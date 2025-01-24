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Индексная книга (каталог) CNews*
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Северсталь Диджитал Severstal Digital



24.01.2025 Прием заявок на премию CNews и ВТБ в области ИИ и анализа данных продлен до 31 января 1
19.12.2024 CNews и ВТБ объявляют старт приема заявок на конкурс Data Fusion Awards 1
11.12.2024 Яковлевский ГОК контролирует безопасность работ с помощью компьютерного зрения 1
20.11.2024 Система на основе компьютерного зрения обеспечит безопасность на площадках «Северстали» 1
15.07.2024 «Северсталь» инспектирует оцинкованный прокат с помощью нейросетей 1
24.04.2024 CNews и ВТБ объявили победителей премии Data Fusion Awards 2024 1
04.04.2024 Победителей премии Data Fusion Awards назовут 18 апреля 1
18.01.2024 ВТБ и CNews продлевают прием заявок на премию Data Fusion Awards 2024 1
18.01.2024 Прием заявок на премию CNews и ВТБ за проекты в области ИИ продлен до конца января 1
20.12.2023 Идет прием заявок на конкурс лучших проектов в области ИИ и анализа данных 1
05.12.2023 «Северсталь» управляет окомкованием окатышей с помощью машинного обучения 1
20.11.2023 CNews и ВТБ наградят лучшие проекты в области технологий работы с данными премией Data Fusion Awards 1
10.10.2023 «Северсталь» повышает качество травленого проката с помощью нейронной сети 1
28.09.2023 «Северсталь» внедряет цифровую систему управления качеством 1
ИИ и межотраслевой обмен данными: на конференции Data Fusion 2023 обсудили вопросы этики и технологий 1
25.05.2023 Гиганты ИТ в промышленности выступят на CNews FORUM Кейсы при поддержке Минцифры 1
11.05.2023 «Северсталь» увеличила производительность стана 2000 с помощью машинного обучения 1
20.04.2023 CNews, ВТБ и «Сколково» объявили победителей премии Data Fusion Awards 1
14.04.2023 ВТБ, CNews и «Сколково» назвали лучшие проекты в области работы с данными 1
06.03.2023 «Северсталь» разрабатывает собственное программное обеспечение для управления доменной печью 1
07.02.2022 «Северсталь» повышает производительность агломашин с помощью цифровых инструментов 1
22.06.2021 «Северсталь» использует цифровые технологии для контроля за работой труднодоступного оборудования 1
25.10.2019 Цифровизация промышленности требует изменения сознания сотрудников 1
30.09.2019 Конференция CNews «ИТ в промышленности 2019: новые стратегии цифровизации» состоится 10 октября 1
13.09.2019 Конференция CNews «ИТ в промышленности 2019: новые стратегии цифровизации» состоится 10 октября 1
11.01.2019 Конференция CNews «ИТ-Аутсорсинг 2019» состоится 5 марта 1

Публикаций - 26, упоминаний - 26

Северсталь Диджитал и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 9699 7
VK Tech - ВК Технологии - VK Цифровые технологии - ВК Цифровые технологии - Mail.ru Цифровые технологии 234 7
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8744 5
Biocad - Биокад 78 4
Северсталь Инфоком 63 4
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3219 4
Газпром ГПМХ - ГПМ Дата - GPM Data 9 4
Цифра ГК - Вист Групп - Vist Group 44 3
Цифра ГК 2426 3
Роснефть НК - Сибинтек ИК - Сибирская интернет компания 113 3
ЦРПТ - Центр развития перспективных технологий 217 3
X5 Group - X5 Tech - X5 Технологии - X5 Digital - ИКС 5 Технологии 71 3
КСОР 7 3
Т1 Холдинг - Т1 Группа 244 3
Veritas Technologies - Веритас Текнолоджис - Veritas Software Corporation 327 2
Cinimex - Синимекс - Синимекс-Информатика 208 2
Upstream 50 2
Yandex - Яндекс 7339 2
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3900 2
SR Space - СР Спейс - Success Rockets - SR Rockets, СР Рокетс - SR Satellites, Ср Сателлит - SR Data, СР Дата - SR Oko, СР Око - SR Sar, СР Инвест - СР Нет - SR CMS, СР КМС - Успешные ракеты 11 2
Прогноз 1650 2
ИИ-Технологии 104 2
Иннопрактика - Национальное Интеллектуальное Развитие - Негосударственный институт развития 25 2
McKinsey & Company Int 248 1
SAP SE 5276 1
Oracle Corporation 6687 1
ДИАТЕХ - Диагностические технологии 6 1
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1178 1
X Corp - Twitter 2845 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12550 1
Сколково - Центр развития цифровых технологий Фонда Сколково - SK ИТ - Skolkovo ITCluster - Кластер информационных технологий 390 1
Apple Inc 12099 1
Huawei 3932 1
Samsung Electronics 10254 1
МегаФон 8803 1
Directum - Директум 1089 1
Alphabet - Waymo - Google-мобиль - система беспилотных автомобилей 32 1
Delta Computers - Дельта Компьютерс 96 1
К-МИС - К-Скай - K-SkAI 21 1
Google DeepMind 46 1
Северсталь ПАО - Severstal 478 14
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2803 10
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1629 9
Газпром нефть 618 8
Северсталь ЧерМК - Череповецкий металлургический комбинат 35 8
Альфа-Банк 1769 6
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 793 6
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 457 6
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 461 4
Северсталь Российская сталь 23 4
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1025 4
Магнит - Тандер - сеть магазинов 851 4
Газпромнефть ИТО - ГПН ИТО - Газпромнефть Информационно-Технологический оператор - НоябрьскНефтеГазСвязь 8 3
РусВинил 4 3
Силовые машины 111 3
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 507 3
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 329 3
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 455 2
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - ОКБ Сухого - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 664 2
