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Медведев Владислав



14.01.2025 МТС улучшила связь на новой дороге между МСД и Варшавским шоссе в Москве 1
25.12.2024 МТС улучшила связь на Мытищинской хорде 1
24.12.2024 МТС прокачала связь в универсальном спортивном зале «Дружба» в «Лужниках» 1
18.11.2024 МТС улучшила связь во Дворце тенниса в Лужниках 1
25.09.2024 МТС улучшила качество связи на новом участке дублера Калужского шоссе 1
20.08.2024 МТС улучшила качество связи на новом участке дублера МКАД в Новой Москве 1
09.08.2024 МТС улучшила качество связи в торгово-развлекательном центре «Кузьминки Молл» 1
09.07.2024 МТС разогнала интернет во Всероссийском центре карантина растений 1
20.06.2024 МТС разогнала интернет в инновационном кластере «Ломоносов» МГУ 1
04.06.2024 МТС прокачала мобильный интернет на летней концертной площадке в Москве 1
21.05.2024 МТС улучшила качество связи в торгово-развлекательном центре «Небо» в Солнцево 1
26.04.2024 Передвижные базовые станции МТС ускорят мобильный интернет к майским праздникам в Москве 1
18.01.2024 МТС отключила сеть 3G в диапазоне 2100 МГц внутри ЦКАД, ускорив интернет в Московском регионе на 30% 1
22.12.2023 МТС завершила модернизацию связи в метро Москвы, увеличив трафик данных на треть 1
15.12.2023 МТС запустит технологию XGS-PON для сверхскоростного домашнего интернета 1
12.12.2023 МТС построила комплексную телеком-инфраструктуру в бизнес-центре «Сириус парк» 1
07.12.2023 МТС обеспечила связью рыбный мегарынок «Москва — на волне» 1
20.11.2023 МТС обеспечила мобильной связью птицеводческий селекционный центр «Смена» 1
29.09.2023 МТС ускорила на 20% мобильный интернет на южном участке Московского скоростного диаметра 1
11.09.2023 Пиковая скорость мобильного интернета МТС на МЦД-4 превысила 130 Мбит/с 1
06.09.2023 МТС включила связь на новых станциях линии московского метро, ведущей в аэропорт Внуково 1
22.08.2023 МТС улучшила связь на новом участке Московского скоростного диаметра 1
18.08.2023 МТС обеспечила связью МЦД-3 1
15.08.2023 МТС улучшила связь на новом мосту Москвы 1
20.07.2023 МТС отключит до конца 2023 г. сеть 3G 2100 МГц в пределах ЦКАД, ускорив мобильный интернет на 30% 1
28.06.2023 МТС обеспечила высокоскоростным интернетом жилой комплекс «Огни. 2» 1
11.04.2023 МТС ускорила интернет на всех железнодорожных вокзалах Москвы 1
06.04.2023 МТС улучшила связь на хордовых автомагистралях Москвы 1
09.03.2023 МТС ускорила мобильный интернет в Морозовской детской городской клинической больнице 1
27.02.2023 МТС обеспечила мобильным интернетом новые участки Большой кольцевой линии Московского метрополитена 1
17.02.2023 МТС обеспечила связью новый ледовый дворец в Лужниках 1
18.01.2023 МТС начала устанавливать камеры подъездного видеонаблюдения в Балашихе 1
15.12.2022 МТС в 7 раз увеличила скорость интернета в московском метро 1
29.11.2022 МТС улучшила связь на федеральных трассах Московского региона 1
18.11.2022 МТС увеличила скорость мобильного интернета в Московском метрополитене на 60% 1
31.05.2022 МТС подключила искусственный интеллект к планированию мобильной сети связи 1
02.02.2022 МТС втрое увеличила пропускную способность транспортной сети Московского региона с внедрением технологии CDC-F 1
06.08.2021 МТС готовится к росту объема данных на фиксированной сети 1
02.12.2020 МТС создаст в Московском регионе конвергентную сеть нового поколения 1
27.12.2019 Главные кадровые назначения в 2019 г. Выбор CNews Analytics 1

Публикаций - 47, упоминаний - 48

Медведев Владислав и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12551 46
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1581 4
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5679 3
МегаФон 8804 2
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2039 2
SAP SE 5276 1
Yandex - Яндекс 7339 1
Восход ФГБУ НИИ 644 1
Microsoft Corporation 24624 1
IBM - International Business Machines Corp 9441 1
Oracle Corporation 6687 1
Autodesk 608 1
Acronis - Акронис 448 1
Citrix Systems 812 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8744 1
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 769 1
Baikal Electronics - Байкал Электроникс 411 1
NVision Group - Энвижн Груп 679 1
Nokia Networks - Nokia Mobile Networks - Nokia Mobile Entry Solutions - Nokia Fixed Networks - Nokia Solutions and Networks Oy, NSN - Nokia Siemens Networks 319 1
ДЦОА - Данные Центр обработки и автоматизации 9 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1463 1
Т-Нано - Нанотехнологический центр 36 1
СиДиСи ГК - CDC - Центр Корпоративных Разработок 184 1
МТС ИИ - MTS AI - Центр искусственного интеллекта МТС 74 1
BQ - Bright & Quick - Новая линия 391 1
Цифра ГК 2426 1
ЦЭКИ ФГБУ - Центр экспертизы и координации информатизации 44 1
ОК Лужники - Олимпийский комплекс Лужники - БСА Лужники - Большая спортивная арена Олимпийского комплекса Лужники 82 4
Московский аэропорт Домодедово имени М.В. Ломоносова 335 3
Международный аэропорт Внуково имени А.Н. Туполева - ИАТА: VKO, ИКАО: UUWW 194 2
NanduQ - Qiwi 996 1
Сбер А - Сбербанк АСТ SberB2B ЭТП - Сбербанк Автоматизированная система торгов - Электронная торговая площадка 86 1
ESW Capital 7 1
ВТБ арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина - УК Динамо 121 1
Авиапарк ТРЦ 42 1
ЦСКА ПФК - российский футбольный клуб 36 1
Открытие Арена - стадион 21 1
РПЛ - РФПЛ - Российская Премьер-Лига - Профессиональная футбольная лига - РПЛ - Чемпионат России по футболу 38 1
