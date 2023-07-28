Роснефть НК - Сибинтек ИК - Сибирская интернет компания

«Сибинтек» разработала цифровую платформу для офисной экосистемы Корпоративный ИТ-интегратор НК «Роснефть» компания «Сибинтек» разработала цифровую платформу для офисной экосистемы. Готовое решение предоставляет всю необходимую функциональность, реализованную на отечественном программном обеспечении. Одной из

«Роснефть» получила полный контроль над ИТ-«дочкой» «Юкоса» Полный контроль над «Сибинтеком» Компания «Роснефть» стала стопроцентной хозяйкой ИТ-интегратора «Сибинтек», в кот

«Дочка» «Роснефти» купила себе ЦОД Покупка дата-центраКак стало известно CNews, компания «Сибинтек», системный интегратор «Роснефти», приобрела дата-центр CloudDC, который находится в

«Сибинтек» и «Ростелеком» подписали соглашение о стратегическом партнерстве в области инновационного развития «Ростелеком» подписал соглашение о стратегическом партнерстве с ИК «Сибинтек» в области инновационного развития. Основной целью этого документа является содейств

В Новосибирске пройдет «Сибирская интернет-неделя» С 16 по 20 марта в Новосибирске состоится «Сибирская интернет-неделя» - крупнейшая региональная конференция для интернет-специалистов и заказчиков интернет-рынка. На мероприятии можно будет поучаствовать в мастер-классах ведущих специал

«Сибинтек» открыл центр компетенции по решениям Parallels Компания Parallels, мировой поставщик ПО в области виртуализации и автоматизации, и компания «Сибинтек», российский интегратор и поставщик услуг ИТ-аутсорсинга, объявили о заключении стра

Дочка «Роснефти» купила «Сибинтек» «Техникс». Третий участник торгов, ООО «Аккорд», поддержал цену только один раз на первом шаге и дальнейшего участия в торгах не принимал. «Нефть-Актив» стала владельцем 48,9864% уставного капитала «Сибинтек». В «Роснефти» отказались комментировать приобретение, сказав лишь, что компания «была заинтересована в данных активах, которые будут интегрированы в ее структуру». Компания «Сибинт

"Сибинтек" найдет деньги вне ЮКОСа обеспечение безопасности «отдаваемой» информации. Как подтвердили представители ЮКОСа, отношения с «Сибинтеком» изначально строились на контрактной рыночной основе, и «Сибинтек» конкурировал со

Group Menatep продала "Сибинтек" лтарская Group Menatep продолжает избавляться от российских активов. Группа продала ИТ-компанию "ИК Сибинтек" (32 место в CNews100: Крупнейшие ИТ-компании России). Официально о новых владельцах

Владелец ЮКОСа продал "Сибинтек" лтарская Group Menatep продолжает избавляться от российских активов. Группа продала ИТ-компанию «ИК Сибинтек». Официально о новых владельцах компании будет объявлено в середине ноября. По данны

"Сибинтек" и FrontRange Solutions стали партнерами Компания «Сибинтек» и корпорация FrontRange Solutions (США) — производитель программного обеспечения класса CRM и Service Management, объявляют о подписании партнерского соглашения. Заключение согла

"Сибинтек" держится на плаву Как рассказал на днях телеканалу «РБК-ТВ» Сергей Шашурин, президент «Сибинтек», по предварительным данным, оборот компании в прошедшем году составил $61 млн., что на $4 млн. меньше аналогичного показателя за 2003 г. В предыдущие годы компания показывала стабильн

"Сибинтек" выпустил приложение для нефтяников Компания «Сибинтек» представила новую версию корпоративной информационной системы КИС «ЭП» (EP – «Exploration and Production») для предприятий нефтедобывающей отрасли. Данное решение предназначено для ав

Генпрокуратура сокращает "Сибинтек" подразделения, так как нефтяной гигант продолжает оставаться основным заказчиком компании. На днях «Сибинтек» сообщил о проведении структурной реорганизации, в рамках которой прошло значительно

"Сибинтек" проводит сокращения в головном офисе Компания "Сибинтек" соообщила о проведении структурной реорганизации, в рамках которой осуществляется сокращение штата московского офиса компании. Мероприятия, осуществляемые в рамках реорганизации, напр

СИБИНТЕК автоматизировал 3 нефтебазы ЮКОС Компания СИБИНТЕК объявила о завершении 1 этапа комплексного проекта по реконструкции 11 терминалов НК «ЮКОС» и внедрении автоматизированных систем учета и управления. Специалисты СИБИНТЕК в полн

В СИБИНТЕК произошли кадровые перестановки Компания СИБИНТЕК объявила об изменениях в руководящем составе компании. Президентом компании решением общего собрания совета директоров избран Михаил Брусенцев, ранее занимавший пост первого вице-прези

СИБИНТЕК открыл центр компетенции по технологиям IBM Rational Компания СИБИНТЕК и корпорация IBM объявляют об открытии центра компетенции по продуктам и технологиям IBM Rational на базе СИБИНТЕК. Основной задачей центра является оказание специалистами СИ

"Сибинтек": Генпрокуратура обыскала только офис ЮКОСа альной прокуратурой РФ 6 августа 2003 года обысков в офисе ЗАО “ЮКОС-Москва” пресс-служба компании “Сибинтек” заявила, что объектом внимания следственных органов являлись офисные помещения “ЮКО

