Softline - Sl Soft - FabricaONE.AI - Сойка - SOiCA OCR

OCR-платформа SOICA от компании SL Soft (ГК Softline) получила статус ИИ-продукта Компания SL Soft (ГК Softline) сообщает о получении отметки об отнесении платформы SOICA к сфере искусственного интеллекта. Соответствующий признак внесен в Реестр российского программного обеспечения. Это означает, что при внедрении платформы SOICA заказчики могут рас

Функция распознавания рукописного текста появилась в OCR-платформе SOICA от SL Soft (ГК Softline) Компания SL Soft (ГК Softline) расширила функциональность OCR-платформы SOICA — добавлена возможность распознавания рукописного текста. Это упрощает обработку ряда документов: паспортов, военных билетов и других документов, удостоверяющих личность, а также заявлени

SOICA от SL Soft (ГК Softline) интегрирована с «1С:Документооборот» Коннектор для интеграции платформы потокового распознавания и автоматической обработки документов SOICA с системой автоматизации документооборота «1С:Документооборот» разработан компанией, входящей в топ-3 ключевых партнеров «1С». Совместное использование этих решений позволяет быстрее выпо

SOICA вошла в контур SL Soft (ГК Softline) онсолидации бизнес-приложений для корпоративных заказчиков, сообщает о расширении портфеля — в контур компании вошел продукт для распознавания и обработки электронных образов документов и изображений SOICA. Об этом CNews сообщили представители ГК Softline. SOICA — российское OCR-решение для автоматизации работы с документами: их обработки, классификации, извлечения информации, провед

Docsvision и Soica объявили о начале технологического партнёрства в части потокового ввода документов в СЭД Docsvision и Soica представили совместное решение, позволяющее расширить возможности СЭД по загрузке и обработке массивов бумажных документов. Совместное решение – это стек российских технологий: платформы