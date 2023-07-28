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«Сибинтек» разработала цифровую платформу для офисной экосистемы

Корпоративный ИТ-интегратор НК «Роснефть» компания «Сибинтек» разработала цифровую платформу для офисной экосистемы. Готовое решение предоставляет всю необходимую функциональность, реализованную на отечественном программном обеспечении.

Одной из главных задач НК «Роснефть» по направлению развития ИТ-сервисов является обеспечение независимости и стабильности функционирования всех систем благодаря замещению зарубежного ПО отечественным.

«Еще до публикации поручения Президента России о переходе на отечественное программное обеспечение «Сибинтек» совместно с профильными подразделениями ПАО «НК «Роснефть» активно велась работа по выбору российских ИТ-решений», – отметил Денис Кривенцев, директор по связи и базовой инфраструктуре компании «Сибинтек».

Решение компании «Сибинтек» охватывает полный перечень необходимых компонентов ИТ-инфраструктуры: от серверного оборудования в корпоративном центре обработки данных до базового офисного ПО, виртуальных рабочих столов и сервисов унифицированных коммуникаций, включая почтовую систему, корпоративный чат и IP-телефонию.

При разработке платформы компании «Сибинтек» особое внимание уделялось не только информационной безопасности и надежности всех компонентов инфраструктуры, но и удобству использования для конечного потребителя.

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«Крайне важно, чтобы переход на российское ПО был максимально безболезненным и обеспечивал весь необходимый функционал», – сказал Денис Кривенцев.

Операционной системой рабочих станций и серверов платформы «Сибинтек» стала Astra Linux 1.7, адаптированная для удобства использования сотрудниками компании, в том числе и к требованиям информационной безопасности. В качестве замещающих продуктов были интегрированы решения от аккредитованных Министерством цифрового развития отечественных разработчиков.

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