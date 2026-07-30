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Росатом ТВЭЛ ЧМЗ Чепецкий механический завод
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
Публикаций - 33, упоминаний - 42
Росатом и организации, системы, технологии, персоны:
|Румянцев Александр 18 2
|Кирьянова Александра 169 2
|Шлыков Алексей 45 2
|Гаранин Евгений 53 2
|Соловьев Александр 119 2
|Майков Алексей 4 2
|Ицкович Наталия 1 1
|Кутяев Игорь 1 1
|Болтачев Максим 2 1
|Чинейкин Сергей 1 1
|Лысенко Эдуард 317 1
|Абакумов Евгений 226 1
|Серебряникова Анна 77 1
|Кулик Вадим 206 1
|Солнцева Екатерина 62 1
|Меньшов Кирилл 139 1
|Наквасин Сергей 20 1
|Голиков Александр 17 1
|Телков Алексей 45 1
|Фетисов Алексей 65 1
|Райгородский Андрей 50 1
|Рыбинцев Андрей 45 1
|Безбогов Сергей 69 1
|Оселедец Иван 51 1
|Павленко Анастасия 15 1
|Яковлев Павел 6 1
|Каминский Алексей 7 1
|Тарасов Сергей 47 1
|Пантелеев Илья 25 1
|Саркисов Тигран 42 1
|Коновалихин Максим 20 1
|Табаков Валерий 11 1
|Зеленков Юрий 44 1
|Григорьев Максим 56 1
|Таранов Иван 8 1
|Заичко Валерий 3 1
|Романова Ирина 6 1
|Гарагатый Юрий 4 1
|Борисенко Григорий 16 1
|Крупин Александр 5 1
|Россия сегодня МИА - Прайм - Агентство экономической информации 895 6
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11560 3
|Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1136 3
|Национальная металлургия - журнал 4 3
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1461492, в очереди разбора - 728111.
Создано именных указателей - 198645.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1461492, в очереди разбора - 728111.
Создано именных указателей - 198645.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.