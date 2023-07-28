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Роснефть НК Сибинтек ИК Сибирская интернет компания

Роснефть НК - Сибинтек ИК - Сибирская интернет компания

СИБИНТЕК – дочернее общество и ИТ-интегратор в составе ПАО «НК «Роснефть». СИБИНТЕК работает на рынке ИТ-сервисов с 1999 года и имеет опыт совместной работы с предприятиями нефтегазовой отрасли, государственными структурами, финансово-банковским сектором, розничным бизнесом. 

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в качестве ответчика (203) на сумму 3 223 242 822 ₽*
* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.

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28.07.2023 «Сибинтек» разработала цифровую платформу для офисной экосистемы

Корпоративный ИТ-интегратор НК «Роснефть» компания «Сибинтек» разработала цифровую платформу для офисной экосистемы. Готовое решение предоставляет всю необходимую функциональность, реализованную на отечественном программном обеспечении. Одной из
19.02.2020 «Роснефть» получила полный контроль над ИТ-«дочкой» «Юкоса»

Полный контроль над «Сибинтеком» Компания «Роснефть» стала стопроцентной хозяйкой ИТ-интегратора «Сибинтек», в кот
04.09.2017 «Дочка» «Роснефти» купила себе ЦОД

Покупка дата-центраКак стало известно CNews, компания «Сибинтек», системный интегратор «Роснефти», приобрела дата-центр CloudDC, который находится в
26.04.2016 «Сибинтек» и «Ростелеком» подписали соглашение о стратегическом партнерстве в области инновационного развития

«Ростелеком» подписал соглашение о стратегическом партнерстве с ИК «Сибинтек» в области инновационного развития. Основной целью этого документа является содейств
13.03.2009 В Новосибирске пройдет «Сибирская интернет-неделя»

С 16 по 20 марта в Новосибирске состоится «Сибирская интернет-неделя» - крупнейшая региональная конференция для интернет-специалистов и заказчиков интернет-рынка. На мероприятии можно будет поучаствовать в мастер-классах ведущих специал
24.09.2008 «Сибинтек» открыл центр компетенции по решениям Parallels

Компания Parallels, мировой поставщик ПО в области виртуализации и автоматизации, и компания «Сибинтек», российский интегратор и поставщик услуг ИТ-аутсорсинга, объявили о заключении стра
16.05.2007 Дочка «Роснефти» купила «Сибинтек»

«Техникс». Третий участник торгов, ООО «Аккорд», поддержал цену только один раз на первом шаге и дальнейшего участия в торгах не принимал. «Нефть-Актив» стала владельцем 48,9864% уставного капитала «Сибинтек». В «Роснефти» отказались комментировать приобретение, сказав лишь, что компания «была заинтересована в данных активах, которые будут интегрированы в ее структуру». Компания «Сибинт
18.11.2005 "Сибинтек" найдет деньги вне ЮКОСа

обеспечение безопасности «отдаваемой» информации. Как подтвердили представители ЮКОСа, отношения с «Сибинтеком» изначально строились на контрактной рыночной основе, и «Сибинтек» конкурировал со
08.11.2005 Group Menatep продала "Сибинтек"

лтарская Group Menatep продолжает избавляться от российских активов. Группа продала ИТ-компанию "ИК Сибинтек" (32 место в CNews100: Крупнейшие ИТ-компании России). Официально о новых владельцах
08.11.2005 Владелец ЮКОСа продал "Сибинтек"

лтарская Group Menatep продолжает избавляться от российских активов. Группа продала ИТ-компанию «ИК Сибинтек». Официально о новых владельцах компании будет объявлено в середине ноября. По данны
23.08.2005 "Сибинтек" и FrontRange Solutions стали партнерами

Компания «Сибинтек» и корпорация FrontRange Solutions (США) — производитель программного обеспечения класса CRM и Service Management, объявляют о подписании партнерского соглашения. Заключение согла
25.02.2005 "Сибинтек" держится на плаву

