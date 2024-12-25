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Ерина Юлия



25.12.2024 ГК Mont включила в линейку решений для автоматизации платформу DocTrix 1
03.04.2024 ГК Softline объявляет о партнерстве с разработчиком платформы для автоматизации бизнес-процессов i-Sys Labs 1
19.05.2023 Как выбрать low-code-платформу и не просчитаться 1
19.04.2023 Конференция CNews «Low-code и no-code: мифы и реальность» состоится 25 апреля 1
07.04.2023 Конференция CNews «Low-code и no-code: мифы и реальность» состоится 25 апреля 1
30.01.2023 НТЦ ИТ РОСА и i-Sys Labs подтвердили совместимость своих продуктов 1
10.01.2023 Konica Minolta и i-Sys заключили соглашение о партнерстве 1

Публикаций - 7, упоминаний - 7

Ерина Юлия и организации, системы, технологии, персоны:

i-Sys - Intelligent Systems - Интеллектуальные Системы - Ай-Сис Лабс 35 6
Anserem - Ансерем 5 3
Microsoft Corporation 24625 2
GreenData - Гриндата 31 2
Рексофт - Reksoft 419 1
Konica Minolta Business Solutions Russia - Коника Минолта Бизнес Сольюшнз Раша 91 1
НТЦ ИТ Роса - Научно-технический центр информационных технологий РОСА - Российские операционные системы 317 1
Konica Minolta 406 1
Konica Minolta Business Solutions 65 1
IBM - International Business Machines Corp 9441 1
8213 1
Terrasoft - Террасофт 200 1
OpenText 207 1
Монолит-Инфо 121 1
Camunda - Camunda Services GmbH 25 1
ISS - Intelligent Security Systems - Интеллектуальные системы безопасности 195 1
Adobe Figma 41 1
Nintex 13 1
АРТ-Банк - АРТ-Финтех 17 1
Геном-ИТ - Геном Информационные технологии 1 1
Softline - Софтлайн 2811 1
Softline - Sl Soft - Цитрос - Citros 71 1
Softline - Polymatica - Полиматика 172 1
Softline - Sl Soft - Сл Софт 232 1
Softline Ecommerce - Softline Allsoft Ecommerce 102 1
Softline - Develonica - Девелоника 132 1
Softline - Bell Integrator - Бэлл Интегратор 127 1
Axoft - Аксофт - Сервисный ИТ-дистрибутор 322 1
Softline - Sl Soft - Softline - RoboVoice - Робовойс 98 1
Softline - Sl Soft - Robin - Робин 186 1
Softline - R.Partner - Хабэко-Партнер - Безопасные дороги ЕАО - Ланит-Партнёр 46 1
Softline - Borlas - Борлас - Консалтинговая группа - Борлас Ай-Би-Си - Borlas Info Business Consulting 506 1
MONT - МОНТ 144 1
Content AI - Контент ИИ 75 1
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 329 3
Альфа-Банк 1769 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 2
Абсолют Страхование - ранее ИСК Евро-Полис 45 2
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1629 1
ОТЭКО ГК 21 1
СДЭК - CDEK - Служба доставки Экспресс-курьер - СДЭК Глобал 140 1
LEGO 244 1
УВЗ - УралВагонЗавод - ЧТЗ-Уралтрак - Челябинский тракторный завод 12 1
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 340 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11624 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4077 1
Правительство Москвы - ЦНД ГКУ - Центр налоговых доходов ГКУ 35 1
ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 68 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50404 6
Low-code - Low Coding - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1158 6
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30687 6
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65959 4
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19282 4
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12512 4
No-Code - интуитивно понятный и простой интерфейс для создания пользовательских веб-приложений 1014 3
Service Desk - Help Desk - Trouble Ticketing - Единая система учета обращений - Сервис деск - Система обслуживания обращений от клиентов и сотрудников 889 3
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21134 3
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15715 2
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 1700 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27360 2
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5342 2
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4671 2
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7357 2
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10156 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29676 2
Групповая политика - Group Policy - набор правил или настроек, в соответствии с которыми производится настройка рабочей среды приёма и передачи 890 2
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12739 2
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3064 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13365 1
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5308 1
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 2139 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 15855 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 10962 1
MES - Manufacturing Execution System - Управление производствами и ремонтами 751 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6766 1
Process Mining - Процесс Майнинг - Процессная аналитика - глубинный анализ процессов 216 1
