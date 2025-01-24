Северсталь Диджитал Severstal Digital
Северсталь Диджитал и организации, системы, технологии, персоны:
|АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 104 5
|Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 289 2
|АФТ - Ассоциация Финтех 164 1
|Потапова Светлана 12 12
|Кирьянова Александра 135 10
|Оселедец Иван 24 7
|Кулик Вадим 180 7
|Саркисов Тигран 35 6
|Райгородский Андрей 37 6
|Меньшов Кирилл 118 5
|Колесов Александр 54 4
|Бардинцев Игорь 11 4
|Виноградов Евгений 9 4
|Коновалихин Максим 17 4
|Серебряникова Анна 72 4
|Сушко Андрей 6 3
|Папшев Андрей 4 3
|Белоусов Олег 4 3
|Гулевич Руслан 27 3
|Кузин Вадим 36 3
|Корнеев Алексей 8 3
|Алифанов Кирилл 69 2
|Годунов Николай 8 2
|Антонов Александр 77 2
|Маслов Максим 5 2
|Карбасов Дмитрий 7 2
|Львова Галина 4 2
|Колосов Лев 2 2
|Андрианов Павел 84 2
|Михалев Евгений 89 2
|Новиков Павел 97 2
|Безбогов Сергей 46 2
|Фетисов Алексей 42 2
|Солнцева Екатерина 58 2
|Сыкулев Андрей 84 1
|Казьмин Дмитрий 3 1
|Самаев Сергей 1 1
|Барболина Елена 4 1
|Воскресенский Борис 2 1
|Алтухов Сергей 14 1
|Захаров Дмитрий 46 1
|Козлов Иван 23 1
|Горяинов Александр 12 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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