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НКК Национальная компьютерная корпорация -

НКК - Национальная компьютерная корпорация -

«Национальная компьютерная корпорация» (НКК) — группа компаний российского рынка информационных технологий, обладает ресурсами для обеспечения технологической независимости — от разработки программных систем до консалтинга, внедрения и поддержки реализуемых ИТ-решений. НКК оказывает услуги по всем вертикалям рынка для заказчиков государственного и финансового секторов, ТЭК, телекоммуникационных компаний, предприятий промышленности и машиностроения, ритейла и др.

В НКК входят компании группы «Систематика», STEP LOGIC, TopS BI, «Энсис Технологии», HeadPoint, «Систематика Консалтинг», ООО «Национальная платформа», «РСТ-Инвент», «Доверенная среда», Landata, Lanmax.


19.10.2023 «Доверенная среда» выпустила релиз 4.27 BI-платформы корпоративного управления «Триафлай»

Компания «Доверенная среда» (входит в НКК) сообщает о выпуске релиза 4.27 российской BI-платформы корпоративного управления «Триафл
17.10.2023 Станислав Дарчинов назначен советником генерального директора «Национальной компьютерной корпорации» по технической политике

тябре 2023 г. на должность советника генерального директора «Национальной компьютерной корпорации» (НКК) по технической политике назначен Станислав Дарчинов, ранее занимавший должность техничес
10.10.2023 Сотрудник НКК получил 10 лет строгого режима за попытку посадить оппонентов

жима Тверской суд Москвы признал экс-советника гендиректора «Национальной компьютерной корпорации» (НКК) Сергея Ионкина виновным в покушении на дачу взятки $50 тыс. за незаконное возбуждение уг
05.09.2023 Олег Жуков назначен первым заместителем генерального директора «Национальной компьютерной корпорации»

На должность первого заместителя генерального директора «Национальной компьютерной корпорации» (НКК) назначен Олег Жуков. Олег Жуков родился в городе Алмалык Ташкентcкой области. В 1983 г.

12.07.2023 Конец легенды. Основатель НКК избавился от доли в знаменитом ИТ-холдинге

Калинин продал свою долю в НКК Основатель некогда крупнейшей ИТ-компании России «Национальной компьютерной корпорации» (
06.07.2023 Основатель легендарной НКК с женой вложились в убыточную ИТ-компанию

нил CNews, основатель некогда крупнейшей ИТ-компании России «Национальной компьютерной корпорации» (НКК) Александр Калинин приобрел долю в малоизвестном убыточном ИТ-интеграторе — «Информационн
06.06.2023 «Триафлай» — релиз 4.25 — развитие BI-платформы корпоративного управления продолжается

Компания «Доверенная среда» (входит в НКК) выпустила релиз 4.25 российской BI и DSS платформы «Триафлай». Новый релиз отражает разв
23.05.2023 «Доверенная среда» и RAMAX Group стали партнерами по внедрению решений на основе BI & DSS платформы «Триафлай»

Компания «Доверенная среда» (входит в НКК) подписала партнерское соглашение c RAMAX Group, в рамках которого стороны предложат зака
28.02.2023 Основатель легендарной НКК вкладывает миллиарды в российские смартфоны

2023 г. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на основателя «Национальной компьютерной корпорации» (НКК) Александра Калинина. Он вложит в разработку и производство мобильных устройств 10 млрд р
14.02.2023 В НКК назначен генеральный директор

Общим собранием акционеров холдинга «Национальная компьютерная корпорация» (НКК) на должность генерального директора НКК и ГКС (АО «Группа систематика») назначен

22.02.2022 Крупного ИТ-разработчика для госсектора возглавил выходец из НКК и «Техносерва»

онных систем и оборудования «Систематика» (входит в холдинг «Национальная компьютерная корпорация», НКК). Данных о дальнейших карьерных планах Марии Уваровой у бывшего работодателя нет. Как рас
07.02.2022 Крупнейшая ИТ-компания России сменила название и президента. Ее бренд вернет к жизни новый инвестор и руководитель

