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НКК Национальная компьютерная корпорация -

НКК - Национальная компьютерная корпорация -

«Национальная компьютерная корпорация» (НКК) — группа компаний российского рынка информационных технологий, обладает ресурсами для обеспечения технологической независимости — от разработки программных систем до консалтинга, внедрения и поддержки реализуемых ИТ-решений. НКК оказывает услуги по всем вертикалям рынка для заказчиков государственного и финансового секторов, ТЭК, телекоммуникационных компаний, предприятий промышленности и машиностроения, ритейла и др.

В НКК входят компании группы «Систематика», STEP LOGIC, TopS BI, «Энсис Технологии», HeadPoint, «Систематика Консалтинг», ООО «Национальная платформа», «РСТ-Инвент», «Доверенная среда», Landata, Lanmax.

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20.05.2026 «НКК Машиностроение» объявляет о выходе релиза «САРУС+ Композиты» версия 2.0

Команда «НКК Машиностроение», разработчик PLM-платформы САРУС+, объявляет о выходе версии «САРУС+ Композиты» 2.0. Релиз получил три ключевых функциональных новшества, которые расширяют возможности проек
13.04.2026 Исследование НКК «Машиностроение»: российский рынок САПР для композитов к 2035 г. вырастет в пять раз

пециализированного ПО в России и мире», в котором проведено сравнение глобального и отечественного рынков САПР для изделий из полимерно-композиционных материалов. Об этом CNews сообщили представители НКК. По данным отчета, глобальный рынок композиционных материалов растет на 8,2% в год и к 2032 г. достигнет $250 млрд. Его главные бенефициары – автомобилестроение и зеленая энергетика. Доля р
01.12.2025 НКК выпустила первый релиз системы автоматизированного проектирования композитных изделий «САРУС+ Композиты»

«Национальная компьютерная корпорация» (НКК) объявила о выпуске коммерческой версии ПО «САРУС+ Композиты» для послойного проектирован
21.07.2025 Станислав Дарчинов -

Станислав Дарчинов, НКК: Мы имеем все необходимые ресурсы для реализации сложных комплексных проектов

CNews: Что представляет собой НКК сегодня? Станислав Дарчинов: Начну с небольшого лирического отступления. Сейчас информационное поле очень насыщено, многие новости теряются. Видимо, поэтому некоторые партнеры, заказчики и

17.07.2025 «Экосистема Космос» и НКК объединяют усилия для цифровизации предприятий Урала

«Экосистема Космос» и «Национальная компьютерная корпорация» (НКК) заключили соглашение о стратегическом партнерстве. Целью сотрудничества станет ускорение
07.07.2025 Основатель крупнейшей в прошлом ИТ-компании России рассказал, как потерял над ней контроль

Триггер распада Александр Калинин, один из основателей «Национальной компьютерной корпорации» (НКК), которая с 2007 по 2019 гг. возглавляла рейтинг крупнейших ИТ-компании России по версии

27.06.2025 Главой «Национальной компьютерной корпорации» стал Айк Амирджанян

27 июня 2025 г. «Национальную компьютерную корпорацию» (НКК) возглавил Айк Амирджанян, ранее занимавший должность заместителя генерального директора

10.06.2025 НКК представила сквозное решение «САРУС+ Композиты»

Эксперты НКК презентовали новый модуль PLM-системы «САРУС+ Композиты», предназначенный для проектирования и технологической подготовки изделий из композиционных материалов. Об этом CNews сообщили предст
14.04.2025 Основатель НКК и «Аквариуса» и бывший топ-менеджер «Ланита» вложились в мощное производство контроллеров для атомной энергетики

омышленные контроллеры Как стало известно CNews, основатель «Национальной компьютерной корпорации» (НКК) и бизнесмен Александр Калинин вложился в создание промышленных контроллеров для объектов
05.11.2024 Вендор, из страны, входящей в BRICS, покинул СП с «Национальной компьютерной корпорацией», занятое разработкой ERP-платформы

Бразильская компания покинула СП Холдинг «Национальная компьютерная корпорация» (НКК) стал 100% собственником ООО «Национальная платформа». К НКК перешла доля бразильс
19.07.2024 Основатель НКК и «Аквариуса» инвестировал в российскую коммуникационную платформу CommuniGate Pro

является основателем некогда крупнейшей ИТ-компании России «Национальной компьютерной корпорации» (НКК, в декабре 2021 г. переименован в «Смарт Холдинг») и «Аквариуса», российского производите
24.06.2024 Не ИБ единым: как бизнесу защититься от физических, техногенных, пожарных и других рисков?

