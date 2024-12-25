Ерина Юлия
Ерина Юлия и организации, системы, технологии, персоны:
|ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 68 2
|Нерадовский Константин 18 3
|Данилов Александр 20 3
|Бирюков Артем 10 3
|Раскина Ирина 24 3
|Суворов Данил 4 3
|Коптелов Андрей 109 2
|Савельев Игорь 7 2
|Дубиничева Наталья 5 2
|Бутаев Ростислав 2 2
|Дубровская Анна 18 2
|Чеханков Кирилл 12 1
|Карпицкий Олег 70 1
|Пугачева Ольга 7 1
|Сгибнева Ольга 8 1
|Труненков Сергей 35 1
|Сургунд Роман 5 1
|Ломов Владимир 3 1
|Корчагин Никита 2 1
|Softline Education - Академия Softline - Softline Корпоративный Университет - Softline IT Graduate - учебный центр - Softline Academy Alliance 170 1
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