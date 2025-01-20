Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 166197
ИКТ 12983
Организации 10187
Ведомства 1441
Ассоциации 966
Технологии 3379
Системы 24912
Персоны 70402
География 2712
Статьи 1506
Пресса 1175
ИАА 682
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2547
Мероприятия 843

Борисенко Григорий



20.01.2025 В Минцифры появился новый замминистра - статс-секретарь. Он выходец из ФСБ 1
19.12.2024 CNews и ВТБ объявляют старт приема заявок на конкурс Data Fusion Awards 1
24.04.2024 CNews и ВТБ объявили победителей премии Data Fusion Awards 2024 1
04.04.2024 Победителей премии Data Fusion Awards назовут 18 апреля 1
01.11.2023 Из Минцифры ушел замминистра - куратор госуслуг и создатель робота Макса 1
18.10.2023 В Минцифры назначили нового замминистра - главного по связи 1
30.09.2023 Из Минцифры ушел замминистра - главный связист 1
20.04.2023 CNews, ВТБ и «Сколково» объявили победителей премии Data Fusion Awards 1
13.04.2023 Победителей премии Data Fusion Awards объявят 13 апреля 1
14.03.2023 В Минцифры создан Департамент по большим данным и искусственному интеллекту 2
18.11.2022 Глава Минцифры Максут Шадаев перераспределил обязанности между 10 своими заместителями 2
01.11.2022 Замами министра цифрового развития стали выходцы из PricewaterhouseCoopers и Accenture, ушедших из России 1
09.12.2021 50% российских компаний планирует внедрить Process Mining к 2024 году 1
30.11.2021 9 декабря ABBYY и PwC представят итоги исследования о Process Mining 1
03.11.2020 «Северсталь» внедрила технологию интеллектуального анализа бизнес-процессов 1