Как рассказал на днях телеканалу «РБК-ТВ» Сергей Шашурин, президент «Сибинтек», по предварительным данным, оборот компании в прошедшем году составил $61 млн., что на $4 млн. меньше аналогичного показателя за 2003 г. В предыдущие годы компания показывала стабильн
15.11.2004 "Сибинтек" выпустил приложение для нефтяников

Компания «Сибинтек» представила новую версию корпоративной информационной системы КИС «ЭП» (EP – «Exploration and Production») для предприятий нефтедобывающей отрасли. Данное решение предназначено для ав
05.08.2004 Генпрокуратура сокращает "Сибинтек"

подразделения, так как нефтяной гигант продолжает оставаться основным заказчиком компании. На днях «Сибинтек» сообщил о проведении структурной реорганизации, в рамках которой прошло значительно
03.08.2004 "Сибинтек" проводит сокращения в головном офисе

Компания "Сибинтек" соообщила о проведении структурной реорганизации, в рамках которой осуществляется сокращение штата московского офиса компании. Мероприятия, осуществляемые в рамках реорганизации, напр
06.02.2004 СИБИНТЕК автоматизировал 3 нефтебазы ЮКОС

Компания СИБИНТЕК объявила о завершении 1 этапа комплексного проекта по реконструкции 11 терминалов НК «ЮКОС» и внедрении автоматизированных систем учета и управления. Специалисты СИБИНТЕК в полн
03.02.2004 В СИБИНТЕК произошли кадровые перестановки

Компания СИБИНТЕК объявила об изменениях в руководящем составе компании. Президентом компании решением общего собрания совета директоров избран Михаил Брусенцев, ранее занимавший пост первого вице-прези
29.09.2003 СИБИНТЕК открыл центр компетенции по технологиям IBM Rational

Компания СИБИНТЕК и корпорация IBM объявляют об открытии центра компетенции по продуктам и технологиям IBM Rational на базе СИБИНТЕК. Основной задачей центра является оказание специалистами СИ
08.08.2003 "Сибинтек": Генпрокуратура обыскала только офис ЮКОСа

альной прокуратурой РФ 6 августа 2003 года обысков в офисе ЗАО “ЮКОС-Москва” пресс-служба компании “Сибинтек” заявила, что объектом внимания следственных органов являлись офисные помещения “ЮКО
06.08.2003 Генпрокуратура обыскала офис «Сибинтека»

Компания "Сибинтек" занимается разработкой автоматизации приема, хранения, отпуска и учета нефтепродукт
06.08.2003 Генпрокуратура проводит обыск в офисе "Сибинтека"

В офисе компании "Сибинтек", генерального подрядчика НК "ЮКОС" в области компьютерного обеспечения, проходит обыск, сообщает РБК. В июле следователи Генпрокуратуры при поддержке работников ФСБ провели обыски в о
03.06.2003 СИБИНТЕК и Cognos стали партнерами

Компания СИБИНТЕК и корпорация Cognos, специализирующаяся на создании инструментов бизнес-анализа данных и корпоративного управления деятельностью предприятия, объявили о подписании партнерского соглаше
16.04.2003 В 2002 году “Сибинтек” реализовал проекты на сумму 1,5 млрд. рублей

Компания ”Сибинтек”, одна из ведущих компаний в области информационно-технологического обеспечения пред
04.02.2003 Эвенки вырвались в лидеры информатизации России

лектронной Эвенкии» имел надежных партнеров и тендер решил не проводить. Подрядчиками были выбраны «Сибинтек» (дочерняя структура «Юкоса») и «Корпорация Парус». В интервью CNews.ru президент «П
13.01.2003 Компания "СИБИНТЕК" объявляет об изменениях в организационной структуре и топ-менеджменте

Решением общего собрания участников компании ООО ИК "СИБИНТЕК" cегодня сформирован новый орган управления - совет директоров. В функции совета буд
15.12.2002 "Сибинтек" подписал партнерское соглашение с Sony

Компания "Сибинтек" объявила о подписании партнерского соглашения с компанией Sony Business Europe. Согласно договору, "Сибинтек" становится дилером Sony в области поставки на российский рынок про
09.07.2002 Компания "Сибинтек" представила XML-решение класса e-government

