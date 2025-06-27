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Амирджанян Айк


УПОМИНАНИЯ


27.06.2025 Главой «Национальной компьютерной корпорации» стал Айк Амирджанян 1
19.10.2018 Huawei поможет открыть отделение банка за сутки 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Амирджанян Айк и организации, системы, технологии, персоны:

Сбер - Сбербанк Деловая среда 93 1
Huawei 4042 1
ICBC - Industrial and Commercial Bank of China - Международный коммерческий банк Китая - Промышленно - коммерческий банк Китая - Торгово-промышленный банк Китая - АйСиБиСи банк 13 1
HSBC Holdings - Hongkong and Shanghai Banking Corporation 142 1
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Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 15417 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 53632 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11477 1
Huawei Connect 14 1
Tencent WeChat - мессенджер 149 1
Huawei Ascend - серия микропроцессоров 105 1
Троицкий Артём 1 1
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Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49548 1
Finopolis - Форум инновационных финансовых технологий 75 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
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