НКК - Национальная компьютерная корпорация

«НКК Машиностроение» объявляет о выходе релиза «САРУС+ Композиты» версия 2.0 Команда «НКК Машиностроение», разработчик PLM-платформы САРУС+, объявляет о выходе версии «САРУС+ Композиты» 2.0. Релиз получил три ключевых функциональных новшества, которые расширяют возможности проек

Исследование НКК «Машиностроение»: российский рынок САПР для композитов к 2035 г. вырастет в пять раз пециализированного ПО в России и мире», в котором проведено сравнение глобального и отечественного рынков САПР для изделий из полимерно-композиционных материалов. Об этом CNews сообщили представители НКК. По данным отчета, глобальный рынок композиционных материалов растет на 8,2% в год и к 2032 г. достигнет $250 млрд. Его главные бенефициары – автомобилестроение и зеленая энергетика. Доля р

НКК выпустила первый релиз системы автоматизированного проектирования композитных изделий «САРУС+ Композиты» «Национальная компьютерная корпорация» (НКК) объявила о выпуске коммерческой версии ПО «САРУС+ Композиты» для послойного проектирован

Станислав Дарчинов - Станислав Дарчинов, НКК: Мы имеем все необходимые ресурсы для реализации сложных комплексных проектов CNews: Что представляет собой НКК сегодня? Станислав Дарчинов: Начну с небольшого лирического отступления. Сейчас информационное поле очень насыщено, многие новости теряются. Видимо, поэтому некоторые партнеры, заказчики и

«Экосистема Космос» и НКК объединяют усилия для цифровизации предприятий Урала «Экосистема Космос» и «Национальная компьютерная корпорация» (НКК) заключили соглашение о стратегическом партнерстве. Целью сотрудничества станет ускорение

Основатель крупнейшей в прошлом ИТ-компании России рассказал, как потерял над ней контроль Триггер распада Александр Калинин, один из основателей «Национальной компьютерной корпорации» (НКК), которая с 2007 по 2019 гг. возглавляла рейтинг крупнейших ИТ-компании России по версии

Главой «Национальной компьютерной корпорации» стал Айк Амирджанян 27 июня 2025 г. «Национальную компьютерную корпорацию» (НКК) возглавил Айк Амирджанян, ранее занимавший должность заместителя генерального директора

НКК представила сквозное решение «САРУС+ Композиты» Эксперты НКК презентовали новый модуль PLM-системы «САРУС+ Композиты», предназначенный для проектирования и технологической подготовки изделий из композиционных материалов. Об этом CNews сообщили предст

Основатель НКК и «Аквариуса» и бывший топ-менеджер «Ланита» вложились в мощное производство контроллеров для атомной энергетики омышленные контроллеры Как стало известно CNews, основатель «Национальной компьютерной корпорации» (НКК) и бизнесмен Александр Калинин вложился в создание промышленных контроллеров для объектов

Вендор, из страны, входящей в BRICS, покинул СП с «Национальной компьютерной корпорацией», занятое разработкой ERP-платформы Бразильская компания покинула СП Холдинг «Национальная компьютерная корпорация» (НКК) стал 100% собственником ООО «Национальная платформа». К НКК перешла доля бразильс

Основатель НКК и «Аквариуса» инвестировал в российскую коммуникационную платформу CommuniGate Pro является основателем некогда крупнейшей ИТ-компании России «Национальной компьютерной корпорации» (НКК, в декабре 2021 г. переименован в «Смарт Холдинг») и «Аквариуса», российского производите

Не ИБ единым: как бизнесу защититься от физических, техногенных, пожарных и других рисков? Комплексная безопасность превыше всего Специалисты НКК рассказали о своем видении безопасности российских предприятий в ходе событий последних лет в нашей стране. Они предложили конкретное видение и направление развития, которое поможет спасти

НКК защитит инвестиции в комплексную безопасность в сотрудничестве с ведущим страховщиком России «Национальная компьютерная корпорация» (НКК) подписала меморандум о стратегическом партнерстве со «Страховым Домом ВСК». Цель сотрудн

НКК представила бизнес-направление промышленной автоматизации на круглом столе о будущем развития АСУТП «Национальная компьютерная корпорация» (НКК) представила бизнес-направление промышленной автоматизации на круглом столе «Пути развити

«СберТех» и «Национальная компьютерная корпорация» разработают систему для реагирования на угрозы безопасности и их предупреждения твенных органов. Со стороны «СберТеха» документ подписал генеральный директор Максим Тятюшев, а от «Национальной компьютерной корпорации» – генеральный директор Евгений Закрепин. В основу новой

«Национальная компьютерная корпорация» подписала стратегические соглашения с «ОКБ Бурстройпроект» и «Концерн Гранит» «Национальная компьютерная корпорация» (НКК) подписала стратегические соглашения с ООО «ОКБ Бурстройпроект» и АО «Концерн Гранит». Ра

«Национальная компьютерная корпорация» представит на КБ 2024 новое бизнес-направление комплексного обеспечения безопасности КОБ «Национальная компьютерная корпорация» (НКК) примет участие в XV Международном салоне «Комплексная безопасность 2024» – крупнейшем вы

«Росатом» и НКК объединяют усилия для создания российской PLM-системы тяжелого класса на базе платформы САРУС Госкорпорация «Росатом» и группа компаний «Национальная компьютерная корпорация» (НКК) заключили соглашение о стратегическом сотрудничестве в области развития российских сувер

«Национальная компьютерная корпорация» в рамках партнерского соглашения будет внедрять систему Global ERP Компании TopS Business Integrator (входит в состав холдинга «Национальная компьютерная корпорация», НКК) и «Бизнес Технологии», разработчик системы Global ERP, заключили партнерское соглашение

