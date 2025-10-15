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Finopolis Финополис Форум инновационных финансовых технологий

Finopolis - Финополис - Форум инновационных финансовых технологий

СОБЫТИЯ


15.10.2025 ФИНОПОЛИС 2025: ФлексСофт задает вектор развития банковского будущего

сперты ФлексСофт раскрыли, как data-центричная экономика трансформирует финтех, объяснили, почему AI Native Bank — будущее банков, и провели параллель с космическими технологиями. Смотрите видеоотчет ФлексСофт об участии в ФИНОПОЛИС 2025.
10.10.2025 Эльвира Набиуллина отметила инновационный потенциал технологии AI Native Bank, представленной компанией ФлексСофт на ФИНОПОЛИС 2025

В рамках деловой программы международного форума ФИНОПОЛИС 2025 генеральный директор компании ФлексСофт Аркадий Лобас представил Председателю

09.10.2025 Финополис–2025: российское решение от СберТеха и ФлексСофт поможет повысить безопасность банковского ПО

ять и устранять уязвимости в программном коде. Он внедрен в Платформу FXL компании ФлексСофт, что существенно повышает ее надежность. Решение представили на форуме инновационных финансовых технологий Финополис 2025. Максим Тятюшев, генеральный директор СберТеха: «Сегодня для финтех-индустрии важны скорость и безопасность процессов. В СберТехе мы активно используем потенциал искусственного и
08.10.2025 ФлексСофт на ФИНОПОЛИС 2025: первая в России АБС для AI Native Bank — экосистема интеллектуального банкинга будущего

На юбилейном форуме ФИНОПОЛИС 2025 компания ФлексСофт впервые в России представляет концепцию AI Native Bank, реализованную в банковской системе нового поколения — Платформе FXL. Искусственный интеллект, встроенны
31.10.2024 К2 НейроТех и Rubbles представили совместное решение на FINOPOLIS 2024

На Форуме инновационных финансовых технологий FINOPOLIS 2024 К2 НейроТех и Rubbles продемонстрировали совместное решение, ориентированное н
31.10.2024 Итоги FINOPOLIS 2024: презентация прорывных решений, новые партнерства и продуктивный обмен опытом

Настало время подвести итоги FINOPOLIS 2024 — крупнейшего делового мероприятия в сфере инновационных финансовых технологий
18.10.2024 FINOPOLIS 2024: курс на технологический суверенитет

ма стала одной из основных в повестке проходящего в Сочи Форума инновационных финансовых технологий FINOPOLIS 2024. Форум стал площадкой, где формируются новые партнерства, направленные в том ч
16.10.2024 Автоматическая генерация новых финансовых продуктов с помощью ИИ и встраивание их в АБС в режиме реального времени — инновации от «ФлексСофт» на FINOPOLIS 2024

В Сочи открыл свои двери Форум инновационных финансовых технологий FINOPOLIS 2024, организованный Банком России в партнерстве с лидерами ИТ и финансового рынка.
31.05.2024 Стартовал финальный день кейс-чемпионата в рамках Молодежной программы FINOPOLIS.365
09.11.2023 РСХБ на Finopolis: импортозамещение ведет к сокращению расходов и ускорению развития отечественного программного рынка

рованы в Едином реестре российских программных продуктов. Более того, в 2023 году РСХБ нарастил собственный парк российского радиоэлектронного оборудования с 0 до 15% от всего «железа» в банке. Форум Finopolis, проводимый Банком России в партнерстве с лидерами IT и финансового рынка, является крупнейшей в стране площадкой для обсуждения и анализа тенденций и возможностей применения современ
09.11.2023 РСХБ на Finopolis приглашает отдохнуть за городом

ю экологию. Также к плюсам загородной жизни люди относят возможность приобрести жилье большей площади, питаться натуральными продуктами, избегать суеты и стрессов. На своей площадке «Своё За городом» Finopolis Россельхозбанк демонстрирует посетителям, что такой переезд уже сейчас может стать бесшовным и комфортным, а главное — цифровым. Банк приглашает всех гостей форума посетить деревню бу
08.11.2023 Российский производитель компьютерной техники ICL Techno представит свои решения на форуме инновационных финансовых технологий FINOPOLIS

спо. В восьмой раз Банк России в партнерстве с лидерами IT и финансового рынка откроет двери Форума FINOPOLIS для обсуждения потенциала современных цифровых тенденций. Главными темами этого год
18.11.2022 FINOPOLIS 2021/22: интервью Аркадия Лобаса телеканалу «ПроБизнес»

сектора – об этом в своем интервью телеканалу «ПроБизнес» рассказал генеральный директор компании «ФлексСофт» Аркадий Лобас. В интервью в рамках проведения форума инновационных финансовых технологий FINOPOLIS 2021/22, организованного Банком России, Аркадий осветил важную тему возможности импортозамещения прикладных и системных программных продуктов и сроков перехода на них в условиях текущ
16.11.2022 Спикер компании «ФлексСофт» выступил на FINOPOLIS 2021/22

10 ноября на Открытой сцене форума инновационных финансовых технологий FINOPOLIS 2021/22, проводимого Банком России в Москве, Юрий Кащук выступил с докладом «Core-banking в эпоху цифровизации и импортозамещения». Юрий рассказал о ключевой проблеме банковской инфра
15.11.2022 Компания «ФлексСофт» приняла участие в FINOPOLIS 2021/22

2022 года ведущий российский разработчик и поставщик IT-решений для финансового сектора компания «ФлексСофт» приняла участие в выставке и деловой программе форума инновационных финансовых технологий FINOPOLIS 2021/22, проводимым Банком России. Большой интерес гостей и участников форума вызвали возможности банковской «Платформы FXL». На стенде компании ведущие специалисты «ФлексСофт» подроб

Публикаций - 99, упоминаний - 134

Finopolis и организации, системы, технологии, персоны:

FlexSoft - ФлексСофт - Флекс Софтваре Системс - Flexible Software Systems - ранее ФОРС-Банковские Системы 142 14
Ростелеком 11037 8
Yandex - Яндекс 9372 5
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 812 5
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9564 5
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 835 4
Microsoft Corporation 25867 4
ICL ГК - ICL Group 507 3
K2 - К2РУ - SourceCode 152 3
К2Тех - К2 НейроТех 54 3
Huawei 4718 3
Oracle Corporation 7110 3
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2404 3
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3182 3
Telegram Group 3002 3
ICL Techno - АйСиЭл Техно - Завод вычислительной техники 159 2
Ланит Интеграция 221 2
БИС - Банковские информационные системы 104 2
Сравни.ру - Sravni Tech 26 2
CraftTalk - Крафт-Толк 82 2
ГПБ - ГС-инвест - Rubytech - Рубитех - ранее ИБС Консалтинг 212 2
Neovox - Неовокс - New Contact - Ньюконтакт 22 2
Технологии Будущего 170 2
К2Тех - K2Tech 372 2
Фронтлайн - Frontline - Коннект Лайн 14 2
Дом.РФ Технологии - Дом.РФ Цифровые технологии 153 2
МегаФон 10936 2
HPE - Hewlett Packard Enterprise 740 2
Dell EMC 5204 2
IBM - International Business Machines Corp 9718 2
Softline - Софтлайн 3800 2
Скала^р - ранее InterLab IBS 299 2
РСХБ - R-Style Softlab - R-Style Software Lab - Эр-Стайл Софтлаб 716 2
EY - Ernst & Young Global - EY-Parthenon 390 2
IVA Technologies - ИВА - ИВКС 372 2
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 1130 1
ВымпелКом - Билайн Бизнес - Beeline Business 505 1
Ростех - Росэлектроника - Вега - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 1124 1
Киберпротект - Cyberprotect - Акронис-Инфозащита - Acronis-Infoprotect 352 1
Smart Technologies - Смарт текнолоджис - Смарт-холдинг 175 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3166 12
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 634 10
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 9050 9
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 547 9
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 641 6
Альфа-Банк 1992 5
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1550 4
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 957 4
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 367 3
Русский стандарт Банк 512 3
ГПБ - Газпромбанк 1291 3
НСПК - Национальная система платежных карт 961 3
NanduQ - Qiwi 1014 3
Visa International 1998 3
ПСБ - Промсвязьбанк 973 3
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1935 2
Крокус Экспо МВЦ - международный выставочный центр 207 2
Global Pilots 12 2
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1823 2
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 554 2
МКБ - Московский кредитный банк 660 2
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 693 2
АльфаСтрахование СГ 401 2
S8 Capital - Столото - Stoloto - Лотерейный супермаркет - Технологическая компания Центр, ТК Центр - Гослото - Всероссийская государственная лотерея 64 1
Superjob - Суперджоб 897 1
Societe Generale Group - Groupe Société Générale S.A. 78 1
Сбер - Сбербанк страхование - СберСтрахование - Сбербанк страхование жизни - СберСтрахование жизни 147 1
Kapital Bank - Капиталбанк АКБ 38 1
Сбер - SberCIB - Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог ИК - Тройка Венчурз 395 1
Еврохим МХК - EuroChem Group AG - международная химическая компания - минерально-химическая компания 207 1
UniCredit - ЮниКредит Лизинг 9 1
Global CIO - Глобал Си Ай Оу 67 1
HSBC Holdings - Hongkong and Shanghai Banking Corporation 144 1
Капитал Лайф Страхование Жизни 15 1
SBI Holdings - SBI Group 25 1
Международный банк Азербайджана - International Bank of Azerbaijan - МБА-Москва Банк 18 1
АФК Система - Cosmos Hotel Group - гостиничная сеть Космос - Cosmos Collection Izumrudny Les - Cosmos Collection Altay Resort - Cosmos Izhevsk Hotel - Cosmos Smart Voronezh - Cosmos Petrozavodsk Hotel - Cosmos Karelia 85 1
Altera Capital 3 1
CoffeeBean - Coffee Bean - сеть кофеен 1 1
Bang&Bonsomer - Банг и Бонсомер 3 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5764 30
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13874 6
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3463 4
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6685 3
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2142 3
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3353 2
Росфинмониторинг - ФСФМ - Федеральная служба по финансовому мониторингу - Росфинмониторинг 260 1
Уполномоченный по защите прав предпринимателей в РФ 16 1
ЦБ РФ ГУ - Главные управления Центробанка России - Отделения Национальных банков 38 1
Правительство РФ - Премьер-министр Российской Федерации - Председатель Правительства Российской Федерации 523 1
ECB - European Central Bank - ЕЦБ - Европейский центральный банк 46 1
Минфин РФ - Росфиннадзор - Федеральная служба финансово-бюджетного надзора 39 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 6014 1
Импортозамещение - ИЦК - Индустриальные центры компетенций 216 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3685 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3604 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3090 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 4018 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3726 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2897 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2367 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4981 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2901 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1066 1
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 242 12
Финтех Старт - Ассоциации стартапов 1 1
