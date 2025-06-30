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Индексная книга (каталог) CNews*
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Unicon Юникон

Unicon - Юникон

СОБЫТИЯ

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30.06.2025 Deloitte, EY, PwC и другие знаменитые аудиторы из Британии подсели на ИИ и не проверяют конечный результат 1
12.05.2023 Акционеры Positive Technologies утвердили вторую часть дивидендов за 2022 год 1
04.10.2022 Англия воюет с российскими ИТ. Теперь запрещен ИТ-консалтинг 1
16.03.2022 «Форсайт» и «Юникон бизнес солюшнс» будут вместе развивать проекты в области цифровизации российской экономики 1
17.05.2021 «Энтера» с помощью технологий Abbyy создала ИИ-сервис для бухгалтеров 1
15.04.2019 Ассоциация участников рынка больших данных назначила исполнительного директора 1
18.03.2019 Алексей Нейман назначен исполнительным директором Ассоциации участников рынка больших данных 1
26.12.2018 «Газпром» отдал 115 млн интегратору ПО SAP, созданному прямо на тендере и принадлежащему парикмахерше 1
10.12.2018 BDO: Россия и Китай лидируют по числу кибератак 1
27.06.2014 BDO Unicon Outsourcing стала аккредитованным провайдером «Сколково» 1
31.03.2014 Аналитики: внедрение е-закупок позволяет экономить миллионы 1
13.01.2014 Круглый стол «Коммуникации на предприятии: социальные сервисы и корпоративные порталы» 1
09.09.2013 В Санкт-Петербурге обсудят первые итоги работы с электронными документами 1
16.06.2011 Профессионалы аутсорсинга бизнес-процессов обсудили перспективы развития рынка BPO в России 1
05.08.2010 Медведев разрешил электронные счета-фактуры 1
16.07.2010 Иностранные компании в России предпочитают передавать на аутсорсинг бухучет и поддержку ИТ-инфраструктуры 1
13.07.2010 SAP Форум 2010: инновации становятся полем битвы ИТ-гигантов 1
23.03.2010 «Илим» внедряет систему учета и отчетности на базе решений SAP: завершён первый этап 1
03.12.2009 BDO приняла участие в развёртывании ERP-системы для «Дальсвязи» 1
10.03.2009 Американцы возвращают аутсорсинг в США 1

Публикаций - 22, упоминаний - 22

Unicon и организации, системы, технологии, персоны:

Unicon - Юникон БС - ЮБС - Юникон Бизнес Солюшнс - Unicon Outsourcing - Юникон Бизнес Сервис 73 5
KPMG 277 4
SAP SE 5568 3
9452 3
Микротест 285 2
Ланит - Lansoft - Консист Бизнес Групп - Sciener - Сайнер - Файномика 32 2
Accenture plc 715 2
SAP CIS - САП СНГ 867 2
EY - Ernst & Young Global 386 2
PwC - PricewaterhouseCoopers - Coopers & Lybrand - Price Waterhouse 700 2
EPAM Solutions - EPAM Systems - Effective Programming for America 427 2
Deloitte - Deloitte Touche Tohmatsu 360 2
Такском - Taxcom 253 2
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 769 2
ITPS - Information Technology Professional Solutions - Парма-Телеком 44 1
Saprun - Сапран групп - Сапран Софт 64 1
Palo Alto Networks - Palo Alto Unit 42 20 1
APT29 - Cozy Bear - Хакерская группировка 12 1
Ростелеком - Дальсвязь - Дальневосточная компания электросвязи 478 1
Entera - Энтера 7 1
Deloitte - ДРТ - Деловые решения и технологии - Делойт и Туш СНГ 126 1
Axenix - Аксеникс - АксТим - AxTeam - ex-Accenture Russia - Аксенчер Россия ПЛС 234 1
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1673 1
X Corp - Twitter 2929 1
Microsoft Corporation 25666 1
Meta Platforms - Facebook 4602 1
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 618 1
Abbyy - Аби Продакшн - Abbyy Russia - Abbyy Software House - BIT Software 1206 1
IBM - International Business Machines Corp 9667 1
Oracle Corporation 7044 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2377 1
НКК - ГКС - Стэп лоджик - Step Logic 197 1
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1719 1
Fujitsu 2098 1
Крок - Croc 1953 1
ЦРТ ГК - Центр речевых технологий 485 1
Газпром информ - Информгаз - Информгазинвест 44 1
РСХБ - R-Style Softlab - R-Style Software Lab - Эр-Стайл Софтлаб 702 1
Эвотор - Evotor 226 1
Форсайт - ранее ITG Consulting - БК Софт, BC Soft - Бизнес Компьютер Софт - Фиткон 214 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8699 3
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1192 3
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2885 2
ФК Зенит Санкт-Петербург - российский футбольный клуб 35 1
Илим ГК - Ilim Group - Илим Палп - Илим Тимбер Индастри - Илим Эксим - Илим Инновации - Котласский ЦБК - Котласский целлюлозно-бумажный комбинат - Братский целлюлозно-картонный комбинат, ЦКК 86 1
Banco de Chile 2 1
