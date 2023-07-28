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Роснефть НК Сибинтек ИК Сибирская интернет компания

Роснефть НК - Сибинтек ИК - Сибирская интернет компания

СИБИНТЕК – дочернее общество и ИТ-интегратор в составе ПАО «НК «Роснефть». СИБИНТЕК работает на рынке ИТ-сервисов с 1999 года и имеет опыт совместной работы с предприятиями нефтегазовой отрасли, государственными структурами, финансово-банковским сектором, розничным бизнесом. 


28.07.2023 «Сибинтек» разработала цифровую платформу для офисной экосистемы

Корпоративный ИТ-интегратор НК «Роснефть» компания «Сибинтек» разработала цифровую платформу для офисной экосистемы. Готовое решение предоставляет всю необходимую функциональность, реализованную на отечественном программном обеспечении. Одной из
19.02.2020 «Роснефть» получила полный контроль над ИТ-«дочкой» «Юкоса»

Полный контроль над «Сибинтеком» Компания «Роснефть» стала стопроцентной хозяйкой ИТ-интегратора «Сибинтек», в кот
04.09.2017 «Дочка» «Роснефти» купила себе ЦОД

Покупка дата-центраКак стало известно CNews, компания «Сибинтек», системный интегратор «Роснефти», приобрела дата-центр CloudDC, который находится в
26.04.2016 «Сибинтек» и «Ростелеком» подписали соглашение о стратегическом партнерстве в области инновационного развития

«Ростелеком» подписал соглашение о стратегическом партнерстве с ИК «Сибинтек» в области инновационного развития. Основной целью этого документа является содейств
24.09.2008 «Сибинтек» открыл центр компетенции по решениям Parallels

Компания Parallels, мировой поставщик ПО в области виртуализации и автоматизации, и компания «Сибинтек», российский интегратор и поставщик услуг ИТ-аутсорсинга, объявили о заключении стра
16.05.2007 Дочка «Роснефти» купила «Сибинтек»

«Техникс». Третий участник торгов, ООО «Аккорд», поддержал цену только один раз на первом шаге и дальнейшего участия в торгах не принимал. «Нефть-Актив» стала владельцем 48,9864% уставного капитала «Сибинтек». В «Роснефти» отказались комментировать приобретение, сказав лишь, что компания «была заинтересована в данных активах, которые будут интегрированы в ее структуру». Компания «Сибинт
18.11.2005 "Сибинтек" найдет деньги вне ЮКОСа

обеспечение безопасности «отдаваемой» информации. Как подтвердили представители ЮКОСа, отношения с «Сибинтеком» изначально строились на контрактной рыночной основе, и «Сибинтек» конкурировал со
08.11.2005 Group Menatep продала "Сибинтек"

лтарская Group Menatep продолжает избавляться от российских активов. Группа продала ИТ-компанию "ИК Сибинтек" (32 место в CNews100: Крупнейшие ИТ-компании России). Официально о новых владельцах
08.11.2005 Владелец ЮКОСа продал "Сибинтек"

лтарская Group Menatep продолжает избавляться от российских активов. Группа продала ИТ-компанию «ИК Сибинтек». Официально о новых владельцах компании будет объявлено в середине ноября. По данны
23.08.2005 "Сибинтек" и FrontRange Solutions стали партнерами

Компания «Сибинтек» и корпорация FrontRange Solutions (США) — производитель программного обеспечения класса CRM и Service Management, объявляют о подписании партнерского соглашения. Заключение согла
25.02.2005 "Сибинтек" держится на плаву

Как рассказал на днях телеканалу «РБК-ТВ» Сергей Шашурин, президент «Сибинтек», по предварительным данным, оборот компании в прошедшем году составил $61 млн., что на $4 млн. меньше аналогичного показателя за 2003 г. В предыдущие годы компания показывала стабильн
15.11.2004 "Сибинтек" выпустил приложение для нефтяников

Компания «Сибинтек» представила новую версию корпоративной информационной системы КИС «ЭП» (EP – «Exploration and Production») для предприятий нефтедобывающей отрасли. Данное решение предназначено для ав
05.08.2004 Генпрокуратура сокращает "Сибинтек"

подразделения, так как нефтяной гигант продолжает оставаться основным заказчиком компании. На днях «Сибинтек» сообщил о проведении структурной реорганизации, в рамках которой прошло значительно
03.08.2004 "Сибинтек" проводит сокращения в головном офисе

