Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 199231
ИКТ 15374
Организации 11762
Ведомства 1510
Ассоциации 1112
Технологии 3583
Системы 27061
Персоны 86987
География 3117
Статьи 1580
Пресса 1318
ИАА 757
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2830
Мероприятия 894

Softline Sl Soft FabricaONE.AI Сойка SOiCA OCR

Softline - Sl Soft - FabricaONE.AI - Сойка - SOiCA OCR

SOICA — российское OCR-решение для автоматизации работы с документами: их обработки, классификации, извлечения информации, проведения анализа данных и их проверки. SOICA — это no-code система, позволяющая реализовать сложные сценарии обработки как отдельных разнообразных документов (от ценников до договоров), так и их комплектов. 

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


29.07.2024 OCR-платформа SOICA от компании SL Soft (ГК Softline) получила статус ИИ-продукта

Компания SL Soft (ГК Softline) сообщает о получении отметки об отнесении платформы SOICA к сфере искусственного интеллекта. Соответствующий признак внесен в Реестр российского программного обеспечения. Это означает, что при внедрении платформы SOICA заказчики могут рас
27.03.2024 Функция распознавания рукописного текста появилась в OCR-платформе SOICA от SL Soft (ГК Softline)

Компания SL Soft (ГК Softline) расширила функциональность OCR-платформы SOICA — добавлена возможность распознавания рукописного текста. Это упрощает обработку ряда документов: паспортов, военных билетов и других документов, удостоверяющих личность, а также заявлени
21.02.2024 SOICA от SL Soft (ГК Softline) интегрирована с «1С:Документооборот»

Коннектор для интеграции платформы потокового распознавания и автоматической обработки документов SOICA с системой автоматизации документооборота «1С:Документооборот» разработан компанией, входящей в топ-3 ключевых партнеров «1С». Совместное использование этих решений позволяет быстрее выпо
19.07.2023 SOICA вошла в контур SL Soft (ГК Softline)

онсолидации бизнес-приложений для корпоративных заказчиков, сообщает о расширении портфеля — в контур компании вошел продукт для распознавания и обработки электронных образов документов и изображений SOICA. Об этом CNews сообщили представители ГК Softline. SOICA — российское OCR-решение для автоматизации работы с документами: их обработки, классификации, извлечения информации, провед
25.05.2022 Docsvision и Soica объявили о начале технологического партнёрства в части потокового ввода документов в СЭД

Docsvision и Soica представили совместное решение, позволяющее расширить возможности СЭД по загрузке и обработке массивов бумажных документов. Совместное решение – это стек российских технологий: платформы

25.04.2022 Softline помогла ТД «Евротрейдинг» автоматизировать процесс обработки и аналитики документов

ла проект по внедрению в ТД «Евротрейдинг» российского решения для обработки и аналитики документов Soica. В результате автоматизации ввода документации в учетные системы клиент смог полностью


Публикаций - 107, упоминаний - 108

Softline и организации, системы, технологии, персоны:

Softline - Sl Soft - Сл Софт 345 99
Softline - Софтлайн 3743 98
Softline - Sl Soft - Robin - Робин 227 96
Softline - Polymatica - Полиматика 201 92
Softline - Sl Soft - FabricaONE.AI - RoboVoice - Робовойс 110 89
Softline - Цифровые Решения - Axoft - Аксофт - Сервисный ИТ-дистрибутор 432 85
Softline - Sl Soft - FabricaONE.AI - Develonica - Девелоника 170 85
Softline - Софтлайн Технологии - Инферит - Inferit 431 65
Softline - Цифровые Решения - Infosecurity - Инфосекьюрити 195 63
Softline - Инженер ТЦ 68 62
SoftClub - СофтКлуб 160 61
Softline - Sl Soft - Цитрос - Citros 90 37
Softline - Сомерс - ВВП ГК - ВПП ГК - Ваш платежный проводник - Subtotal - Первый элемент - CrestWave Technologies - КрестВэйв Технолоджис - CrestWave Electronics - КрестВэйв Электроникс - Sky Technologies - Скайтех 42 30
Softline - Sl Soft - FabricaONE.AI - Bell Integrator - Бэлл Интегратор 167 25
Softline - Borlas - Борлас - Консалтинговая группа - Борлас Ай-Би-Си - Borlas Info Business Consulting 544 25
Softline - Sl Soft - БОСС Кадровые системы 131 25
Softline - Цифровые Решения - Softline - R.Partner - Хабэко-Партнер - Безопасные дороги ЕАО - Ланит-Партнёр 47 25
Softline - Цифровые Решения - Softline Solutions - Софтлайн Решения - Софтлайн Солюшн - Softline Business Solutions - Softline System Solutions - Softline Enterprise Solutions - Софтлайн Энтерпрайс Солюшенс - Софтлайн Промышленный Софт 187 23
Softline Ecommerce - Softline Allsoft Ecommerce 105 23
9594 8
Softline - Софтлайн Технологии - Инферит Безопасность - Барьер АКБ 34 7
Softline - Софтлайн Технологии - Инферит - Инферит ОС 130 6
Yandex - Яндекс 9216 6
Softline - Софтлайн Технологии - Инферит - Инферит Облако 76 5
Microsoft Corporation 25775 5
Abbyy - Аби Продакшн - Abbyy Russia - Abbyy Software House - BIT Software 1208 4
Smart Engines - Смарт Энджинс - Смарт Энджинс Сервис 476 4
Beorg - Биорг 130 4
Softline - Sl Soft - Citeck - Ситек 41 4
Content AI - Контент ИИ - Контент ИИ Технологии - Контент Аи Солюшнс Билишим Ве Текноложи Хизметлери Аноним Ширкети - Content AI Solutions Bilisim Ve Teknoloji Hizmetleri Anonim Sirketi 135 4
Softline - Инверсум 8 3
Ростелеком 10948 3
Broadcom - VMware 2610 3
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 3
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 3
Directum - Директум 1268 3
Telegram Group 2940 3
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 1123 3
Softline - Скай Технолоджис - Sky Technology 12 3
Dbrain - Дибрейн 30 3
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 5
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 4
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1131 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 3
НСПК - Национальная система платежных карт 948 3
Газпром нефть 725 3
Земтек Горнопромышленный холдинг 3 2
Рапид Био 102 2
РВК - Российская венчурная компания 571 2
Сбер - SberCIB - Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог ИК - Тройка Венчурз 394 2
ADG Group - АДГ 12 2
RusProfile - Руспрофайл 31 2
Аталайя 25 2
GROUPAUTO - Групавто Рус - Rossko - Росско-К 3 1
Росгосцирк ФКП - Российская государственная цирковая компания 5 1
Цифра брокер - ФФИН Банк - Цифра банк 12 1
АМТП - Архангельский морской торговый порт 2 1
Краснодарагроальянс 2 1
Konsu - Консу 2 1
PeWeTe - Петро Велт Технолоджис - КАТОБЬНЕФТЬ - КАТойл-Дриллинг 9 1
БКИ СБ АО - Бюро кредитных историй Скоринг Бюро - БКИ Скоринг Бюро 4 1
Гармония здоровья 2 1
Должник прав ЦФЗ 1 1
Гепатера - Hepatera 46 1
СПБ Биржа - СПБ банк - Бест Эффортс Банк 6 1
РЖД - Российские железные дороги 2096 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 551 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 531 1
Nissan - Nissan Motor - Jidosha-Seizo 289 1
Татнефть - Банк Зенит - Банковская группа Зенит 362 1
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк 598 1
Алроса АК - Алмазы России — Саха 293 1
А101 Группа Компаний - А101 Девелопмент - А101-комфорт 75 1
Ренессанс Страхование - Ренессанс жизнь - Спутник–управление капиталом УК 224 1
BP - British Petroleum - Бритиш Петролеум 187 1
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 359 1
Синара Банк - СКБ-банк - Газэнергобанк - СКБ-финанс 228 1
ТМК - Трубная металлургическая компания 125 1
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 737 1
НСФР - Национальный совет финансового рынка 26 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 27
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 5
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 3
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 3
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 2
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 1
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 583 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 1
АСВ - Агентство по страхованию вкладов 107 1
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 369 1
ОЭЗ Технополис Москва - Печатники - Особая экономическая зона - ОЭЗ Зеленоград - Особая экономическая зона Зеленоград - Свободная экономическая зона Зеленоград - ТВЗ Зеленоград 626 1
Росархив - Федеральное архивное агентство 152 1
Кванториум АНО - Детский технопарк 90 1
МИК - Московский инновационный кластер 185 1
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Московский венчурный фонд - Moscow Seed Fund - Фонд содействия развитию венчурных инвестиций в малые предприятия в научно-технической сфере города Москвы 42 1
WIPO - World Intellectual Property Organisation - ВОИС - Всемирная организация интеллектуальной собственности - Международная организация по защите интеллектуальной собственности 151 1
Правительство Москвы - ДИиПП Москва - Департамент инвестиционной и промышленной политики и предпринимательства города Москвы 474 1
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Агентство инноваций города Москвы ГБУ 155 1
Кабинет министров Украины - ВСУ - Вооружённые силы Украины 89 1
Судебная власть - Judicial power 2500 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 2
