Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 183805
ИКТ 14292
Организации 11097
Ведомства 1490
Ассоциации 1065
Технологии 3515
Системы 26275
Персоны 78974
География 2960
Статьи 1562
Пресса 1256
ИАА 737
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2727
Мероприятия 873

Газпром ГПМ РТВ Comedy Club Production Комеди Клаб Продакшн

Газпром ГПМ РТВ - Comedy Club Production - Комеди Клаб Продакшн

СУДЕБНЫЕ ДЕЛА

Всего 1 дело, на cумму 500 000 ₽*

Судебные дела (1) на сумму 500 000 ₽*
* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.

УПОМИНАНИЯ


29.09.2025 На российское «зеркало» Youtube пошла войной «сестринская» телекомпания Rutube. Удалены сотни выпусков шоу и сериалов 1
05.04.2023 «Газпром-медиа холдинг» запускает новый сервис для распознавания видеоконтента Video Tagging System 1
19.01.2023 Смотреть онлайн бесплатно. Ссылки на пиратский контент множатся в геометрической прогрессии 1
23.09.2022 МТС Live запустила первую в России федеральную сеть концертных площадок 1
01.05.2022 Альтернативы Netflix и Megogo в России: лучшие онлайн-кинотеатры во времена санкций 1
11.04.2022 Венчурный фонд МТС инвестирует 72 млн руб. в сервис заказа еды Bartello 1
14.12.2021 Холдинг «Газпром-Медиа» и «МаксимаТелеком» создали совместное предприятие по развитию продуктов на основе данных 1
03.12.2021 Холдинг «Газпром-медиа» стал акционером компании «МФ технологии» 1
20.09.2021 Борцы за права в интернете наказали ДИТ Москвы 1
17.05.2021 «Энтера» с помощью технологий Abbyy создала ИИ-сервис для бухгалтеров 1
22.03.2021 «Яндекс» удалил из поисковой выдачи более 15 млн ссылок на сайты с нелегальным контентом 1
07.10.2020 Создавать массовку в проектах Comedy Club Production поможет искусственный интеллект 3
22.11.2016 Viber расширился на паблик-аккаунты 1
18.11.2015 «Газпром-медиа» предоставляет региональным телеканалам доступ к собственной библиотеке прав 1
21.09.2015 Переезд «Билайна» на новую ИТ-систему «подарил» мобильным мошеникам свежую уязвимость 1
18.10.2012 В Москве состоялась конференция по интерактивному маркетингу Digital Marketing Conference 2012: итоги 1
26.04.2012 Портал RuTube запустил виджет для устройств LG SmartTV 1
19.03.2012 RuTube выпустил приложение для телевизоров Samsung Smart TV 1
27.12.2011 Сын основателя Abbyy запускает юмористический интернет-портал 1
18.08.2011 Россия против всего мира: 20 самых популярных сообществ в Facebook 1
21.07.2011 «Билайн» расширил список каналов для пользователей сервиса «Видео-портал» 1
25.04.2011 Медведеву подарили четвертый планшетник 1
03.03.2011 Сервис «Видео@Mail.Ru» получил права на видеоконтент Zoomby.ru 1
01.03.2011 «Акадо» вводит новые развлекательные телеканалы в своей сети 2
08.11.2010 ТНТ удалил из «Вконтакте» 100 тыс. своих программ 1
11.08.2010 «Билайн ТВ» расширил базовый пакет телеканалов 1
10.08.2010 «Комстар» подключил Comedy Club к интернету 3
22.01.2010 Телеканал ТНТ запустил собственный видеосервис 1
14.01.2008 Подарки близким: рекомендации лучших Дедов Морозов 1
08.10.2007 ТНТ «подружился» с YouTube 1
16.08.2007 Влияние игр на психику 1
27.07.2007 Nexx NF-850 - плеер в стиле Comedy Club 1
29.05.2007 Nexx выпустил плеер с двумя часами Comedy Club 1
09.02.2007 9 марта откроется выставка Gamex 1
26.07.2006 Что такое аудиосервер? 1

Публикаций - 35, упоминаний - 40

Газпром ГПМ РТВ и организации, системы, технологии, персоны:

Газпром ГПМ - RuTube - Рутьюб - Руформ - видеохостинг 318 6
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13795 4
Газпром ГПМ - НТВ-Плюс - НТВ+ 336 4
Yandex - Яндекс 8165 3
Meta Platforms - Facebook 4503 3
LG Electronics 3658 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9068 3
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4374 2
Abbyy - Аби Продакшн - Abbyy Russia - Abbyy Software House - BIT Software 1185 2
VK - Mail.ru Group 3509 2
Philips 2069 2
Rambler Group - Рамблер ГК - Rambler&Co - Rambler Internet Holding - Рамблер интернет-холдинг - Rambler Media Group - Рамблер Медиа Групп 952 2
Роскосмос РКС - Квант НПП КП - НПП Космического приборостроения 199 2
Google LLC 12100 2
Siemens AG - Siemens Group 2613 2
Газпром ГПМХ - ГПМ Дата - GPM Data 9 2
Samsung Electronics 10500 1
Ростелеком 10137 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5161 1
X Corp - Twitter 2898 1
Apple Inc 12453 1
8758 1
Smart Engines - Смарт Энджинс - Смарт Энджинс Сервис 407 1
МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 1356 1
ESET - ESET Software 1142 1
ABB Group - Asea Brown Boveri 322 1
Honeywell 289 1
AT&T Inc 1688 1
Bosch - Bosch and Siemens Home Appliances Group - BSH Hausgeräte - Bosch-Siemens Hausgeräte - BSHG - Robert Bosch GmbH - БСХ бытовые приборы 478 1
ЭР-Телеком Холдинг - ЭРТХ - Акадо Холдинг - Акадо Телеком - Комкор - Московская телекоммуникационная корпорация 808 1
Ростелеком - Макомнет - МаксимаТелеком - MaximaTelecom 139 1
МФ технологии - МФТ 37 1
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 1057 1
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1580 1
Unicon - Юникон 20 1
Crestron 100 1
Марвел-Дистрибуция - Marvel Distribution Company - Марвел КТ 325 1
Ritmix 63 1
Zynga Game Network 132 1
Entera - Энтера 6 1
Газпром ГПМХ - Газпром-Медиа Холдинг 259 6
Газпром ПАО 1393 5
Газпром ГПМ - Central Partnership - Централ Партнершип 40 5
Газпром ГПМХ - Ред Медиа - Наше Кино - Родное кино - КиноХит - Авто Плюс 36 4
Газпром ГПМ РТВ - Good Story Media - Гуд Стори Медиа 4 4
Киностудия КИТ 4 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7929 2
Netflix - онлайн-кинотеатр 502 2
Татнефть - Банк Зенит - Банковская группа Зенит 349 2
Амедиа - Amedia TV - Амедиа Продакшн - А Сериал - Amediateka - Амедиатека - Онлайн-кинотеатр 138 2
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 397 2
Кинопоиск - онлайн-кинотеатр 275 2
Walt Disney Company 633 2
МТС - Экосистема МТС - МТС Медиа - МТС Энтертейнмент - МДТЗК - Московская дирекция театрально-концертных и спортивно-зрелищных касс - Ticketland.ru 46 2
Крокус Экспо МВЦ - международный выставочный центр 205 2
Газпром ГПМ - Zoomby - Онлайн-кинотеатр 51 2
101Hotels.com 456 2
МТС - Экосистема МТС - МТС Медиа - МТС Энтертейнмент - МТС Live 14 2
Газпром - МТС Live Холл 14 2
ГПБ - Газпромбанк 1146 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1315 1
Сбер - Okko - Окко - онлайн-кинотеатр 223 1
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк 507 1
Volkswagen Group - VW 291 1
Евросеть 1414 1
Megogo - Онлайн-кинотеатр - OTT/VOD медиасервис 88 1
Warner Bros. International Television Distribution 281 1
ЛитРес ГК - LitRes - Библиотека электронных книг 177 1
НМГ - Национальная Медиа Группа 116 1
Yamaha - Ямаха 107 1
UMA - United Music Agency 40 1
HBO - Home Box Office - американская кабельная и спутниковая телевизионная сеть 67 1
МВЦ Екатеринбург-ЭКСПО 11 1
Star Media - Стар Медиа Дистрибьюшн 16 1
Miele - Миле 137 1
Tvigle Media - онлайн-кинотеатр 74 1
Paramount Pictures Corporation - Парамаунт Пикчерс Корпорэйшн 132 1
НМГ - more.tv - онлайн-кинотеатр 42 1
Whirlpool KitchenAid 24 1
Braun GmbH 77 1
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1046 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1969 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5156 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4724 1
МИД РФ - Министерство иностранных дел 436 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2662 1
Верховный суд РФ - Судебный департамент - ИАЦ Судебного департамента ФГБУ - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 274 1
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1330 1