Международный аэропорт Жуковский 7 1
Россети Ленэнерго 1700 1
Сокольники ПКиО - Парк культуры и отдыха 119 1
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 437 1
РЖД Москва - Павелецкий вокзал - Москва-Павелецкая 57 1
Донстрой - Дон-Строй Инвест 29 1
ЗИЛ АМО - Завод имени И. А. Лихачёва 38 1
Правительство Москвы - Департамент культуры города Москвы - Мосгорпарк - ЦПКиО Горького - Центральный парк культуры и отдыха имени М. Горького 66 1
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс - ВВЦ 408 1
Парк Победы - Парк культуры и отдыха 39 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 977 6
ЦППК МЦД - Московские центральные диаметры 128 2
Минздрав РФ - Департамент информационных технологий и связи - Департамент цифрового развития и информационных технологий 92 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11624 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2802 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1392 1
Минстрой РФ - Министерство строительства и ЖК РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 311 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1372 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5435 1
Россельхознадзор РФ - Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору 133 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6272 2
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 7619 32
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27844 31
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65952 28
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 15855 28
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8123 27
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50398 24
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 3388 16
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11121 15
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5778 14
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21134 13
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6443 12
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5249 12
UC - Unified communications - Унифицированные коммуникации - Интегрированные коммуникации - Коммуникационные сервисы - Unified Communications and Collaboration - Унифицированные коммуникации и совместная работа 2537 12
Телевидение спутниковое - Спутниковое вещание - Satellite television 1383 12
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20598 8
Сетевое оборудование - GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolita 2114 7
2G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 993 6
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9368 6
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 10760 6
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4665 6
VoLTE - Voice over LTE - Технология передачи голоса по сети LTE на IP Multimedia Subsystem (IMS) 975 6
Радиосвязь и радиовещание - Радиочастота - Радиочастотный спектр - Частотный диапазон - Рефарминг - Refarming 1476 6
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24449 5
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 6932 4
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17062 4
Streaming - Стриминговые сервисы - Стриминговые платформы - VideoStreaming - Видеостриминг - Онлайн-трансляции - Потоковое видео 1604 4
ФВФ - фотовидеофиксация - Фото и видео - фотодетектор - камеры контроля скорости - штрафы с камер 991 4
Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 2645 4
5G - пятое поколение мобильной связи 2184 3
UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum 1397 3
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6399 3
Пропускная способность - Bandwidth 1744 3
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7573 3
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13100 3
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12539 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13359 2
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24120 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15715 2
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность - Расширенная реальность - Assisted Reality - Вспомогательная реальность 1389 2
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 2967 2
Автодор - ЦКАД - Центральная кольцевая автомобильная дорога А-113 47 2
Apple iPhone 5 772 1
Apple iPhone 6 4862 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux Брест Виртуализация - Брест ПК СВ - Брест Средство виртуализации 41 1
МТС Роутер - МТС Домашний интернет 35 1
МТС Медиа - МТС Энтертейнмент - МТС Live App 71 1
Соколов Алексей 134 1
Носков Константин 236 1
Солонин Сергей 104 1
Волож Аркадий 251 1
Кисляков Евгений 93 1
Филатов Андрей 114 1
Тихонова Кристина 47 1
Бойко Елена 152 1
Евдокимов Андрей 82 1
Галактионова Инесса 75 1
Парахин Михаил 10 1
Солодовников Денис 94 1
Ким Борис 75 1
Исмаилов Рашид 59 1
Ершов Андрей 50 1
Чибис Андрей 31 1
Худавердян Тигран 91 1
Парфенов Игорь 51 1
Бадалов Андрей 65 1
Махсон Михаил 14 1
Кузнецов Павел 37 1
Буяджи Павел 20 1
Ушацкий Андрей 105 1
Белов Виктор 56 1
Шпак Василий 223 1
Bochenek Tomasz - Боченек Томаш 10 1
Барсегян Алексей 6 1
Каракулин Михаил 2 1
Ольховский Евгений 3 1
Хохлов Сергей 8 1
Морозова Анастасия 35 1
Татаринов Кирилл 42 1
Dahmash Louay - Дахмаш Луай 3 1
Трохин Александр 19 1
Комков Ярослав 1 1
Солодилин Евгений 1 1
Demetrio Russo - Руссо Деметрио 33 1
Хаустов Сергей 1 1
Кушнеренко Илья 1 1