Комплексная безопасность превыше всего Специалисты НКК рассказали о своем видении безопасности российских предприятий в ходе событий последних лет в нашей стране. Они предложили конкретное видение и направление развития, которое поможет спасти

10.06.2024 НКК защитит инвестиции в комплексную безопасность в сотрудничестве с ведущим страховщиком России

«Национальная компьютерная корпорация» (НКК) подписала меморандум о стратегическом партнерстве со «Страховым Домом ВСК». Цель сотрудн
04.06.2024 НКК представила бизнес-направление промышленной автоматизации на круглом столе о будущем развития АСУТП

«Национальная компьютерная корпорация» (НКК) представила бизнес-направление промышленной автоматизации на круглом столе «Пути развити
31.05.2024 «СберТех» и «Национальная компьютерная корпорация» разработают систему для реагирования на угрозы безопасности и их предупреждения

твенных органов. Со стороны «СберТеха» документ подписал генеральный директор Максим Тятюшев, а от «Национальной компьютерной корпорации» – генеральный директор Евгений Закрепин. В основу новой
31.05.2024 «Национальная компьютерная корпорация» подписала стратегические соглашения с «ОКБ Бурстройпроект» и «Концерн Гранит»

«Национальная компьютерная корпорация» (НКК) подписала стратегические соглашения с ООО «ОКБ Бурстройпроект» и АО «Концерн Гранит». Ра
23.05.2024 «Национальная компьютерная корпорация» представит на КБ 2024 новое бизнес-направление комплексного обеспечения безопасности КОБ

«Национальная компьютерная корпорация» (НКК) примет участие в XV Международном салоне «Комплексная безопасность 2024» – крупнейшем вы
22.05.2024 «Росатом» и НКК объединяют усилия для создания российской PLM-системы тяжелого класса на базе платформы САРУС

Госкорпорация «Росатом» и группа компаний «Национальная компьютерная корпорация» (НКК) заключили соглашение о стратегическом сотрудничестве в области развития российских сувер
23.01.2024 «Национальная компьютерная корпорация» в рамках партнерского соглашения будет внедрять систему Global ERP

Компании TopS Business Integrator (входит в состав холдинга «Национальная компьютерная корпорация», НКК) и «Бизнес Технологии», разработчик системы Global ERP, заключили партнерское соглашение

25.12.2023 Аналитическая система класса Process Mining — Optimining — включена в реестр российского ПО

Компания «Систематика» (входит в НКК) сообщает, что Optimining — система мониторинга и анализа бизнес-процессов предприятий кл
20.12.2023 Конфликт НКК и «Аквариуса» продолжается. С разработчика электроники требуют сотни миллионов

Как выяснил CNews, «Группа компаний систематика» (входит в «Национальную компьютерную корпорацию», НКК) подала иск на 155,5 млн руб. к «ПК Аквариус». Информация об этом появилась в картотеке А
27.11.2023 НКК представила прототип платформы программного комплекса поддержки эксплуатации и ППО для машиностроительных изделий

льной основы добавлено существующее решение по поддержке эксплуатации морских судов. Вице-президент НКК Михаил Ивонин: «В сложившейся ситуации, когда вендоры западных систем поддержания работос
17.11.2023 «Аквариус» перешел в собственность к своему гендиректору и сыну основателя НКК

«Аквариус» и «Смарт» разошлись Как стало известно CNews, группа «Аквариус» и «Смарт текнолоджис», ранее входившие в одну группу «Смарт холдинг» (до декабря 2021 г. НКК), продолжат работать как независимые организации. Владельцами группы «Аквариус» стали сын основателя НКК Алексей Калинин и президент группы Владимир Степанов. С 11 ноября 2023 г. акт
19.10.2023 «Доверенная среда» выпустила релиз 4.27 BI-платформы корпоративного управления «Триафлай»

Компания «Доверенная среда» (входит в НКК) сообщает о выпуске релиза 4.27 российской BI-платформы корпоративного управления «Триафл
17.10.2023 Станислав Дарчинов назначен советником генерального директора «Национальной компьютерной корпорации» по технической политике