Правительство Казахстана - Министерство национальной экономики, КРЕМЗ - Комитет по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей 69 1
Московский Кремль ГМЗ - Государственный Кремлёвский дворец - Красная площадь - Государственный историко-культурный музей-заповедник - музейный комплекс 153 1
Единая Россия - Политическая партия 309 1
IAB - Interactive Advertising Bureau - АРИР - Ассоциация развития интерактивной рекламы - Бюро интерактивной рекламы 144 1
АКАР - Ассоциация коммуникационных агентств России - РАРА - Российской ассоциации рекламных агентств 99 1
UEFA - Union of European Football Associations - УЕФА - Союз европейских футбольных ассоциаций 31 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 266 1
РАМУ - Российская Ассоциация Маркетинговых Услуг 59 1
РусБренд 7 1
АКМР - Ассоциация директоров по коммуникациям и корпоративным медиа России 1 1
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9457 11
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7622 10
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 3030 7
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 55533 6
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 4036 5
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 33148 5
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 22152 5
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17645 5
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 71045 4
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25592 4
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11121 4
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11982 4
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25284 4
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7216 3
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 16716 3
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6050 3
MP3 - формат файла для хранения аудиоинформации 4134 3
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, IRNSS, Galileo, QZSS 2917 3
Smart TV - Connected TV - Смарт ТВ - Технология интеграции интернета и цифровых интерактивных сервисов в телевизоры и ресиверы цифрового телевидения 1077 3
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 14254 3
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12571 3
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 22471 3
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28659 3
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7303 3
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7862 3
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6204 3
Search engine - поисковая система - поисковые технологии - поисковый робот - поисковый портал 3023 3
Blog - Weblog - Блог-платформы - Онлайн-дневники - Блогосфера 3053 3
Радиосвязь и радиовещание - Радиостанция - комплекс устройств для передачи и приёма информации посредством радиоволн 1147 3
Радиовещание - Radio broadcasting - FM-радиовещание - FM-тюнер - FM-радиоприемник - FM-трансмиттер - ФМ-радио - УКВ - Ультракороткие волны 3910 3
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12816 2
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10232 2
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25226 2
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16823 2
Microsoft WMA - Windows Media Audio 1015 2
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 13262 2
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12764 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31406 2
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5735 2
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 5041 2
Google YouTube - Видеохостинг 2853 4
Valve Software - Counter-Strike: Global Offensive - CS:GO 88 2
Ростелеком - Wink - Zabava - онлайн-кинотеатр - цифровой видеосервис 336 2
МТС Cashback - MTS Cashback 34 2
МТС - Экосистема МТС - МТС Медиа - МТС Энтертейнмент - МТС Live Arena 5 2
Газпром ГПМХ - Yappy - сервис коротких видео 41 2
МТС - Экосистема МТС - МТС Медиа - МТС Энтертейнмент - МТС Live App 85 2
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 856 1
Apple iPad 3905 1
Google Android 14506 1
Apple iOS 8140 1
Rakuten Viber 641 1
Microsoft Windows 16149 1
Apple - App Store 2976 1
Яндекс.Маркет - Yandex Market 1113 1
Apple iPhone 4 788 1
Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86 1899 1