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 2
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 328 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 1
OWASP - Open Web Application Security Project 146 1
Linux Foundation - CNCF - Cloud Native Computing Foundation 50 1
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 207 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 88
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 79
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 66
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 58
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 53
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 39
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 39
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 27
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 23
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 22
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22559 21
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 21
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 21
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9923 20
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28270 15
Машинное зрение - OCR - Optical Character Recognition - ICR - Intelligent character recognition - IDR - Intelligent Document Recognition - Распознавание текста, документов и заполнение полей договора - Поточное сканирование документов, анкет 1170 14
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 12
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 1530 11
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 8283 11
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 11
LCNC - Low-code - Low Coding - LCAP - Low-Code Platform - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1920 11
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6471 11
EA - Enterprise Architecture - Enterprise Services - Enterprise-решения - Бизнес-приложение - Business Application - Информационные бизнес-системы - Прикладное программное обеспечение для корпоративного сектора 2366 11
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7460 10
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 3333 10
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5638 10
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 10
Машинное зрение - Распознавание - Recognition 4003 10
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8649 9
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 9
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 3192 9
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 8
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7210 8
Dashboard - Дашборд - Информационная панель - Способ визуального представления данных 1709 8
Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 2785 8
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 4280 8
LCNC - No-Code - интуитивно понятный и простой интерфейс для создания пользовательских веб-приложений 1416 8
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 3023 7
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 1453 7
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 7062 7
Стахановец - Стах@новец - Стахановец Про 121 63
Softline - WorkFlowSoft 64 62
Softline - DeskWork 117 62
Softline - Цифровые Решения - Softline Digital - Софтлайн платформа 108 56
Softline - Sl Soft - Preferentum - Преферентум - Платформа анализа неструктурированной информации 73 34
Linux OS 11533 10
Softline - Софтлайн Технологии - Инферит Техника - Inferit Desktop - Inferit Slim - Inferit Compact - Inferit Micro - Inferit Versa - Inferit Eclipse - Inferit Base - Inferit Silver - Inferit Line - Inferit Tower - Inferit Mini - Inferit TechBox - Inferit 240 9
Softline Universe - SLU 29 9
Softline - Polymatica Dashboards 40 7
Softline - Софтлайн Технологии - Инферит FinOps - Инферит Клаудмастер - Inferit CloudMaster - Softline CloudMaster Coster - Softline Maestro - Softline Cloud Services - Клаудмастер 139 6
Softline - Sl Soft - Цитрос Цифровая Платформа - Цитрос ЮЗ ЭДО - Цитрос Архив 42 5
Softline - Polymatica Analytics - Polymatica BI - аналитическая платформа 48 5
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2513 4
СКБ Контур - Контур.Фокус 1362 4
Softline - Софтлайн Технологии - Инферит - Инферит ОС - МСВСфера 219 4
Content AI - ContentCapture 48 3
Softline - Цифровые Решения - Softline Digital - Proteqta - Протекта 17 3
Python - высокоуровневый язык программирования 1286 3
Abbyy FlexiCapture 178 3
Microsoft Windows 16882 3
CNews - CNewsMarket - ИТ-маркетплейс 776 3
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5726 3
Content AI - ContentReader - Abbyy FineReader 354 3
Directum Ario 45 3
Content AI - Intelligent Search - Abbyy Intelligent Search 38 3
Примо РПА - Primo RPA 51 3
Softline - Sl Soft - Robin RPA - ROBotic INtelligence 52 3
Киберпротект - Кибер Бэкап 199 3
Softline Мультиоблако - Softline Multicloud 7 2
Softline - Премьер сервисы 25 2
Базальт СПО - BaseALT - Альт Платформа - Альт ОС 658 2
Softline - Sl Soft - Robin AI 32 2
Smart Engines - Smart ID Engine - Smart IDReader 236 2
Microsoft Office 4170 2
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1597 2
Oracle Java - язык программирования 3469 2
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1518 2
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform - Microsoft Viridian 686 2
Beorg Smart Vision 45 2
Базальт СПО - BaseALT - Альт Рабочая станция 297 2
Горюнов Виктор 8 7
Лавров Владимир 111 5
Моисеенко Алексей 8 4
Мартыненко Валентин 11 4
Ян Давид 69 4
Соколов Кирилл 40 4
Павлов Александр 121 4
Шпет Александр 23 3
Крот Иван 9 3
Иванов Антон 98 3
Тремзин Олег 12 3
Корчагин Никита 3 2
Зинин Игорь 5 2
Аболмасов Александр 5 2
Арлазаров Владимир 290 2
Волотовская Елена 48 2
Рожков Александр 21 2
Пилипчук Александр 18 2
Чуканов Сергей 110 2
Бочарова Елена 14 2
Козлов Евгений 35 2