тябре 2023 г. на должность советника генерального директора «Национальной компьютерной корпорации» (НКК) по технической политике назначен Станислав Дарчинов, ранее занимавший должность техничес
10.10.2023 Сотрудник НКК получил 10 лет строгого режима за попытку посадить оппонентов

жима Тверской суд Москвы признал экс-советника гендиректора «Национальной компьютерной корпорации» (НКК) Сергея Ионкина виновным в покушении на дачу взятки $50 тыс. за незаконное возбуждение уг
05.09.2023 Олег Жуков назначен первым заместителем генерального директора «Национальной компьютерной корпорации»

На должность первого заместителя генерального директора «Национальной компьютерной корпорации» (НКК) назначен Олег Жуков. Олег Жуков родился в городе Алмалык Ташкентcкой области. В 1983 г.

12.07.2023 Конец легенды. Основатель НКК избавился от доли в знаменитом ИТ-холдинге

Калинин продал свою долю в НКК Основатель некогда крупнейшей ИТ-компании России «Национальной компьютерной корпорации» (
06.07.2023 Основатель легендарной НКК с женой вложились в убыточную ИТ-компанию

нил CNews, основатель некогда крупнейшей ИТ-компании России «Национальной компьютерной корпорации» (НКК) Александр Калинин приобрел долю в малоизвестном убыточном ИТ-интеграторе — «Информационн
06.06.2023 «Триафлай» — релиз 4.25 — развитие BI-платформы корпоративного управления продолжается

Компания «Доверенная среда» (входит в НКК) выпустила релиз 4.25 российской BI и DSS платформы «Триафлай». Новый релиз отражает разв
23.05.2023 «Доверенная среда» и RAMAX Group стали партнерами по внедрению решений на основе BI & DSS платформы «Триафлай»

Компания «Доверенная среда» (входит в НКК) подписала партнерское соглашение c RAMAX Group, в рамках которого стороны предложат зака
28.02.2023 Основатель легендарной НКК вкладывает миллиарды в российские смартфоны

2023 г. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на основателя «Национальной компьютерной корпорации» (НКК) Александра Калинина. Он вложит в разработку и производство мобильных устройств 10 млрд р
14.02.2023 В НКК назначен генеральный директор

Общим собранием акционеров холдинга «Национальная компьютерная корпорация» (НКК) на должность генерального директора НКК и ГКС (АО «Группа систематика») назначен

22.02.2022 Крупного ИТ-разработчика для госсектора возглавил выходец из НКК и «Техносерва»

онных систем и оборудования «Систематика» (входит в холдинг «Национальная компьютерная корпорация», НКК). Данных о дальнейших карьерных планах Марии Уваровой у бывшего работодателя нет. Как рас
07.02.2022 Крупнейшая ИТ-компания России сменила название и президента. Ее бренд вернет к жизни новый инвестор и руководитель

Новый бизнес под брендом НКК Как стало известно CNews, совладелец группы «Вартон», акционер «Байкал электроникс» и соу
22.12.2021 Окончена битва за крупнейшую ИТ-компанию России. Ее разделят надвое

квариуса» новый владелец Закончилась битва за контроль над «Национальной компьютерной корпорацией» (НКК) между семьей основателя и акционера компании Александра Калинина, его сына Алексея Калин
25.10.2021 Глава крупнейшей ИТ-компании России объявлен незаконным. Битва за компанию продолжается

ение совладельца группы «Вартон» Дениса Фролова президентом «Национальной компьютерной корпорации» (НКК) признано недействительным. Это следует из решения Арбитражного суда Москвы от 22 октября
04.10.2021 Совладельцы НКК отказались от претензий к «Аквариусу»

Новые иски Как стало известно CNews, совладельцы «Национальной компьютерной корпорации» (НКК) Евгений Лачков и Леонид Гольденберг, которым принадлежат по 32% долей компании, отказали
21.06.2021 Создатели процессоров «Байкал» проданы хозяину Astra Linux и новому главе НКК

го, в начале апреля 2021 г. стало известно, что совладельцы «Национальной компьютерной корпорации» (НКК) Леонид Гольденберг и Евгений Лачков начали переговоры с Фроловым о продаже ему принадлеж
11.06.2021 Основателя НКК выпустили на свободу после года домашнего ареста

Президент НКК возвращается Тверской районный суд Москвы изменил меру пресечения основателю Национальной

Публикаций - 339, упоминаний - 543

НКК и организации, системы, технологии, персоны:

S8 Capital - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 1084 133
OCS Distribution - О-Си-Эс-Центр - О-Си-Эс Дистрибьюшн 552 91
НКК - ГКС - Группа компаний Систематика 417 81
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 64
НКК - ГКС - TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS Business Integrator - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - ТопС ФинСистемс - АНД проджект - TopS System Interator - eTopS Consulting - Training Line Центр бизнес-обучения 628 53
НКК - ГКС - Landata - Ландата НТЦ 107 47
Smart Technologies - Смарт текнолоджис - Смарт-холдинг 174 40
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 40
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1623 38
Microsoft Corporation 25775 36
Крок - Croc 1964 34
Softline - Софтлайн 3743 33
Intel Corporation 12811 29
НКК - Национальная платформа - 55 27
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5658 26
9594 26
Ростелеком 10948 25
ИКС 538 25
IBM - International Business Machines Corp 9699 25
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1761 23
Baikal Electronics - Байкал Электроникс 484 22
НКК - ГКС - Стэп лоджик - Step Logic 204 22
Merlion - Мерлион - Merlion Distribution - Мерлион дистрибуция 986 21
EPAM Solutions - EPAM Systems - Effective Programming for America 429 21
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 783 20
HP - Hewlett-Packard 3662 19
НКК - ГКС - Энсис Технологии - Ensys Technologies 25 19
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 18
Oracle Corporation 7074 17
NVision Group - Энвижн Груп 699 16
Т1 Сервионика - Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1139 16
Cisco Systems 5372 15
НКК - ГКС - HeadPoint - ХэдПойнт - Хэд Пойнт 36 14
Dell EMC 5180 14
HP Inc. 5883 14
Газпром автоматизация - Газавтоматика 47 13
НКК - ГКС - Доверенная среда 58 13
Компьюлинк ГК - Compulink 456 12
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1461 12
НКК - ГКС - Систематика Консалтинг - Systematica Business Software 20 12
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 21
РЖД - Российские железные дороги 2096 14
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 14
Газпром ПАО 1493 11
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 617 11
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 9
Почта России ПАО 2370 8
НКК Финанс - 7 7
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1157 7
Альфа-Групп 745 6
Альфа-Банк 1979 6
Россети Ленэнерго 1699 5
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 4
S8 Capital - Aquarius - Аквариус Финанс 7 4
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1131 4
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1246 4
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 4
Страховой Дом ВСК - Группа ВСК - Всероссийская страховая компания - ранее Военно-страховая компания 250 3
ТМХ - Трансмашхолдинг 154 3
Ru-Net Holdings - Runet Holdings - Рунет Холдинг 46 3
Сбер - Сбербанк Инвестиции - Сбербанк Инвестор - СберИнвест - СберИнвестор - СберИнвестиции 49 3
ГПБ - Газпромбанк 1273 3
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2948 3
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 692 2
Россети МРСК ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания 328 2
РусГидро ПАО - ГидроОГК 376 2
Роснефть НК - нефтяная компания 562 2
Совкомбанк ПАО 316 2
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 525 2
Транснефть 335 2
Магнит - Азбука вкуса - Городской супермаркет - АВ Daily - сеть продовольственных супермаркетов 209 2
Интер РАО ЕЭС ПАО 373 2
ВТБ - ВТБ24 671 2
КТК - Каспийский трубопроводный консорциум 48 2
PPF Real Estate - Comcity - Офисный парк 15 2
УГМК - Уральская горно-металлургическая компания 66 2
ЕВРАЗ - ЗСМК - Западно-Сибирский металлургический комбинат - Запсиб - Запсибметзавод 68 2
Ростех - ОАК Туполев ПАО - Авиационный концерн Туполева - Туполев КБ - конструкторское бюро 92 2
BLF Partners 13 2
SimpleFinance - СимплФинанс МКК 7 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 44
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 36
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1168 23
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 18
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3901 18
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 17
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 17
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 14
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 14
Судебная власть - Judicial power 2500 11
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 11
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 11
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 10
ЦИК РФ - Центральная избирательная комиссия - Центризбирком 393 9
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6540 9
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 9
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 9
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 8
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 583 8
Федеральное казначейство России 1949 7
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 388 7
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 405 7
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 7
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 754 7
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 7
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 441 6
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 977 6
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 5
Районный суд РФ - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 870 5
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 5
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 5
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 5
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 5
