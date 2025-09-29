Получите все материалы CNews по ключевому слову
Газпром ГПМ РТВ Comedy Club Production Комеди Клаб Продакшн
СУДЕБНЫЕ ДЕЛА
Всего 1 дело, на cумму 500 000 ₽*
УПОМИНАНИЯ
Газпром ГПМ РТВ и организации, системы, технологии, персоны:
|Русаков Максим 6 2
|Минин Михаил 10 2
|Медведев Дмитрий 1659 2
|Лапунова Светлана 2 2
|Арлазаров Владимир 255 1
|Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 387 1
|Чернышенко Дмитрий 574 1
|Жаров Александр 177 1
|Jobs Steve - Джобс Стив 1017 1
|Дворкович Аркадий 211 1
|Иванов Сергей 395 1
|Артамонова Анна 183 1
|Акопов Александр 5 1
|Анищенко Андрей 12 1
|Ситников Владимир 6 1
|Сапрыкин Юрий 15 1
|Мунтян Павел 3 1
|Айбашева Анна 98 1
|Ян Давид 68 1
|Садонов Алексей 4 1
|Hilton Paris - Хилтон Пэрис 30 1
|Цыплухин Владислав 41 1
|Пинчук Виктор 43 1
|Володькин Антон 13 1
|Орлов Сергей 28 1
|Загребин Максим 8 1
|Василенко Сергей 5 1
|Бокарев Тимофей 36 1
|Яковлев Егор 19 1
|Гончарова Эльвира 7 1
|Romano Fernanda - Романо Фернанда 3 1
|Potter Harry - Поттер Гарри - персонаж 124 1
|Балсилье Джим - Balsillie Jim 36 1
|Мясоутов Сергей 1 1
|Крутиков Никита 3 1
|Николаев Данила 3 1
|Бобров Алексей 1 1
|Шелехов Руслан 4 1
|Аптиев Руслан 1 1
|Бурлаков Степан 2 1
|РАН - Российская академия наук 1978 1
|РАН ФИЦ ИУ - Федеральный исследовательский центр Информатика и управление Российской академии наук 23 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1386703, в очереди разбора - 729614.
Создано именных указателей - 183805.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.