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5249 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6665 1
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 3528 1
СЭД - Архивное делопроизводство - СХЭД - Системы хранения электронных документов - EIA - Enterprise Information Archiving - Корпоративное электронное архивирование информации - электронный архив - electronic archiving - цифровое сохранение 1187 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25336 1
ESM - Enterprise Service Management - Управление корпоративными услугами 119 1
Машинное зрение - OCR - Optical Character Recognition - ICR - Intelligent character recognition - IDR - Intelligent Document Recognition - Распознавание текста, документов и заполнение полей договора - Поточное сканирование документов, анкет 929 1
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6219 1
HRM - КЭДО - Кадровый электронный документооборот - HR document management - кадровое делопроизводство 808 1
Машинное зрение - Распознавание - Recognition 3386 1
Заказная разработка - Custom development - разработка индивидуальных ИТ-решений - заказные информационные программные системы 201 1
ФСТЭК РФ - ИТ.ОС - Методический документ Профиль защиты операционных систем 57 1
i-Sys Doctrix Platform 29 5
Nodul 4 3
Microsoft SharePoint Server 705 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5169 1
OpenAI ChatGPT 339 1
Python - высокоуровневый язык программирования 928 1
OpenText EMC Documentum - платформа управления знаниями, документами и бизнес-процессами 378 1
Microsoft SharePoint Products and Technologies 813 1
НТЦ ИТ Роса - Кобальт - Linux 177 1
Terrasoft Creatio 96 1
MongoDB - Документоориентированная система управления базами данных с открытым исходным кодом 162 1
IBM FileNet 121 1
Microsoft Certified - Microsoft Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 224 1
JupyterHub - JupyterLab - Project Jupyter 47 1
Microsoft Windows 2000 8661 1
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1242 1
Nintex Workflow 11 1
Broadcom - VMware - Spring Cloud 2 1
Геном-ИТ - Системный Геном 1 1
i-Sys Doctrix Service Desk 1 1
i-Sys Doctrix HR 1 1
Softline - Sl Soft - Preferentum - Преферентум - Платформа анализа неструктурированной информации 63 1
Softline - Sl Soft - Сойка - SOiCA OCR 103 1
Softline Digital Platform - Софтлайн платформа 100 1
Pega Platform 7 1
Нерадовский Константин 18 3
Данилов Александр 20 3
Бирюков Артем 10 3
Раскина Ирина 24 3
Суворов Данил 4 3
Коптелов Андрей 109 2
Савельев Игорь 7 2
Дубиничева Наталья 5 2
Бутаев Ростислав 2 2
Дубровская Анна 18 2
Чеханков Кирилл 12 1
Карпицкий Олег 70 1
Пугачева Ольга 7 1
Сгибнева Ольга 8 1
Труненков Сергей 35 1
Сургунд Роман 5 1
Ломов Владимир 3 1
Корчагин Никита 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 144208 5
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17367 1
Япония 13282 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43161 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2243 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 2955 1
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1537 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2720 1
Россия - ПФО - Самарская область - Тольятти 414 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8369 3
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14317 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10940 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47986 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3646 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 2801 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5760 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24081 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 5826 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3106 1
Чёрный ящик - Метод чёрного ящика 260 1
Кредитование - Сrediting - Заём 6698 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6153 1
Строительство - Товары для строительства и ремонта - Do It Yourself, DIY - самодельничество или «сделай сам» 260 1
Аудит - аудиторский услуги 2659 1
Кредитование - Ипотечное кредитование - Ипотечный кредит - Mortgage lending - Ипотека - Mortgage 570 1
Металлы - Серебро - Silver 756 1
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2185 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51006 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5411 1
Lising - Лизинг - Долгосрочная финансовая аренда оборудования или недвижимости 699 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8131 2
Softline Education - Академия Softline - Softline Корпоративный Университет - Softline IT Graduate - учебный центр - Softline Academy Alliance 170 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2006 1
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 318 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1335485, в очереди разбора - 773260.
Создано именных указателей - 166197.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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