Новый бизнес под брендом НКК Как стало известно CNews, совладелец группы «Вартон», акционер «Байкал электроникс» и соу
22.12.2021 Окончена битва за крупнейшую ИТ-компанию России. Ее разделят надвое

квариуса» новый владелец Закончилась битва за контроль над «Национальной компьютерной корпорацией» (НКК) между семьей основателя и акционера компании Александра Калинина, его сына Алексея Калин
25.10.2021 Глава крупнейшей ИТ-компании России объявлен незаконным. Битва за компанию продолжается

ение совладельца группы «Вартон» Дениса Фролова президентом «Национальной компьютерной корпорации» (НКК) признано недействительным. Это следует из решения Арбитражного суда Москвы от 22 октября
04.10.2021 Совладельцы НКК отказались от претензий к «Аквариусу»

Новые иски Как стало известно CNews, совладельцы «Национальной компьютерной корпорации» (НКК) Евгений Лачков и Леонид Гольденберг, которым принадлежат по 32% долей компании, отказали
21.06.2021 Создатели процессоров «Байкал» проданы хозяину Astra Linux и новому главе НКК

го, в начале апреля 2021 г. стало известно, что совладельцы «Национальной компьютерной корпорации» (НКК) Леонид Гольденберг и Евгений Лачков начали переговоры с Фроловым о продаже ему принадлеж
11.06.2021 Основателя НКК выпустили на свободу после года домашнего ареста

Президент НКК возвращается Тверской районный суд Москвы изменил меру пресечения основателю Национальной
02.06.2021 В НКК революция: смещен с должности президент, «массово уходят сотрудники»

Александр Калинин больше не президент НКК Собрание учредителей «Национальной компьютерной корпорации» (НКК) приняло решение

20.05.2021 Совладельцы НКК «дерутся» за кресло президента

Споры из-за президента Акционеры «Национальной компьютерной корпорации» (НКК), конфликтующие друг с другом с апреля 2021 г., начали обвинять друг друга в нарушении юр
12.05.2021 Совладельцы НКК подали в суд на главу компании

Леонид Гольденберг, каждому из которых принадлежит по 32% в «Национальной компьютерной корпорации» (НКК), подали 5 мая 2021 г. иск в Арбитражный суд Москвы к третьему совладельцу и главе компан
12.05.2021 НКК, НПО «Русбитех» и ГК Astra Linux представили решения «Цифровая безопасная среда»

пасности населения и территорий на всех уровнях — от объектового до федерального, — созданы на базе отечественных разработок. Комплексное решение «Цифровая безопасная среда», представленное на стенде НКК, «НПО Русбитех» и ГК Astra Linux, позволяет агрегировать информацию от систем комплексного мониторинга субъектов РФ на федеральном уровне. На основании полученных данных можно осуществлять

12.04.2021 Крупнейшая ИТ-компания России вложит 20 миллиардов в производство собственных ПК

делах 20 млрд руб. Столь крупные вложения в нее запланировала Национальная компьютерная корпорация (НКК), пишут «Ведомости». «Аквариус» в настоящее время входит в состав НКК и является е
08.04.2021 За контроль над НКК развернулась борьба между руководством компании и владельцем Astra Linux

ьный пакет Семья Калининых намерена выкупить у партнеров по «Национальной компьютерной корпорации» (НКК) совокупную долю в размере 64%, пишет «Коммерсант» со ссылкой на слова Алексея Калинина,

18.12.2020 НКК сообщила о начале работы облачной платформы на площадке DataSpace

«Национальная компьютерная корпорация» (НКК) сообщила о запуске облачной платформы NCC Cloud. Ресурсы платформы размещены в ЦОДе опер
26.08.2020 ФСБ арестовала ИТ-советника Госдумы, когда он выманивал $3 млн у подследственного главы НКК

ца оказался связан с уголовным делом в отношении президента «Национальной компьютерной корпорации» (НКК) Александра Калинина. Лифшица обвиняют в попытке мошенническим путем получить $3 млн за «
22.07.2020 Сын арестованного президента НКК возглавил компанию

