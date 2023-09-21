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Konica Minolta Business Solutions

Konica Minolta Business Solutions

Konica Minolta Business Solutions Europe GmbH, со штаб-квартирой в Лангенхагене, Германия, является частью холдинга Konica Minolta Inc., Токио, Япония. Интересы компании в России представляет ООО «Коника Минолта Бизнес Сольюшнз Раша».

Konica Minolta выступает в роли ИТ-провайдера полного цикла: предлагает технологии для малого и среднего бизнеса, крупных предприятий, государственного сектора. Одно из ключевых направлений — продукты и сервисы для цифровых рабочих мест: облачные решения, управляемые услуги печати, а также технологии интеллектуального видеонаблюдения для управления рабочими процессами, автоматизации, безопасности и совместной работы в удалённом формате.

Konica Minolta Business Solutions Europe представлена дочерними структурами и дистрибьюторами более, чем в 80 странах Европы, Центральной Азии, Ближнего Востока и в Африки. Компания обладает штатом 9 тыс. сотрудников (по состоянию на апрель 2021 года). Объем продаж Konica Minolta Europe составил более 1,9 млрд евро в 2020 финансовом году.

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21.09.2023 Konica Minolta Business Solutions Russia внедрила кадровый ЭДО на платформе HRlink

ИТ-провайдер Konica Minolta Business Solutions Russia перешел на кадровый ЭДО на платформе HRlink. Перевод документооборота в электронный формат позволит компании экономить порядка 40% расходов на печать и

03.08.2023 Konica Minolta Business Solutions Russia и HRlink подписали соглашение о партнерстве

ИТ-провайдер полного цикла Konica Minolta Business Solutions Russia и разработчик платформы кадрового электронного документооборота HRlink заключили соглашение о партнерстве. Компании нацелены на решение задач клиентов в
20.07.2023 Konica Minolta Business Solutions Russia и ИИ-разработчик Content AI договорились о развитии технологического партнерства

ИТ-провайдер полного цикла Konica Minolta Business Solutions Russia и разработчик решений для интеллектуальной обработки информации Content AI начнут совместно реализовывать проекты по автоматизации управления данными и

12.07.2023 Konica Minolta Business Solutions Russia и Brotech заключили договор о сотрудничестве

кирования и ламинации, секции ротационной и плоской трафаретной печати; модуль делам-релам; сушильные устройства разных типов; секция продольной резки с ножами разных типов и некоторые другие опции. «Konica Minolta Business Solutions Russia делает все возможное для поддержки своих клиентов и оказания им помощи в развитии бизнеса, — сказал руководитель направления «Этикетка и гибкая упаковка
11.05.2023 Konica Minolta Business Solutions Russia и Visiology заключили соглашение о партнерстве

ИТ-провайдер полного цикла Konica Minolta Business Solutions Russia и разработчик программного обеспечения для анализа и визуализации данных Visiology подписали партнерское соглашение. Партнерство направлено на удовлетво
17.10.2022 В Konica Minolta Business Solutions Russia назначен директор по маркетингу и развитию бизнеса

В начале октября 2022 г. департамент маркетинга компании Konica Minolta Business Solutions Russia возглавила Мария Журавова, сменившая на посту Артура Синицина. Об этом CNews сообщил представитель компании. Мария Журавова сосредоточится на поиске нов
09.02.2022 Ольга Шарова возглавила направление видеорешений Konica Minolta Business Solutions Russia

металлургической, машиностроительной, а также в телекоме и государственном секторе. Ольга Шарова О Konica Minolta Business Solutions Russia Konica Minolta Business Solutions Europe GmbH
30.11.2021 Андрей Митрохин возглавил Управление по работе с ключевыми клиентами и партнерами Konica Minolta Business Solutions Russia
14.10.2019 В Konica Minolta Business Solutions Russia назначен новый президент

д компании к роли ИТ-провайдера полного цикла на динамично изменяющемся рынке. Александр Суворов с 1998 года работает в сфере информационных технологий и телекоммуникаций, в том числе с 2016 года — в Konica Minolta Business Solutions Russia на позиции директора по региональному развитию. Ранее занимал в Softline Group должность руководителя группы развития бизнеса Oracle в Центральном федер
17.07.2019 Легенда мирового рынка печати купила российский электронный документооборот

Партнерское соглашение Konica Minolta Business Solutions Russia заключила партнерское соглашение с российской Syntel
23.05.2018 Konica Minolta подвела итоги работы в России за год и поделилась планами

анных партнеров увеличилась с 270 до 393 компаний, а сервисных – до 200.  «Основной рост показало направление комплексных решений – 121% от результата 2016 года, – отметил Николай Дмитриев, президент Konica Minolta Business Solutions Russia. – Это отражает нашу глобальную задачу по переходу к сервисной компании: к 2021 году объем продаж комплексных решений в России должен составлять не мене
16.06.2017 Konica Minolta Business Solutions Russia подвела итоги 2016 финансового года

оля рынка Konica Minolta по направлению полноцветных многофункциональных устройств в 2016 году достигла 24%, и мы прогнозируем укрепление наших позиций в будущем, – сказал Николай Дмитриев, президент Konica Minolta Business Solutions Russia. – Тем не менее, дальнейшая стратегия развития компании строится вокруг предоставления комплексных услуг, затрагивающих не только печатную инфраструктур
23.06.2016 Выручка Konica Minolta Business Solutions в России выросла в 2015 г. на 23%

Компания Konica Minolta Business Solutions в России представила итоги 2015 финансового года. Рост российского бизнеса корпорации составил 23%, сообщили CNews в Konica Minolta. «По итогам года прирост вы
10.06.2015 Konica Minolta Business Solutions представила новую бизнес-стратегию в России

кументоёмкими бизнес-процессами организаций. Реализацией новой стратегии развития в России будет заниматься недавно созданная управляющая команда. По информации компании, с апреля 2015 г. президентом Konica Minolta Business Solutions в России был назначен Николай Дмитриев, который работает в печатном бизнесе уже более восьми лет. «Очень часто компании считают, что бизнес-процессы и ИТ-инфра
30.04.2004 Слияние Konica и Minolta добралось до России

иного ценообразования и объединения линейки продукции. С июня по сентябрь 2004 года российский офис Konica Minolta Business Solutions намерен разработать объединенный план действий, в котором б

Публикаций - 68, упоминаний - 82

Konica Minolta Business Solutions и организации, системы, технологии, персоны:

Konica Minolta 423 67
Konica Minolta Business Solutions Russia - Коника Минолта Бизнес Сольюшнз Раша 95 45
Konica Minolta - Mobotix 35 8
Microsoft Corporation 25775 5
Macroscop - Макроскоп Трейд - Сателлит Инновация - Eocortex 27 4
HeadHunter Group - HRlink - Инновации в управлении кадрами 198 4
Content AI - Контент ИИ - Контент ИИ Технологии - Контент Аи Солюшнс Билишим Ве Текноложи Хизметлери Аноним Ширкети - Content AI Solutions Bilisim Ve Teknoloji Hizmetleri Anonim Sirketi 135 4
Softline - Sl Soft - Robin - Робин 227 4
Сател - VizorLabs - Визорлабс 26 3
Амаркон - Amarcon 4 3
9594 3
NTT Data - Itelligence AG 49 2
Syntellect - Синтеллект 105 2
Sherpa Robotics - Шерпа роботикс 21 2
Softline - Sl Soft - Сл Софт 345 2
Softline - Софтлайн 3743 2
ESET - ESET Software 1161 2
Xerox - The Haloid Company 1168 2
Canon 1439 2
Softline - Цифровые Решения - Axoft - Аксофт - Сервисный ИТ-дистрибутор 432 2
Ростех - Росэлектроника - Вега - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 1101 1
NTT DoCoMo - NTT Mobile Communications Network Inc 1160 1
Сател 186 1
ESET - Safetica Technologies 8 1
Schneider Electric - APC - American Power Conversion - APC by Schneider Electric 454 1
РЕЛЭКС - Реляционные экспертные системы ГК 84 1
Conteq - Контек ГК - Контек-Софт - Контек-Сервис 20 1
RFaces - RecFaces - РекФэйсис 37 1
IBM EMEA - ИБМ ВЕА - ИБМ Восточная Европа/Азия - IBM East Europe/Asia 117 1
NTT Group - Nippon Telegraph and Telephone Corporation 139 1
Softline Group - Softline AG - Softline International 55 1
MGI Digital Technology - MGI Digital Graphic Technology 20 1
i-Sys - Intelligent Systems - Интеллектуальные Системы - Ай-Сис Лабс 51 1
PERCo - Пэрко 24 1
Т1 Сервионика - Айтеко - VideoMatrix - ВидеоМатрикс 18 1
Box inc - box.com - box.net 375 1
АРМО ГК - АРМО-Системы 371 1
Konica Minolta IT Solutions 1 1
Konica Minolta Photo Imaging - Коника Минолта Фото Имэджинг Россия 3 1
Марвел-Дистрибуция - Fplus - Фплюс - Ф-Плюс Оборудование и разработки - Ф-Плюс Мобайл - Fplusmobile - F+ tech - F+ data 419 1
Валента Фарм - Valenta Pharm 23 3
Generium Pharmaceutical - Генериум 21 3
КНГК ИНПЗ - Ильский НПЗ им. А. А. Шамара - Ильский нефтеперерабатывающий завод 4 2
Международный аэропорт Новосибирск (Толмачёво) имени А.И. Покрышкина - ИАТА: OVB, ИКАО: UNNT 51 1
ПСБ - СМП банк - Мособлбанк - Московский областной банк 28 1
СОГАЗ Мед Страховая компания 14 1
Allianz - Альянс СК - страховая компания - Альянс РОСНО Жизнь Российское страховое народное общество - РОСНО СК - Страховая компания 261 1
EWM Hightec Welding 1 1
Stellantis PSA - Peugeot Citroën - Пежо Ситрое - Автомобильные технологии - ПСМА Рус - Пежо Ситроен Рус 97 1
Ингосстрах Жизнь СК 6 1
iTrend 19 1
Москвич МАЗ - Московский автомобильный завод - Renault Russie - Рено Россия - Автофрамос Рено - АЗЛК 29 1
Hyundai Motor Company - Hyundai Motor CIS - Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус - Хендэ Мотор СНГ - Glovis Rus - Гловис Рус 12 1
ФХР - Федерация хоккея России - НМХЛ - Национальная молодёжная хоккейная лига 8 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 1
KIA Motors - KIA Motors RUS - КИА Моторс Россия 143 1
Hyundai Motor Company 436 1
Яндекс - Маркет Деливери - Delivery Club - Деливери Клаб 265 1
Магнит - Дикси - Сеть магазинов 193 1
Renault Groupe 166 1
ПИК ГК - Российская девелоперская и строительная компания - ПИК-Комфорт УК - ПИК Инвестпроект - ПИК Проект 77 1
ПСБ - СМП банк - Северный морской путь 89 1
Правительство Швеции - Государственный совет Короля - органы государственной власти 40 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 1
АСВ - Агентство по страхованию вкладов 107 1
AIIM - Association for Intelligent Information Management - Ассоциация по вопросам управления информацией и изображениями 69 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 32