Chiesi Pharmaceuticals - Кьези Фармасьютикалс 18 1
Radisson Blu Slavyanskaya Hotel and Business Centre - Отель Рэдиссон Славянская 306 1
Росимущество - КТРВ - Корпорация Тактическое Ракетное Вооружение 42 1
ЭнергоБизнесТехнологии 2 1
Radisson Hotel Group - Carlson Rezidor Hotel Group - Park Inn by Radisson - Парк Инн 16 1
Палата налоговых консультантов 1 1
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 714 1
Kept - Knowledge Performance Excellence and Technology - Кэпт - Кэпт Налоги и Консультирование - ранее КПМГ - KPMG Russia 142 1
Алюминиевые продукты УК 2 1
Grant Thornton - Грант Торнтон - Финансовые и Бухгалтерские Консультанты, ФБК 20 1
Петролеспорт 6 1
Intercomp Global Services 5 1
Газпром ГПМ РТВ - Comedy Club Production - Комеди Клаб Продакшн 37 1
Б1 - Б1-Аудит - Б1-ИТ - Б1 Информационные технологии - Б1-Консалт - ранее ЦАТР АУ - ЦАТР – Аудиторские услуги - Центр аудиторских технологий и решений 85 1
РЖД - Российские железные дороги 2076 1
РВК - Российская венчурная компания 569 1
Газпром ПАО 1478 1
ГПБ - Газпромбанк 1257 1
НСПК - Национальная система платежных карт 935 1
Напитки Вместе - AB InBev Efes - АБ ИнБев Эфес - САН Инбев 93 1
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 901 1
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1156 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1874 1
Microsoft - LinkedIn 693 1
ОМК - Объединенная металлургическая компания 232 1
Сбер - Okko - Окко - онлайн-кинотеатр 249 1
Татнефть - Банк Зенит - Банковская группа Зенит 360 1
Северсталь ПАО - Severstal 615 1
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк 581 1
Лемана ПРО - Ле Монлид - Leroy Merlin - Леруа Мерлен Восток 248 1
Mary Kay - Мэри Кэй 104 1
ТМК - Трубная металлургическая компания 124 1
СУЭК - Сибирская угольная энергетическая компания 102 1
Техносила - СервисТрейд - Техношок - Диал Электроникс 265 1
ФНС РФ - УФНС России - Управления Федеральной налоговой службы - ИФНС России - Инспекции Федеральной налоговой службы - МИФНС - Межрегиональные инспекции Федеральной налоговой службы 410 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3268 2
Правительство Республики Башкортостан - Администрация Президента Башкортостана - Государственное собрание — Курултай Республики Башкортостан 113 1
SOCAR - State Oil Company of the Azerbaijan Republic - ГНКАР - Государственная нефтяная компания Азербайджанской Республики - SOCAR Gas Operating Company 7 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5913 1
U.S. Department of Defense - United States Navy, USN - ВМФ США - Военно-морские силы США - United States Marine Corps, USMC - Корпус морской пехоты США 665 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 400 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4920 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2120 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3397 1
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 136 2
АСТРА - Ассоциация стратегического аутсорсинга 34 1
IAOP - International Association of Outsourcing Professionals - Всемирная ассоциация компаний, предоставляющих услуги аутсорсинга - Международная ассоциация профессионалов аутсорсинга 35 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 35586 5
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 21424 4
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13795 4
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7707 4
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11639 4
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3555 4
HRM - СЗП - Система зарплатных проектов - ФОТ - Фонд оплаты труда - Расчет заработной платы - Payroll calculation - Учет труда и заработной платы 2625 3
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9763 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 63865 3
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7766 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 60747 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25019 3
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24039 3
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4448 2
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3540 2
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13595 2
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5907 2
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10517 2
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная, проактивная) аналитика 3746 2
SWIFT - Swift Pay Service - Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications - Общество всемирных межбанковских финансовых каналов связи 452 2
