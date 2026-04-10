Индексная книга (каталог) CNews*
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Ципилева Ольга
СОБЫТИЯ
Публикаций - 4, упоминаний - 5
Ципилева Ольга и организации, системы, технологии, персоны:
|Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 1
|Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1157 1
|Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 1
|ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 1
|Калинин Александр 189 3
|Калинина Юлия 4 2
|Сизов Григорий 17 2
|Костина Наталья 2 2
|Приходько Лариса 2 2
|Михайлов Александр 56 1
|Копин Вадим 5 1
|Труднова Татьяна 2 1
|Мордвинова Виктория 1 1
|Каплин Геннадий 1 1
|Кулик Антон 1 1
|Пяткина Лариса 1 1
|Абросимов Дмитрий 2 1
|Полуденный Игорь 1 1
|Зубова Марина 1 1
|Мильчакова Наталья 5 1
|Копин Даниил 2 1
|Делицын Леонид 137 1
|Волож Аркадий 268 1
|Россия - РФ - Российская федерация 166168 2
|Индия - Bharat 5870 1
|Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 1
|Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 1
|Украина - Киев 1151 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.