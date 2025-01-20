Борисенко Григорий
Борисенко Григорий и организации, системы, технологии, персоны:
|Шадаев Максут 1008 7
|Пак Олег 112 6
|Паршин Максим 316 6
|Качанов Олег 114 6
|Филатов Евгений 28 6
|Ким Дмитрий 60 6
|Огуряев Дмитрий 85 6
|Черкесова Бэлла 21 6
|Заренин Андрей 47 6
|Шойтов Александр 78 6
|Мишустин Михаил 676 5
|Кирьянова Александра 135 5
|Оселедец Иван 24 4
|Потапова Светлана 12 4
|Черненко Андрей 69 3
|Яцеленко Николай 25 3
|Кулик Вадим 180 3
|Серебряникова Анна 72 3
|Меньшов Кирилл 118 3
|Райгородский Андрей 37 3
|Саркисов Тигран 35 3
|Сарычев Максим 12 2
|Сажин Олег 8 2
|Сахно Дмитрий 4 2
|Зеленков Юрий 37 2
|Угнивенко Дмитрий 20 2
|Руденко Алена 5 2
|Мизюрин Роман 5 2
|Фетисов Алексей 42 2
|Солнцева Екатерина 58 2
|Чернышенко Дмитрий 565 1
|Леонтович Алексей 32 1
|Бебешко Елена 2 1
|Головина Анастасия 2 1
|Сергиенко Сергей 12 1
|Каем Кирилл 34 1
|Мерзляков Антон 16 1
|Бурнаев Евгений 19 1
|Малькова Лариса 16 1
|Натекин Алексей 7 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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