Konica Minolta Business Solutions Europe GmbH, со штаб-квартирой в Лангенхагене, Германия, является частью холдинга Konica Minolta Inc., Токио, Япония. Интересы компании в России представляет ООО «Коника Минолта Бизнес Сольюшнз Раша».

Konica Minolta выступает в роли ИТ-провайдера полного цикла: предлагает технологии для малого и среднего бизнеса, крупных предприятий, государственного сектора. Одно из ключевых направлений — продукты и сервисы для цифровых рабочих мест: облачные решения, управляемые услуги печати, а также технологии интеллектуального видеонаблюдения для управления рабочими процессами, автоматизации, безопасности и совместной работы в удалённом формате.

Konica Minolta Business Solutions Europe представлена дочерними структурами и дистрибьюторами более, чем в 80 странах Европы, Центральной Азии, Ближнего Востока и в Африки. Компания обладает штатом 9 тыс. сотрудников (по состоянию на апрель 2021 года). Объем продаж Konica Minolta Europe составил более 1,9 млрд евро в 2020 финансовом году.