Алексей Калинин вернулся в НКК Крупнейшая, по оценкам CNews, ИТ-компания России «Национальная компьютерная корпорация» (
16.07.2020 Главу крупнейшей ИТ-компании России посадили под домашний арест

ареста Как выяснил CNews, задержанного накануне президента «Национальной компьютерной корпорации» (НКК) Александра Калинина поместили под домашний арест. Карточка дела в отношении Калинина поя
15.07.2020 В российских ИТ-структурах идут масштабные аресты по делу многолетней давности

ы ИТ-директор «Почты России» Сергей Емельченков и президент «Национальной компьютерной корпорации» (НКК) Александр Калинин, а с его сына Алексея Калинина — экс-президента дистрибутора OCS (вход
30.04.2020 Глава НКК и его «опальный» сын создали независимую ИТ-компанию с «уникальным российским продуктом»

ие ИТ-компании «Авотел» Как стало известно CNews, президент «Национальной компьютерной корпорации» (НКК) Александр Калинин, его сын, экс-президент дистрибутора OCS (входит в НКК) Алексей
11.02.2020 Гендиректору «дочки» НКК компенсировали увольнение долей в компании-миллиардере

тория ухода Алексея Калинина с поста президента входящего в «Национальную компьютерную корпорацию» (НКК) отечественного дистрибутора OCS с продажей доли в компании получила продолжение. К Калин
28.03.2019 Полуторамиллиардный ИТ-контракт РЖД достался пожаловавшейся на них «дочке» НКК

анимация на 1,42 млрд Как выяснил CNews, дочерняя структура «Национальной компьютерной корпорации» (НКК), которая заставила РЖД реанимировать ранее отмененный тендер на поставку ПК с начальной

15.03.2019 «Дочка» НКК не позволила РЖД свернуть полуторамиллиардную закупку ПК на Windows 10

«Отменить отмену» Как выяснил CNews, входящая в «Национальную компьютерную корпорацию» (НКК) компания «Смарт текнолоджис» добилась реанимации ранее свернутого тендера «Российских же
29.01.2019 Российский производитель серверов и СХД в три хода продается в холдинг, которому два месяца

Yadro — из-под НКК в «ИКС холдинг» Дочерняя структура «Национальной компьютерной корпорации» (НКК) —

21.06.2016 «Ланит», НКК, Verysell и «Мерлион» хотят продать Сбербанку ПК на 2,8 млрд

), ООО «О-си-эс-центр» (юрлицо дистрибьютора OCS, входит в «Национальную компьютерную корпорацию» — НКК), ООО «ПК Аквариус» (еще одна структура НКК), компания «МИКС», структура «Альма» (
21.04.2015 НКК устала от Intel x86

«Национальная компьютерная корпорация» (НКК) подвела первые итоги работы своей дочерней компании под брендом Yadro (ООО «КНС групп»),
22.01.2013 НКК продает интернет-магазин

«Национальная компьютерная корпорация» (НКК) договорилась о продаже онлайн-магазина электроники и бытовой техники «МТ-Онлайн» (mtonli
24.07.2012 НКК покупает мега-склад

звязки с Киевским и Минским шоссе. Сдача объекта планируется в начале II квартала 2013 г. Президент НКК Александр Калинин говорит, что решение инвестировать в приобретение новых складских площа
04.04.2011 Лидер российского ИТ-рынка увеличил выручку на 27 млрд рублей

Входящие в «Национальную компьютерную корпорацию» (НКК) предприятия в 2010 г. суммарно заработали 81,39 млрд руб., рассказали CNews в компании.

04.03.2010 Лидер российского ИТ-рынка недосчитался 1,7 млрд рублей

лидера российского рынка информационных технологий. Выручка «Национальной компьютерной корпорации» (НКК, №1 в рейтинге «CNews100: Крупнейшие ИТ-компании России») в 2009 г. сократилась лишь на 2
12.11.2007 НКК привлек кредит ВТБ на 650 млн. руб.