Петухов Илья 12 2
Сажин Олег 16 2
Терещенко Вадим 15 2
Воротынцев Григорий 11 2
Кочнов Павел 8 2
Дергачева Светлана 63 2
Ермакова Светлана 12 2
Крынина Евгения 32 2
Мартынов Олег 3 2
Мухин Василий 15 2
Салин Антон 9 2
Агапова Анна 4 1
Кальметов Игорь 24 1
Епишин Олег 26 1
Адырбаев Серик 1 1
Ганюшкин Андрей 7 1
Макарова Надежда 3 1
Яшин Никита 1 1
Енукидзе Гиви 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 103
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 8
Казахстан - Республика 6048 6
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 5
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 5
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 4
Азия Центральная - Центрально-Азиатский регион 534 4
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 3
Беларусь - Белоруссия 6289 3
Германия - Федеративная Республика 13221 3
Турция - Турецкая республика 2620 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 2
Европа 24964 2
Япония 13807 2
Индия - Bharat 5870 2
Россия - СФО - Новосибирск 4876 2
Китай - Тайвань 4245 2
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1724 2
Кипр - Республика 636 2
Россия - ДФО - Бурятия Республика - Баунтовский эвенкийский район - Багдарин 13 1
Россия - ДФО - Якутия - Республика Саха 1219 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1259 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2530 1
Земля - планета Солнечной системы 10865 1
Азия - Азиатский регион 5920 1
Финляндия - Финляндская Республика 3697 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3467 1
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 1
Россия - ЮФО - Севастополь 613 1
США - Нью-Йорк 3180 1
Ближний Восток 3154 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1922 1
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 682 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты - Дубай 462 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 3047 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3582 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 3178 1
Россия - СЗФО - Ненецкий автономный округ 425 1
Украина 7928 1
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2831 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 53
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6168 27
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 27
Lising - Лизинг - Долгосрочная финансовая аренда оборудования или недвижимости 762 24
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 19
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 10
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 10
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18149 10
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 9
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8839 8
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3585 7
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4802 7
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5111 7
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3477 7
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6594 6
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 6
Страхование - Страховое дело - Insurance 6527 6
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 5
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 5
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6583 5
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3821 4
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8073 4
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции - Трансграничная торговля 3986 4
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5778 4
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 2254 4
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 4
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8970 4
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7418 4
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8491 4
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4428 3
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 5109 3
Национальный проект - Производительность труда и поддержка занятости - Производительность.рф - Эффективная и конкурентная экономика 1074 3
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7523 3
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6680 3
Энергетика - Energy - Energetically 5855 3
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 3129 2
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4992 2
ОЭЗ - Особая экономическая зона - Свободная экономическая зона - Special Economic Zone - Free Economic Zone 1082 2
Киберучения 135 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - ЦОС - Цифровая образовательная среда - ГИС СЦОС - Современная цифровая образовательная среда 348 2
TAdviser - Центр выбора технологий 468 2
Ведомости 1466 2
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1140 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2399 1
Rambler Group - Газета.Ru - Gazeta.Ru - Газета.Ру 202 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 11
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 4
Эксперт РА - Рейтинговое агентство 145 1
VMR - Verified Market Research 7 1
Softline Education - Академия Softline - Softline Корпоративный Университет - Softline IT Graduate - учебный центр - Softline Academy Alliance 190 83
Минздрав РФ - Первый МГМУ - Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова - Сеченовка 281 1
САФУ - Северный Арктический федеральный университет имени М. В. Ломоносова 51 1
МЭИ НИУ - Московский энергетический институт - Национальный исследовательский университет 182 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1281 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Техника

Лучшие автономные газонокосилки в 2026 году: хиты продаж

Лучшие видеорегистраторы в 2026 году: хиты продаж

Как безопасно купить б/у смартфон: подробная инструкция

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще