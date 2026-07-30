Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 198645
ИКТ 15327
Организации 11741
Ведомства 1510
Ассоциации 1106
Технологии 3585
Системы 27055
Персоны 86658
География 3111
Статьи 1578
Пресса 1317
ИАА 759
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2822
Мероприятия 895

Росатом ТВЭЛ ЧМЗ Чепецкий механический завод

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


30.07.2026 «Росатом» установит на заводах ядерного топлива комплексы машинного зрения, чтобы снизить человеческий фактор 1
10.04.2025 Чепецкий механический завод внедрил контроль качества оболочек ядерного топлива c помощью машинного зрения 3
14.02.2025 Для туристов и местных жителей «МегаФон» ускорил интернет в городах Удмуртии 1
16.12.2024 Алексей Майков, Чепецкий механический завод («Росатом»): ИИ в промышленности помогает бороться с кадровым голодом 4
23.10.2024 В Удмуртии связисты увеличили 4G-покрытие для 100 тыс. жителей 1
06.06.2024 «Росатом» подписал дорожную карту о внедрении платформы предиктивной аналитики в Белоруссии 1
24.04.2024 Система предиктивной аналитики Росатома признана лучшим промышленным решением на мероприятии Data Fusion Awards, организованном CNews 2
24.04.2024 CNews и ВТБ объявили победителей премии Data Fusion Awards 2024 2
19.04.2024 ВТБ и CNews объявили победителей премии Data Fusion Awards 2024 1
25.12.2023 Александр Головицин, «Росатом»: В России необходимо активизировать развитие промышленной роботизации 1
19.03.2021 За год Tele2 увеличила число базовых станций почти на треть 1
09.03.2021 «Росатом» и Nokia провели испытания выделенной беспроводной сети Private LTE/5G на ЧМЗ 2
15.02.2011 «Астерос» создал единую телекоммуникационную инфраструктуру для предприятий топливной компании ТВЭЛ 1
01.03.2010 В России инициирован проект создания магнитно-резонансного томографа 1
24.04.2009 В России началось изготовление сверхпроводников для ИТЭР 2
01.04.2008 Россия будет производить сверхпроводники для проекта ITER 1
23.11.2006 В 2007 году в России начнется выпуск сверхпроводников для ИТЭР 1
23.11.2006 В 2007 году в России начнется выпуск сверхпроводников для ИТЭР 1
26.04.2006 ИКТ начала внедрять КИС на "Машиностроительном заводе" ТВЭЛ 1
15.11.2005 РБК СОФТ разработала сайт для ТВЭЛ 1
28.06.2005 Во Франции построят первый в мире термоядерный реактор 1
28.06.2005 Во Франции построят первый в мире термоядерный реактор 1
01.06.2005 21 июня откроется конференция "ИТ–Бизнес–Металл" 1
25.05.2005 21 июня откроется конференция "ИТ–Бизнес–Металл" 1
18.05.2005 21 июня откроется конференция "ИТ–Бизнес–Металл" 1
26.04.2005 Группа ИКТ подвела итоги работы в 2004 г. 1
29.09.2004 SAP: множество новых проектов в России 1
20.04.2004 14–18 июня в Москве пройдёт конференция "Интеллект&ИТ–Бизнес–Металл" 1
17.09.2003 В Петербурге открылась выставка технологий автоматизации производства 1
26.05.2003 16–20 июня пройдет международная конференция "Интернет & IТ – Бизнес – Металл" 1
07.04.2003 16–20 июня пройдет международная конференция "Интернет & IТ – Бизнес – Металл" 1
05.10.2001 Состоялся первый Конгресс SAP в СНГ и Балтии 1
01.08.2001 На Чусовском металлургическом заводе внедряется информационная система Oracle E-Business Suite 1

Публикаций - 33, упоминаний - 42

Росатом и организации, системы, технологии, персоны:

SAP SE 5597 9
IBM - International Business Machines Corp 9697 7
Intel Corporation 12803 6
HP - Hewlett-Packard 3662 5
Microsoft Corporation 25762 4
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1759 4
Oracle Corporation 7070 4
Xerox - The Haloid Company 1168 4
НКК - ГКС - TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS Business Integrator - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - ТопС ФинСистемс - АНД проджект - TopS System Interator - eTopS Consulting - Training Line Центр бизнес-обучения 627 4
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5644 3
МегаФон 10708 3
Cisco Systems 5372 3
HP Inc. 5882 3
9581 3
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 3
Информзащита 938 3
TerraLink - ТерраЛинк 292 3
Ланит - Норбит - Norbit 431 3
S8 Capital - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 1079 3
Галактика - Корпорация 1544 3
Т1 Сервионика - Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1138 3
АйТи 1519 3
Росатом - Гринатом - Greenatom - ИТ-интегратор Росатома - Гринатом простые решения 274 3
Schneider Electric - APC - American Power Conversion - APC by Schneider Electric 454 3
AMD Radeon Technology Group - AMD Graphics Products Group - AMD Computing and Graphics Business Group - ATI Systems - ATI Technologies - Canadian semiconductor technology corporation 181 3
ИндаСофт - InduSoft 29 3
Optima - Оптима - OXS - Optima eXchange Services - Optima Consulting 321 3
Stins Coman - Стинс Коман - Стинс Коман Корпорейшн - Стинс Коман Интегрированные Решения 110 3
FTS - Fujitsu Siemens Computers - Fujitsu Technology Solutions - Fujitsu Technology Group - Fujitsu Technology Systems - Fujitsu Computers - Fujitsu Computer Systems - Fujitsu Computer Products 787 3
Arbyte - Арбайт Компьютерз 119 3
Verysell - Sterling Group - Стерлинг Груп - Стерлинг Интеграция 47 3
Optima - Альфа-Интегратор - Alfa-Integrator - Баан Евразия 28 3
Росатом - ТВЭЛ - НЗХК - Новосибирский завод химконцентратов 24 3
ARSTEL Consulting - АРСТЕЛ Консалтинг 15 3
Ростелеком 10935 2
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3336 2
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2253 2
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 2
Microsoft Business Solutions Division - MBS - Navision - Damgaard - Microsoft Business Development and Evangelism 303 2
Platforma - Платформа больших данных (ПБД) 66 2
Росатом - ТВЭЛ - Топливный дивизион госкорпорации Росатом 182 10
ТМК ПНТЗ - Первоуральский новотрубный завод - Уралтрубосталь 28 6
ITER - International Thermonuclear Experimental Reactor - ИТЭР - Международный экспериментальный термоядерный реактор (токамак) 53 6
ТМК - ЧТПЗ Группа - Челябинский трубопрокатный завод 51 5
АвтоВАЗ - Волжский Автозавод - Волжский автомобильный завод 342 4
Днепроспецсталь им. А. Н. Кузьмина - Электрометаллургический завод 7 4
Маркетинг Союз 4 4
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3141 3
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 617 3
Северсталь ПАО - Severstal 628 3
Мечел ПАО - Промышленный холдинг 158 3
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат - Магнитогорский меткомбинат 274 3
УВЗ - УралВагонЗавод - Научно-производственная корпорация имени Ф.Э. Дзержинского 127 3
ГАЗ Группа - Горьковский автомобильный завод 68 3
USM Holdings - Металлоинвест УК - ОЭМК им. А.А. Угарова - Оскольский электрометаллургический комбинат 34 3
ЕВРАЗ - ЗСМК - Западно-Сибирский металлургический комбинат - Запсиб - Запсибметзавод 67 3
Красцветмет - Красноярский завод цветных металлов имени В.Н. Гулидова - 30 3
КамАЗ Металлургия 6 3
Норникель - Институт Гипроникель 8 3
МАИР - промышленная группа 9 3
Росатом - ТВЭЛ - Элемаш - МСЗ - Машиностроительный завод (Электросталь) 14 2
Русагро Группа Компаний 379 2
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1641 2
Росатом - ТВЭЛ - Инвест Технолоджи 6 2
РЖД - Российские железные дороги 2094 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8823 1
Газпром ПАО 1492 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1515 1
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 572 1
ОМК - Объединенная металлургическая компания 234 1
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2418 1
Роснефть НК - нефтяная компания 560 1
Евросеть 1421 1
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 524 1
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 510 1
УБРиР - Уральский банк реконструкции и развития 182 1
ТМК - Трубная металлургическая компания 125 1
Москва-Сити - ММДЦ - Московский международный деловой центр 183 1
ОМК - ВМЗ - Выксунский металлургический завод - Альметьевский трубный завод 30 1
Сургутнефтегаз - СНГ 288 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2332 14
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2870 6
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3884 4
Минпромнауки РФ - Министерство промышленности, науки и технологий Российской Федерации 2000-2004 годы 120 3
Правительство РФ - Минпромэнерго России - Министерство промышленности и энергетики Российской Федерации 72 3
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1929 2
U.S. Department of Energy - Министерство энергетики США 197 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13767 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5642 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6534 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2063 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4948 1
Федеральное казначейство России 1948 1
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ - Агентство по управлению федеральным имуществом, ФАУФИ 615 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1058 1
Правительство Московской области - Губернатор Московской области - Московская областная дума - органы государственной власти 263 1
Мосгортранс ГУП 138 1
Правительство Москвы - Департамент финансов 32 1
Президент Азербайджана - Правительство Азербайджана - Кабинет министров Азербайджанской республики - органы государственной власти 29 1
Минздравсоцразвития РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации 63 1
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 231 2
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 138 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 1
ASEAN - Association of South East Asian Nations - АСЕАН - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 104 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 64978 10
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22398 7
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26153 6
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8624 6
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10117 4
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6553 4
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36110 4
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25588 4
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7812 4
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13893 4
MES - Manufacturing Execution System - Управление производствами и ремонтами - Оперативное планирование и управление производством 1027 3
MP3 - ID3 - Identify an MP3 - формат файла для хранения аудиоинформации 4169 3
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7856 3
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная, проактивная) аналитика 3809 3
Вертикальная интеграция - Вертикальная концентрация - Vertical Integration 54 3
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9465 3
Экономическая безопасность - Проверка контрагентов - Оценка контрагентов - выявление рисков при взаимодействии с людьми и компаниями - Конкурентная разведка - Competitive Intelligence 2413 3
Data Fusion - Слияние данных 100 3
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12181 3
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22899 3
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26267 3
Контроллинг 104 3
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9902 2
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 5278 2
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7447 2
5G - пятое поколение мобильной связи 2560 2
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17977 2
PDM - Product Data Management - Управление данными об изделии - СУИД - система управления инженерными данными 250 2
Data Analytics - Наука о данных - Data science - Даталогия - Datalogy 784 2
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13939 2
NB-IoT - Narrow Band IoT - Narrowband Internet of things - узкополосный интернет вещей 314 2
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5629 2
Машинное зрение - Компьютерное зрение - Техническое зрение - CV - Computer Vision - Machine Vision - Robot Vision - Intelligent Vision Systems - Artificial Vision 2071 2
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12826 2
Gen V - кибератаки пятого поколения 1334 2
Электроэнергетика - Smart Grid - Smart Metering - Умные (интеллектуальные) сети электроснабжения - умная энергетика - зеленая энергетика - Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности 2484 2
LIMS - Laboratory Information Management System - ЛИМС - Лабораторная информационная менеджмент-система - ЛИС - Лабораторная информационная система - Управления лабораторными потоками работ и документов 190 2
4G - pLTE - Private LTE - Выделенные сотовые сети - частные сети предприятий 110 2
Кредитование - Скоринг - Score - Скоринговая модель - Статистическая модель прогноза вероятности, например, оценки кредитоспособности (кредитных рисков) - Risk-Weighted Assets - RWA 413 2
Data monetization - Монетизация данных 1962 2
Росатом - ТВЭЛ - АтомМайнд 14 6
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 943 2
Роскосмос - ТерраТех - Цифровая Земля 10 2
Avito - Авито доставка - Авито логистика 97 2
ВТБ - Криптоанклав 7 1
DPSI - iMaint EAM-система 18 1
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 581 1
Oracle E-Business Suite - OEBS - Oracle EBS 619 1
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 951 1
МКС - Международная космическая станция - ISS - International Space Station 1548 1
Т2 - Т2 Мобайл - Tele2 5G-сеть 13 1
SAP Business Suite - mySAP Business Suite 207 1
Аскон - Лоцман:PLM 100 1
Аскон Компас-3D - Аскон 3D-CAD САПР 264 1
Oracle Business Analytics - Oracle BI Suite - Oracle Business Intelligence Suite - Oracle BI Applications 188 1
Nokia Digital Automation Cloud - Nokia DAC 3 1
Cisco UCM - Cisco Unified Communications Manager - CUCM - CallManager - Cisco UCM BE - Cisco Unified Communications Manager Business Edition - Cisco Business Communications Solution - Cisco UCDM - Cisco Unified Communications Domain Manager - CUCDM 137 1
Microsoft Windows 2000 8678 1
Автодор - ЦКАД - Центральная кольцевая автомобильная дорога А-113 69 1
Ростелеком - РТЛабс ЦАМИ - Центральный архив медицинских изображений 28 1
Oracle Applications 90 1
SAP - mySAP.com 38 1
Армада - РБК софт - RBC Contents 42 1
Аскон Компас-автопроект 16 1
Минпромторг РФ - ММПП - Модульная мультисервисная промышленная платформа 17 1
Аскон Компас-График 42 1
Nokia Flexi - Nokia Flexi Zone - Nokia Flexi Multiradio - Nokia Flexi Intelligent Service - Nokia Flexi Zone Citizen Band Radio Service 10 1
СП.АРМ - qMS МИС - qMS ЛИС - qWARM Server - qWARM Desktop - qWARM web 69 1
Oracle E-Business Suite - Oracle Manufacturing Analytics - Oracle MES - Oracle Manufacturing Execution System - Oracle Process Manufacturing - Oracle Discrete Manufacturing 13 1
Аскон Компас-Менеджер - Аскон Компас-ShaftPlus 4 1
Аскон Компас-Защита 2 1
Румянцев Александр 18 2
Кирьянова Александра 169 2
Шлыков Алексей 45 2
Гаранин Евгений 53 2
Соловьев Александр 119 2
Майков Алексей 4 2
Ицкович Наталия 1 1
Кутяев Игорь 1 1
Болтачев Максим 2 1
Чинейкин Сергей 1 1
Лысенко Эдуард 317 1
Абакумов Евгений 226 1
Серебряникова Анна 77 1
Кулик Вадим 206 1
Солнцева Екатерина 62 1
Меньшов Кирилл 139 1
Наквасин Сергей 20 1
Голиков Александр 17 1
Телков Алексей 45 1
Фетисов Алексей 65 1
Райгородский Андрей 50 1
Рыбинцев Андрей 45 1
Безбогов Сергей 69 1
Оселедец Иван 51 1
Павленко Анастасия 15 1
Яковлев Павел 6 1
Каминский Алексей 7 1
Тарасов Сергей 47 1
Пантелеев Илья 25 1
Саркисов Тигран 42 1
Коновалихин Максим 20 1
Табаков Валерий 11 1
Зеленков Юрий 44 1
Григорьев Максим 56 1
Таранов Иван 8 1
Заичко Валерий 3 1
Романова Ирина 6 1
Гарагатый Юрий 4 1
Борисенко Григорий 16 1
Крупин Александр 5 1
Россия - РФ - Российская федерация 165839 24
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47540 12
Россия - ПФО - Удмуртия - Удмуртская Республика 924 8
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1377 7
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19101 6
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54702 6
Беларусь - Белоруссия 6281 6
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14804 6
Украина 7923 6
Россия - ПФО - Удмуртия - Глазов 41 6
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4197 5
Южная Корея - Республика 7044 5
Япония 13797 5
Франция - Французская Республика 8173 5
Франция - Кадараш 22 5
Казахстан - Республика 6041 4
Индия - Bharat 5867 4
Россия - СФО - Новосибирск 4866 4
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1676 3
Молдавия - Республика Молдова 738 3
Сатурн - Титан (спутник) 532 3
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3440 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19514 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8556 2
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1775 2
Франция - Иль-де-Франс - Париж 1088 2
Россия - ЦФО - Московская область - Электросталь 114 2
Уран - планета Солнечной системы 550 2
Россия - ПФО - Удмуртия - Воткинск 53 2
Россия - УФО - Пермский край - Лысьва 28 1
Россия - ДФО - Якутия - Республика Саха 1217 1
Земля - планета Солнечной системы 10859 1
Европа Восточная 3138 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3334 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2604 1
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1702 1