На форуме "Интернет -технологии и решения споров в бизнесе", организованном европейской экономической комиссией ООН, компания "Сибинтек" представила решение, построенное на XML-технологии компании SoftwareAG (Германия) и системе машинного перевода компании "Промт" (Санкт-Петербург). Подобное решение может эффективно ис
30.05.2002 "Сибинтек" завершила внедрение информационной системы в Эвенкии

Сегодня в городе Тура, административном центре Эвенкийского автономного округа, компания "Сибинтек" при участии губернатора Бориса Золотарева объявила о завершении внедрения и запуске Единой информационно-справочной системы, позволяющей контролировать процесс управления регионом. Да
19.04.2002 СИБИНТЕК подвела итоги первого года работы единой региональной производственно-технологической сети

Компания СИБИНТЕК объявила итоги первого года работы единой региональной производственно-технологической сети. За год реализовано более 100 проектов в области консалтинга, информационных технологий (ИТ)
01.03.2002 "СИБИНТЕК" создаст интеллектуальное здание для НК "ЮКОС"

Компания "СИБИНТЕК" приступила к реализации проекта "Интеллектуальный комплекс "Дубининское". В рамках проекта предусмотрено оснащение новой штаб-квартиры НК "ЮКОС" современными системами управления и жи
17.09.2001 "МКС" и "Сибинтек" проведут спутниковые каналы в Эвенкию

Компании ООО ИК "Сибинтек" и "Международная компания связи"(МКС), входящая в Ассоциацию "МирТелеКом", подписал
01.08.2001 "Сибинтек" и "РДТЕХ" стали партнерами

Сегодня объявлено о заключении партнерского соглашения между компаниями "Сибинтек" и "РДТЕХ". Цель партнерства - повышение качества и эффективности предоставляемых решений и услуг.По условиям партнерского соглашения, "Сибинтек" возьмет на себя реализацию прое
04.04.2001 IMECO будет привлекать заказы в "СибИнтеК"

Сегодня объявлено о заключении стратегического партнерства между компаниями "СибИнтеК" и IMECO. Основными направлениями деятельности IMECO являются интеграционный менеджм
02.02.2001 Streamedia и "СибИнтеК" подписали договор о глобальном стратегическом партнерстве

обеспечения, разработки веб-представительств и системной интеграции, а также предоставляющая высокоскоростной доступ в интернет, заключила договор о глобальном стратегическом партнерстве с компанией "СибИнтеК". Организация, возникшая в результате объединения двух компаний, будет работать в США под названием Streamedia-Sibitek.
15.11.2000 "СибИнтеК" представила новый корпоративный сайт

Компания "СибИнтеК", работающая на рынке информационных услуг и владеющая рядом интернет-проектов, объявила о создании нового корпоративного сайта. Новый сайт www.sibintek.ru - это регулярно обновляемый

11.10.2000 "СибИнтеК" запустила систему IP-телефонии в Нефтеюганске

Нефтеюганский филиал компании "СибИнтеК" запустил систему IP-телефонии. Пропускная способность имеющихся каналов позволяет поддерживать до 700 одновременных коммуникаций с Нефтеюганском и до 300 на других направлениях. В бли
11.10.2000 ADT и "СибИнтеК" заключили соглашение о партнерстве

Advanced Design Team (ADT) и "Сибирская Интернет Компания" ("СибИнтеК") заключили соглашение о стратегическом партнерстве. Первым совместным проектом стал
12.09.2000 "СибИнтеК" осваивает новые рынки

Сегодня компания "СибИнтеК", работающая на российском рынке информационных услуг и владеющая рядом интернет-про
28.08.2000 "СибИнтеК" объявила о новых назначениях в руководстве

Сегодня компания "СибИнтеК" объявила о назначении на пост Вице-президента, директора по интернет-проектам Федер
12.07.2000 Компания "СибИнтеК" привлекла 1 млн долл. инвестиций в интернет-корпорацию Arrava Internet Management Corporation.

