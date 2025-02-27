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Корчагин Никита



27.02.2025 ГК Softline добавила в продуктовый портфель OCR/IDP-платформу EasyDoc от ITFB Group 1
03.04.2024 ГК Softline объявляет о партнерстве с разработчиком платформы для автоматизации бизнес-процессов i-Sys Labs 1
06.03.2024 ГК Softline добавила платформу для создания виртуальных миров VOLTEP в продуктовый портфель 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Корчагин Никита и организации, системы, технологии, персоны:

Softline - Sl Soft - Softline - RoboVoice - Робовойс 99 2
Softline - Polymatica - Полиматика 176 2
Softline - Develonica - Девелоника 132 2
Softline - Sl Soft - Robin - Робин 189 2
Axoft - Аксофт - Сервисный ИТ-дистрибутор 330 2
Softline - Sl Soft - Сл Софт 246 2
Softline - Софтлайн 2853 2
Softline - Инженер ТЦ 68 1
SoftClub - СофтКлуб 156 1
Softline Ecommerce - Softline Allsoft Ecommerce 102 1
Softline - R.Partner - Хабэко-Партнер - Безопасные дороги ЕАО - Ланит-Партнёр 46 1
VOLTEP - ВОЛТЕП 2 1
Softline - Сомерс - ВВП ГК - ВПП ГК - Ваш платежный проводник 36 1
Softline - Sl Soft - Цитрос - Citros 73 1
ЦВТ 71 1
Иннопрактика - Национальное Интеллектуальное Развитие - Негосударственный институт развития 25 1
i-Sys - Intelligent Systems - Интеллектуальные Системы - Ай-Сис Лабс 35 1
Softline - Infosecurity - Инфосекьюрити 166 1
Softline - Borlas - Борлас - Консалтинговая группа - Борлас Ай-Би-Си - Borlas Info Business Consulting 510 1
Softline - Bell Integrator - Бэлл Интегратор 129 1
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 589 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7391 1
РЖД - Российские железные дороги 1915 1
ОЭЗ Технополис Москва - Печатники - Особая экономическая зона - ОЭЗ Зеленоград - Особая экономическая зона Зеленоград - Свободная экономическая зона Зеленоград - ТВЗ Зеленоград 468 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3066 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1970 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2724 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11747 1
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Агентство инноваций города Москвы ГБУ 152 1
МИК - Московский инновационный кластер 146 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19679 3
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13297 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51096 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27870 2
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BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10312 1
Фотоника - Photonics - Фотонная компонентная база, ФКБ - Нанофотоника - Nanophotonics - дисциплина, занимающаяся фундаментальными и прикладными аспектами работы с оптическими сигналами, созданием на их базе устройств 493 1
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5367 1
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4624 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12605 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31010 1
Digital Twins - DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии - Цифровые информационные модели - ЦИМ 1317 1
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 2969 1
Service Desk - Help Desk - Trouble Ticketing - Единая система учета обращений - Сервис деск - Система обслуживания обращений от клиентов и сотрудников 896 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66857 1
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 2859 1
LCNC - Low-code - Low Coding - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1214 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21327 1
Softline Digital Platform - Софтлайн платформа 101 2
Softline - Sl Soft - Сойка - SOiCA OCR 103 2
Softline - DeskWork 117 1
i-Sys Doctrix Docflow 9 1
VOLTEP.online 2 1
Softline - Инферит Техника - Inferit - АКБ Барьер 243 1
i-Sys Doctrix Portal 2 1
ITFB Easydoc OCR/IDP-платформа 20 1
Softline - WorkFlowSoft 64 1
i-Sys Doctrix HR 1 1
i-Sys Doctrix Service Desk 1 1
i-Sys Doctrix Platform 29 1
Softline - Sl Soft - Preferentum - Преферентум - Платформа анализа неструктурированной информации 63 1
Microsoft SharePoint Server 706 1
Стахановец - Стах@новец - Стахановец Про 98 1
Теплов Иван 1 1
Ерина Юлия 7 1
Россия - РФ - Российская федерация 145613 3
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2762 1
Россия - ПФО - Самарская область - Тольятти 416 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8589 2
Lising - Лизинг - Долгосрочная финансовая аренда оборудования или недвижимости 702 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2940 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24282 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5463 1
ОЭЗ - Особая экономическая зона - Свободная экономическая зона - Special Economic Zone - Free Economic Zone 902 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14508 1
Softline Education - Академия Softline - Softline Корпоративный Университет - Softline IT Graduate - учебный центр - Softline Academy Alliance 172 2
Минздрав РФ - Первый МГМУ - Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова 169 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2025 годы.
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