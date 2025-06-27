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Амирджанян Айк
УПОМИНАНИЯ
|27.06.2025
|Главой «Национальной компьютерной корпорации» стал Айк Амирджанян 1
|19.10.2018
|Huawei поможет открыть отделение банка за сутки 1
Амирджанян Айк и организации, системы, технологии, персоны:
|Сбер - Сбербанк Деловая среда 93 1
|Huawei 4042 1
|ICBC - Industrial and Commercial Bank of China - Международный коммерческий банк Китая - Промышленно - коммерческий банк Китая - Торгово-промышленный банк Китая - АйСиБиСи банк 13 1
|HSBC Holdings - Hongkong and Shanghai Banking Corporation 142 1
|Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49548 1
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