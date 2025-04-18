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Entera Энтера

Entera - Энтера


18.04.2025 На системах распознавания документов россияне заработали 3,7 миллиарда или на 50% больше, чем годом раньше 1
15.05.2023 Основатели стартапа HRlink запустили новый ИИ-продукт в Индии 1
04.07.2022 80% бухгалтеров хотят автоматизировать обработку отчета о реализации от маркетплейса 1
20.01.2022 Entera стала резидентом «Сколково» 1
17.05.2021 «Энтера» с помощью технологий Abbyy создала ИИ-сервис для бухгалтеров 1

Публикаций - 5, упоминаний - 5

Entera и организации, системы, технологии, персоны:

8390 3
Abbyy - Аби Продакшн - BIT Software 1169 2
HeadHunter Group - HRlink - Инновации в управлении кадрами 141 1
Smart Engines - Смарт Энджинс - Смарт Энджинс Сервис 381 1
Content AI - Контент ИИ 82 1
Softline - Софтлайн 2928 1
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 1027 1
Unicon - Юникон 19 1
Yandex - Яндекс 7606 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 931 1
Газпром ГПМ РТВ - Comedy Club Production - Комеди Клаб Продакшн 34 1
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 732 1
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 452 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1411 1
GFG - Lamoda - Купишуз 169 1
Сбер - Мегамаркет - СберМегаМаркет - Goods.ru - маркетплейс 165 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3092 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 14433 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 52088 3
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СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12750 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21629 2
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12249 2
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5583 2
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 8784 2
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3343 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5427 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4092 1
Искусственный интеллект - Генеративный ИИ - Gen AI - Generative AI - «Креативный» искусственный интеллект - Генеративный искусственный интеллект - Generative artificial intelligence 424 1
HRM - КЭДО - Кадровый электронный документооборот - HR document management - кадровое делопроизводство 870 1
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 10884 1
Машинное зрение - OCR - Optical Character Recognition - ICR - Intelligent character recognition - IDR - Intelligent Document Recognition - Распознавание текста, документов и заполнение полей договора - Поточное сканирование документов, анкет 959 1
HRM - WFM - Workforce Management - Планирование, учет и оптимизация рабочего времени сотрудников - Time Management 882 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9582 1
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 2389 1
Экономическая безопасность - Проверка контрагентов - Оценка контрагентов - выявление рисков при взаимодействии с людьми и компаниями 2115 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24537 1
Машинное зрение - Распознавание - Recognition 3478 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68067 1
Intuit QuickBooks - Бухгалтерский программный комплекс 19 1
Яндекс.Маркет 992 1
Microsoft Office Excel 1214 1
Content AI - ContentReader - Abbyy FineReader 320 1
Крутиков Никита 3 2
Семенов Александр 151 1
Махлин Дмитрий 102 1
Ломоносов Александр 24 1
Корчминская Анна 6 1
Аржевский Дмитрий 1 1
Ковалев Никита 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 147534 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52450 2
Канада 4911 1
Европа 21879 1
Индия - Bharat 5516 1
Ближний Восток 2970 1
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Африка Северная 237 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты - Дубай 425 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13388 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1064 1
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1784 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6062 4
Бухгалтерия - Первичка - Первичный документ - бумажный или электронный документ свидетельствующий о каких-либо деловых или финансовых транзакциях 401 3
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7175 2
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3672 1
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Налогообложение - Льготы - Налоговые льготы для ИТ-компаний - Меры поддержки ИТ-отрасли - ИТ-ипотека 414 1
Издательское дело - Издательство - Книгоиздание - книжная индустрия - Publishing - Book Industry 1652 1
Льготы - определённые преимущества, дополнительные права, полное или частичное освобождение от выполнения установленных правил, обязанностей, или облегчение условий их выполнения 1357 1
Bloomberg 1311 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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