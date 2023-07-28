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Роснефть НК Сибинтек ИК Сибирская интернет компания
СИБИНТЕК – дочернее общество и ИТ-интегратор в составе ПАО «НК «Роснефть». СИБИНТЕК работает на рынке ИТ-сервисов с 1999 года и имеет опыт совместной работы с предприятиями нефтегазовой отрасли, государственными структурами, финансово-банковским сектором, розничным бизнесом.
СУДЕБНЫЕ ДЕЛА
Всего 503 дела, на cумму 11 529 907 064 ₽*
СОБЫТИЯ
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|28.07.2023
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«Сибинтек» разработала цифровую платформу для офисной экосистемы
Корпоративный ИТ-интегратор НК «Роснефть» компания «Сибинтек» разработала цифровую платформу для офисной экосистемы. Готовое решение предоставляет всю необходимую функциональность, реализованную на отечественном программном обеспечении. Одной из
|19.02.2020
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«Роснефть» получила полный контроль над ИТ-«дочкой» «Юкоса»
Полный контроль над «Сибинтеком» Компания «Роснефть» стала стопроцентной хозяйкой ИТ-интегратора «Сибинтек», в кот
|04.09.2017
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«Дочка» «Роснефти» купила себе ЦОД
Покупка дата-центраКак стало известно CNews, компания «Сибинтек», системный интегратор «Роснефти», приобрела дата-центр CloudDC, который находится в
|26.04.2016
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«Сибинтек» и «Ростелеком» подписали соглашение о стратегическом партнерстве в области инновационного развития
«Ростелеком» подписал соглашение о стратегическом партнерстве с ИК «Сибинтек» в области инновационного развития. Основной целью этого документа является содейств
|13.03.2009
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В Новосибирске пройдет «Сибирская интернет-неделя»
С 16 по 20 марта в Новосибирске состоится «Сибирская интернет-неделя» - крупнейшая региональная конференция для интернет-специалистов и заказчиков интернет-рынка. На мероприятии можно будет поучаствовать в мастер-классах ведущих специал
|24.09.2008
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«Сибинтек» открыл центр компетенции по решениям Parallels
Компания Parallels, мировой поставщик ПО в области виртуализации и автоматизации, и компания «Сибинтек», российский интегратор и поставщик услуг ИТ-аутсорсинга, объявили о заключении стра
|16.05.2007
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Дочка «Роснефти» купила «Сибинтек»
«Техникс». Третий участник торгов, ООО «Аккорд», поддержал цену только один раз на первом шаге и дальнейшего участия в торгах не принимал. «Нефть-Актив» стала владельцем 48,9864% уставного капитала «Сибинтек». В «Роснефти» отказались комментировать приобретение, сказав лишь, что компания «была заинтересована в данных активах, которые будут интегрированы в ее структуру». Компания «Сибинт
|18.11.2005
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"Сибинтек" найдет деньги вне ЮКОСа
обеспечение безопасности «отдаваемой» информации. Как подтвердили представители ЮКОСа, отношения с «Сибинтеком» изначально строились на контрактной рыночной основе, и «Сибинтек» конкурировал со
|08.11.2005
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Group Menatep продала "Сибинтек"
лтарская Group Menatep продолжает избавляться от российских активов. Группа продала ИТ-компанию "ИК Сибинтек" (32 место в CNews100: Крупнейшие ИТ-компании России). Официально о новых владельцах
|08.11.2005
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Владелец ЮКОСа продал "Сибинтек"
лтарская Group Menatep продолжает избавляться от российских активов. Группа продала ИТ-компанию «ИК Сибинтек». Официально о новых владельцах компании будет объявлено в середине ноября. По данны
|23.08.2005
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"Сибинтек" и FrontRange Solutions стали партнерами
Компания «Сибинтек» и корпорация FrontRange Solutions (США) — производитель программного обеспечения класса CRM и Service Management, объявляют о подписании партнерского соглашения. Заключение согла
|25.02.2005
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"Сибинтек" держится на плаву
Как рассказал на днях телеканалу «РБК-ТВ» Сергей Шашурин, президент «Сибинтек», по предварительным данным, оборот компании в прошедшем году составил $61 млн., что на $4 млн. меньше аналогичного показателя за 2003 г. В предыдущие годы компания показывала стабильн
|15.11.2004
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"Сибинтек" выпустил приложение для нефтяников
Компания «Сибинтек» представила новую версию корпоративной информационной системы КИС «ЭП» (EP – «Exploration and Production») для предприятий нефтедобывающей отрасли. Данное решение предназначено для ав
