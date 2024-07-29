Softline - Sl Soft - FabricaONE.AI - Сойка - SOiCA OCR

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SOICA — российское OCR-решение для автоматизации работы с документами: их обработки, классификации, извлечения информации, проведения анализа данных и их проверки. SOICA — это no-code система, позволяющая реализовать сложные сценарии обработки как отдельных разнообразных документов (от ценников до договоров), так и их комплектов.
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
|29.07.2024
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OCR-платформа SOICA от компании SL Soft (ГК Softline) получила статус ИИ-продукта
Компания SL Soft (ГК Softline) сообщает о получении отметки об отнесении платформы SOICA к сфере искусственного интеллекта. Соответствующий признак внесен в Реестр российского программного обеспечения. Это означает, что при внедрении платформы SOICA заказчики могут рас
|27.03.2024
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Функция распознавания рукописного текста появилась в OCR-платформе SOICA от SL Soft (ГК Softline)
Компания SL Soft (ГК Softline) расширила функциональность OCR-платформы SOICA — добавлена возможность распознавания рукописного текста. Это упрощает обработку ряда документов: паспортов, военных билетов и других документов, удостоверяющих личность, а также заявлени
|21.02.2024
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SOICA от SL Soft (ГК Softline) интегрирована с «1С:Документооборот»
Коннектор для интеграции платформы потокового распознавания и автоматической обработки документов SOICA с системой автоматизации документооборота «1С:Документооборот» разработан компанией, входящей в топ-3 ключевых партнеров «1С». Совместное использование этих решений позволяет быстрее выпо
|19.07.2023
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SOICA вошла в контур SL Soft (ГК Softline)
онсолидации бизнес-приложений для корпоративных заказчиков, сообщает о расширении портфеля — в контур компании вошел продукт для распознавания и обработки электронных образов документов и изображений SOICA. Об этом CNews сообщили представители ГК Softline. SOICA — российское OCR-решение для автоматизации работы с документами: их обработки, классификации, извлечения информации, провед
|25.05.2022
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Docsvision и Soica объявили о начале технологического партнёрства в части потокового ввода документов в СЭД
Docsvision и Soica представили совместное решение, позволяющее расширить возможности СЭД по загрузке и обработке массивов бумажных документов. Совместное решение – это стек российских технологий: платформы
|25.04.2022
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Softline помогла ТД «Евротрейдинг» автоматизировать процесс обработки и аналитики документов
ла проект по внедрению в ТД «Евротрейдинг» российского решения для обработки и аналитики документов Soica. В результате автоматизации ввода документации в учетные системы клиент смог полностью
Softline и организации, системы, технологии, персоны:
|Горюнов Виктор 8 7
|Лавров Владимир 111 5
|Моисеенко Алексей 8 4
|Мартыненко Валентин 11 4
|Ян Давид 69 4
|Соколов Кирилл 40 4
|Павлов Александр 121 4
|Шпет Александр 23 3
|Крот Иван 9 3
|Иванов Антон 98 3
|Тремзин Олег 12 3
|Корчагин Никита 3 2
|Зинин Игорь 5 2
|Аболмасов Александр 5 2
|Арлазаров Владимир 290 2
|Волотовская Елена 48 2
|Рожков Александр 21 2
|Пилипчук Александр 18 2
|Чуканов Сергей 110 2
|Бочарова Елена 14 2
|Козлов Евгений 35 2
|Петухов Илья 12 2
|Сажин Олег 16 2
|Терещенко Вадим 15 2
|Воротынцев Григорий 11 2
|Кочнов Павел 8 2
|Дергачева Светлана 63 2
|Ермакова Светлана 12 2
|Крынина Евгения 32 2
|Мартынов Олег 3 2
|Мухин Василий 15 2
|Салин Антон 9 2
|Агапова Анна 4 1
|Кальметов Игорь 24 1
|Епишин Олег 26 1
|Адырбаев Серик 1 1
|Ганюшкин Андрей 7 1
|Макарова Надежда 3 1
|Яшин Никита 1 1
|Енукидзе Гиви 2 1
|TAdviser - Центр выбора технологий 468 2
|Ведомости 1466 2
|Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1140 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 2399 1
|Rambler Group - Газета.Ru - Gazeta.Ru - Газета.Ру 202 1
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|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 4
|Эксперт РА - Рейтинговое агентство 145 1
|VMR - Verified Market Research 7 1
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