МТС Венчурный фонд - МТС Инвестиции - МТС Центр инноваций - MTS StartUp Hub 80 1
Apple iPod 1549 1
ВымпелКом - Билайн ТВ IPTV - Цифровое телевидение 142 1
Content AI - ContentReader - Abbyy FineReader 338 1
Adobe Photoshop 785 1
Blizzard - World of Warcraft 356 1
ESET NOD32 Antivirus - Антивирусная программа 467 1
Valve Software - Half-Life - Counter-Strike 70 1
Яндекс.Плюс 214 1
Yandex B2B Tech - Яндекс 360 - Яндекс.Диск - Yandex Disk 225 1
Яндекс.Медиасервисы - Яндекс.Музыка 297 1
Правительство Москвы - Портал государственных и муниципальных услуг города Москвы - Московский портал государственных услуг - Портал Мэра и Правительства Москвы - pgu.mos.ru 792 1
Samsung Galaxy Tab - серия планшетов 431 1
Ростех - МИКС - Многофункциональный интегрированный комплекс связи 133 1
Samsung SmartTV - Samsung Smart TV 75 1
Сбер - Сбербанк СберСпасибо - Спасибо от Сбербанка - СберБизнес Спасибо 125 1
Microsoft Windows BitLocker 938 1
Яндекс Go - Яндекс.Такси - Yandex.Taxi 666 1
Сбер - СберЗвук - Zvooq.ru (Звук) - Muzlab - Музлаб 88 1
Adobe Illustrator 132 1
Сбер - СберПрайм 56 1
Т-Мобайл - Тинькофф Мобайл - Tinkoff Voicekit 8 1
Philips Saeco - Saeco GranBaristo - Saeco GranAroma - Saeco Xelsis - Saeco PicoBaristo - Saeco Lirika - Saeco Gaggia Achille - Saeco Aroma - Saeco Incanto - Saeco Vienna - Saeco Cafe Nova - Saeco Magic Combi - Saeco Giro Odea - Gaggia Cubika - Saeco Via V 27 1
Русаков Максим 6 2
Минин Михаил 10 2
Медведев Дмитрий 1659 2
Лапунова Светлана 2 2
Арлазаров Владимир 255 1
Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 387 1
Чернышенко Дмитрий 574 1
Жаров Александр 177 1
Jobs Steve - Джобс Стив 1017 1
Дворкович Аркадий 211 1
Иванов Сергей 395 1
Артамонова Анна 183 1
Акопов Александр 5 1
Анищенко Андрей 12 1
Ситников Владимир 6 1
Сапрыкин Юрий 15 1
Мунтян Павел 3 1
Айбашева Анна 98 1
Ян Давид 68 1
Садонов Алексей 4 1
Hilton Paris - Хилтон Пэрис 30 1
Цыплухин Владислав 41 1
Пинчук Виктор 43 1
Володькин Антон 13 1
Орлов Сергей 28 1
Загребин Максим 8 1
Василенко Сергей 5 1
Бокарев Тимофей 36 1
Яковлев Егор 19 1
Гончарова Эльвира 7 1
Romano Fernanda - Романо Фернанда 3 1
Potter Harry - Поттер Гарри - персонаж 124 1
Балсилье Джим - Balsillie Jim 36 1
Мясоутов Сергей 1 1
Крутиков Никита 3 1
Николаев Данила 3 1
Бобров Алексей 1 1
Шелехов Руслан 4 1
Аптиев Руслан 1 1
Бурлаков Степан 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 153638 24
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45103 6
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53035 4
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18295 4
Европа 24533 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13489 2
Армения - Республика 2356 2
Беларусь - Белоруссия 5963 2
Европа Восточная 3115 2
Россия - УФО - Екатеринбург 4201 2
Азия - Азиатский регион 5692 1
Южная Корея - Республика 6800 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3020 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3198 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3576 1
Германия - Федеративная Республика 12866 1
США - Калифорния - Кремниевая долина - Silicon Valley 1027 1
Италия - Итальянская Республика 4410 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2881 1
Турция - Турецкая республика 2458 1
Украина 7738 1
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1599 1
Америка Северная - Североамериканский регион 3372 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1667 1
Нидерланды 3592 1
Россия - ЦФО - Белгородская область - Белгородская агломерация 678 1
Европа Западная 1487 1
Россия - ЦФО - Белгородская область - Старооскольский район - Старый Оскол 79 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6255 9
Федеральный закон 257-ФЗ - Обязательные общедоступные телеканалы и радиоканалы - О трансляции федеральных телеканалов 1284 7
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3121 6
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11313 5
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5308 3
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4861 3
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2885 3
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3619 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6545 2