ФНС РФ - УФНС России - Управления Федеральной налоговой службы - ИФНС России - Инспекции Федеральной налоговой службы - МИФНС - Межрегиональные инспекции Федеральной налоговой службы 410 4
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 805 4
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1929 4
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ - Агентство по управлению федеральным имуществом, ФАУФИ 617 3
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 3
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1058 3
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 614 3
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 9
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 9
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 6
OpenPOWER Foundation - Consortium 48 6
Linux Foundation - Free Standards Group 206 5
SNIA - Storage Networking Industry Association 34 4
PCI-SIG - Peripheral Component Interconnect Special Interest Group 23 4
OpenCAPI Consortium 13 4
Gen-Z Consortium 11 4
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 3
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 181 3
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 2
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 290 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 1
РосСХД АНО - Консорциум российских разработчиков систем хранения данных (СХД) 21 1
Доверенная платформа - Ассоциация разработчиков компьютерных технологий доверия и безопасности - Тайзен.ру - Ассоциация разработчиков и пользователей открытой операционной системы Tizen 64 1
SPb CIO Club - Санкт-Петербургский клуб ИТ-директоров 16 1
НП ППП - Некоммерческое партнерство поставщиков программных продуктов 99 1
IPMA - International Project Management Association - Международная ассоциация управления проектами 11 1
Der Bitkom e. V. - Bundesverband Informationswirtschaft, Telekommunikation und neue Medien - Федеральная ассоциация информационной экономики, телекома и новых средств коммуникаций 30 1
ASOCIO - Asian-Oceanian Computing Industry Organization 1 1
WITSA - World Information Technology and Services Alliance - Всемирный альянс ИТ-ассоциаций 12 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 1
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 227 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53874 114
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25784 104
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33490 96
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16977 88
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 61
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 53
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 46
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26227 43
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 40
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34983 40
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Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22571 37
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7827 34
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GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2769 12
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 30
Linux OS 11533 30
СКБ Контур - Контур.Фокус 1362 23
ГАС Выборы - Государственная автоматизированная система 185 17
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 12
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 1045 12
S8 Capital - Aquarius - AquaServer - AQserv - серия серверов 67 11
Intel Xeon CPU - Intel Prestonia - Серия серверных микропроцессоров 1445 10
Росатом - РФЯЦ-ВНИИЭФ ФГУП - САРУС СПЖЦ (PLM) - система полного жизненного цикла 17 10
ИКС - Yadro Tatlin - Татлин - платформа хранения данных (СХД) 136 9
НКК - ГКС - Доверенная среда - Триафлай 41 9
ИКС - Yadro Vegman - Yadro Vesnin - Yadro Р - серия серверов 85 9
НКК - ГКС - Систематика - Optimining - СвойРМ 10 9
НКК - ГКС - НКК Машиностроение - САРУС+ PLM-система 11 9
НКК - ГКС - HeadPoint inONE - IoT-платформа 22 8
НКК - Национальная платформа - Ма-3 ERP-платформа - 23 8
Intel x86 - архитектура процессора 2151 8
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 951 7
Интерфакс СПАРК - система профессионального анализа рынков и компаний 297 7
Microsoft Windows 2000 8678 7
НКК - ГКС - Облако.ру ВКС 18 7
Microsoft Windows 16882 7
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 1034 7
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux SE - Astra Linux Special Edition 731 7
СБК - Communigate Pro - Коммуникационная платформа 317 7
Baikal Electronics - Байкал-M - Baikal-M - микропроцессор для рабочих станций BE-M 254 6
Microsoft Outlook 1506 5
Apple iPhone 6 4861 5
IBM Power Systems - IBM Power Platform - серия серверов 386 5
1С Первый Бит - БИТ.Финанс - БИТ.Управление финансами государственного учреждения 252 5
Vobis Highscreen 72 5
FreePik 1841 5
Baikal Electronics - Байкал - Семейство процессоров - Т-Платформы 370 5
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 5
Baikal Electronics - Байкал-Т - Baikal-T - Микропроцессор BE-T 183 4
Microsoft Exchange - MS Exchange 1846 4
Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86 1909 4
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 1034 4
НКК - ГКС - SiTex 30 4
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Черепенников Антон 86 14
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Кот Олег 30 12
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Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47598 82
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Россия - ЦФО - Ивановская область - Шуя 126 19
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19136 19
Европа 24963 18
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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Создано именных указателей - 199225.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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