м России в реестр иноагентов, внесен Финмониторингом России в перечень экстремистов и террористов), СибИнтеК будет являться только номинальным держателем акций Arrava и влиять напрямую на деяте

Публикаций - 118, упоминаний - 188

Роснефть НК и организации, системы, технологии, персоны:

IBM - International Business Machines Corp 9699 12
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1761 12
Microsoft Corporation 25775 11
SAP SE 5601 9
Intel Corporation 12811 8
Ростелеком 10948 7
Softline - Софтлайн 3743 6
HP Inc. 5883 6
Крок - Croc 1964 6
АйТи 1519 6
K-Systems - К-Системс 140 5
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 5
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 5
ВымпелКом - Билайн - beeline cloud by datafort - билайн клауд - билайн облако - ранее DataFort - ДатаФорт 305 5
Раском - Rascom 51 4
Microsoft Russia - Майкрософт Россия - Майкрософт Рус 839 4
FTS - Fujitsu Siemens Computers - Fujitsu Technology Solutions - Fujitsu Technology Group - Fujitsu Technology Systems - Fujitsu Computers - Fujitsu Computer Systems - Fujitsu Computer Products 788 4
Формоза - Formoza 179 4
Город-Инфо - ГородИнтерактив 50 4
Oracle Corporation 7074 4
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 4
S8 Capital - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 1084 4
GE - General Electric - Дженерал электрик 462 4
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 807 3
Газпромнефть ЦР - Газпромнефть Цифровые решения - ГПН ЦР - ранее ИТСК - Информационно-технологическая сервисная компания 41 3
Infomaximum - Инфомаксимум 69 3
Nvidia Corp 4002 3
Северсталь ПАО - Северсталь Диджитал - Severstal Digital - Северсталь Цифровые Решения - Cometal 33 3
Nortel Networks - Northern Telecom 1329 3
Роснефть - РН-Информ - РН-Технологии 53 3
Rover - RoverComputers 423 3
VK - Mail.ru Group - Port.ru 91 3
Siemens AG - Siemens Group 2673 3
Kontron 31 3
Миранда-Медиа - МирТелеКом 51 3
CloudDC - АйЭмТи 10 3
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 3
9594 3
Ростелеком - Информ - Лукойл Информ - Лукойл Технологии - Лукойл Инжиниринг 172 3
Рексофт - Reksoft 488 3
ЮКОС НК - ЮКОС Нефтяная компания 164 41
Роснефть НК - нефтяная компания 562 19
Газпром ПАО 1493 7
Менатеп - Menatep 39 6
Газпром нефть 725 5
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 525 5
РЖД - Российские железные дороги 2096 4
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 531 4
Альфа-Банк 1979 4
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 545 4
Газпромнефть ИТО - ГПН ИТО - Газпромнефть Информационно-Технологический оператор - НоябрьскНефтеГазСвязь 9 4
РАО ЕЭС России ПАО - Единая энергосистема России - Единая энергетическая система России - Единая национальная электрическая сеть (ЕНЭС) РФ 325 4
РусВинил 4 3
Силовые машины 166 3
Мотовилихинские заводы - Мотовилиха 17 3
Русский Стиль 45 3
Абсолют Банк 249 3
Роснефть НК - Башнефть ПАО АНК - УНПЗ - Уфимский нефтеперерабатывающий завод - Уфанефтехим - Башкирнефтепродукт 134 2
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 2
Intel Capital 148 2
Газпромнефть - Сибнефть - Сибирская Нефтяная Компания 40 2
ERG - Eurasian Resources Group - Евразийская Группа 17 2
Allianz - Альянс СК - страховая компания - Альянс РОСНО Жизнь Российское страховое народное общество - РОСНО СК - Страховая компания 261 2
Церих кэпитал менеджмент ИК 6 2
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 727 2
ВТБ - ВТБ24 - Гута Банк - Тверь АКБ 86 2
КТЗ - Калужский турбинный завод 11 2
Роснефть - Восток ойл 3 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 2
Платина КБ - CyberPlat - КиберПлат 342 2
ГПБ - Газпромбанк 1273 2
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 2
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 2
Северсталь ПАО - Severstal 629 2
Уралхим - Уралкалий ПАО 113 2
Ренессанс Страхование - Ренессанс жизнь - Спутник–управление капиталом УК 224 2
Московская Биржа - ММВБ-РТС - Фондовая биржа 445 2
ТМК - ЧТПЗ Группа - Челябинский трубопрокатный завод 51 2
Т Плюс ПАО - КЭС-Холдинг - Комплексные энергетические системы 220 2
АвтоВАЗ - Волжский Автозавод - Волжский автомобильный завод 342 2
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 347 6
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 5
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 4
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 3
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 3
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 3
U.S. - AmCham - American Chamber of Commerce - Американская Торговая Палата 74 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 2
Судебная власть - Judicial power 2500 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 2
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1168 2
РФФИ - Российский фонд фундаментальных исследований 155 2
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 2
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 2
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 978 2
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ - Агентство по управлению федеральным имуществом, ФАУФИ 617 2
Районный суд РФ - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 870 2