Публикаций - 15, упоминаний - 17

Борисенко Григорий и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 9699 8
PwC - PricewaterhouseCoopers - Coopers & Lybrand - Price Waterhouse 674 6
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2893 3
Accenture plc 682 3
Т1 Холдинг - Т1 Группа 244 3
Abbyy - Аби Продакшн - BIT Software 1166 2
X5 Group - X5 Tech - X5 Технологии - X5 Digital - ИКС 5 Технологии 71 2
VK Tech - ВК Технологии - VK Цифровые технологии - ВК Цифровые технологии - Mail.ru Цифровые технологии 234 2
Иннопрактика - Национальное Интеллектуальное Развитие - Негосударственный институт развития 25 2
SAP SE 5276 1
Восход ФГБУ НИИ 644 1
ЦЭКИ ФГБУ - Центр экспертизы и координации информатизации 44 1
SAP CIS - САП СНГ 854 1
Celonis 26 1
Yandex - Яндекс 7339 1
Axenix - Аксеникс - АксТим - AxTeam - Accenture Technology Russia - Ростовский технологический центр 15 1
ЦРПТ - Центр развития перспективных технологий 217 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3900 1
Сколково - Центр развития цифровых технологий Фонда Сколково - SK ИТ - Skolkovo ITCluster - Кластер информационных технологий 390 1
Huawei 3932 1
Samsung Electronics 10254 1
Газпром ГПМХ - ГПМ Дата - GPM Data 9 1
Axenix - Аксеникс - АксТим - AxTeam - ex-Accenture Russia - Аксенчер Россия ПЛС 154 1
Alphabet - Waymo - Google-мобиль - система беспилотных автомобилей 32 1
SR Space - СР Спейс - Success Rockets - SR Rockets, СР Рокетс - SR Satellites, Ср Сателлит - SR Data, СР Дата - SR Oko, СР Око - SR Sar, СР Инвест - СР Нет - SR CMS, СР КМС - Успешные ракеты 11 1
Северсталь Диджитал - Severstal Digital 26 1
ODS - Open Data Science 6 1
Электросвязь 268 1
Google DeepMind 46 1
КСОР 7 1
Русагро Тех - Русагро Технологии 48 1
Роскосмос - ТерраТех - TerraTech 13 1
Platforma - Платформа больших данных (ПБД) 42 1
ИИ-Технологии 104 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8744 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2803 5
Северсталь ПАО - Severstal 478 4
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 457 4
Альфа-Банк 1769 3
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 793 3
РЖД - Российские железные дороги 1903 2
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 658 2
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1025 2
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат - Магнитогорский меткомбинат 246 2
Еврохим МХК - EuroChem Group AG - международная химическая компания - минерально-химическая компания 132 2
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1629 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7300 2
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 507 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2342 1
PwC Россия - ПрайсвотерхаусКуперс - Технологии Доверия - ТеДо - TeDo - JSC Technologies of Trust - Audit 60 1
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 329 1
Газпром нефть 618 1
Почта России ПАО 2112 1
Гран АКЦ - аутсорсинговый контакт-центр 111 1
Росатом - ТВЭЛ - Топливный дивизион госкорпорации Росатом 150 1
Русагро Группа Компаний 277 1
Росатом - ТВЭЛ - ЧМЗ - Чепецкий механический завод 30 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11622 11
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4743 3
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3046 3
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1902 3
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5908 3
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1965 3
Правительство РФ - Премьер-министр Российской Федерации - Председатель Правительства Российской Федерации 437 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4510 2
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1854 2
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 330 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 701 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2886 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3276 1
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 250 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 340 1
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты - Минсоцзащиты 315 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1213 1
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям, ФСИ - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 335 1
ФСО РФ - ГЦСС ФГУП - Спецсвязь - Главный центр специальной связи - Служба специальной связи и информации Федеральной службы охраны Российской Федерации 184 1
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 104 4
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 661 1
ФРИ - Фонд Развития Интернет 153 1
АФТ - Ассоциация Финтех 164 1
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 289 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50392 13
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27356 7
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13357 7
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 4989 6
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6552 6
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4670 5
Data Fusion - Слияние данных 62 5
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15713 4
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21131 4
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20596 4
Data monetization - Монетизация данных 1624 4
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство - Электронное государство 1719 3
Process Mining - Процесс Майнинг - Процессная аналитика - глубинный анализ процессов 216 3
Минцифры РФ - НСУД ЕИП ФГИС РФ - Единая информационная платформа и Витрины данных Национальной системы управления данными ФГИС - НСУМД - Национальная система управления мастер-данными 104 3
Data Analytics - Наука о данных - Data science - Даталогия - Datalogy 621 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19275 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65946 2
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5294 2
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии 8555 2
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12510 2
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6665 2
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11615 2
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11121 2
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 11944 2
Маркировка - Marking 1054 2
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7357 2
Data Driven - «управляемый данными» - подход к управлению, основанный на данных 522 2
Картография и навигация - ГИС - ДЗЗ - Дистанционное зондирование Земли - цифровые карты, геоданные - неогеография - космическая съемка (космомониторинг) - геозоны, geo-fence - Remote Sensing Data, RSD - гиперспектрометр - ортофотоплан - аэрофото 1120 2
Машинное зрение - Компьютерное зрение - Техническое зрение - CV - Computer Vision - Machine Vision - Robot Vision - Intelligent Vision Systems - Artificial Vision 1559 2
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 9784 2
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2113 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11052 1
SRM - Supplier Relationship Management - Управление взаимоотношениями с поставщиками - Система управления и планирования закупками 759 1
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 3820 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10155 1
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3156 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30683 1
Dashboard - Дашборд - Информационная панель - Способ визуального представления данных 1134 1
