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Konica Minolta Business Solutions


30.08.2021 Konica Minolta усилит киберзащиту заказчиков с помощью решений Eset 2
12.07.2021 К команде Axis Communications в России присоединился новый менеджер по работе с ключевыми клиентами 1
27.04.2021 Konica Minolta и ITS будут развивать контроль печати с помощью решений PaperCut 1
17.02.2021 Konica Minolta оптимизировала инфраструктуру печати компании «Кронштадт технологии» 1
02.02.2021 Konica Minolta оптимизировала печатную инфраструктуру строительной компании SRV 1
14.01.2021 Konica Minolta представила облачное решение AIRe Link для удаленной поддержки 2
25.12.2020 Konica Minolta перевела российские и зарубежные офисы Ancor на аутсорсинг печати 1
22.12.2020 Treolan будет поставлять продукты и решения Konica Minolta в России 1
21.10.2020 Konica Minolta выпустила новую версию AR-приложения genARate 1
18.08.2020 Малоизвестный шифровальщик на неделю парализовал деятельность Konica Minolta 1
22.04.2020 Konica Minolta открыла бесплатный доступ к сервису дополненной реальности Genarate 1
16.10.2019 Infowatch Traffic Monitor интегрирован с Konica Minolta SafeQ 1
14.10.2019 В Konica Minolta Business Solutions Russia назначен новый президент 3
25.09.2019 Konica Minolta оптимизировала печатную инфраструктуру «Банка жилищного финансирования» 1
17.07.2019 Легенда мирового рынка печати купила российский электронный документооборот 3
02.04.2019 Konica Minolta перевела филиальную сеть банка «Санкт-Петербург» на аутсорсинг печати 1
19.03.2019 В Konica Minolta назначен руководитель направления цифровой печати по текстилю 1
28.02.2019 Konica Minolta модернизировала печатную инфраструктуру «Аэронавигации Северо-Запада» 1
04.02.2019 Konica Minolta автоматизировала процессы допечатной подготовки 1
28.11.2018 Konica Minolta представила ЦПМ AccurioPress C83hc с большим цветовым охватом 1
09.08.2018 Konica Minolta начала продажи новой линейки камер Mobotix Move в России 1
23.05.2018 Konica Minolta подвела итоги работы в России за год и поделилась планами 6
17.04.2018 Konica Minolta и «Видеоинтеллект» научат камеры наблюдения распознавать агрессию 1
05.03.2018 «Татнефть» и Konica Minolta подписали меморандум о намерениях 1
08.02.2018 Konica Minolta оптимизировала затраты на печать «РЭП Холдинг» 1
04.09.2017 Konica Minolta и Docsvision предложат клиентам совместное решение для документооборота 1
16.06.2017 Konica Minolta Business Solutions Russia подвела итоги 2016 финансового года 6
27.02.2017 Konica Minolta представила новую серию цветных МФУ bizhub формата A4 1
29.11.2016 Konica Minolta обеспечит печать в сети коворкингов «Старт» 1
25.11.2016 «НИИ СОКБ», «Инновационные технологии» и Konica Minolta представили решение для защиты документов 1
23.11.2016 Konica Minolta начала продажи цифровой системы выборочного лакирования MGI JetVarnish 3DS 1
26.10.2016 Konica Minolta перевела офисы Renault Россия на аутсорсинг печати 2
08.08.2016 «НИИ СОКБ», «Инновационные технологии» и Konica Minolta стали партнерами по разработке решений для защиты конфиденциальных документов 1
25.07.2016 Konica Minolta представила в России цифровую систему для печати этикеток 2
06.07.2016 Konica Minolta представила новую монохромную систему печати 1
04.07.2016 Konica Minolta представила новое МФУ для компаний с большими объемами офисной печати 1
23.06.2016 Выручка Konica Minolta Business Solutions в России выросла в 2015 г. на 23% 5
29.06.2015 Hyundai AutoEver Rus доверила Konica Minolta оптимизацию своей печатной инфраструктуры 2
10.06.2015 Konica Minolta Business Solutions представила новую бизнес-стратегию в России 1

