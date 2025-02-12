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Каминский Алексей



12.02.2025 Новым генеральным директором ИТ-компании BSL назначен Алексей Каминский 1
20.07.2023 ICL Services будет внедрять решения на платформе «Турбо» 1
06.06.2023 «Лига цифровой экономики» будет внедрять EPM-систему «Турбо бюджетирование» 1
23.06.2016 Выручка Konica Minolta Business Solutions в России выросла в 2015 г. на 23% 1
10.06.2015 Konica Minolta Business Solutions представила новую бизнес-стратегию в России 1
10.10.2011 «Красноярская ГЭС» внедрила систему мониторинга и управления ИТ-инфраструктурой на базе IBM Tivoli 1
26.04.2005 Группа ИКТ подвела итоги работы в 2004 г. 1

Публикаций - 7, упоминаний - 7

Каминский Алексей и организации, системы, технологии, персоны:

Konica Minolta 406 2
Konica Minolta Business Solutions 65 2
IBM - International Business Machines Corp 9445 2
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2161 2
Ланит - Lansoft - Консист Бизнес Групп 151 2
Konica Minolta Business Solutions Russia - Коника Минолта Бизнес Сольюшнз Раша 91 1
Microsoft Corporation 24656 1
HP - Hewlett-Packard 3625 1
SAP SE 5280 1
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс 2219 1
SAP CIS - САП СНГ 854 1
Microsoft Business Solutions Division - MBS - Navision - Damgaard 291 1
Teligent - CompuTel - Компьютел - CompuTel System Management, CSM - Компьютел систем менеджмент, КСМ 67 1
Росатом - РИР - Лига Цифровой Экономики 101 1
ICL Services - АйСиЭл Сервисез - ДжиДиСи Сервисез - Глобал Дата Консалтинг энд Сервисез 119 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1909 1
Росатом - ТВЭЛ - НЗХК - Новосибирский завод химконцентратов 24 1
ИКТ ГК - ИКТ-Инжиниринг - ИКТ-объединенные аудиторы - ИКТ-Консалт - ИКТ-Системс 3 1
ICL ГК 382 1
ESG - Enterprise Strategy Group 239 1
Verano 1 1
Ростех - Росэлектроника - Импульс НПО 1264 1
BSL - Business Solutions Lab - Бизнес Солюшинс Лаб - BS lab 44 1
Газпром ПАО 1344 1
Русагро Группа Компаний 278 1
Роснефть НК - нефтяная компания 514 1
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 480 1
Роснефть - ТНК-ВР Холдинг - Тюменская нефтяная компания - Тюменский нефтяной научный центр, ТННЦ 292 1
En+ Group - ЕвроСибЭнерго - Красноярская ГЭС 15 1
Росатом - ТВЭЛ - Топливный дивизион госкорпорации Росатом 150 1
Славнефть НГК - Ярославнефтеоргсинтез - Славнефть-ЯНОС - Мегионнефтегаз - Красноярскнефтегаз 57 1
En+ Group - ЕвроСибЭнерго 14 1
Роснефть НК - Башнефть ПАО АНК - УНПЗ - Уфимский нефтеперерабатывающий завод - Уфанефтехим - Башкирнефтепродукт 125 1
Газпромнефть - Сибнефть - Сибирская Нефтяная Компания 40 1
Газпром трансгаз 146 1
Газпром добыча Ямбург - Ямбурггаздобыча 11 1
Росатом - ТВЭЛ - Инвест Технолоджи 6 1
Севергазпром 3 1
Росатом - ТВЭЛ - ЧМЗ - Чепецкий механический завод 30 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66481 5
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30872 4
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19511 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50804 3
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3318 3
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6692 2
ИТ-аутсорсинг - IT outsourcing 1294 2
Консалтинг технологический - ИТ-консалтинг - IT-consulting - консалтинг в сфере информационных технологий 808 2
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12567 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29816 2
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10249 2
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CPM - Corporate Performance Management - EMP - Enterprise Performance Management - Управление эффективностью организации 552 2
МФУ - многофункциональное устройство - принтеры и сканеры - MFP - Multi-function printer 1180 1
ITSM - IT Service Management - Управление ИТ-услугами - ITSMT - IT Service Management Tool 737 1
ISO 9000, 9001, 9002 - Quality management systems (Requirements) - стандарты системы менеджмента качества 844 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7122 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9418 1
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4419 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25463 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21224 1
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АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11656 1
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 5905 1
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DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2137 1
Managed Services - Managed Service Provider (MSP) - Сервисная модель обслуживания ИТ-инфраструктуры 968 1
MDM - Master Data Management - Управление основными данными - Управление мастер-данными - НСИ - Управление нормативно-справочной информацией 460 1