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5395 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19915 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25478 2
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5790 2
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6684 2
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3651 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50430 2
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8194 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31221 2
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7869 2
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6823 2
Лёгкая промышленность - Текстильная промышленность - Ткацкая промышленность - Ткани - Textile industry - Fabrics 1314 2
Спорт - Шахматы - Chess 250 2
Механика - раздел физики, наука, изучающая движение материальных тел и взаимодействие между ними 1456 2
Астрономия - Космос - Созвездие - Звёздные скопления - Constellation 1710 2
Увлечения и хобби - Hobbies 377 2
Издательское дело - Издательство - Книгоиздание - книжная индустрия - Publishing - Book Industry 1707 2
Новый год - Новогодние каникулы - Дед Мороз 1794 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7723 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9422 1
Cashback - кэшбэк - кешбек - кешбэк 547 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5734 1
Webmaster - Вебмастер 132 1
Инвестиции венчурные - Venture investments - Private Equity - Частные капиталовложения - Частные инвестиции 2234 1
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5950 1
Lifestyle - Лайфстайл - Стиль жизни - Образ жизни 1123 1
Здравоохранение - ЗОЖ - Здоровый образ жизни - Wellness - Велнес - спортивное и лечебное питание 203 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6232 1
Здравоохранение - Психология - психологическая поддержка - психические расстройства - психоанализ - психическое здоровье - психоэмоциональное здоровье 1367 1
Транспорт - Carsharing - Каршеринг - краткосрочная аренда/прокат машины/автомобилей - Car-as-a-Service - Автомобиль как сервис 341 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14747 1
Газпром ГПМ РТВ - ТНТ - телеканал 147 12
Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 496 6
Газпром ГПМ - Матч ТВ - спортивный телеканал 299 6
Газпром ГПМ РТВ - Пятница! - телеканал 128 5
Газпром ГПМ РТВ - ТВ-3 - телеканал 64 5
Газпром ГПМ РТВ - ТНТ4 - телеканал 11 3
Газпром ГПМ - Матч! Страна - телеканал 8 3
Газпром ГПМ РТВ - Суббота! - телеканал 7 3
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1087 2
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 318 2
Коммерсантъ - Издательский дом 2087 2
Газпром ГПМ - Эхо Москвы - радиостанция 177 2
Газпром ГПМ - Радио - Детское радио 14 2
Газпром ГПМ - Радио - Газпром-Медиа Радио - Like FM - Радио Балтика 13 2
Газпром ГПМ - Авторадио - радиостанция 22 2
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11369 1
РИА Новости 966 1
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 423 1
Россия сегодня МИА - RT - Russia Today 113 1
Glamour 9 1
Вести 24 - Российский информационный канал 46 1
РБК ТВ - телеканал 82 1
РМГ - RU.TV 7 1
Walt Disney Channel 19 1
ИФСИ - Kanobu - Канобу - Игромания 21 1
РАН - Российская академия наук 1978 1
РАН ФИЦ ИУ - Федеральный исследовательский центр Информатика и управление Российской академии наук 23 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 724 1
Чемпионат Италии по футболу 13 1
UEFA Cup - Лига чемпионов Европы - Кубок УЕФА 39 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1386703, в очереди разбора - 729614.
Создано именных указателей - 183805.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Техника

Рейтинг самых «смертоносных» жидкостей для ноутбука: что опаснее всего пролить на гаджет

Как выбрать телевизор для игр в 2025 году: за что нужно платить?

Обзор телевизора Dreame Mega QLED 4K TV Q100: флагман на всю стену

Показать еще

Наука

Мы можем жить в гигантской «космической пустоте» — вот почему Вселенная расширяется так быстро

Найден загадочный резервуар пресной воды под дном океана: как он там оказался?

Математика говорит, что жизнь на Земле вообще не должна существовать: новое исследование бросает вызов всем теориям происхождения
Показать еще