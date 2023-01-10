Konica Minolta и i-Sys заключили соглашение о партнерстве

ИТ-провайдер полного цикла Konica Minolta Business Solutions Russia и разработчик программного обеспечения i-Sys заключили соглашение о партнерстве. Компании будут развивать практику внедрения BPM-систем в корпоративную ИТ-среду заказчиков, обеспечивать клиентам сквозную автоматизацию процессов и помогать в миграции на импортонезависимые портальные решения, а также сервисы для совместной работы. Об этом CNews сообщили представители Konica Minolta Business Solutions Russia.

Компания i-Sys специализируется на заказной разработке программного обеспечения с использованием современных подходов и предоставляет услуги высокого качества для заказчиков, заинтересованных в достижении бизнес-целей с использованием ИТ-решений.

«Многие наши клиенты до недавнего времени пользовались технологиями и решениями Microsoft, в частности, Microsoft Sharepoint. Сейчас им требуется миграция на импортозамещенные продукты, и компания i-Sys, имеющая богатый опыт реализации проектов на порталах от Microsoft, готова предложить им собственное решение DocTrix Platform, которое полностью соответствует требованиям заказчиков. Партнерство расширяет наш портфель импортонезависимых продуктов и дает возможность предлагать клиентам оптимальные и проверенные цифровые продукты для автоматизации ключевых бизнес-процессов в различных сегментах», - сказал Кирилл Чеханков, руководитель отдела ИТ-решений компании Konica Minolta.

DocTrix Platform - low-code DPA-платформа для автоматизации бизнес-процессов, которая разработана на базе open source инструментов и входит в реестр российского ПО. Пользователи могут изменять и развивать ее без привлечения разработчиков. Решение позволяет самостоятельно конструировать собственные бизнес-процессы любой сложности, привязывать их к организационной структуре, настраивать права доступа, печатные формы выходных документов с поддержкой QR-кодов и водяных знаков.

«Специалисты Konica Minolta обладают большой экспертностью в оптимизации различных бизнес-процессов, развития информационных технологий, разработки и внедрения решений для заказчиков самого разного уровня. Объединив наш опыт, мы сможем создавать наиболее востребованные продукты и реализовывать успешные проекты для клиентов из всех отраслей экономики. Уверена, что сотрудничество позволит нам не только поддержать российские компании при переходе на отечественное ПО, но и усилить свои компетенции, а также позиции на рынке», - отметила Юлия Ерина, коммерческий директор компании i-Sys.

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ООО «Коника минолта бизнес сольюшнз Раша» - ИТ-провайдер полного цикла. Предоставляет услуги по управлению различными этапами работы с документами, включая сканирование, распознавание, а также организацию договорного процесса, внедрение электронных архивов и инструментов интеллектуального поиска. В структуре департамента ИТ-решений компании представлены направления: СЭД, КЭДО, OCR, RPA, ESM, ИБ, заказная разработка. ООО «Коника минолта бизнес сольюшнз Раша» работает в России с 2001 г. Представительства расположены в Москве, Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, Казани, Челябинске, широкая партнерская сеть – во всех регионах. Является частью холдинга Konica Minolta Inc. (Япония).