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 26
МФУ - многофункциональное устройство - принтеры и сканеры - MFP - Multi-function printer 1250 19
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 19
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 15
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22559 13
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Принтер - Картридж - Тонер-картридж - Cartridge 1382 4
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 4
Konica Minolta bizhub - серия МФУ 49 14
Konica Minolta Workplace Hub 5 3
Microsoft Office 365 1042 3
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1518 3
IDC MarketScape 18 2
Sharp NEC Display Solutions - OPS Slot-in PC - Open Pluggable Specification 95 2
Axelot - Datareon ESB Platform - корпоративная сервисная шина данных 107 2
Konica Minolta AIRe Link 3 2
Konica Minolta AccurioPro 3 2
Konica Minolta - MGI JetVarnish 3DS 3 2
Google Android 15244 2
Apple iOS 8583 2
Microsoft Windows 16882 2
Microsoft Azure 1526 2
Visiology Vitalk - ViTalk GPT - Голосовой помощник (ассистент) 11 1
i-Sys Doctrix Platform 43 1
Syntellect Tessa 67 1
Google Cloud Print - Виртуальный принтер 70 1
Apple AirPrint 119 1
Visiology ИАС BI-платформа 41 1
Microsoft Cloud and Enterprise Group - Microsoft Cloud and Enterprise Engineering Group - Microsoft Cloud - Microsoft CPS - Microsoft Cloud Platform System - Microsoft CloudOS Network 63 1
Microsoft Certified - Microsoft Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 230 1
Microsoft Power BI - PWBI - Microsoft BI - Microsoft Business Intelligence 240 1
ESET Threat Intelligence 10 1
ESET Enterprise Inspector 4 1
Naumen ITSM365 49 1
Microsoft Universal Print 5 1
Softline - Sl Soft - Robin RPA - ROBotic INtelligence 52 1
Konica Minolta - Mobotix Move 8 1
Konica Minolta Box Defect Detection 1 1
3Logic Group - Ревотех - Гравитон 240 1
Sony Playstation Portable - Sony PSP 666 1
Konica Minolta Alliance Program 1 1
Konica Minolta FORXAI 3 1
Konica Minolta AeroDR - рентгеновская система 1 1
Konica Minolta Remote Service Platform 1 1
Sherpa RPA 34 1
Softline - ActiveCloud - ActivePlatform 4 1
ITS - Info Technology Supply - PaperCut MF 5 1
Visiology ViXtract 2 1
Чеханков Кирилл 12 8
Дмитриев Николай 17 4
Парфенов Станислав 5 4
Lorenz Olaf - Лоренц Олаф 4 4
Каменева Жамиля 11 4
Суворов Александр 21 3
Шалагинов Павел 6 3
Шарова Ольга 10 3
Бакулина Елена 4 2
Харлампиди Мария 2 2
Каминский Алексей 7 2
Лукьянчук Алексей 2 2
Рыков Николай 3 2
Белан Лада 4 2
Schroeder Philipp - Шредер Филипп 2 2
Глазова Любовь 4 2
Борченко Павел 60 1
Майоров Алексей 6 1
Михайлапов Алексей 1 1
Кравченко Наталья 3 1
Каштанов Павел 18 1
Williams Antje - Вильямс Антжи 1 1
Накагава Икуо 2 1
Журавова Мария 3 1
Синицин Артур 7 1
Никитин Алексей 34 1
Махлин Дмитрий 123 1
Артемьев Константин 14 1
Рождественский Владимир 2 1
Керимбаев Тимур 1 1
Молчанов Антон 2 1
Крутилин Сергей 3 1
Курдюмов Константин 9 1
Shintaro Inoue - Синтаро Инуэ 1 1
Shintaro Inu - Шинтаро Ину 1 1
Лунев Андрей 1 1
Медведев Валерий 4 1
Кузнецов Владислав 5 1
Дементьев Владимир 3 1
Сидорова Ирина 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 47
Европа 24964 14
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Германия - Федеративная Республика 13221 11
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 8
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Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 8
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Россия - СКФО - Северо-Кавказский федеральный округ 752 1
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Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1886 1
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СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 1
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