Компания "Сибинтек" соообщила о проведении структурной реорганизации, в рамках которой осуществляется сокращение штата московского офиса компании. Мероприятия, осуществляемые в рамках реорганизации, напр
06.02.2004 СИБИНТЕК автоматизировал 3 нефтебазы ЮКОС

Компания СИБИНТЕК объявила о завершении 1 этапа комплексного проекта по реконструкции 11 терминалов НК «ЮКОС» и внедрении автоматизированных систем учета и управления. Специалисты СИБИНТЕК в полн
03.02.2004 В СИБИНТЕК произошли кадровые перестановки

Компания СИБИНТЕК объявила об изменениях в руководящем составе компании. Президентом компании решением общего собрания совета директоров избран Михаил Брусенцев, ранее занимавший пост первого вице-прези
29.09.2003 СИБИНТЕК открыл центр компетенции по технологиям IBM Rational

Компания СИБИНТЕК и корпорация IBM объявляют об открытии центра компетенции по продуктам и технологиям IBM Rational на базе СИБИНТЕК. Основной задачей центра является оказание специалистами СИ
08.08.2003 "Сибинтек": Генпрокуратура обыскала только офис ЮКОСа

альной прокуратурой РФ 6 августа 2003 года обысков в офисе ЗАО “ЮКОС-Москва” пресс-служба компании “Сибинтек” заявила, что объектом внимания следственных органов являлись офисные помещения “ЮКО
06.08.2003 Генпрокуратура обыскала офис «Сибинтека»

Компания "Сибинтек" занимается разработкой автоматизации приема, хранения, отпуска и учета нефтепродукт
06.08.2003 Генпрокуратура проводит обыск в офисе "Сибинтека"

В офисе компании "Сибинтек", генерального подрядчика НК "ЮКОС" в области компьютерного обеспечения, проходит обыск, сообщает РБК. В июле следователи Генпрокуратуры при поддержке работников ФСБ провели обыски в о
03.06.2003 СИБИНТЕК и Cognos стали партнерами

Компания СИБИНТЕК и корпорация Cognos, специализирующаяся на создании инструментов бизнес-анализа данных и корпоративного управления деятельностью предприятия, объявили о подписании партнерского соглаше
16.04.2003 В 2002 году “Сибинтек” реализовал проекты на сумму 1,5 млрд. рублей

Компания ”Сибинтек”, одна из ведущих компаний в области информационно-технологического обеспечения пред
04.02.2003 Эвенки вырвались в лидеры информатизации России

лектронной Эвенкии» имел надежных партнеров и тендер решил не проводить. Подрядчиками были выбраны «Сибинтек» (дочерняя структура «Юкоса») и «Корпорация Парус». В интервью CNews.ru президент «П
13.01.2003 Компания "СИБИНТЕК" объявляет об изменениях в организационной структуре и топ-менеджменте

Решением общего собрания участников компании ООО ИК "СИБИНТЕК" cегодня сформирован новый орган управления - совет директоров. В функции совета буд
15.12.2002 "Сибинтек" подписал партнерское соглашение с Sony

Компания "Сибинтек" объявила о подписании партнерского соглашения с компанией Sony Business Europe. Согласно договору, "Сибинтек" становится дилером Sony в области поставки на российский рынок про
09.07.2002 Компания "Сибинтек" представила XML-решение класса e-government

На форуме "Интернет -технологии и решения споров в бизнесе", организованном европейской экономической комиссией ООН, компания "Сибинтек" представила решение, построенное на XML-технологии компании SoftwareAG (Германия) и системе машинного перевода компании "Промт" (Санкт-Петербург). Подобное решение может эффективно ис
30.05.2002 "Сибинтек" завершила внедрение информационной системы в Эвенкии

Сегодня в городе Тура, административном центре Эвенкийского автономного округа, компания "Сибинтек" при участии губернатора Бориса Золотарева объявила о завершении внедрения и запуске Единой информационно-справочной системы, позволяющей контролировать процесс управления регионом. Да
19.04.2002 СИБИНТЕК подвела итоги первого года работы единой региональной производственно-технологической сети

Компания СИБИНТЕК объявила итоги первого года работы единой региональной производственно-технологической сети. За год реализовано более 100 проектов в области консалтинга, информационных технологий (ИТ)
01.03.2002 "СИБИНТЕК" создаст интеллектуальное здание для НК "ЮКОС"

Компания "СИБИНТЕК" приступила к реализации проекта "Интеллектуальный комплекс "Дубининское". В рамках проекта предусмотрено оснащение новой штаб-квартиры НК "ЮКОС" современными системами управления и жи
17.09.2001 "МКС" и "Сибинтек" проведут спутниковые каналы в Эвенкию

Компании ООО ИК "Сибинтек" и "Международная компания связи"(МКС), входящая в Ассоциацию "МирТелеКом", подписал
01.08.2001 "Сибинтек" и "РДТЕХ" стали партнерами

Сегодня объявлено о заключении партнерского соглашения между компаниями "Сибинтек" и "РДТЕХ". Цель партнерства - повышение качества и эффективности предоставляемых решений и услуг.По условиям партнерского соглашения, "Сибинтек" возьмет на себя реализацию прое
04.04.2001 IMECO будет привлекать заказы в "СибИнтеК"

Сегодня объявлено о заключении стратегического партнерства между компаниями "СибИнтеК" и IMECO. Основными направлениями деятельности IMECO являются интеграционный менеджм
02.02.2001 Streamedia и "СибИнтеК" подписали договор о глобальном стратегическом партнерстве

обеспечения, разработки веб-представительств и системной интеграции, а также предоставляющая высокоскоростной доступ в интернет, заключила договор о глобальном стратегическом партнерстве с компанией "СибИнтеК". Организация, возникшая в результате объединения двух компаний, будет работать в США под названием Streamedia-Sibitek.
15.11.2000 "СибИнтеК" представила новый корпоративный сайт

Компания "СибИнтеК", работающая на рынке информационных услуг и владеющая рядом интернет-проектов, объявила о создании нового корпоративного сайта. Новый сайт www.sibintek.ru - это регулярно обновляемый

11.10.2000 "СибИнтеК" запустила систему IP-телефонии в Нефтеюганске

Нефтеюганский филиал компании "СибИнтеК" запустил систему IP-телефонии. Пропускная способность имеющихся каналов позволяет поддерживать до 700 одновременных коммуникаций с Нефтеюганском и до 300 на других направлениях. В бли
11.10.2000 ADT и "СибИнтеК" заключили соглашение о партнерстве

Advanced Design Team (ADT) и "Сибирская Интернет Компания" ("СибИнтеК") заключили соглашение о стратегическом партнерстве. Первым совместным проектом стал информационный портал ИНТЕРТЭК, программирование и техническая поддержка которого выполняется силам
12.09.2000 "СибИнтеК" осваивает новые рынки

Сегодня компания "СибИнтеК", работающая на российском рынке информационных услуг и владеющая рядом интернет-про
28.08.2000 "СибИнтеК" объявила о новых назначениях в руководстве

Сегодня компания "СибИнтеК" объявила о назначении на пост Вице-президента, директора по интернет-проектам Федерации Интернет-образования Семена Мушера. С. Мушер - опытный специалист в области интернет-образовани
12.07.2000 Компания "СибИнтеК" привлекла 1 млн долл. инвестиций в интернет-корпорацию Arrava Internet Management Corporation.

" в прошлом году для организации интернет-проектов, привлекла 1 млн долл. инвестиций в обмен на 16.67% голосующих акций Arrava. Как сообщил директор по стратегическому развитию Arrava Илья Пономарев, СибИнтеК будет являться только номинальным держателем акций Arrava и влиять напрямую на деятельность компании не сможет. Сегодня представители Arrava объявили на пресс-конференции о начале созд
15.05.2000 Компания "СибИнтеК" объявила о начале разработки корпоративного решения на основе WAP-технологии

Компания "СибИнтеК", владелец ряда Интернет-проектов, объявила о начале работы над первым в России коммерческим WAP-решением, ориентированным не на конечного пользователя, а на корпоративный рынок. Новое

