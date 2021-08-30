Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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Konica Minolta Business Solutions
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Публикаций - 39, упоминаний - 62
Konica Minolta Business Solutions упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|АСВ - Агентство по страхованию вкладов 66 1
|ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1706 1
|AIIM - Association for Intelligent Information Management - Ассоциация по вопросам управления информацией и изображениями 57 1
|Суворов Александр 11 2
|Каминский Алексей 3 2
|Парфенов Станислав 5 2
|Дмитриев Николай 13 2
|Кравченко Наталья 3 2
|Бочкарев Сергей 16 2
|Якупов Ринат 2 1
|Колпаков Алексей 2 1
|Лукьянчук Алексей 1 1
|Кирюхин Дмитрий 73 1
|Харлампиди Мария 2 1
|Родионов Андрей 11 1
|Журавова Мария 1 1
|Каменева Жамиля 11 1
|Скарликов Владислав 2 1
|Павлов Рустем 2 1
|Максимов Максим 1 1
|Гордеев Артем 1 1
|Бакулина Елена 4 1
|Михайлапов Алексей 1 1
|Григоров Кирилл 1 1
|Каштанов Павел 7 1
|Шалагинов Павел 3 1
|Сажин Павел 5 1
|Ванькевич Андрей 2 1
|Полевой Максим 1 1
|Gartner Hype Cycle - Кривая развития технологий - Plateau of Productivity - Плато продуктивности 24 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 770536, в очереди разбора - 674218.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 770536, в очереди разбора - 674218.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru