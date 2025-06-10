НКК представила сквозное решение «САРУС+ Композиты»

Эксперты НКК презентовали новый модуль PLM-системы «САРУС+ Композиты», предназначенный для проектирования и технологической подготовки изделий из композиционных материалов. Об этом CNews сообщили представители НКК.

Дмитрий Прилуцкий, директор R&D НКК «Машиностроение», подробно раскрыл возможности модуля «САРУС+ Композиты» для промышленных предприятий.

Сквозное решение «САРУС+ Композиты», входящее в состав платформы «САРУС+», обеспечивает полный цикл послойного проектирования и технологической подготовки производства с высокой точностью моделирования выкладки. Система позволяет оперативно корректировать описание композитной структуры, получая качественные актуальные результаты на каждом этапе работы.

В модуле реализован функционал анализа отклонения волокон в процессе выкладки слоев, расчета точной массы и моментов инерции детали с учетом производственных ограничений и применяемых технологических операций. Важное преимущество — полная совместимость с Astra Linux, что обеспечивает стабильную работу и выполнение требований отечественных стандартов в отношении импортонезависимости применяемого ПО.

По словам эксперта, «САРУС+ Композиты» — единственное решение на российском рынке с таким набором функциональных возможностей. Его внедрение позволит предприятиям существенно повысить эффективность работы с композиционными материалами и сократить сроки вывода продукции на рынок.