Публикаций - 109, упоминаний - 125

Роснефть НК упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1551 12
IBM - International Business Machines Corp 9206 12
Microsoft Corporation 23868 11
Intel Corporation 11750 8
SAP SE 4898 8
АйТи 1310 6
Крок - Croc 1706 6
HP Inc. 5559 6
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4278 5
ВымпелКом - Билайн - beeline cloud by datafort - билайн клауд - билайн облако - ранее DataFort - ДатаФорт 180 5
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 8839 5
K-Systems - К-Системс 87 5
Раском - Rascom 44 4
Айтеко - iTeco - Ай-Теко 930 4
Softline - Софтлайн 2211 4
Формоза - Formoza 124 4
FTS - Fujitsu Siemens Computers - Fujitsu Technology Solutions - Fujitsu Technology Group - Fujitsu Technology Systems - Fujitsu Computers - Fujitsu Computer Systems - Fujitsu Computer Products 549 4
Город-Инфо - ГородИнтерактив 50 4
Oracle Corporation 6389 4
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8123 4
Microsoft Russia - Майкрософт Россия 314 4
Rover - RoverComputers 269 3
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 2741 3
Газпромнефть Цифровые решения - ранее ИТСК - Информационно-технологическая сервисная компания 28 3
VK - Mail.ru Port.ru 91 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 10060 3
Армада - РБК софт - РБК ИС - РБК Информационные Системы - RBC Solutions 796 3
Северсталь Диджитал - Severstal Digital 12 3
Kraftway - Крафтвэй корпорэйшн ПЛС 527 3
Роснефть - РН-информ 47 3
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех 267 3
Smart Technologies - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 648 3
Информ 6 3
Siemens AG - Siemens Group 2505 3
Цифра ГК - Вист Групп - Vist Group 43 3
МирТелеКом 38 3
Nvidia Corp 3265 3
Kontron 28 3
GE - General Electric - Дженерал электрик 423 3
Biocad - Биокад 53 3
ЮКОС НК 37 41
Роснефть НК - нефтяная компания 471 15
Газпром ПАО 1179 7
Менатеп - Menatep 24 6
Газпром нефть 511 5
Газпромнефть Информационно-Технологический оператор - НоябрьскНефтеГазСвязь 7 4
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 359 4
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 344 4
РЖД - Российские железные дороги 1705 4
РАО ЕЭС России ПАО - Единая энергосистема России 234 4
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 420 3
Русский Стиль 43 3
Силовые машины 83 3
Мотовилихинские заводы - Мотовилиха 12 3
РусВинил 4 3
РОСНО СК - Страховая компания 187 2
ВТБ - ВТБ24 - Гута Банк - Тверь АКБ 38 2
Абсолют Банк 178 2
Газпромнефть - Сибнефть - Сибирская Нефтяная Компания 2 2
АвтоВАЗ - Волжский Автозавод - Волжский автомобильный завод 232 2
ЦМТ - Центр международной торговли в Москве 116 2
ERG - Eurasian Resources Group - Евразийская Группа 6 2
Ренессанс Страхование 113 2
Открытие ФК - Банк Открытие 448 2
Россети Ленэнерго 68 2
Т Плюс ПАО - КЭС-Холдинг - Комплексные энергетические системы 137 2
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 623 2
КТЗ - Калужский турбинный завод 5 2
Уралхим - Уралкалий ПАО 90 2
Платина КБ - CyberPlat - КиберПлат 267 2
Альфа-Банк 1550 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5645 2
Intel Capital 149 2
Московская Биржа - ММВБ-РТС - Фондовая биржа 384 2
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 6390 2
ТМК - ЧТПЗ Группа - Челябинский трубопрокатный завод 40 2
Церих кэпитал менеджмент ИК 6 2
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 608 2
Ростелеком - Информ - Лукойл Информ - Лукойл Технологии - Лукойл Инжиниринг 114 2
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 418 2
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2820 5
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 0 5
Президент Российской Федерации 3373 4
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1819 3
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 1920 3
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 4549 3
Судебная власть - Judicial power 538 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 1748 2
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1656 2
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 889 2
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 701 2
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 406 2
Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 687 2
Районный суд - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 532 2
РФФИ - Российский фонд фундаментальных исследований 129 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2806 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7937 2
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ 413 2
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1181 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1462 1
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 93 1
ФСБ РФ - УФСБ - Управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации 44 1
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 120 1
ФТС РФ - Региональные таможенные управления - МАПП - Многосторонний автомобильный пункт пропуска 48 1
ВАС РС - Высший Арбитражный Суд Российской Федерации 104 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 347 1
ОЭЗ Алабушево - Особая экономическая зона 103 1
Государственный Эрмитаж - музей изобразительного и декоративно-прикладного искусства 156 1
Минпромнауки РФ - Министерство промышленности, науки и технологий Российской Федерации 2000-2004 годы 39 1
МЧС РФ НЦУКС - Национальный центр управления в кризисных ситуациях - МЧС РФ ИАЦ ФГБУ - Информационно-аналитический центр МЧС России - АИУС РСЧС - Автоматизированная информационно-управляющая система 9 1