Управляемость - Manageability 1735 1
LCNC - Low-code - Low Coding - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1189 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11417 1
EAM - Enterprise Asset Management - Plant Asset Management software - Система управления промышленными активами - ТОиР - ТОРО - Системы технического обслуживания и ремонта оборудования - УФАП - Управление фондами и активами предприятия 781 1
SRM - Supplier Relationship Management - Управление взаимоотношениями с поставщиками - Система управления и планирования закупками 766 1
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3178 1
Ланит - Lansoft - Консист Бизнес Групп - Турбо Бюджетирование 20 2
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 560 1
IBM Power Systems - серия серверов 229 1
IBM Tivoli 281 1
SAP Business Suite - mySAP Business Suite 203 1
Konica Minolta bizhub - серия МФУ 43 1
IBM System eServer BladeCenter 118 1
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 883 1
Microsoft Windows 2000 8661 1
Microsoft Windows 15708 1
Ланит - Lansoft - Консист Бизнес Групп - Турбо ERP - Турбо X - Турбо9 - ТБ.Корпорация КИС 81 1
Ланит - Lansoft - Консист Бизнес Групп - Турбо Трекинг 13 1
IBM Storage - IBM Tape and virtual tape systems - IBM TS libraries and servers - IBM Magstar Virtual Tape Server 37 1
IBM Storage - IBM DS servers 53 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 925 1
Дмитриев Николай 16 2
Парфенов Станислав 5 2
Каменева Жамиля 11 2
Шлыков Алексей 45 1
Табаков Валерий 11 1
Юдина Ия 3 1
Шавалеева Анна 1 1
Захарова Юлия 4 1
Россия - РФ - Российская федерация 145017 6
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14136 2
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1354 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 2952 1
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1552 1
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Россия - УФО - Тюменская область 1157 1
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3104 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1663 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43343 1
Франция - Французская Республика 7859 1
Германия - Федеративная Республика 12702 1
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1477 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 2977 1
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 1578 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48187 4
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5442 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13589 2
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 5987 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8499 2
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1218 1
Машиностроение - Машиностроительные предприятия - Mechanical engineering - Machine-building enterprises 635 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29215 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6138 1
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3171 1
Аудит - аудиторский услуги 2678 1
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Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6970 1
Энергетика - Energy - Energetically 5103 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7865 1
Металлургия - Металлургическая промышленность - Metallurgical industry - День металлурга - третье воскресенье июля - металлоторговля 634 1
География - Geography - комплекс естественных и общественных наук, изучающих структуру, функционирование и эволюцию географической оболочки, взаимодействие и распределение в пространстве природных и природно-общественных геосистем и их компонентов 1446 1
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1370 1
Бухгалтерия - МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 1643 1
Химическая промышленность - Chemical industry 273 1
Конвергенция - процесс сближения, схождения (в разном смысле), компромиссов 431 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3961 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 10979 1
Английский язык 6652 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2933 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2441 1
Консалтинг управленческий - Реструктуризация - Restructuring - Реорганизация - Reorganization 2269 1
Добывающий сектор экономики - Горнодобывающие и угольные предприятия - Горная промышленность, добыча - Минерально-сырьевой комплекс - Mining enterprises - Mining industry 801 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24199 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 4838 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 847 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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