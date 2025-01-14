Медведев Владислав
Медведев Владислав и организации, системы, технологии, персоны:
|GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6272 2
|Соколов Алексей 134 1
|Носков Константин 236 1
|Солонин Сергей 104 1
|Волож Аркадий 251 1
|Кисляков Евгений 93 1
|Филатов Андрей 114 1
|Тихонова Кристина 47 1
|Бойко Елена 152 1
|Евдокимов Андрей 82 1
|Галактионова Инесса 75 1
|Парахин Михаил 10 1
|Солодовников Денис 94 1
|Ким Борис 75 1
|Исмаилов Рашид 59 1
|Ершов Андрей 50 1
|Чибис Андрей 31 1
|Худавердян Тигран 91 1
|Парфенов Игорь 51 1
|Бадалов Андрей 65 1
|Махсон Михаил 14 1
|Кузнецов Павел 37 1
|Буяджи Павел 20 1
|Ушацкий Андрей 105 1
|Белов Виктор 56 1
|Шпак Василий 223 1
|Bochenek Tomasz - Боченек Томаш 10 1
|Барсегян Алексей 6 1
|Каракулин Михаил 2 1
|Ольховский Евгений 3 1
|Хохлов Сергей 8 1
|Морозова Анастасия 35 1
|Татаринов Кирилл 42 1
|Dahmash Louay - Дахмаш Луай 3 1
|Трохин Александр 19 1
|Комков Ярослав 1 1
|Солодилин Евгений 1 1
|Demetrio Russo - Руссо Деметрио 33 1
|Хаустов Сергей 1 1
|Кушнеренко Илья 1 1
|Юров Сергей 8 1
|МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1513 2
|РАМН РОНЦ им. Н.Н. Блохина - НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина ФГБУ 21 1
|РАН - Российская академия наук 1870 1
|ВНИИКР - Всероссийский центр карантина растений 2 1
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