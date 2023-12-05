Разделы

|

«Северсталь» управляет окомкованием окатышей с помощью машинного обучения

«Карельский окатыш» (входит в «Северсталь») внедрил комплекс моделей машинного обучения на линии окомкования окатышей. Система автоматически управляет скоростью вращения окомкователя и дозировкой бентонита и выдает рекомендации по дозировке железорудного концентрата, что позволяет повысить производительность агрегата с сохранением качества продукции. Решение разработала команда экспертов «Карельского окатыша» и ИТ-функция «Северстали».

Наиболее эффективный обжиг возможен тогда, когда в обжиговой машине преобладает доля окатышей класса 10-12,5 мм: так обеспечивается оптимальная пористость и газопроницаемость слоя при термообработке, что приводит к улучшению качества готовой продукции. Ранее у операторов не было индикатора, который мог бы точно определить эту долю: замеры проводились визуально, выборочно и в ручном режиме на основе лабораторных проб.

Теперь на основе анализа изображений с камер с высоким разрешением модель компьютерного зрения высчитывает гранулометрический состав сырых окатышей и предсказывает долю нужных классов. В зависимости от этого показателя регулируется скорость вращения окомкователя и дозировка бентонита и концентрата. Решение дает возможность не только контролировать процесс окомкования и управлять им, но и стандартизировать работу обжиговой машины.

В результате использования модели производительность линии окомкования повысилась на 11% с сохранением качества продукции.

Бизнес и интернет будущего: кто выиграет в эпоху нейронета
Цифровизация

«В 2018 г. на «Карельском окатыше» был подобный проект, но без использования нейронной сети. Сейчас у нас достоверность определения грансостава на порядок выше, чем была тогда. Нейронная сеть более точно определяет контур и размеры окатышей, в том числе те, которые скрывает первый слой. Система позволяет вести непрерывный мониторинг в потоке, что обеспечивает автоматическое и оперативное принятие решения в системе управления линией окомкования», – сказал начальник управления цифровых технологий центра развития бизнес-системы железорудных активов «Северстали» Владимир Люшенко.

«Процесс окомкования очень сложный, и необходимо учитывать много факторов для создания модели адаптивного управления. Решение стало уникальным для комбината симбиозом физического моделирования, алгоритмов машинного обучения и компьютерного зрения. При обучении модели использовались специальные регуляризаторы, которые помогли в шумных данных выявить правильные физические зависимости. Кроме того, она непрерывно уточняется и корректируется в онлайн-режиме на основе данных, поступающих в режиме реального времени», – отметила директор «Северсталь диджитал» Светлана Потапова, руководитель кластера «Искусственный интеллект» «Северстали».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Сергей Четвертаков, Prof IT, — о навыках диалоговых и программных роботов и генеративном ИИ в разговорных ассистентах

Власти отказываются тратить сотни миллионов на проекты на базе Java

Не просто картинки: производители DAM-платформ делят рынок в 8 млрд долларов

Открестившийся от Сбербанка SberDevices будет для него серийно выпускать мониторы в Китае

Николай Ульянов, Россельхозбанк: Распространение ИИ-решений стало мейнстримом в банковской отрасли

Huawei выпустила суперсуверенный ноутбук с собственным продвинутым процессором лучше, чем у Intel. Цена

MARKET.CNEWS

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Техника

Обзор моноблока Digma Pro AiO 27i: качественное решение для дома и офиса

Как получить eSIM в России в 2023 году

Обзор планшета Digma Pro HIT 108E — хит под Новый год

Показать еще

Наука

Крошечные морские существа раскрывают загадку происхождения нейронов

Раскрыть начало формирования свободы воли у человека помогли детские гаджеты

Паутина из тутовых червей в 6 раз прочнее кевлара — ее можно использовать даже для бронежилетов
Показать еще