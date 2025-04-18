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Entera Энтера
Entera и организации, системы, технологии, персоны:
|Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3092 1
|Intuit QuickBooks - Бухгалтерский программный комплекс 19 1
|Яндекс.Маркет 992 1
|Microsoft Office Excel 1214 1
|Content AI - ContentReader - Abbyy FineReader 320 1
|Крутиков Никита 3 2
|Семенов Александр 151 1
|Махлин Дмитрий 102 1
|Ломоносов Александр 24 1
|Корчминская Анна 6 1
|Аржевский Дмитрий 1 1
|Ковалев Никита 1 1
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