Безопасный город АПК - БГ АПК - СОБГ - Система обеспечения безопасности города - аппаратно-программный комплекс 569 1
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2120 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5168 5
ГЕОП РФ - Гособлако - Государственная единая облачная платформа - Управление государственной единой облачной платформой (УГЕОП) 182 2
ФСО РФ - Официальный интернет-портал правовой информации 91 2
SAP Process Mining by Celonis 15 1
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем 302 1
SAP SRM - SAP Supplier Relationship Management - mySAP Supplier Relationship Management 33 1
Celonis Intelligent Business Cloud 1 1
Минцифры РФ - ЦХЭД - Централизованная система хранения электронных документов 26 1
Минцифры РФ - Госключ 136 1
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 968 1
VK - Mail.ru Tarantool - платформа in‑memory вычислений 155 1
КСОР - Антисон - контроль бдительности водителя 20 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Госуслуги культура 4 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Госуслуги Авто 29 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Запись на прием к врачу 435 1
Промтех ГК - Цифровая мануфактура - Макс САПР 235 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Поступление в ВУЗ онлайн - Цифровые документы об образовании онлайн 58 1
ФГИС ДДО - Федеральная информационная система доступности дошкольного образования - ГИС НСО - Электронный детский сад Государственная информационная система - Запись детей в школу и детский сад 93 1
Интерфакс - Скан-Интерфакс 7 1
Avito - Авито доставка - Авито логистика 77 1
МГУ Ломоносов - суперкомпьютер - Ломоносов - Чебышев 56 1
Роскосмос - ТерраТех - Цифровая Земля 10 1
Росатом - ТВЭЛ - АтомМайнд 9 1
Шадаев Максут 1008 7
Пак Олег 112 6
Паршин Максим 316 6
Качанов Олег 114 6
Филатов Евгений 28 6
Ким Дмитрий 60 6
Огуряев Дмитрий 85 6
Черкесова Бэлла 21 6
Заренин Андрей 47 6
Шойтов Александр 78 6
Мишустин Михаил 676 5
Кирьянова Александра 135 5
Оселедец Иван 24 4
Потапова Светлана 12 4
Черненко Андрей 69 3
Яцеленко Николай 25 3
Кулик Вадим 180 3
Серебряникова Анна 72 3
Меньшов Кирилл 118 3
Райгородский Андрей 37 3
Саркисов Тигран 35 3
Сарычев Максим 12 2
Сажин Олег 8 2
Сахно Дмитрий 4 2
Зеленков Юрий 37 2
Угнивенко Дмитрий 20 2
Руденко Алена 5 2
Мизюрин Роман 5 2
Фетисов Алексей 42 2
Солнцева Екатерина 58 2
Чернышенко Дмитрий 565 1
Леонтович Алексей 32 1
Бебешко Елена 2 1
Головина Анастасия 2 1
Сергиенко Сергей 12 1
Каем Кирилл 34 1
Мерзляков Антон 16 1
Бурнаев Евгений 19 1
Малькова Лариса 16 1
Натекин Алексей 7 1
Россия - РФ - Российская федерация 144186 12
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43154 4
Украина 7608 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13317 2
Ирландия - Республика 1010 2
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2896 1
Россия - ДФО - Чукотка - Чукотский автономный округ (ЧАО) 388 1
Беларусь - Белоруссия 5637 1
Индия - Bharat 5431 1
Узбекистан - Республика 1726 1
Земля - планета Солнечной системы 10374 1
Пакистан - Исламская Республика Пакистан 675 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 50998 9
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29013 6
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3928 5
Коррупция - Коррупционные расследования - Коррупционные риски - Corruption - Corruption investigations - Corruption risks 597 4
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5760 4
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики 385 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47980 3
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 4970 3
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3655 2
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8647 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18450 2
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 6958 2
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5764 2
СВО - Специальная военная операция на Украине - Спецоперация на Украине 659 2
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 359 2
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4474 2
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9785 2
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 2800 2
Цифровая трансформация - Экономика данных цифровая трансформация государства - Data economy 249 2
Правительство РФ - Национальный центр развития искусственного интеллекта - Национальная стратегия развития искусственного интеллекта 72 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8365 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3556 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 5962 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 5746 1
Физика ядерная - Электрон - субатомная частица - Electron - subatomic particle 560 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7595 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24078 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8035 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10939 1
Технопарки - инновационные центры и наукограды - Technoparks, innovation centers and science cities - ИТ-кампус - Индустриальный парк 903 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5072 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14314 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2164 1
Математика - Mathematics - Математическое моделирование - Mathematical modeling 911 1
Издательское дело - Издательство - Книгоиздание - книжная индустрия - Publishing - Book Industry 1629 1
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2762 1
Экономический эффект 1067 1
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 1623 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 10956 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 4793 1
TAdviser - Центр выбора технологий 394 3
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 996 3
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1041 5
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 924 5
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 332 4
МФТИ ФПМИ - Физтех-школа прикладной математики и информатики 43 3
Сколтех - Центр прикладного ИИ - Центр прикладного искусственного интеллекта 13 2
МНИИ Интеграл - ФГУП Межотраслевой научно-исследовательский институт 23 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 529 1
EPFL - École Polytechnique Fédéralede de Lausanne - Федеральный политехнический университет - Федеральная политехническая школа Лозанны 66 1
Cornell University - Корнеллский университет - Университет Корнуэлла 199 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1513 1
ЦБ РФ - Финтех Хаб Банка России 16 1
ICML - International Conference on Machine Learning - Международная конференция по машинному обучению 11 2
NeurIPS 9 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1335485, в очереди разбора - 773260.
Создано именных указателей - 166197.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






MARKET.CNEWS

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

Где легально слушать музыку: стриминговые сервисы, которые работают в России в 2025 году

Как изучать звездное небо при помощи смартфона: лучшие приложения

7 увлекательных бесплатных игр для iOS и Android, в которые можно играть без геймпада

Показать еще

Наука

Загадочные камни возрастом 12 000 лет — предшественники колеса?

Самое холодное место во Вселенной раскрывает тайны антиматерии

В древнеегипетской кружке найдено 2000-летнее психоделическое зелье
Показать еще