Холдинг «Национальная компьютерная корпорация» (НКК) привлек первые кредитные линии в сумме 650 млн. рублей в рамках установленного в конце 3

Публикаций - 276, упоминаний - 437

НКК замечен на рынке с организациями, системами, технологиями и персонами:

Smart Technologies - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 661 110
OCS Distribution - О-Си-Эс-Центр - О-Си-Эс Дистрибьюшн 395 78
НКК - ГКС - Группа компаний Систематика 357 59
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий 1955 56
НКК - ГКС - TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - ТопС ФинСистемс - АНД проджект - TopS System Interator - eTopS Consulting - Training Line Центр бизнес-обучения 545 39
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1388 35
Smart Technologies - Aquarius - Аквариус 98 35
Microsoft Corporation 23943 33
НКК - ГКС - Landata - Ландата НТЦ 91 32
Крок - Croc 1751 29
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра 1120 28
Softline - Софтлайн 2272 27
Intel Corporation 11815 26
Smart Technologies - Смарт текнолоджис - Смарт-холдинг 116 25
IBM - International Business Machines Corp 9295 25
7440 22
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1564 21
EPAM Solutions - EPAM Systems - Effective Programming for America 403 21
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4411 20
Merlion - Мерлион 624 20
Baikal Electronics - Байкал Электроникс 392 20
HP - Hewlett-Packard 3625 19
ИКС 254 17
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 10490 17
ИКС - Yadro - КНС Групп 341 16
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 2972 16
НКК - Национальная платформа - 38 15
Oracle Corporation 6450 15
NVision Group - Энвижн Груп 674 15
HP Inc. 5601 14
Dell EMC 4969 14
Газпром автоматизация - Газавтоматика 45 13
Cisco Systems 4968 13
Айтеко - iTeco - Ай-Теко 970 12
Компьюлинк ГК - Compulink 436 11
МЦСТ - Московский центр SPARC-технологий 351 10
БКГ - Бизнес компьютерс групп - Business Computers Group 10 10
Apple Inc 11502 10
AMI-Network - АМИ-нетворк 11 10
SuperWave Group - СуперВэйв групп 23 10
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 6037 34
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 6282 17
РЖД - Российские железные дороги 1720 14
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2557 12
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 400 10
Россети Ленэнерго 2334 9
Газпром ПАО 1201 8
Почта России ПАО 1966 8
НКК Финанс - 7 7
Альфа-Групп 674 6
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 1047 6
Альфа-Банк 1650 6
101Hotels.com 670 5
Открытие ФК - Банк Открытие 520 4
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 891 4
Smart Technologies - Aquarius - Аквариус Финанс 7 4
Май - Майский чай - российская торговая компания 1075 3
Ru-Net Holdings - Runet Holdings - Рунет Холдинг 44 3
ГПБ - Газпромбанк 995 3
ГАЗ Группа - Горьковский автомобильный завод 2573 3
ВТБ - ВТБ24 661 2
ЕВРАЗ ЗСМК - Западно-Сибирский металлургический комбинат - Запсиб - Запсибметзавод 27 2
Транснефть 279 2
Невская Консалтинговая Компания 2 2
Россети МРСК ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания 242 2
Ростех - ОАК Туполев ПАО - Авиационный концерн Туполева - Туполев КБ - конструкторское бюро 68 2
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 439 2
Интеррос - Росбанк АКБ 566 2
ВТБ - БМ-Банк Россия - Банк Москвы - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 484 2
Азбука вкуса - Городской супермаркет - АВ Daily - сеть продовольственных супермаркетов 166 2
НСПК - Национальная система платежных карт 666 2
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 6771 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1965 2
Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 962 2
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 468 2
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1342 2
Интер РАО ЕЭС ПАО 314 2
SLG Holdings Finance - СЛГ Холдингз Файнанс 2 2
BLF Partners 13 2
Русагро Группа Компаний 230 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2080 34
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 9994 31
Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 902 21
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2585 14
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2119 14
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3130 13
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4009 13
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 4726 11
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2858 10
ЦИК РФ - Центральная избирательная комиссия - Центризбирком 363 9
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5453 9
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2523 9
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4798 8
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2901 8
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3132 8
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1634 8
Федеральное казначейство России 1628 7
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 627 7
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1691 7
Судебная власть - Judicial power 2172 7
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 220 6
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 733 6
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1724 6
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1641 6
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 418 6
Районный суд - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 714 5
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Росавиакосмос 1769 4
Счётная палата РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 730 4
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 726 4
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1238 4
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1289 4
