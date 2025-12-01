Разделы

НКК ГКС САРУС+ PLM-система


СОБЫТИЯ

01.12.2025 НКК выпустила первый релиз системы автоматизированного проектирования композитных изделий «САРУС+ Композиты» 1
16.10.2025 PLM-система «Сарус+» включена в реестр отечественного ПО 3
21.07.2025 Станислав Дарчинов -

Станислав Дарчинов, НКК: Мы имеем все необходимые ресурсы для реализации сложных комплексных проектов

 2
17.07.2025 «Экосистема Космос» и НКК объединяют усилия для цифровизации предприятий Урала 4
27.06.2025 Главой «Национальной компьютерной корпорации» стал Айк Амирджанян 1
10.06.2025 НКК представила сквозное решение «САРУС+ Композиты» 1

Публикаций - 6, упоминаний - 12