|05.08.2004
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Генпрокуратура сокращает "Сибинтек"
подразделения, так как нефтяной гигант продолжает оставаться основным заказчиком компании. На днях «Сибинтек» сообщил о проведении структурной реорганизации, в рамках которой прошло значительно
|03.08.2004
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"Сибинтек" проводит сокращения в головном офисе
Компания "Сибинтек" соообщила о проведении структурной реорганизации, в рамках которой осуществляется сокращение штата московского офиса компании. Мероприятия, осуществляемые в рамках реорганизации, напр
|06.02.2004
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СИБИНТЕК автоматизировал 3 нефтебазы ЮКОС
Компания СИБИНТЕК объявила о завершении 1 этапа комплексного проекта по реконструкции 11 терминалов НК «ЮКОС» и внедрении автоматизированных систем учета и управления. Специалисты СИБИНТЕК в полн
|03.02.2004
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В СИБИНТЕК произошли кадровые перестановки
Компания СИБИНТЕК объявила об изменениях в руководящем составе компании. Президентом компании решением общего собрания совета директоров избран Михаил Брусенцев, ранее занимавший пост первого вице-прези
|29.09.2003
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СИБИНТЕК открыл центр компетенции по технологиям IBM Rational
Компания СИБИНТЕК и корпорация IBM объявляют об открытии центра компетенции по продуктам и технологиям IBM Rational на базе СИБИНТЕК. Основной задачей центра является оказание специалистами СИ
|08.08.2003
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"Сибинтек": Генпрокуратура обыскала только офис ЮКОСа
альной прокуратурой РФ 6 августа 2003 года обысков в офисе ЗАО “ЮКОС-Москва” пресс-служба компании “Сибинтек” заявила, что объектом внимания следственных органов являлись офисные помещения “ЮКО
|06.08.2003
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Генпрокуратура обыскала офис «Сибинтека»
Компания "Сибинтек" занимается разработкой автоматизации приема, хранения, отпуска и учета нефтепродукт
|06.08.2003
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Генпрокуратура проводит обыск в офисе "Сибинтека"
В офисе компании "Сибинтек", генерального подрядчика НК "ЮКОС" в области компьютерного обеспечения, проходит обыск, сообщает РБК. В июле следователи Генпрокуратуры при поддержке работников ФСБ провели обыски в о
|03.06.2003
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СИБИНТЕК и Cognos стали партнерами
Компания СИБИНТЕК и корпорация Cognos, специализирующаяся на создании инструментов бизнес-анализа данных и корпоративного управления деятельностью предприятия, объявили о подписании партнерского соглаше
|16.04.2003
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В 2002 году “Сибинтек” реализовал проекты на сумму 1,5 млрд. рублей
Компания ”Сибинтек”, одна из ведущих компаний в области информационно-технологического обеспечения пред
|04.02.2003
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Эвенки вырвались в лидеры информатизации России
лектронной Эвенкии» имел надежных партнеров и тендер решил не проводить. Подрядчиками были выбраны «Сибинтек» (дочерняя структура «Юкоса») и «Корпорация Парус». В интервью CNews.ru президент «П
|13.01.2003
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Компания "СИБИНТЕК" объявляет об изменениях в организационной структуре и топ-менеджменте
Решением общего собрания участников компании ООО ИК "СИБИНТЕК" cегодня сформирован новый орган управления - совет директоров. В функции совета буд
|15.12.2002
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"Сибинтек" подписал партнерское соглашение с Sony
Компания "Сибинтек" объявила о подписании партнерского соглашения с компанией Sony Business Europe. Согласно договору, "Сибинтек" становится дилером Sony в области поставки на российский рынок про
|09.07.2002
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Компания "Сибинтек" представила XML-решение класса e-government
На форуме "Интернет -технологии и решения споров в бизнесе", организованном европейской экономической комиссией ООН, компания "Сибинтек" представила решение, построенное на XML-технологии компании SoftwareAG (Германия) и системе машинного перевода компании "Промт" (Санкт-Петербург). Подобное решение может эффективно ис
|30.05.2002
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"Сибинтек" завершила внедрение информационной системы в Эвенкии
Сегодня в городе Тура, административном центре Эвенкийского автономного округа, компания "Сибинтек" при участии губернатора Бориса Золотарева объявила о завершении внедрения и запуске Единой информационно-справочной системы, позволяющей контролировать процесс управления регионом. Да
|19.04.2002