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 375 3
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2632 3
РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 211 3
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ 573 3
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 924 3
ФНС РФ - ИФНС - Межрайонные инспекции ФНС России 96 3
Правительство Москвы 2142 3
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 557 3
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 856 2
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 614 8
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 260 8
OpenPOWER Foundation - Consortium 47 6
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 262 5
Linux Foundation 176 5
SNIA - Storage Networking Industry Association 34 4
PCI-SIG - Peripheral Component Interconnect Special Interest Group 16 4
OpenCAPI Consortium 13 4
Gen-Z Consortium 11 4
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 100 2
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 497 2
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 236 1
Доверенная платформа - Ассоциация разработчиков компьютерных технологий доверия и безопасности - Тайзен.ру - Ассоциация разработчиков и пользователей открытой операционной системы Tizen 44 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 173 1
Der Bitkom e. V. - Bundesverband Informationswirtschaft, Telekommunikation und neue Medien - Федеральная ассоциация информационной экономики, телекома и новых средств коммуникаций 29 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6167 1
НП ППП - Некоммерческое партнерство поставщиков программных продуктов 83 1
SPb CIO Club - Клуб ИТ-директоров 12 1
РосСХД АНО - Консорциум российских разработчиков систем хранения данных (СХД) 14 1
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 204 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 222 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 56990 100
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Computer equipment 15395 82
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 27010 79
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 14193 70
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 8524 47
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 27405 44
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 42480 38
ОС - Операционная система - OS - Operating system 23041 35
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 19691 33
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 14105 32
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 18459 29
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 10562 28
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 13575 27
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 5673 24
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические системы - Инженерно-технические средства 9623 23
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 11578 21
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты 21793 19
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ 3763 19
PC - Personal Computers - ПК - Персональные компьютеры 5092 19
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 3965 18
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 5494 17
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 9965 17
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 18784 16
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Intel Xeon - Серия серверных микропроцессоров 1294 10
ИКС - Yadro Tatlin - платформа хранения данных (СХД) 37 9
ИКС - Yadro Vesnin - сервер 18 9
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Baikal - Байкал - Семейство процессоров - Т-Платформы 326 6
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Intel x86 - архитектура процессора 1689 6
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НКК - ГКС - Доверенная среда - Триафлай 19 6
НКК - Национальная платформа - Ма-3 ERP-платформа - 15 5
1С Первый Бит - БИТ.Финанс 211 5
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Microsoft Windows 10 1596 4
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Microsoft Windows 14864 4
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Baikal Electronics - Байкал-Т - Микропроцессор BE-T 159 4
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РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem VMmanager 137 3
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MobilityLab WorksPad 175 3
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Калинин Алексей 45 35
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Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 2525 15
Россия - ЦФО - Ивановская область - Шуя 79 14
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 6652 12
Европа 21590 12
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Азия - Азиатский регион 5232 10
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Минобороны РФ - ЦНИИ - Центральный научно-исследовательский институт Минобороны России 4 1
КНИТУ-КАИ - Казанский национальный исследовательский технический университет имени А.Н. Туполева - КГТУ имени А.Н. Туполева 64 1
СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени професоора М.А. Бонч-Бруевича 222 1
СКБ Контур АКСИТ - Акселератор ИТ-компетенций - научно-образовательный центр 13 1
РГСУ - Российский государственный социальный университет 44 1
CSU - Colorado State University - Университет штата Колорадо - Колорадский университет 108 1
НГАУ - Новосибирский государственный аграрный университет 5 1
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 182 1
UC Berkeley, Berkeley Cal - University of California, Berkeley - California Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 271 1
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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