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 456 1
Государственный Эрмитаж - музей изобразительного и декоративно-прикладного искусства - Официальная гостиница Государственного Эрмитажа 193 1
ФСБ РФ - УФСБ - Управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации 157 1
ВАС РС - Высший Арбитражный Суд Российской Федерации 191 1
МЧС РФ - НЦУКС - Национальный центр управления в кризисных ситуациях - МЧС РФ ИАЦ ФГБУ - Информационно-аналитический центр МЧС России - АИУС РСЧС - Автоматизированная информационно-управляющая система 79 1
Минпромнауки РФ - Министерство промышленности, науки и технологий Российской Федерации 2000-2004 годы 120 1
ФТС РФ - Региональные таможенные управления - МАПП - Многосторонний автомобильный пункт пропуска 263 1
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1085 1
СФР - Соцфонд - Социальный фонд России - Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации 209 1
Евросоюз - ENISA - European Network and Information Security Agency - European Union Agency for Cybersecurity - Европейское агентство по сетевой и информационной безопасности 20 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 1
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 292 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 758 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 1
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 614 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1190 1
Федеральное собрание Российской Федерации 318 1
ФИО - Федерация Интернет Образования 66 2
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 2
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 227 2
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 207 1
НАПИ - Национальная ассоциация участников рынка промышленного интернета 11 1
SPb CIO Club - Санкт-Петербургский клуб ИТ-директоров 16 1
OPEC - The Organization of the Petroleum Exporting Countries - ОПЕК - Организация стран — экспортёров нефти 15 1
ISACA - Information Systems Audit and Control Association 26 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 37
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 20
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 20
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 19
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 15
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3582 15
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 12
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7827 12
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 11
IIoT - Industrial Internet of Things - Промышленный интернет вещей 1197 10
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов - АСТУ - автоматизированная система технологического (телемеханического) управления 1609 10
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8699 10
Intranet - Интранет - Интрасеть 798 9
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 9
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 8
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8650 8
ИТ-аутсорсинг - IT outsourcing 1395 8
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26307 8
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 5214 8
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8264 8
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 7
Digital Twins - DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии - Цифровые информационные модели - ЦИМ 1733 7
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 7
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 6
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Nvidia GeForce FX 72 2
OpenAI - ChatGPT 720 2
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Маслов Максим 14 2
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Катьянов Юрий 3 2
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Колосов Лев 3 2
Кузовкин Алексей 155 2
Шаталов Александр 4 2
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Кудрявцев Алексей 40 2
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Шевченко Андрей 18 2
Шишкин Андрей 17 2
Mentzer Eric - Ментцер Эрик 6 2
Поваренко Дмитрий 2 2
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Митричев Илья 6 2
Leglise Claude - Леглиз Клод 4 2
Труднова Татьяна 2 2
Ципилева Ольга 4 2
Davies John - Дэвис Джон 16 2
Россия - РФ - Российская федерация 166168 87
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 36
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СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 9
Россия - СФО - Красноярский край - Эвенкийский район - Эвенкия - Тура 65 8
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Москва - ЗелАО - Зеленоградский административный округ - Зеленоград - Префектура Зеленограда 974 3
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Европа Восточная 3138 3
Россия - УФО - Тюменская область - Тюменский район - Тюмень 1010 3
Европа Центральная 278 2
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Нефтеюганский район - Нефтеюганск 109 2
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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