Т Плюс ПАО - КЭС-Холдинг - Комплексные энергетические системы 197 2
ERG - Eurasian Resources Group - Евразийская Группа 15 2
Уралхим - Уралкалий ПАО 97 2
Почта России ПАО 2112 2
ТМК - ЧТПЗ Группа - Челябинский трубопрокатный завод 51 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7300 2
КТЗ - Калужский турбинный завод 10 2
Северсталь ПАО - Яковлевский ГОК 2 2
PepsiCo - Pepsi Bottling - Пепсико 204 1
СУЭК - Сибирская угольная энергетическая компания 98 1
БелАЗ - Белорусский автомобильный завод 63 1
СУЭК Разрез Тугнуйский 3 1
FESCO - Транспортная группа - ФЭСКО - ДВМП - Дальневосточное морское пароходство - ВМТП - Владивостокский морской торговый порт - Дальрефтранс - Трансгарант 140 1
АльфаСтрахование СГ 320 1
Ингосстрах СПАО 421 1
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 478 1
АСТ - Агентство страховых технологий - Страховые брокеры - АСТ Риск-консалтинг и страховые технологии 1 1
Nordea Bank - Нордеа Банк - Оргрэсбанк АБ 101 1
РЖД - Российские железные дороги 1903 1
Синара Банк - СКБ-банк - Газэнергобанк - СКБ-финанс 210 1
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ 652 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11622 6
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5908 4
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1902 4
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2802 3
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3046 3
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1965 3
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4743 2
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1854 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5435 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4510 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2715 1
Федеральное казначейство России 1772 1
Правительство РФ - Премьер-министр Российской Федерации - Председатель Правительства Российской Федерации 437 1
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 104 5
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 289 2
АФТ - Ассоциация Финтех 164 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50392 22
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13357 18
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6552 11
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 4989 11
Data Fusion - Слияние данных 62 10
Data monetization - Монетизация данных 1624 9
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19275 8
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65946 8
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4670 8
Data Analytics - Наука о данных - Data science - Даталогия - Datalogy 621 7
Машинное зрение - Компьютерное зрение - Техническое зрение - CV - Computer Vision - Machine Vision - Robot Vision - Intelligent Vision Systems - Artificial Vision 1559 6
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7357 6
Digital Twins - DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии - Цифровые информационные модели - ЦИМ 1224 5
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5340 5
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 2984 5
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6665 4
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5294 4
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5249 4
Data Driven - «управляемый данными» - подход к управлению, основанный на данных 522 4
Индустрия 4.0 - Четвёртая промышленная революция - Индустрия X.0 - Цифровая трансформация - Smart Manufacturing - Умное производство - Технологии умного производства - Цифровое производство 583 3
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3312 3
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5778 3
PLM - Product Lifecycle Management - Управление жизненным циклом изделия 1699 3
ЦРПТ - Честный знак РФ - Национальная система маркировки - ГИСМ - ГИС МТ - Государственная информационная система маркировки и прослеживаемости товаров - Система маркировки товаров средствами идентификации и отслеживания движения товаров 451 3
Middleware - Связующее-промежуточное программное обеспечение 184 3
Оповещение и уведомление - Notification 4605 3
HighLoad - Highly loaded systems and projects - Высоконагруженные системы и проекты - Высоконагруженные информационные системы 141 3
DSS - Decision Support Systems - СППР - Система поддержки принятия решений 774 3
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9373 2
Data Lake - Data Lakehouse - Озеро данных 259 2
IIoT - Industrial Internet of Things - Промышленный интернет вещей 1079 2
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 11944 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13099 2
Лоскутная автоматизация - "Зоопарк" ИТ-систем - Лоскутная цифровизация 313 2
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3156 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30683 2
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3064 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15713 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27356 2
Blockchain - Блокчейн - Реплицированная распределённая база данных - DLT - Distributed Ledger Technology - Технологии распределенного реестра 1492 2
КСОР - Антисон - контроль бдительности водителя 20 3
VK - Mail.ru Tarantool - платформа in‑memory вычислений 155 2
ДИАТЕХ - Safe Plant - Платформа диагностики и предиктивной аналитики ТОиР 2 1
Промтех ГК - Цифровая мануфактура - Макс САПР 235 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5168 1
VK - Mail.ru Tarantool Data Grid 9 1
Право.ру - Pravo.Tech - Manage.one 38 1
Amazon Web Services - AWS - MTurk - Amazon Mechanical Turk 3 1