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СИБИНТЕК подвела итоги первого года работы единой региональной производственно-технологической сети
Компания СИБИНТЕК объявила итоги первого года работы единой региональной производственно-технологической сети. За год реализовано более 100 проектов в области консалтинга, информационных технологий (ИТ)
|01.03.2002
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"СИБИНТЕК" создаст интеллектуальное здание для НК "ЮКОС"
Компания "СИБИНТЕК" приступила к реализации проекта "Интеллектуальный комплекс "Дубининское". В рамках проекта предусмотрено оснащение новой штаб-квартиры НК "ЮКОС" современными системами управления и жи
|17.09.2001
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"МКС" и "Сибинтек" проведут спутниковые каналы в Эвенкию
Компании ООО ИК "Сибинтек" и "Международная компания связи"(МКС), входящая в Ассоциацию "МирТелеКом", подписал
|01.08.2001
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"Сибинтек" и "РДТЕХ" стали партнерами
Сегодня объявлено о заключении партнерского соглашения между компаниями "Сибинтек" и "РДТЕХ". Цель партнерства - повышение качества и эффективности предоставляемых решений и услуг.По условиям партнерского соглашения, "Сибинтек" возьмет на себя реализацию прое
|04.04.2001
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IMECO будет привлекать заказы в "СибИнтеК"
Сегодня объявлено о заключении стратегического партнерства между компаниями "СибИнтеК" и IMECO. Основными направлениями деятельности IMECO являются интеграционный менеджм
|02.02.2001
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Streamedia и "СибИнтеК" подписали договор о глобальном стратегическом партнерстве
обеспечения, разработки веб-представительств и системной интеграции, а также предоставляющая высокоскоростной доступ в интернет, заключила договор о глобальном стратегическом партнерстве с компанией "СибИнтеК". Организация, возникшая в результате объединения двух компаний, будет работать в США под названием Streamedia-Sibitek.
|15.11.2000
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"СибИнтеК" представила новый корпоративный сайт
Компания "СибИнтеК", работающая на рынке информационных услуг и владеющая рядом интернет-проектов, объявила о создании нового корпоративного сайта. Новый сайт www.sibintek.ru - это регулярно обновляемый
|11.10.2000
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"СибИнтеК" запустила систему IP-телефонии в Нефтеюганске
Нефтеюганский филиал компании "СибИнтеК" запустил систему IP-телефонии. Пропускная способность имеющихся каналов позволяет поддерживать до 700 одновременных коммуникаций с Нефтеюганском и до 300 на других направлениях. В бли
|11.10.2000
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ADT и "СибИнтеК" заключили соглашение о партнерстве
Advanced Design Team (ADT) и "Сибирская Интернет Компания" ("СибИнтеК") заключили соглашение о стратегическом партнерстве. Первым совместным проектом стал
|12.09.2000
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"СибИнтеК" осваивает новые рынки
Сегодня компания "СибИнтеК", работающая на российском рынке информационных услуг и владеющая рядом интернет-про
|28.08.2000
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"СибИнтеК" объявила о новых назначениях в руководстве
Сегодня компания "СибИнтеК" объявила о назначении на пост Вице-президента, директора по интернет-проектам Федер
|12.07.2000
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Компания "СибИнтеК" привлекла 1 млн долл. инвестиций в интернет-корпорацию Arrava Internet Management Corporation.
м России в реестр иноагентов, внесен Финмониторингом России в перечень экстремистов и террористов), СибИнтеК будет являться только номинальным держателем акций Arrava и влиять напрямую на деяте
Роснефть НК и организации, системы, технологии, персоны:
|Шашурин Сергей 9 7
|Василиадис Игорь 4 4
|Бочкин Александр 62 3
|Папшев Андрей 4 3
|Горбачев Дмитрий 13 3
|Белоусов Олег 5 3
|Гулевич Руслан 32 3
|Кузин Вадим 38 3
|Корнеев Алексей 9 3
|Золотарев Борис 3 3
|Брусенцев Михаил 10 3
|Кривенцев Денис 3 3
|Ваган Игорь 3 3
|Орловский Виктор 408 3
|Дергунова Ольга 120 3
|Сушко Андрей 6 3
|Колесов Александр 63 3
|Бардинцев Игорь 11 3
|Бобровников Борис 104 2
|Антонов Александр 77 2
|Маслов Максим 14 2
|Карбасов Дмитрий 7 2
|Катьянов Юрий 3 2
|Львова Галина 4 2
|Колосов Лев 3 2
|Кузовкин Алексей 155 2
|Шаталов Александр 4 2
|Коротков Андрей 87 2
|Кудрявцев Алексей 40 2
|Иванов Иван 24 2
|Шевченко Андрей 18 2
|Шишкин Андрей 17 2
|Mentzer Eric - Ментцер Эрик 6 2
|Поваренко Дмитрий 2 2
|Плахотный Павел 5 2
|Митричев Илья 6 2
|Leglise Claude - Леглиз Клод 4 2
|Труднова Татьяна 2 2
|Ципилева Ольга 4 2
|Davies John - Дэвис Джон 16 2
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