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2555 2
ЭТП - Электронная торговая площадка - Электронные закупки - E-procurement - Electronic procurement - Цифровые закупки 763 2
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 4167 1
DDE - Dynamic Data Exchange - Механизм взаимодействия приложений 10 1
Кибербезопасность - Backdoor - Бэкдор - тайный вход - намеренный дефект алгоритма ИС для несанкционированного доступа - Вредоносное ПО 913 1
On-demand - "по требованию" 193 1
Консалтинг технологический - ИТ-консалтинг - IT-consulting - консалтинг в сфере информационных технологий 937 1
DBA - Digital Business Automation 56 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13683 1
EIP - Enterprise Information Portal - Корпоративный информационный портал - портальные решения - веб-интерфейс для доступа сотрудника к корпоративным данным и приложениям 1258 1
Экономическая безопасность - Проверка контрагентов - Оценка контрагентов - выявление рисков при взаимодействии с людьми и компаниями 2346 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18177 1
Человеческие ресурсы - Подбор персонала (кадров) - Набор персонала - Поиск работы - Recruitment - Рекрутинг - Рекрутмент - Applicant Tracking System, ATS - Система управления кандидатами - Система автоматизации рекрутинга 1612 1
ИТ-аудит и мониторинг ИТ-инфраструктуры - Аттестация информационных систем - Technical audit - Технический аудит 379 1
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6317 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26067 1
Машинное зрение - Распознавание - Recognition 3931 1
Электронный документ - Electronic document 1565 1
Групповая политика - Group Policy - набор правил или настроек, в соответствии с которыми производится настройка рабочей среды приёма и передачи 1085 1
Калькулятор - Calculator 392 1
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 940 3
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 2
ЦФ РФ - СПФС - Система передачи финансовых сообщений Банка России 31 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3528 1
SAP BPC - SAP Business Planning and Consolidation 54 1
SAP BO - SAP BusinessObjects - SAP BOBJ - SAP BObjects 244 1
SAP Certified - SAP Partner Network - SAP Value Partnership - Партнёрские статусы, сертификаты и программы - SAP ICC - SAP Integration and Certification Center - Центр интеграции и сертификации SAP 72 1
IBM OS/2 - eComStation 80 1
SAP Business ByDesign 7 1
SAP SEM - SAP Strategic Enterprise Management 19 1
Microsoft Office 4114 1
Microsoft Windows 16759 1
Oracle E-Business Suite - OEBS - Oracle EBS 617 1
Content AI - ContentReader - Abbyy FineReader 350 1
СКБ Контур - Контур.Диадок - Контур.EDI 374 1
SAP CRM - SAP Customer Relationship Management - mySAP CRM Service 115 1
Форсайт Мобильная платформа - ранее HyperHive 971 1
Нейман Алексей 8 2
Тиунов Сергей 3 2
Серебряникова Анна 77 2
Македонский Сергей 47 1
Зверева Татьяна 9 1
Новиков Сергей 47 1
Скопа Александр 2 1
Дубинский Андрей 4 1
Козлов Михаил 179 1
Орлов Дмитрий 24 1
Передеряева Ольга 1 1
Ефаров Юрий 8 1
Соловьев Сергей 76 1
Медведев Дмитрий 1664 1
Карасев Павел 19 1
Артюх Геннадий 1 1
Осин Александр 8 1
Загнибеда Александр 1 1
Гусев Денис 5 1
Борисова Полина 13 1
Бучин Сергей 7 1
Лагунин Дмитрий 7 1
Житомирский Илья 3 1
Шустерова Людмила 3 1
Коваленко Дмитрий 15 1
Жданов Дмитрий 1 1
Sirotta Douglas - Сиротта Дуглас 1 1
Гриневич Марина 1 1
Крутиков Никита 3 1
Медведев Станислав 2 1
Григорьев Евгений 5 1
Критикова Оксана 2 1
Винокуров Леонид 10 1
Коцовский Богдан 2 1
Пирогова Ирина 31 1
Полякова Анна 3 1
Думинская Ольга 3 1
Фельдман Михаил 4 1
Мариничев Юрий 11 1
Передерко Михаил 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 164045 16
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47190 7
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54357 4
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13742 4
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19333 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18904 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14744 2
Нидерланды 3714 2
Россия - СФО - Иркутская область - Братск 107 1
США - Калифорния - Пало-Альто - Palo Alto 168 1
Израиль - Иерусалим 109 1
Россия - ЦФО - Белгородская область - Шебекино 17 1
Россия - СФО - Иркутская область - Усть-Илимск 47 1
Россия - СЗФО - Архангельская область - Коряжма 26 1
Европа 24882 1