Pinterest 66 1
Microsoft Windows 2000 8661 1
Luxms BI 75 1
1С:УПП - 1С:Управление производственным предприятием 451 1
UseTech - UseBus 28 1
Интерфакс - Скан-Интерфакс 7 1
Yandex N.V. - Toloka AI - Яндекс.Толока 31 1
Avito - Авито доставка - Авито логистика 77 1
МГУ Ломоносов - суперкомпьютер - Ломоносов - Чебышев 56 1
Роскосмос - ТерраТех - Цифровая Земля 10 1
Росатом - ТВЭЛ - АтомМайнд 9 1
Потапова Светлана 12 12
Кирьянова Александра 135 10
Оселедец Иван 24 7
Кулик Вадим 180 7
Саркисов Тигран 35 6
Райгородский Андрей 37 6
Меньшов Кирилл 118 5
Колесов Александр 54 4
Бардинцев Игорь 11 4
Виноградов Евгений 9 4
Коновалихин Максим 17 4
Серебряникова Анна 72 4
Сушко Андрей 6 3
Папшев Андрей 4 3
Белоусов Олег 4 3
Гулевич Руслан 27 3
Кузин Вадим 36 3
Корнеев Алексей 8 3
Алифанов Кирилл 69 2
Годунов Николай 8 2
Антонов Александр 77 2
Маслов Максим 5 2
Карбасов Дмитрий 7 2
Львова Галина 4 2
Колосов Лев 2 2
Андрианов Павел 84 2
Михалев Евгений 89 2
Новиков Павел 97 2
Безбогов Сергей 46 2
Фетисов Алексей 42 2
Солнцева Екатерина 58 2
Сыкулев Андрей 84 1
Казьмин Дмитрий 3 1
Самаев Сергей 1 1
Барболина Елена 4 1
Воскресенский Борис 2 1
Алтухов Сергей 14 1
Захаров Дмитрий 46 1
Козлов Иван 23 1
Горяинов Александр 12 1
Россия - РФ - Российская федерация 144186 15
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43154 12
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52100 2
Россия - СЗФО - Вологодская область - Череповец 246 2
Россия - ДФО - Хабаровский край - Комсомольск-на-Амуре 202 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17364 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2896 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17025 1
Беларусь - Белоруссия 5637 1
Индия - Bharat 5431 1
Узбекистан - Республика 1726 1
Земля - планета Солнечной системы 10374 1
Пакистан - Исламская Республика Пакистан 675 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 50998 12
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29013 11
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5760 8
Экономический эффект 1067 6
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47980 5
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16299 5
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5764 5
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3928 4
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2400 4
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14314 4
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18450 4
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 4949 4
Цифровая трансформация - Экономика данных цифровая трансформация государства - Data economy 249 4
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 4970 4
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4474 3
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24078 3
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5072 3
Металлы - Сплавы - Сталь - сплав железа с углеродом 582 3
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8647 3
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 1623 3
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 359 3
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2762 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13485 2
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2755 2
Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1327 2
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8035 2
Математика - Mathematics - Математическое моделирование - Mathematical modeling 911 2
Правительство РФ - Национальный центр развития искусственного интеллекта - Национальная стратегия развития искусственного интеллекта 72 2
Страхование - Страховое дело - Insurance 5826 1
Метеорология - Климатология - Гидрометеорология - Океанология - Океанография - Погода 1799 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6936 1
Увлечения и хобби - Hobbies 364 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8365 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10939 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2164 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 10956 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 4793 1
Металлы - Платина - Platinum 467 1
Информатика - computer science - informatique 1053 1
Контрафакт - Counterfeit - фальсифицированные товары 802 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 996 5
Rusbase 16 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8131 3
CNews Инновация года - награда 111 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1041 10
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 924 10
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 332 9
МФТИ ФПМИ - Физтех-школа прикладной математики и информатики 43 6
Сколтех - Центр прикладного ИИ - Центр прикладного искусственного интеллекта 13 3
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1513 2
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 840 1
EPFL - École Polytechnique Fédéralede de Lausanne - Федеральный политехнический университет - Федеральная политехническая школа Лозанны 66 1
Cornell University - Корнеллский университет - Университет Корнуэлла 199 1
ЦБ РФ - Финтех Хаб Банка России 16 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2006 2
CNews FORUM Кейсы 225 1
CNews AWARDS - награда 519 1
ICML - International Conference on Machine Learning - Международная конференция по машинному обучению 11 1
NeurIPS 9 1
Data Fusion Contest 7 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1116 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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