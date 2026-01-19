Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 188933
ИКТ 14615
Организации 11319
Ведомства 1494
Ассоциации 1077
Технологии 3544
Системы 26543
Персоны 81842
География 3000
Статьи 1573
Пресса 1269
ИАА 740
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2751
Мероприятия 878

Маслов Максим


СОБЫТИЯ


19.01.2026 Решение «Сбера» поможет компании «АльфаСтрахование» повысить технологическую независимость 1
25.07.2023 Разработчики «Байкалов» начали создавать линейку ИИ-процессоров, чтобы потягаться с Nvidia 1
30.09.2019 Конференция CNews «ИТ в промышленности 2019: новые стратегии цифровизации» состоится 10 октября 1
13.09.2019 Конференция CNews «ИТ в промышленности 2019: новые стратегии цифровизации» состоится 10 октября 1
21.09.2007 "ИгроМир 2007": Билеты уже в продаже 1
12.04.2002 Неделя в Сети: виртуальные отели, разоренный Penthouse и вечно молодые геймеры 1

Публикаций - 6, упоминаний - 6

Маслов Максим и организации, системы, технологии, персоны:

Северсталь Диджитал - Severstal Digital 31 2
Цифра ГК - Вист Групп - Vist Group 46 2
Biocad - Биокад 85 2
Роснефть НК - Сибинтек ИК - Сибирская интернет компания 116 2
Google LLC 12300 1
Nvidia Corp 3757 1
Nortel Networks Corporation - Northern Telecom 1310 1
HP Compaq Computer Corp - HP Compaq Global Services 1958 1
Brightcom Group - Lycos - Lycos Network 290 1
Verizon Communications - Bell Atlanitic 1005 1
Yahoo Native - Yahoo Advertising - Yahoo SmartAds - Yahoo Search Marketing - Yahoo Gemini - Yahoo Overture (GoTo.com) - Overture Services 111 1
Imaxai - Аймаксай 9 1
МегаФон - NetByNet - ORC 13 1
Brightcom Group - Lycos Russia - Лайкос Россия - Lycos Eastern Europe Gmbh - Лайкос Истерн Юроп Гмбх 17 1
Cisco Systems 5229 1
Microsoft Corporation 25289 1
Dell Technologies - Dell Computer 2161 1
Intel Corporation 12562 1
IBM - International Business Machines Corp 9561 1
Intel Security McAfee - McAfee Associates - Network Associates 813 1
Элемент ГК - Микрон - Micron 1590 1
Veritas Technologies - Веритас Текнолоджис - Veritas Software Corporation 329 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Московский центр SPARC-технологий 394 1
VK - Mail.ru Group 3536 1
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1223 1
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology 1033 1
Baikal Electronics - Байкал Электроникс 448 1
Cinimex - Синимекс - Синимекс-Информатика 221 1
Yahoo! 3711 1
Цифра ГК 142 1
GE - General Electric - Дженерал электрик 456 1
NTT DoCoMo - NTT Mobile Communications Network Inc 1144 1
HPE - Juniper Networks 438 1
РусВинил 4 2
Силовые машины 146 2
КТЗ - Калужский турбинный завод 10 2
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 514 2
ТМК - ЧТПЗ Группа - Челябинский трубопрокатный завод 51 2
Т Плюс ПАО - КЭС-Холдинг - Комплексные энергетические системы 210 2
Газпромнефть ИТО - ГПН ИТО - Газпромнефть Информационно-Технологический оператор - НоябрьскНефтеГазСвязь 9 2
RBC Capital Markets 59 1
ERG - Eurasian Resources Group - Евразийская Группа 16 1
Promo.ru 37 1
TD Ameritrade 64 1
Red-stars.com data AG - Red-stars.com services AG - Red-stars.com/financial 19 1
Robertson Stephens 52 1
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 684 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 502 1
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс - ВВЦ 430 1
Уралхим - Уралкалий ПАО 105 1
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2764 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 445 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1670 1
Возрождение - Коммерческий банк 351 1
Кассир.ру - Kassir.ru 28 1
Благотворительный Фонд Константина Хабенского 13 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3478 3
U.S. Department of Defense - Missile Defense Agency - Агентство по противоракетной обороне США 181 1
Минпромнауки РФ - Министерство промышленности, науки и технологий Российской Федерации 2000-2004 годы 119 1
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1070 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12943 1
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 164 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57454 4
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18430 3
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6173 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73557 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23211 3
Кибербезопасность - Управление ИТ-рисками - Информационная безопасность и киберриски - Цифровые риски - Страхование киберрисков - Киберстрахование 496 2
Лоскутная автоматизация - "Зоопарк" ИТ-систем - Лоскутная цифровизация 332 2
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22002 2
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10134 2
PLM - Product Lifecycle Management - Управление жизненным циклом изделия 1906 2
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 6920 2
IIoT - Industrial Internet of Things - Промышленный интернет вещей 1135 2
Индустрия 4.0 - Четвёртая промышленная революция - Индустрия X.0 - Цифровая трансформация - Smart Manufacturing - Умное производство - Технологии умного производства - Цифровое производство 623 2
Digital Twins - DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии - Цифровые информационные модели - ЦИМ 1548 2
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7310 2
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3407 2
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 6101 1
Cloud Games - Cloud Gaming - Облачный гейминг - Облачные игры - Онлайн-игры - Игровые сервисы 1788 1
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 5923 1
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта - vGPU - Виртуальный графический ускоритель 4202 1
NPU - Neural Processing Unit - Нейрочип - Нейронный процессор - ИИ-ускоритель - AI accelerator - Нейроморфные вычисления 171 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17839 1
Frame rate - Кадровая частота - FPS - Frame Per Second - Количество кадров в секунду - Фреймрейт 146 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14901 1
Chat - Чат - средство обмена сообщениями по компьютерной сети в режиме реального времени - текстовый канал связи 2433 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25554 1
Бронирование - Booking 814 1
Компьютеризация - PC - Personal Computers - ПК - Персональные компьютеры 5405 1
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4514 1
Вычислительная мощность компьютера - Производительность компьютера 959 1
