МТС прокачала мобильный интернет на одной из крупнейших в Москве летних концертных площадок

МТС расширила пропускную способность мобильной сети на открытой концертной площадке Москвы МТС Live Лето в «Лужниках». Специалисты компании установили на сцене дополнительное передвижное телеком-оборудование. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Технические специалисты МТС разместили на площадке дополнительное оборудование, установив передвижную базовую станцию на прицепе за ширмой сцены и пятисекторную антенну на металлических конструкциях, где расположено оборудование для звуковых и световых инсталляций. Это решение позволило покрыть радиосигналом всю зрительскую зону и увеличить емкость сети на площадке, чтобы многочисленные зрители могли свободно стримить, обмениваться фото и видео прямо с представлений.

«В прошлом году мероприятия на нашей летней площадке посетили около 120 тыс. человек. В основном это молодые люди, которым крайне важно, чтобы под рукой постоянно был быстрый и стабильный интернет. Поэтому и в этом году мы приняли решение также дополнительно увеличить пропускную способность нашей сети на площадке, чтобы даже при самом большом наплыве гостей они все могли бы свободно общаться, делиться контентом и своими эмоциями прямо с места событий», – отметил технический директор московского региона МТС Владислав Медведев.