Германия - Федеративная Республика 13211 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2847 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 3042 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 3173 1
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3392 12
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33685 11
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57576 9
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6662 7
Металлургия - Металлургическая промышленность - Metallurgical industry - День металлурга - третье воскресенье июля - металлоторговля 726 7
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53372 6
Машиностроение - Машиностроительные предприятия - Mechanical engineering - Machine-building enterprises 725 6
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2426 4
Логистика сбытовая - Сбыт 2562 4
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11293 4
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6687 4
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1475 3
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5751 3
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10317 3
Добывающий сектор экономики - Горнодобывающие и угольные предприятия - Горная промышленность, добыча - Минерально-сырьевой комплекс - Mining enterprises - Mining industry - добыча полезных ископаемых 1026 3
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5498 3
Металлы - Золото - Gold 1248 3
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4426 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6581 2
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6717 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21596 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27233 2
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5460 2
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 3025 2
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6570 2
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4801 2
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10859 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18112 2
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8944 2
Энергетика - Energy - Energetically 5841 2
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6737 2
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5695 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7789 1
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 529 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3836 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12293 1
Бухгалтерия - МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 1768 1
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1666 1
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 6073 1
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 2111 1
Россия сегодня МИА - Прайм - Агентство экономической информации 895 6
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11560 3
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1136 3
Национальная металлургия - журнал 4 3
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8613 3
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 460 6
Росатом - ВНИИНМ - Высокотехнологический научно-исследовательский институт неорганических материалов имени академика А.А. Бочвара 18 4
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр - ЛИПАН - Лаборатория измерительных приборов АН СССР 294 3
ЦБ РФ - Финтех Хаб Банка России 16 2
ЦНИИчермет им. И.П.Бардина - Центральный научно-исследовательский институт черной металлургии им. И.П. Бардина - Черметавтоматика НПО 6 2
НИЦ Курчатовский институт - ИФВЭ ГНЦ - Институт физики высоких энергий имени А.А. Логунова 46 2
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1216 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1476 1
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 455 1
МФТИ - ФПМИ - Физтех-школа прикладной математики и информатики - 61 1
РАМН НЦССХ - НМИЦ ССХ имени А.Н. Бакулева - Центр сердечно-сосудистой хирургии имени А.Н. Бакулева 41 1
НИИЭФА им. Д.В. Ефремова ФГУП - Научно-исследовательский институт электрофизической аппаратуры им. Д.В. Ефремова 11 1
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 218 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1461492, в очереди разбора - 728111.
Создано именных указателей - 198645.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Лучшие приложения для защиты и поддержки зрения: выбор ZOOM

Наводим порядок в ленте ВКонтакте: подробная инструкция, как настроить под себя алгоритмы ВК

Обзор смартфона HUAWEI Pura90s Pro Max: фотофлагман 2026

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще