книги и видео, и решая другие задачи», – сказал технический директор московского региона МТС Владислав Медведев.

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Публичное акционерное общество «Мобильные телесистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений. В России, Белоруссии и Армении услугами мобильной связи МТС пользуются более 88 млн абонентов.

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