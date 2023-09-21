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Konica Minolta Business Solutions
Konica Minolta Business Solutions Europe GmbH, со штаб-квартирой в Лангенхагене, Германия, является частью холдинга Konica Minolta Inc., Токио, Япония. Интересы компании в России представляет ООО «Коника Минолта Бизнес Сольюшнз Раша».
Konica Minolta выступает в роли ИТ-провайдера полного цикла: предлагает технологии для малого и среднего бизнеса, крупных предприятий, государственного сектора. Одно из ключевых направлений — продукты и сервисы для цифровых рабочих мест: облачные решения, управляемые услуги печати, а также технологии интеллектуального видеонаблюдения для управления рабочими процессами, автоматизации, безопасности и совместной работы в удалённом формате.
Konica Minolta Business Solutions Europe представлена дочерними структурами и дистрибьюторами более, чем в 80 странах Европы, Центральной Азии, Ближнего Востока и в Африки. Компания обладает штатом 9 тыс. сотрудников (по состоянию на апрель 2021 года). Объем продаж Konica Minolta Europe составил более 1,9 млрд евро в 2020 финансовом году.
СОБЫТИЯ
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|21.09.2023
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Konica Minolta Business Solutions Russia внедрила кадровый ЭДО на платформе HRlink
ИТ-провайдер Konica Minolta Business Solutions Russia перешел на кадровый ЭДО на платформе HRlink. Перевод документооборота в электронный формат позволит компании экономить порядка 40% расходов на печать и
|03.08.2023
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Konica Minolta Business Solutions Russia и HRlink подписали соглашение о партнерстве
ИТ-провайдер полного цикла Konica Minolta Business Solutions Russia и разработчик платформы кадрового электронного документооборота HRlink заключили соглашение о партнерстве. Компании нацелены на решение задач клиентов в
|20.07.2023
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Konica Minolta Business Solutions Russia и ИИ-разработчик Content AI договорились о развитии технологического партнерства
ИТ-провайдер полного цикла Konica Minolta Business Solutions Russia и разработчик решений для интеллектуальной обработки информации Content AI начнут совместно реализовывать проекты по автоматизации управления данными и
|12.07.2023
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Konica Minolta Business Solutions Russia и Brotech заключили договор о сотрудничестве
кирования и ламинации, секции ротационной и плоской трафаретной печати; модуль делам-релам; сушильные устройства разных типов; секция продольной резки с ножами разных типов и некоторые другие опции. «Konica Minolta Business Solutions Russia делает все возможное для поддержки своих клиентов и оказания им помощи в развитии бизнеса, — сказал руководитель направления «Этикетка и гибкая упаковка
|11.05.2023
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Konica Minolta Business Solutions Russia и Visiology заключили соглашение о партнерстве
ИТ-провайдер полного цикла Konica Minolta Business Solutions Russia и разработчик программного обеспечения для анализа и визуализации данных Visiology подписали партнерское соглашение. Партнерство направлено на удовлетво
|17.10.2022
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В Konica Minolta Business Solutions Russia назначен директор по маркетингу и развитию бизнеса
В начале октября 2022 г. департамент маркетинга компании Konica Minolta Business Solutions Russia возглавила Мария Журавова, сменившая на посту Артура Синицина. Об этом CNews сообщил представитель компании. Мария Журавова сосредоточится на поиске нов
|09.02.2022
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Ольга Шарова возглавила направление видеорешений Konica Minolta Business Solutions Russia
металлургической, машиностроительной, а также в телекоме и государственном секторе. Ольга Шарова О Konica Minolta Business Solutions Russia Konica Minolta Business Solutions Europe GmbH
|30.11.2021
|Андрей Митрохин возглавил Управление по работе с ключевыми клиентами и партнерами Konica Minolta Business Solutions Russia
|14.10.2019
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В Konica Minolta Business Solutions Russia назначен новый президент
д компании к роли ИТ-провайдера полного цикла на динамично изменяющемся рынке. Александр Суворов с 1998 года работает в сфере информационных технологий и телекоммуникаций, в том числе с 2016 года — в Konica Minolta Business Solutions Russia на позиции директора по региональному развитию. Ранее занимал в Softline Group должность руководителя группы развития бизнеса Oracle в Центральном федер
|17.07.2019
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Легенда мирового рынка печати купила российский электронный документооборот
Партнерское соглашение Konica Minolta Business Solutions Russia заключила партнерское соглашение с российской Syntel
|23.05.2018
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Konica Minolta подвела итоги работы в России за год и поделилась планами
анных партнеров увеличилась с 270 до 393 компаний, а сервисных – до 200. «Основной рост показало направление комплексных решений – 121% от результата 2016 года, – отметил Николай Дмитриев, президент Konica Minolta Business Solutions Russia. – Это отражает нашу глобальную задачу по переходу к сервисной компании: к 2021 году объем продаж комплексных решений в России должен составлять не мене
|16.06.2017
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Konica Minolta Business Solutions Russia подвела итоги 2016 финансового года
оля рынка Konica Minolta по направлению полноцветных многофункциональных устройств в 2016 году достигла 24%, и мы прогнозируем укрепление наших позиций в будущем, – сказал Николай Дмитриев, президент Konica Minolta Business Solutions Russia. – Тем не менее, дальнейшая стратегия развития компании строится вокруг предоставления комплексных услуг, затрагивающих не только печатную инфраструктур
|23.06.2016
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Выручка Konica Minolta Business Solutions в России выросла в 2015 г. на 23%
Компания Konica Minolta Business Solutions в России представила итоги 2015 финансового года. Рост российского бизнеса корпорации составил 23%, сообщили CNews в Konica Minolta. «По итогам года прирост вы
|10.06.2015
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Konica Minolta Business Solutions представила новую бизнес-стратегию в России
кументоёмкими бизнес-процессами организаций. Реализацией новой стратегии развития в России будет заниматься недавно созданная управляющая команда. По информации компании, с апреля 2015 г. президентом Konica Minolta Business Solutions в России был назначен Николай Дмитриев, который работает в печатном бизнесе уже более восьми лет. «Очень часто компании считают, что бизнес-процессы и ИТ-инфра
|30.04.2004
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Слияние Konica и Minolta добралось до России
иного ценообразования и объединения линейки продукции. С июня по сентябрь 2004 года российский офис Konica Minolta Business Solutions намерен разработать объединенный план действий, в котором б
Konica Minolta Business Solutions и организации, системы, технологии, персоны:
|AIIM - Association for Intelligent Information Management - Ассоциация по вопросам управления информацией и изображениями 69 1
|Keypoint Intelligence 7 3
|Buyers Laboratory 15 3
|EcoVadis 4 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 1
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