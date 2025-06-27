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МТС Экосистема МТС МТС Медиа МТС Энтертейнмент МТС Live
«МТС Энтертейнмент» – дочерняя компания МТС, объединяющая проекты и активы в сфере офлайн-развлечений и связанных с ними онлайн-сервисов, в которые входят билетные операторы Ticketland и МТС Live и приложение МТС Live App, направление по организации концертных и театральных выступлений, а также МТС Live Холл в Москве и МТС Live Арена в Санкт-Петербурге и Екатеринбурге. Ключевыми проектами «МТС Энтертейнмент» стали инвестиции в мюзикл «Шахматы», долгосрочный контракт на организацию выступлений проектов Comedy Club Production, серия музыкальных концертов «МТС Live Sessions» и проект «Студия МТС Live».
УПОМИНАНИЯ
МТС и организации, системы, технологии, персоны:
|МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13471 13
|МТС - Экосистема МТС - МТС Медиа - МТС Энтертейнмент - Тикетсклауд - TicketsCloud 21 6
|АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1812 1
|U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1030 1
|Минин Михаил 10 5
|Егерев Егор 10 2
|Кириллова Екатерина 2 2
|Медведев Владислав 54 2
|Поляков Дмитрий 46 1
|Спасский Борис 2 1
|Миргородский Геннадий 1 1
|Богачев Дмитрий 1 1
|Николаев Данила 3 1
|Горбунов Александр 54 1
|Кайгородова Оксана 65 1
|Якупов Ильфир 1 1
|Минков Виктор 1 1
|Ulvaeus Björn - Ульвеус Бьерн 1 1
|Круг Михаил 4 1
|Чеботина Люся 2 1
|Арбенина Диана 6 1
|Леонович Станислав 1 1
|Вайнштейн Денис 1 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 2020 2
|Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 423 1
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