Генпрокуратура обыскала офис «Сибинтека» Компания "Сибинтек" занимается разработкой автоматизации приема, хранения, отпуска и учета нефтепродукт

Генпрокуратура проводит обыск в офисе "Сибинтека" В офисе компании "Сибинтек", генерального подрядчика НК "ЮКОС" в области компьютерного обеспечения, проходит обыск, сообщает РБК. В июле следователи Генпрокуратуры при поддержке работников ФСБ провели обыски в о

СИБИНТЕК и Cognos стали партнерами Компания СИБИНТЕК и корпорация Cognos, специализирующаяся на создании инструментов бизнес-анализа данных и корпоративного управления деятельностью предприятия, объявили о подписании партнерского соглаше

В 2002 году “Сибинтек” реализовал проекты на сумму 1,5 млрд. рублей Компания ”Сибинтек”, одна из ведущих компаний в области информационно-технологического обеспечения пред

Эвенки вырвались в лидеры информатизации России лектронной Эвенкии» имел надежных партнеров и тендер решил не проводить. Подрядчиками были выбраны «Сибинтек» (дочерняя структура «Юкоса») и «Корпорация Парус». В интервью CNews.ru президент «П

Компания "СИБИНТЕК" объявляет об изменениях в организационной структуре и топ-менеджменте Решением общего собрания участников компании ООО ИК "СИБИНТЕК" cегодня сформирован новый орган управления - совет директоров. В функции совета буд

"Сибинтек" подписал партнерское соглашение с Sony Компания "Сибинтек" объявила о подписании партнерского соглашения с компанией Sony Business Europe. Согласно договору, "Сибинтек" становится дилером Sony в области поставки на российский рынок про

Компания "Сибинтек" представила XML-решение класса e-government На форуме "Интернет -технологии и решения споров в бизнесе", организованном европейской экономической комиссией ООН, компания "Сибинтек" представила решение, построенное на XML-технологии компании SoftwareAG (Германия) и системе машинного перевода компании "Промт" (Санкт-Петербург). Подобное решение может эффективно ис

"Сибинтек" завершила внедрение информационной системы в Эвенкии Сегодня в городе Тура, административном центре Эвенкийского автономного округа, компания "Сибинтек" при участии губернатора Бориса Золотарева объявила о завершении внедрения и запуске Единой информационно-справочной системы, позволяющей контролировать процесс управления регионом. Да

СИБИНТЕК подвела итоги первого года работы единой региональной производственно-технологической сети Компания СИБИНТЕК объявила итоги первого года работы единой региональной производственно-технологической сети. За год реализовано более 100 проектов в области консалтинга, информационных технологий (ИТ)

"СИБИНТЕК" создаст интеллектуальное здание для НК "ЮКОС" Компания "СИБИНТЕК" приступила к реализации проекта "Интеллектуальный комплекс "Дубининское". В рамках проекта предусмотрено оснащение новой штаб-квартиры НК "ЮКОС" современными системами управления и жи

"МКС" и "Сибинтек" проведут спутниковые каналы в Эвенкию Компании ООО ИК "Сибинтек" и "Международная компания связи"(МКС), входящая в Ассоциацию "МирТелеКом", подписал

"Сибинтек" и "РДТЕХ" стали партнерами Сегодня объявлено о заключении партнерского соглашения между компаниями "Сибинтек" и "РДТЕХ". Цель партнерства - повышение качества и эффективности предоставляемых решений и услуг.По условиям партнерского соглашения, "Сибинтек" возьмет на себя реализацию прое

IMECO будет привлекать заказы в "СибИнтеК" Сегодня объявлено о заключении стратегического партнерства между компаниями "СибИнтеК" и IMECO. Основными направлениями деятельности IMECO являются интеграционный менеджм

Streamedia и "СибИнтеК" подписали договор о глобальном стратегическом партнерстве обеспечения, разработки веб-представительств и системной интеграции, а также предоставляющая высокоскоростной доступ в интернет, заключила договор о глобальном стратегическом партнерстве с компанией "СибИнтеК". Организация, возникшая в результате объединения двух компаний, будет работать в США под названием Streamedia-Sibitek.

"СибИнтеК" представила новый корпоративный сайт Компания "СибИнтеК", работающая на рынке информационных услуг и владеющая рядом интернет-проектов, объявила о создании нового корпоративного сайта. Новый сайт www.sibintek.ru - это регулярно обновляемый

"СибИнтеК" запустила систему IP-телефонии в Нефтеюганске Нефтеюганский филиал компании "СибИнтеК" запустил систему IP-телефонии. Пропускная способность имеющихся каналов позволяет поддерживать до 700 одновременных коммуникаций с Нефтеюганском и до 300 на других направлениях. В бли

ADT и "СибИнтеК" заключили соглашение о партнерстве Advanced Design Team (ADT) и "Сибирская Интернет Компания" ("СибИнтеК") заключили соглашение о стратегическом партнерстве. Первым совместным проектом стал

"СибИнтеК" осваивает новые рынки Сегодня компания "СибИнтеК", работающая на российском рынке информационных услуг и владеющая рядом интернет-про

"СибИнтеК" объявила о новых назначениях в руководстве Сегодня компания "СибИнтеК" объявила о назначении на пост Вице-президента, директора по интернет-проектам Федер