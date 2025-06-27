Разделы

Бизнес Кадры
|

Главой «Национальной компьютерной корпорации» стал Айк Амирджанян

27 июня 2025 г. «Национальную компьютерную корпорацию» (НКК) возглавил Айк Амирджанян, ранее занимавший должность заместителя генерального директора по развитию бизнеса. Об этом CNews сообщили представители НКК.

Айк Амирджанян окончил экономический факультет Ереванского государственного университета, а затем получил степень магистра экономики в МГУ им. Ломоносова. Имеет опыт управления продажами в крупных производителях ИТ-оборудования и ПО, в том числе иностранных. С 2023 г. являлся заместителем генерального директора НКК по развитию бизнеса. В его зону ответственности входило развитие новых направлений и курирование партнерских отношений в группе.

Основной задачей Айка Амирджаняна в новой должности станет повышение эффективности бизнеса, укрепление позиций НКК на рынке, а также дальнейшая диверсификация и развитие новых направлений деятельности.

Александр Титов, «Флант»: Мы серьезно опережаем многие отечественные решения по уровню зрелости

Маркет

Евгений Закрепин, ранее возглавлявший НКК, продолжит работу в холдинге.

«За последние несколько лет Евгению Николаевичу удалось проделать масштабную работу. Была создана концепция единой системы комплексного обеспечения безопасности инфраструктурных объектов, начата разработка отечественной PLM-системы САРУС+, реализован полный цикл услуг по промышленной автоматизации, а также открыт Центр компетенций по разработке систем автоматизированного проектирования изделий электроники. Мы планируем и в дальнейшем активно наращивать экспертизу для работы с промышленными предприятиями разного профиля, поэтому видим большой потенциал в этих направлениях», — сказал Айк Амирджанян.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

«Базис» представил обновлённую систему хранения данных

Некому работать. Для взлета российской микроэлектроники не хватает 21 тысячи инженеров

Цифровая революция в водоканале: как технологии меняют ЖКХ

Российские студенты получили порошок с размером частиц меньше микрометра. Он нужен для производства корпусов микросхем, и пока не производится в России

Александр Лопаткин, «Экзон»: Если запутан интерфейс — запутается и работа

Власти собираются отбирать лицензии у операторов связи из-за топ-менеджеров или владельцев с судимостями

Конференции

ERP-системы 2025

СУБД: технологии, миграция и администрирование

Цифровизация финансового сектора
Показать еще

CNewsMarket

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Техника

Смартфоны с самым большим аккумулятором: выбор ZOOM

Обзор флагманского робота-пылесоса Dreame X50 Ultra Complete: будущее наступает сегодня

Обзор смартфона IQOO Neo 10: сбалансированное сочетание мощности и функциональности

Показать еще

Наука

Как пережить массовое вымирание: ученые выяснили, как восстанавливается жизнь после катастрофы

Ликбез RnD.CNews: почему ядро атома не круглое

Найдены окаменелые зубы крокодила, похожего на собаку — его рост выше 6 метров
Показать еще