Разделы

Бизнес
|

9 декабря ABBYY и PwC представят итоги исследования о Process Mining

PwC и ABBYY проведут онлайн-конференцию «Process Mining в России. Итоги исследования ABBYY и PwC». 9 декабря в 11.00 эксперты представят итоги совместного исследования «Process Mining: преодоление барьеров на пути к успеху», в котором участвовали более 70 крупных российских компаний из разных отраслей. Подобное исследование в России проводилось впервые. Участие бесплатное, подробности и регистрация по ссылке.

abbyy.jpg

На конференции выступят:

  • Григорий Борисенко, директор, руководитель практики по оказанию услуг в области анализа данных, PwC;
  • Олег Сажин, заместитель генерального директора ABBYY Россия.

В дискуссии о перспективах Process Mining также примут участие:

  • Анастасия Головина, руководитель группы отчетности, Северсталь;
  • Елена Бебешко, руководитель службы методологии, Теле2 Россия;
  • Максим Сарычев, руководитель Дирекции процессного управления, Служба стратегического развития, ПАО "БАНК УРАЛСИБ".

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

«Дочка» РЖД, торгующая билетами на автобусы и самолеты, переезжает с Windows на российский Linux

Две трети ИТ-специалистов готовы бежать из России

«Мой офис» «прокачал» свою почту до 1 млн ящиков на каждую компанию-клиента

«Делимобиль» потратил 150 миллионов на покупку автомоек и сервисов

Уникальный прецедент: у ИТ-гиганта отнимут купленную за огромные деньги компанию по требованию властей

Группа Совкомбанка закрыла сделку по покупке финтех-платформы за $45 млн

MARKET.CNEWS

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

Лучшие индукционные варочные панели: выбор ZOOM

Смартфоны следят за нами: как отключить сохранение перемещений на iOS и Android

Как выбрать веб-камеру для дома и офиса: советы ZOOM

Показать еще

Наука

Дефекты светодиодов используют для дисплеев нового типа

Оптическое хранилище 5D: 500 терабайт данных на тонком стеклянном диске

Древнюю Землю бомбардировали астероиды: последствия обнаружили только сейчас
Показать еще
Dell Technologies Forum 2021 Dell Technologies Forum 2021