«Энтера» с помощью технологий Abbyy создала ИИ-сервис для бухгалтеров

«Энтера», разработчик решений для автоматизации задач бухгалтерии, представила сервис для быстрого ввода данных в учетные системы «1С». Приложение Entera с использованием технологий Abbyy в 5-10 раз ускоряет обработку информации из любых бухгалтерских документов и избавляет финансистов от утомительной перепечатки цифр. С помощью Abbyy Finereader Engine в сервисе реализовано автоматическое определение типов документов, распознавание всех необходимых номенклатур и проверка корректности информации. Решение будет полезно всем компаниям с оборотом от 100 страниц «первички» в месяц и выше – в России таких компаний более 1 млн.

Сервис Entera легко установить на компьютер и настроить за 15 минут. В решении учтены все особенности работы бухгалтеров с первичной документацией в «1С»: можно мгновенно создавать новые номенклатуры и контрагентов, сопоставлять справочники, автоматически заполнять реквизиты. Специалисты финансового блока могут разом загрузить все входящие документы для распознавания на платформу Entera любым удобным способом: из программы «1С», в личном кабинете на сайте entera.pro, через email или из систем электронного документооборота. Решение работает как со сканами документов, так и с фотографиями, даже если они сделаны на смартфон. С помощью технологий Abbyy сервис разделит файлы на отдельные документы, распознает и проверит корректность данных. Точность распознавания составляет 98%. Бухгалтеру останется в любое удобное время проверить поступления в базе «1С». Копии документов также сохраняются в облачном архиве, что позволяет быстро найти нужный файл или сделать выгрузку. Это экономит время на подготовку отчетов, в том числе для регуляторов.

«Ввод «первички» – один из самых трудоемких процессов в любой бухгалтерии, который повторяется изо дня в день. По нашим данным, в среднем сотрудники компаний тратят на обработку такой информации от 45 дней в год – это 20% всех рабочих дней в году. Мы помогаем специалистам лучше распорядиться этим временем: с нашим решением бухгалтеры, менеджеры по закупкам и финансовые директора могут одновременно вводить сотни документов и выгружать их в систему учета в один клик. Это стало возможным благодаря технологиям Abbyy. У компании огромный опыт в интеллектуальной обработке финансовых документов, в том числе нестандартных видов», – сказал Никита Крутиков, директор по развитию компании «Энтера».

Сервис Entera также позволяет сформировать электронный архив из бумажных документов. Entera умеет сверять распознанные данные с существующими справочниками, например, книгами покупок или продаж, создавать реестр документов и выгружать его в облачное или локальное хранилище. Подобный проект, например, реализован в компании по доставке продуктов «Самокат». С помощью Entera сотрудники «Самоката» находят недостающие реестры документов для работы с контрагентами и готовят данные для прохождения проверок.

Помимо «Самоката», сервисом Entera пользуются несколько тысяч организаций: компании бухгалтерского обслуживания, строительные фирмы, розничные и интернет-магазины, финансовые организации и другие. Например, в их числе BDO, Comedy Club, «Май».