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1417 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2501 1
Азия - Азиатский регион 5877 1
Беларусь - Белоруссия 6235 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1886 1
Ирландия - Республика 1038 1
Индия - Bharat 5829 1
Европа Восточная 3136 1
Бельгия - Королевство 1186 1
Германия - Федеративная Республика 13134 1
Россия - СФО - Новосибирск 4830 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 3133 1
Украина 7900 1
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2798 1
Америка Северная - Североамериканский регион 3405 1
Америка Латинская - латиноамериканский регион 1930 1
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1211 1
Азербайджан - Азербайджанская Республика 1101 1
Филиппины - Республика 592 1
Россия - ЦФО - Белгородская область - Белгород 409 1
Беларусь - Минск 696 1
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3318 1
Казахстан - Алма-Ата - Алматы 630 1
Индия - Махараштра - Мумбаи - Бомбей 147 1
Украина - Киев 1150 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 56964 8
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 52853 7
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8422 7
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6516 6
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6510 4
MBA - Master of Business Administration - Магистр бизнес-администрирования - EMBA, Executive MBA 497 3
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17956 3
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8748 3
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6507 3
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12138 3
НК РФ - Налоговый кодекс Российской Федерации 387 2
Бухгалтерия - Первичка - Первичный документ - бумажный или электронный документ свидетельствующий о каких-либо деловых или финансовых транзакциях 428 2
Кибернетика - Cybernetics 253 2
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3277 2
Аудит - аудиторский услуги 3362 2
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11149 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6981 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11321 2
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5593 2
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2396 2
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5685 2
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5684 2
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1639 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21311 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6094 1
Экономический эффект 1305 1
Дивидендная политика - Дивиденды - Dividend Policy 1259 1
Федеральный закон 229-ФЗ - Об исполнительном производстве 58 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4772 1
Национальный проект - Производительность труда и поддержка занятости - Производительность.рф - Эффективная и конкурентная экономика 1056 1
ЭСФ - Электронные счета-фактуры 410 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8143 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2723 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5072 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8697 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33249 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6555 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3926 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7367 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8735 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11529 2
The Economist 48 1
TAdviser - Центр выбора технологий 453 1
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6070 1
The Economist Intelligence Unit 41 1
РБК Исследования рынков - РБК Рейтинг - РБК Мониторинг 90 1
RAEX - РАЭКС-Аналитика 53 1
IDC - International Data Corporation 4966 1
Forrester Research 832 1
Эксперт РА - Рейтинговое агентство 142 1
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 329 2
INSEAD - L'Institut europeen d'administration des affaires - Европейский институт управления бизнесом 77 2
HUJI - Ha-Universita ha-Ivrit bi-Yerushalayim - Hebrew University of Jerusalem - Еврейский университет в Иерусалиме 34 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 1
SAP Forum - SAP Индустриальный Форум 75 1
SAP Quality Awards 7 1
SAP World Tour 2 1
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 630 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 735 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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