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«МТС Энтертейнмент» – дочерняя компания МТС, объединяющая проекты и активы в сфере офлайн-развлечений и связанных с ними онлайн-сервисов, в которые входят билетные операторы Ticketland и МТС Live и приложение МТС Live App, направление по организации концертных и театральных выступлений, а также МТС Live Холл в Москве и МТС Live Арена в Санкт-Петербурге и Екатеринбурге. Ключевыми проектами «МТС Энтертейнмент» стали инвестиции в мюзикл «Шахматы», долгосрочный контракт на организацию выступлений проектов Comedy Club Production, серия музыкальных концертов «МТС Live Sessions» и проект «Студия МТС Live».

УПОМИНАНИЯ


27.06.2025 МТС прокачала мобильный интернет на одной из крупнейших в Москве летних концертных площадок 1
18.10.2024 МТС Live и «Т-Банк» заключили стратегическое партнерство в сфере онлайн-покупки билетов 1
04.09.2024 «МТС Музыка»: новосибирцы этим летом часто слушали «Руки Вверх!» и Михаила Круга 1
04.06.2024 МТС прокачала мобильный интернет на летней концертной площадке в Москве 1
19.04.2024 В театре «Приют комедианта» запустили сервис бронирования столиков в буфете 1
15.03.2024 Гости Театра Камала смогут забронировать столик в буфете на платформе МТС Live 1
28.02.2024 В Театре-Театре заработал сервис онлайн-бронирования столиков в буфете 1
04.09.2023 «МТС энтертейнмент» приобретает билетную платформу для организаторов мероприятий Ticketscloud 1
04.09.2023 МТС купила цифровую платформу для организации мероприятий 1
18.10.2022 МТС построила сеть для одной из крупнейших концертных площадок в Москве 1
23.09.2022 МТС Live запустила первую в России федеральную сеть концертных площадок 1
11.04.2022 Венчурный фонд МТС инвестирует 72 млн руб. в сервис заказа еды Bartello 1
16.09.2021 Как МТС зарабатывает на своем первом мюзикле 1

Публикаций - 13, упоминаний - 13

МТС и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13471 13
МТС - Экосистема МТС - МТС Медиа - МТС Энтертейнмент - Тикетсклауд - TicketsCloud 21 6
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1812 1
МТС - Экосистема МТС - МТС Медиа - МТС Энтертейнмент - МДТЗК - Московская дирекция театрально-концертных и спортивно-зрелищных касс - Ticketland.ru 45 10
Газпром - МТС Live Холл 14 7
Московский академический Музыкальный театр имени К.С. Станиславского и В.И. Немировича-Данченко 7 3
Театр Вахтангова - Государственный академический театр имени Евгения Вахтангова 7 3
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1278 2
ТГАТ им. Г.Камала - Татарский государственный академический театр имени Галиасгара Камала 5 2
Газпром ГПМ РТВ - Comedy Club Production - Комеди Клаб Продакшн 34 2
ОК Лужники - Олимпийский комплекс Лужники - БСА Лужники - Большая спортивная арена Олимпийского комплекса Лужники 88 2
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк 492 1
Кинополис - Объединенные русские киностудии 6 1
МДМ Банк - Московский Деловой Мир АКБ 282 1
Казань Экспо МВЦ - Kazan Expo - Международный выставочный центр 15 1
Zivert 6 1
Альфа-Банк 1807 1
Кассир.ру - Kassir.ru 25 1
Культурная служба - Пономиналу.ру 15 1
Т-Банк - Т-Технологии - Тинькофф ГК - ТКС Холдинг - TCS Group Holding 104 1
Кассир.ру - Партер.ру - Parter.ru - CTS Eventim - СТС Эвентим.ру 21 1
МВЦ Екатеринбург-ЭКСПО 11 1
СЗРК - Северо-Западный рыбопромышленный консорциум 2 1
Пермский академический Театр-Театр 1 1
КиШ - Король и Шут 15 1
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1030 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 69462 9
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 54121 9
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28426 8
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 22136 7
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11748 7
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16580 6
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5950 6
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5641 6
Телевидение спутниковое - Спутниковое вещание - Satellite television 1386 6
UC - Unified communications - Унифицированные коммуникации - Интегрированные коммуникации - Коммуникационные сервисы - Unified Communications and Collaboration - Унифицированные коммуникации и совместная работа 2591 5
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21344 3
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7678 3
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