Юров Сергей 8 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7421 45
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43156 35
Россия - РФ - Российская федерация 144195 27
Беларусь - Белоруссия 5638 13
Армения - Республика 2280 12
Москва МКАД - Московская кольцевая автомобильная дорога 294 5
Россия - ЦФО - Московская область - Балашиха 351 4
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14191 3
Россия - ЦФО - Московская область - Коломенский район - Коломна 90 3
Россия - ЦФО - Московская область - Жуковский 92 3
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 2955 3
Москва - ЗелАО - Зеленоградский административный округ - Зеленоград - Префектура Зеленограда 837 3
Москва - ЗАО - Солнцево - Солнцевский район 27 3
Россия - ЦФО - Московская область - Подольский район - Подольск 146 2
Москва - Новая Москва - Большая Москва 73 2
Москва - Садовое кольцо 146 2
Европа 21767 2
Россия - ЦФО - Московская область - Электросталь 94 2
Россия - ЦФО - Курская область 650 2
Россия - ЦФО - Московская область - Ступинский муниципальный район - Ступино 48 2
Россия - ЦФО - Московская область - Павловский Посад 40 2
Россия - ЦФО - Московская область - Реутов 81 2
Москва - Печатники 128 2
Россия - ЦФО - Московская область - Раменский район - Раменское 89 2
Москва - ЮЗАО - Воробьёвы горы 69 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52100 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1868 1
Россия - ЮФО - Севастополь 540 1
Россия - СЗФО - Мурманская область 668 1
Россия - ЦФО - Московская область - Люберецкий район - Люберцы 134 1
Европа Восточная 3075 1
Москва - Троицк - Троицкий административный округ 149 1
Россия - ЦФО - Московская область - Мытищинский муниципальный район - Мытищи 202 1
Россия - ЦФО - Московская область - Пушкино - Пушкинский городской округ 99 1
Россия - ЦФО - Московская область - Щёлково 67 1
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверь 701 1
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1536 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17365 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 2938 1
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1353 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4811 41
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18452 17
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 2580 6
Indoor реклама - Внутренняя реклама - Вид рекламы размещаемой на стационарной основе внутри помещений общественного назначения 127 4
Транспорт общественный - Метрополитен - подземка, metro, subway, underground 572 4
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 5746 3
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3486 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5411 2
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5346 2
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2365 2
МГТС Совет директоров 54 2
Транспорт - Аэропорт - Airport - Аэровокзал - Аэровокзальный комплекс - Аэродром 1688 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24080 2
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5093 2
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5855 2
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 4793 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13487 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29014 2
Транспорт - Парковка - Паркинг - Parking - Автостоянка - Стоянки автомобилей - сервис оплаты городской парковки - city parking payment service - паркомат - паркон 1026 2
КХЛ - Континентальная хоккейная лига - Чемпионат России по хоккею с шайбой 44 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 4970 1
Федеральный закон 90-ФЗ - Суверенный интернет - Автономный интернет - О внесении изменений в Федеральный закон „О связи“ - Закон об автономном-суверенном Рунете - Автономный Рунет 224 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3556 1
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2762 1
Автомагистраль М-11 Нева - Автомобильной трасса по маршруту Москва-Санкт-Петербург 166 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47984 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7595 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16300 1
Аренда 2416 1
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4006 1
Доходность - ставка доходности - Rate of return 641 1
Дача - дачники 814 1
Спорт - Футбол 646 1
Общее собрание акционеров - ГОСА - годовое общее собрание акционеров - ВОСА - Внеочередное общее собрание акционеров 402 1
Спорт - Йога - Fitness - Фитнес - Зарядка - Гимнастика - вид физической активности 683 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8647 1
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 425 1
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2388 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9785 1
Здравоохранение - Генетика - Genetics - Геном человека - The human genome - генетическая информация - наследственный ген - Федеральная научно-техническая программа развития генетических технологий - Национальная база генетической информации 1622 1
Future Workplace 4 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1513 2
РАМН РОНЦ им. Н.Н. Блохина - НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина ФГБУ 21 1
РАН - Российская академия наук 1870 1
ВНИИКР - Всероссийский центр карантина растений 2 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 711 2
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