Аналитическая система класса Process Mining — Optimining — включена в реестр российского ПО Компания «Систематика» (входит в НКК) сообщает, что Optimining — система мониторинга и анализа бизнес-процессов предприятий кл

Конфликт НКК и «Аквариуса» продолжается. С разработчика электроники требуют сотни миллионов Как выяснил CNews, «Группа компаний систематика» (входит в «Национальную компьютерную корпорацию», НКК) подала иск на 155,5 млн руб. к «ПК Аквариус». Информация об этом появилась в картотеке А

НКК представила прототип платформы программного комплекса поддержки эксплуатации и ППО для машиностроительных изделий льной основы добавлено существующее решение по поддержке эксплуатации морских судов. Вице-президент НКК Михаил Ивонин: «В сложившейся ситуации, когда вендоры западных систем поддержания работос

«Аквариус» перешел в собственность к своему гендиректору и сыну основателя НКК «Аквариус» и «Смарт» разошлись Как стало известно CNews, группа «Аквариус» и «Смарт текнолоджис», ранее входившие в одну группу «Смарт холдинг» (до декабря 2021 г. НКК), продолжат работать как независимые организации. Владельцами группы «Аквариус» стали сын основателя НКК Алексей Калинин и президент группы Владимир Степанов. С 11 ноября 2023 г. акт

«Доверенная среда» выпустила релиз 4.27 BI-платформы корпоративного управления «Триафлай» Компания «Доверенная среда» (входит в НКК) сообщает о выпуске релиза 4.27 российской BI-платформы корпоративного управления «Триафл

Станислав Дарчинов назначен советником генерального директора «Национальной компьютерной корпорации» по технической политике тябре 2023 г. на должность советника генерального директора «Национальной компьютерной корпорации» (НКК) по технической политике назначен Станислав Дарчинов, ранее занимавший должность техничес

Сотрудник НКК получил 10 лет строгого режима за попытку посадить оппонентов жима Тверской суд Москвы признал экс-советника гендиректора «Национальной компьютерной корпорации» (НКК) Сергея Ионкина виновным в покушении на дачу взятки $50 тыс. за незаконное возбуждение уг

Олег Жуков назначен первым заместителем генерального директора «Национальной компьютерной корпорации» На должность первого заместителя генерального директора «Национальной компьютерной корпорации» (НКК) назначен Олег Жуков. Олег Жуков родился в городе Алмалык Ташкентcкой области. В 1983 г.

Конец легенды. Основатель НКК избавился от доли в знаменитом ИТ-холдинге Калинин продал свою долю в НКК Основатель некогда крупнейшей ИТ-компании России «Национальной компьютерной корпорации» (

Основатель легендарной НКК с женой вложились в убыточную ИТ-компанию нил CNews, основатель некогда крупнейшей ИТ-компании России «Национальной компьютерной корпорации» (НКК) Александр Калинин приобрел долю в малоизвестном убыточном ИТ-интеграторе — «Информационн

«Триафлай» — релиз 4.25 — развитие BI-платформы корпоративного управления продолжается Компания «Доверенная среда» (входит в НКК) выпустила релиз 4.25 российской BI и DSS платформы «Триафлай». Новый релиз отражает разв

«Доверенная среда» и RAMAX Group стали партнерами по внедрению решений на основе BI & DSS платформы «Триафлай» Компания «Доверенная среда» (входит в НКК) подписала партнерское соглашение c RAMAX Group, в рамках которого стороны предложат зака

Основатель легендарной НКК вкладывает миллиарды в российские смартфоны 2023 г. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на основателя «Национальной компьютерной корпорации» (НКК) Александра Калинина. Он вложит в разработку и производство мобильных устройств 10 млрд р

В НКК назначен генеральный директор Общим собранием акционеров холдинга «Национальная компьютерная корпорация» (НКК) на должность генерального директора НКК и ГКС (АО «Группа систематика») назначен

Крупного ИТ-разработчика для госсектора возглавил выходец из НКК и «Техносерва» онных систем и оборудования «Систематика» (входит в холдинг «Национальная компьютерная корпорация», НКК). Данных о дальнейших карьерных планах Марии Уваровой у бывшего работодателя нет. Как рас

Крупнейшая ИТ-компания России сменила название и президента. Ее бренд вернет к жизни новый инвестор и руководитель Новый бизнес под брендом НКК Как стало известно CNews, совладелец группы «Вартон», акционер «Байкал электроникс» и соу

Окончена битва за крупнейшую ИТ-компанию России. Ее разделят надвое квариуса» новый владелец Закончилась битва за контроль над «Национальной компьютерной корпорацией» (НКК) между семьей основателя и акционера компании Александра Калинина, его сына Алексея Калин

Глава крупнейшей ИТ-компании России объявлен незаконным. Битва за компанию продолжается ение совладельца группы «Вартон» Дениса Фролова президентом «Национальной компьютерной корпорации» (НКК) признано недействительным. Это следует из решения Арбитражного суда Москвы от 22 октября

Совладельцы НКК отказались от претензий к «Аквариусу» Новые иски Как стало известно CNews, совладельцы «Национальной компьютерной корпорации» (НКК) Евгений Лачков и Леонид Гольденберг, которым принадлежат по 32% долей компании, отказали

Создатели процессоров «Байкал» проданы хозяину Astra Linux и новому главе НКК го, в начале апреля 2021 г. стало известно, что совладельцы «Национальной компьютерной корпорации» (НКК) Леонид Гольденберг и Евгений Лачков начали переговоры с Фроловым о продаже ему принадлеж