РЖД МЦК - Московский метрополитен МЦК - Московское центральное кольцо - Московская кольцевая железная дорога - Московская окружная железная дорога 27 1
Федеральное собрание Российской Федерации 152 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2560 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2587 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1406 1
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 480 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 2875 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2868 1
Минкультуры РФ - Министерство культуры 105 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 894 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 143 2
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 202 2
ФИО - Федерация Интернет Образования 26 2
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 197 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 139 1
SPb CIO Club - Клуб ИТ-директоров 12 1
НАПИ - Национальная ассоциация участников рынка промышленного интернета 9 1
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 37 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 20351 40
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 10175 18
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 27 17
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 1629 16
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 21797 15
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 1286 14
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 10172 11
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 47 10
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 4387 10
ИТ-аутсорсинг - IT outsourcing 707 9
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов 923 9
Intranet - Интранет - Интрасеть 508 9
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Интернет-телефония 2981 9
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 8153 8
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов на основе data-dri 1910 7
IIoT - Industrial Internet of Things - Промышленный интернет вещей 539 7
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Computer equipment 7147 7
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 2336 7
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 6174 7
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 4122 6
Беспроводные технологии - Wireless technologies 4628 6
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 7844 6
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 11476 6
Бюджетирование - Системы бюджетного управления - Технологии оперативного управления и бюджетирования - Бюджетное планирование - План-фактный анализ 218 5
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 959 5
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 2033 5
Консалтинг технологический - ИТ-консалтинг - IT-consulting - консалтинг в сфере информационных технологий 108 5
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная) аналитика 67 5
Прототип - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 4761 5
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 8037 5
Digital Twins - DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии - Цифровые модели 407 5
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические системы - Инженерно-технические средства 925 4
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 2557 4
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 3971 4
ОС - Операционная система - OS - Operating system 13692 4
Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 3752 4
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок 2081 4
MES - Manufacturing Execution System - Управление производствами и ремонтами 283 4
PC - Personal Computers - ПК - Персональные компьютеры 838 4
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 7418 4
Microsoft Windows 2000 940 14
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 0 11
Microsoft MSN - Microsoft Network 658 3
Intel Centrino - Intel Sonoma 346 3
Microsoft Windows 14705 3
Microsoft Windows Server - Серверная операционная система 625 3
МКС - Международная космическая станция - ISS - International Space Station 1233 3
СКБ Контур - Контур.Фокус 785 3
Scala - Язык программирования 131 2
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 2270 2
Nvidia GeForce FX 31 2
Oracle WebLogic Suite - Oracle WebLogic Application Server - BEA WebLogic Server - BEA WebLogic Enterprise Platform 79 2
Intel Centrino Manitoba PXA 10 2
Intel XScale PXA 42 2
IBM ThinkVantage 9 2
Rover - RoverPC 90 2
K-Systems - Irbis Lux 4 2
IBM Cognos BI - IBM Cognos Business Intelligence 130 2
FSC - Fujitsu Siemens SCENIC 18 2
Microsoft Windows NT 685 2
Intel Itanium 609 2
Rover - RoverBook 143 2
Intel HD Audio - Intel High Definition Audio - IHDA Azalia 44 2
Fujitsu Primergy - Серверное оборудование 127 2
Intel Xeon - Серия серверных микропроцессоров 1141 2
Intel HyperThreading - Технология для процессоров на микроархитектуре NetBurst 329 2
Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86 1572 2
Apple iPhone 6 597 2
Oracle Certified - Oracle Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 7 1
Virtuozzo Containers 25 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 16 1
Google Android WebView 41 1
SAP Business Suite - mySAP Business Suite 125 1
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1182 1
Парус Госзакупки 4 1
1С:Бухгалтерия - 1С:БП 265 1
Terrasoft Creatio Service 4 1
