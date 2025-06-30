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Unicon Юникон
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
Unicon и организации, системы, технологии, персоны:
|Нейман Алексей 8 2
|Тиунов Сергей 3 2
|Серебряникова Анна 77 2
|Македонский Сергей 47 1
|Зверева Татьяна 9 1
|Новиков Сергей 47 1
|Скопа Александр 2 1
|Дубинский Андрей 4 1
|Козлов Михаил 179 1
|Орлов Дмитрий 24 1
|Передеряева Ольга 1 1
|Ефаров Юрий 8 1
|Соловьев Сергей 76 1
|Медведев Дмитрий 1664 1
|Карасев Павел 19 1
|Артюх Геннадий 1 1
|Осин Александр 8 1
|Загнибеда Александр 1 1
|Гусев Денис 5 1
|Борисова Полина 13 1
|Бучин Сергей 7 1
|Лагунин Дмитрий 7 1
|Житомирский Илья 3 1
|Шустерова Людмила 3 1
|Коваленко Дмитрий 15 1
|Жданов Дмитрий 1 1
|Sirotta Douglas - Сиротта Дуглас 1 1
|Гриневич Марина 1 1
|Крутиков Никита 3 1
|Медведев Станислав 2 1
|Григорьев Евгений 5 1
|Критикова Оксана 2 1
|Винокуров Леонид 10 1
|Коцовский Богдан 2 1
|Пирогова Ирина 31 1
|Полякова Анна 3 1
|Думинская Ольга 3 1
|Фельдман Михаил 4 1
|Мариничев Юрий 11 1
|Передерко Михаил 1 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11529 2
|The Economist 48 1
|TAdviser - Центр выбора технологий 453 1
|Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6070 1
|The Economist Intelligence Unit 41 1
|РБК Исследования рынков - РБК Рейтинг - РБК Мониторинг 90 1
|RAEX - РАЭКС-Аналитика 53 1
|IDC - International Data Corporation 4966 1
|Forrester Research 832 1
|Эксперт РА - Рейтинговое агентство 142 1
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