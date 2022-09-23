МТС Live запустила первую в России федеральную сеть концертных площадок

ПАО «МТС», российская компания по предоставлению цифровых, медийных и телекоммуникационных сервисов, объявляет о том, что ее дочерняя компания «МТС энтертейнмент» подписала соглашения о передаче управления мультимедийным пространством Music Media Dome в Москве и концертно-спортивным комплексом «М-1 Арена» в Санкт-Петербурге. Концертные площадки станут частью федеральной сети МТС Live и получат названия «MTC Live холл» в Москве и «MTC Live арена» в Санкт-Петербурге. Об этом CNews сообщили представители МТС.

В рамках подписанных соглашений все операционное управление площадками переходит в «МТС энтертейнмент»: организация концертов и сдача в аренду площадки для проведения мероприятий и шоу, продажа билетов, работа баров и ресторанов, спонсорские и рекламные интеграции. Команды Music Media Dome и «М1-арена» перейдут в структуры «МТС энтертейнмент».

Клиенты МТС Live смогут получать скидки и дополнительные привилегии при покупке билетов, в том числе в рамках программ лояльности МТС Premium и МТС Cashback.

Дополнительные скидки и бонусы будут доступны при посещении мероприятий, организатором которых будет выступать МТС Live. Первым мероприятием на обновленной площадке в Москве станет большой сольный концерт Zivert «Станция любовь», организатором, сопродюсером и билетным партнером которого является МТС Live.

«Первая в России сеть концертных площадок МТС Live – важный шаг в развитии бизнеса МТС на рынке энтертейнмента. Мы предоставим организаторам и артистам доступ к качественной инфраструктуре, а клиентам МТС – лучший сервис и комфорт при посещении любых типов мероприятий. Наш вклад в развитие площадок и наполнение их контентом позволит кратно увеличить рынок и качественно изменить подход и паттерны потребления любых развлекательных мероприятий зрителями», — отметил Михаил Минин, генеральный директор «МТС энтертейнмент».

Ранее МТС подписала соглашение с международным выставочным центром «Екатеринбург ЭКСПО», концертный зал на территории которого теперь называется «МТС Live холл» в Екатеринбурге.

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«МТС энтертейнмент» – дочерняя компания МТС, объединяющая проекты и активы в сфере офлайн-развлечений и связанных с ними онлайн-сервисов, в которые входят: билетные операторы Ticketland и МТС Live и приложение МТС Live App, направление по организации концертных и театральных выступлений, а также «МТС Live арена» в Москве, «МТС Live холл» в Екатеринбурге и другие площадки. Ключевыми проектами «МТС энтертейнмент» стали инвестиции в мюзикл «Шахматы», долгосрочный контракт на организацию выступлений проектов Comedy Club Production, серия музыкальных концертов «МТС Live Sessions» и проект «Студия МТС Live».

Публичное акционерное общество «Мобильные телесистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений. В России, Белоруссии и Армении услугами мобильной связи группы МТС пользуются более 86 млн абонентов.