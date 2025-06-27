«МТС Энтертейнмент» – дочерняя компания МТС, объединяющая проекты и активы в сфере офлайн-развлечений и связанных с ними онлайн-сервисов, в которые входят билетные операторы Ticketland и МТС Live и приложение МТС Live App, направление по организации концертных и театральных выступлений, а также МТС Live Холл в Москве и МТС Live Арена в Санкт-Петербурге и Екатеринбурге. Ключевыми проектами «МТС Энтертейнмент» стали инвестиции в мюзикл «Шахматы», долгосрочный контракт на организацию выступлений проектов Comedy Club Production, серия музыкальных концертов «МТС Live Sessions» и проект «Студия МТС Live».