Радиовещание - Radio broadcasting - FM-радиовещание - FM-тюнер - FM-радиоприемник - FM-трансмиттер - ФМ-радио - УКВ - Ультракороткие волны 3928 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12027 1
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21807 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16677 1
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5403 1
MIPS - MIPS Instruction Set Architecture - Microprocessor without Interlocked Pipeline Stages - Система команд и микропроцессорных архитектур 381 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13019 1
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 5736 1
Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 3108 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31983 1
Baikal Electronics - Байкал-S - Baikal-S - серверный процессор 89 1
Microsoft Xbox Game Studios - ZeniMax Media - id Software - Quake - Компьютерная игра (Шутер от первого лица) 126 1
Baikal Electronics - Байкал-M - Baikal-M - Микропроцессор BE-M 235 1
ГИС Контингент - АИС Контингент - региональный сегмент единой федеральной межведомственной системы учета контингента обучающихся по основным образовательным программам и дополнительным общеобразовательным программам 111 1
Baikal Electronics - Байкал-L - Baikal-L - микропроцессор 19 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 989 1
Linux OS 10966 1
Valve Software - Counter-Strike: Global Offensive - CS:GO 166 1
Baikal Electronics - Байкал - Семейство процессоров - Т-Платформы 331 1
Baikal Electronics - Байкал-Т - Baikal-T - Микропроцессор BE-T 177 1
Белоусов Олег 4 2
Гулевич Руслан 32 2
Кузин Вадим 36 2
Колосов Лев 2 2
Корнеев Алексей 9 2
Сушко Андрей 6 2
Колесов Александр 61 2
Бардинцев Игорь 11 2
Антонов Александр 77 2
Папшев Андрей 4 2
Пучков Дмитрий 68 1
Карбасов Дмитрий 7 1
Самаев Сергей 1 1
Покровский Иван 133 1
Львова Галина 4 1
Spears Britney - Спирс Бритни 65 1
Володькин Антон 15 1
Якимов Антон 11 1
Жильцов Сергей 1 1
Корж Николай 1 1
Киреенко Илья 1 1
Евтюкова Татьяна 1 1
Payne Charles - Пэйн Чарльз 41 1
Голубева Яна 1 1
Nickerson Troy - Никерсон Трой 5 1
Птица Александр 1 1
Рейман Леонид 1059 1
Шадаев Максут 1155 1
Евдокимов Андрей 89 1
Алифанов Кирилл 70 1
Годунов Николай 12 1
Горшенин Максим 40 1
Россия - РФ - Российская федерация 157735 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45950 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18305 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53516 2
Украина 7802 2
Казахстан - Республика 5821 1
Европа 24657 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13573 1
Южная Корея - Республика 6868 1
Япония 13557 1
Армения - Республика 2376 1
Беларусь - Белоруссия 6055 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3054 1
Дания - Королевство 1318 1
Финляндия - Финляндская Республика 3659 1
Америка - Американский регион 2189 1
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан - Кыргызская Республика 1361 1
Германия - Федеративная Республика 12947 1
Ближний Восток 3040 1
Италия - Итальянская Республика 4432 1
Франция - Французская Республика 7986 1
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье - Поволжский федеральный округ 1453 1
Китай - Тайвань 4139 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14521 1
Испания - Королевство 3763 1
Нидерланды 3639 1
Латвия - Латвийская Республика 827 1
США - Нью-Йорк - Уолл-стрит - Wall Street 403 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17422 4
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55060 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15198 2
Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1426 2
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11440 1
Минцифры РФ - ФЦП Электронная Россия - Федеральная целевая программа 891 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51313 1
Электронная Беларусь - Государственной программы информатизации Республики Беларусь 11 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31952 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3700 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6985 1
Почта - услуги почтовой связи - почтовые услуги - почтовые отправления - почтовая логистика 1750 1
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3179 1
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2970 1
AdTech - Баннеры - Баннерная реклама - Banner advertising - Интернет-реклама 1655 1
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6499 1
Музеи, выставки, библиотеки - музейная, выставочная, библиотечная деятельность 1556 1
СВО - Специальная военная операция на Украине - Спецоперация на Украине 811 1
Авиакомпания - Airline - авиационная компания - авиапредприятие транспортное - авиатранспортное предприятие - авиаперевозчики 977 1
Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 1288 1
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС России, Белоруссии и Казахстана - ЕЭП - Единое экономическое пространство 668 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3668 1
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5829 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3181 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5411 1
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3724 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8908 1
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2265 1
Times 644 1
Витебские вести 3 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11421 1
Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 502 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2180 1
The Information 71 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8405 3
Dow Jones - WSJ - Wall Street Strategies 41 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1106 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2140 2
ИгроМир 119 1
День молодёжи - 27 июня 1002 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1413300, в очереди разбора - 730295.
Создано именных указателей - 188933.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Техника

Лучшие умные часы начала 2026 года: выбор ZOOM

Обзор умных часов Amazfit T-Rex 3 Pro 44 мм: компактные, мощные и неубиваемые

7 способов восстановить удаленные фото и видео на Android

Показать еще

Наука

Когда-то рядом с Землей вращалась другая планета Солнечной системы — именно поэтому у нас есть Луна

Инструменты возрастом 2,75 миллиона лет переписывают всю историю развития технологий человечества

Обнаружены строительные блоки жизни во льду за пределами Млечного Пути — живые существа могут быть разбросаны по всему космосу
Показать еще