HPE OpenView - HPE OV Service Desk - HPE OpenView Service Desk - HPE Service Center 124 1
Intel Celeron - Серия процессоров 921 1
Amazon Web Services - AWS - MTurk - Amazon Mechanical Turk 2 1
Шашурин Сергей 9 7
Пономарев Илья 71 4
Сушко Андрей 6 3
Папшев Андрей 4 3
Ходорковский Михаил 42 3
Белоусов Олег 4 3
Золотарев Борис 3 3
Гулевич Руслан 6 3
Кузин Вадим 35 3
Дергунова Ольга 117 3
Брусенцев Михаил 9 3
Василиадис Игорь 3 3
Корнеев Алексей 8 3
Орловский Виктор 351 3
Горбачев Дмитрий 13 3
Бардинцев Игорь 11 3
Колесов Александр 29 3
Колосов Лев 2 2
Катьянов Юрий 3 2
Кудрявцев Алексей 38 2
Львова Галина 4 2
Коротков Андрей 84 2
Карбасов Дмитрий 7 2
Бобровников Борис 102 2
Плахотный Павел 5 2
Маслов Максим 5 2
Антонов Александр 66 2
Глазков Борис 45 2
Шевченко Андрей 12 2
Поваренко Дмитрий 2 2
Мацоцкий Сергей 176 2
Аитов Тимур 197 2
Чубайс Анатолий 208 2
Mentzer Eric - Ментцер Эрик 6 2
Рейман Леонид 1031 2
Годунов Николай 6 2
Кузовкин Алексей 154 2
Бондаренко Александр 39 1
Кушнир Владимир 1 1
Ананьев Дмитрий 80 1
Россия - РФ - Российская федерация 127081 83
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 39437 37
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 50094 19
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13412 9
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 14107 9
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2244 7
Россия - СФО - Томская область - Томск 813 5
Россия - Сибирь 1787 4
Европа Восточная 3026 4
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1150 4
Россия - ЦФО - Брянская область - Брянск 398 4
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1472 4
Украина 6786 4
Россия - СФО - Новосибирск 3787 4
Европа 11993 3
Беларусь - Белоруссия 4435 3
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 6260 3
Германия - Федеративная Республика 8772 3
Москва - ЮАО - Загородное шоссе 3 3
Россия - ПФО - Самарская область 1003 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар 1628 2
Москва - ЗелАО - Зеленоградский административный округ - Зеленоград - Префектура Зеленограда 552 2
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 976 2
Россия - ПФО - Ульяновская область - Ульяновск 458 2
Россия - ЦФО - Белгородская область - Белгород 351 2
Великобритания - Виргинские Острова 226 2
Россия - СФО - Иркутская область - Иркутск 786 2
Франция - Французская Республика 5484 2
Россия - ЦФО - Орловская область 249 2
Солнечная система - Solar system 2263 2
Европа Центральная 240 2
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Нефтеюганск 67 2
Россия - СФО - Красноярский край - Ачинск 71 2
Великобритания - Лондон 2146 2
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1025 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 12790 2
Азия - Азиатский регион 4269 2
Финляндия - Финляндская Республика 1621 2
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 2256 2
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверь 578 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 28330 29
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - Банковские операции 26864 27
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Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 4404 13
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 7414 12
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2342 11
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 2204 11
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 7102 10
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 4913 8
Страхование - Страховое дело - Insurance 3113 8
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 1408 6
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 1621 6
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 1101 6
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 6588 5
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 2743 5
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Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 2101 4
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Управление человеческими ресурсами - Рынок труда - Безработица 36 4
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Прокуратура - система органов, осуществляющих от имени государства высший надзор за соблюдением законодательства, прав, свобод человека и гражданина 1155 4
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 1127 4
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 1119 4
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Lising - Лизинг - Долгосрочная финансовая аренда оборудования или недвижимости 3 3
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 1692 3
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ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 882 3
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Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 5264 3
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 1239 2
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10516 12
TAdviser - Центр выбора технологий 319 3
Коммерсантъ - Издательский дом 1296 3
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 860 2
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 5792 2
Independent Media - Индепендент Медиа 17 2
Мобильные системы 116 2
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Пятый канал - Петербург-5 ТРК - Петербург Телерадиокомпания - телеканал 58 1
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Vogue 20 1
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