Публикаций - 39, упоминаний - 62

Konica Minolta Business Solutions упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Konica Minolta 136 16
Konica Minolta Mobotix 18 5
Sony 2438 2
InfoWatch - Инфовотч 616 2
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 413 1
Ситроникс КТ - Кронштадт Технологии 9 1
Анкор - Ancor - Кадровая компания 22 1
Новапорт - Аэропортовая сеть 4 1
Konica Minolta Business Solutions Europe 15 1
EFI - Electronics for Imaging 23 1
IBM EMEA - IBM Россия - ИБМ Восточная Европа/Азия - IBM East Europe/Asia 52 1
Syntellect - Синтеллект 37 1
Видеоинтеллект 7 1
APC by Schneider Electric - American Power Conversion 171 1
VK - Mail.Ru Cloud Solutions (MCS) 165 1
Canon 591 1
Docsvision - ДоксВижн 783 1
Ланит Treolan - Треолан 95 1
PwC - PricewaterhouseCoopers 310 1
Xerox 520 1
Ланит ГК 1164 1
Oracle Corporation 3374 1
МГТС - Московская городская телефонная сеть 845 1
Oracle Sun Microsystems 399 1
SEC Consult Services 931 1
Татнефть 114 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1671 1
Дикси - Сеть магазинов 79 1
ПИК - Российская девелоперская и строительная компания 71 1
СМП банк - Северный морской путь 71 1
Международный аэропорт Новосибирск (Толмачёво) имени А.И. Покрышкина 26 1
Мособлбанк 17 1
Global CIO 28 1
ФГУП Госкорпорация по ОрВД - Аэронавигация Северо-Запада 2 1
Татнефть ЦОБ - Центр обслуживания бизнеса 1 1
СОГАЗ-Мед Страховая компания 1 1
РОСНО СК 69 1
АСВ - Агентство по страхованию вкладов 66 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1706 1
AIIM - Association for Intelligent Information Management - Ассоциация по вопросам управления информацией и изображениями 57 1
МФУ - Многофункциональное устройство 600 4
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность 261 2
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1585 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3023 2
WYSIWYG - what you see is what you get - что видишь, то и получаешь 13 1
PTZ - Pan-tilt-zoom- камера с поддержкой удалённого управления направлением и увеличением 24 1
IPX - International Protection Marking - сертификация защиты оболочки в электрооборудовании 583 1
ЦПМ - Промышленные Цифровые Печатные Машины 64 1
ONVIF - Open Network Video Interface Forum 27 1
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 862 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2909 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1639 1
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств 429 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10411 1
sRGB - standard Red Green Blue - Стандарт представления цветового спектра с использованием модели RGB 156 1
PoE - Power over Ethernet 279 1
RGB - red, green, blue - Аддитивная цветовая модель 148 1
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность 412 1
SD - Secure Digital - Формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) - MicroSD - уменьшенная версия популярного формата карты памяти SD Secure Digital 3007 1
YSoft SafeQ 23 3
Konica Minolta bizhub - серия МФУ 13 2
Microsoft Windows 10 6691 1
Microsoft SharePoint Products and Technologies 832 1
ГИСП РФ - Государственная информационная система промышленности 17 1
InfoWatch Traffic Monitor - IWTM - DLP-система 127 1
Linux OS 4288 1
Pantone Validated 48 1
Syntellect Tessa 14 1
Konica Minolta AccurioPro Connect 1 1
Konica Minolta AccurioPress C ЦПМ - серия цифровых печатных машин 1 1
Konica Minolta Mobotix Move 2 1
Konica Minolta AIRe Link 3 1
Суворов Александр 11 2
Каминский Алексей 3 2
Парфенов Станислав 5 2
Дмитриев Николай 13 2
Кравченко Наталья 3 2
Бочкарев Сергей 16 2
Якупов Ринат 2 1
Колпаков Алексей 2 1
Лукьянчук Алексей 1 1
Кирюхин Дмитрий 73 1
Харлампиди Мария 2 1
Родионов Андрей 11 1
Журавова Мария 1 1
Каменева Жамиля 11 1
Скарликов Владислав 2 1
Павлов Рустем 2 1
Максимов Максим 1 1
Гордеев Артем 1 1
Бакулина Елена 4 1
Михайлапов Алексей 1 1
Григоров Кирилл 1 1
Каштанов Павел 7 1
Шалагинов Павел 3 1
Сажин Павел 5 1
Ванькевич Андрей 2 1
Полевой Максим 1 1
Россия - Российская федерация - РФ 57828 25
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7268 5
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17531 3
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1120 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 8025 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2482 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5697 2
Россия - СФО - Новосибирск 1988 2
Германия - Федеративная Республика 3693 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14257 2
Казахстан - Республика 2661 2
Россия - Пермь 748 1
Россия - Воронеж 694 1
Россия - Липецк 260 1
Россия - Челябинск 781 1
Россия - Уфа 650 1
Япония - Токио 292 1
Россия - Ярославль 409 1
Россия - Рязань 358 1
Россия - Иркутск 473 1
Прибалтика - Балтия 606 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 669 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3994 1
Европа 3798 1
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 1073 1
Россия - Калуга 302 1
Россия - Южно-Сахалинск 160 1
Россия - Чебоксары 159 1
Россия - Новокузнецк 176 1
Россия - Владимир 160 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1478 1
Россия - ПФО - Казань 1526 1
Россия - УФО - Екатеринбург 2081 1
Канада 1321 1
Япония 2827 1
Россия - Красноярск 855 1
Россия - СФО - Ленинградская область 1140 1
Россия - ПФО - Самара 1309 1
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье 520 1
Россия - Тульская область 755 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4040 4
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2880 3
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3232 2
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 120 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2237 1
ОКР - Опытно-конструкторские работы 71 1
BleepingComputer - Издание 120 1
Gartner Hype Cycle - Кривая развития технологий - Plateau of Productivity - Плато продуктивности 24 1
НГУ - Новосибирский Государственный Университет 55 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 770536, в очереди разбора - 674218.
Создано именных указателей - 46354.
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