АКППОО - Ассоциация КП ПОО - Ассоциация крупнейших потребителей программного обеспечения и оборудования 22 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1532 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26848 41
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 54741 38
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 6325 30
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 23785 30
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 26356 26
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 14157 22
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36744 18
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Биоиндентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем - биоСКУД 2919 15
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 35817 14
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса - Пользовательский путь 6439 13
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7957 12
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8778 12
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24726 11
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13595 11
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6704 11
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33912 10
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 13133 9
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 5356 9
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 13103 9
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 2311 9
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4662 9
Open API - OpenAPI - Application programming interface - Общедоступный набор программных инструментов - Открытые API 501 9
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8767 8
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12443 8
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 7409 8
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9685 7
Blockchain - Блокчейн - Реплицированная распределённая база данных - DLT - Distributed Ledger Technology - Технологии распределенного реестра 1669 7
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28556 7
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5574 7
Cryptocurrency - Decentralized Finance, DeFi - Децентрализованные финансовые криптоплатформы - Криптографическая валюта, криптовалюта - Цифровая валюта, Digital currency - Электронные деньги - Цифровые финансовые активы, ЦФА - Digital financial assets 1883 6
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10844 6
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 5348 6
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13299 6
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 996 6
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10316 6
FinTech - Эквайринг - Acquire - Возможность для торгового предприятия принимать безналичную оплату за товары и услуги пластиковыми картами 1687 5
AML - Anti-Money Laundering - Противодействие отмыванию доходов, полученных преступным путём - Коррупция 572 5
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7839 5
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 3196 5
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 23178 5
FlexSoft - FXL Платформа 67 8
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 438 8
ЦБ РФ - СБП - Система быстрых платежей Банка России 940 8
ЦБ РФ - Цифровой рубль - Крипторубль 290 5
ВТБ - Открытие ФК - ЕФР - Единое Фронтальное Решение 18 4
ВТБ Бизнес 48 4
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6390 4
Bitcoin - Биткоин - Криптовалюта - Пиринговая платёжная система 712 4
Yandex B2B Tech - Yandex Database - YDB 55 3
ВТБ Онлайн - Интернет-банк ВТБ 222 3
Linux OS 11653 3
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 777 3
Startupbootcamp 11 2
IBM API Connect 10 2
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1839 2
ВымпелКом - Билайн Big Data & AI - Билайн BI - Beeline BI 37 2
Intel x86 - архитектура процессора 2186 2
i-Free - CardsMobile - Кошелёк Pay - CardsMobile TSM - CardsMobile Trusted Service Manager 658 2
Apple Pay 523 2
Яндекс.Алиса - Yandex Alisa - голосовой помощник - voice assistant 984 2
Samsung Pay 296 2
Google Pay - Google Android Pay - Google Wallet 430 2
Samsung Knox 114 1
НТЦ ИТ Роса - Кобальт - Linux 188 1
Yandex DataLens Platform 72 1
Яндекс.Медиасервисы - Яндекс.Музыка 339 1
Samsung Galaxy Tab - серия планшетов 446 1
Яндекс.Станция - умная колонка с голосовым помощником Алисой 276 1
Broadcom - VMware - Spring Framework - Фреймворк микросервисной архитектуры 157 1
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Yandex SpeechKit - Яндекс SpeechKit - нейросеть-полиглот распознавания речи 90 1
Форсайт Мобильная платформа - ранее HyperHive 976 1
ЦБ РФ - ПК АРМ КБР Н - АРМ КБР-СПФС - Автоматизированное рабочее место клиента Банка России 27 1
JetBrains - Kotlin - язык программирования 133 1
Базальт СПО - BaseALT - Альт Образование 110 1
Росплатформа - Р-Хранилище 24 1
ВымпелКом - Билайн AI - Beeline Artificial Intelligence - нейросеть 18 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Запись на прием к врачу 484 1
HCL WebSphere - IBM WebSphere 536 1
IBM Digital Business Automation 5 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2510 1
Лобас Аркадий 40 9
Козак Николай 214 7
Русанов Сергей 48 4
Беров Иван 45 4
Набиуллина Эльвира 124 4
Греф Герман 491 4
Кулик Вадим 206 3
Бородов Герман 20 3
Солонин Спартак 33 3
Ульянов Николай 177 3
Комлик Олег 27 3
Кузнецов Станислав 163 2
Козырев Алексей 328 2
Маршанкулов Мурат 19 2
Зауэрс Дмитрий 17 2
Романов Константин 58 2
Безбогов Сергей 72 2
Ведехин Игорь 42 2
Иодковский Станислав 104 2
Biao Wan - Бяо Вань 20 2
Сергейчук Виталий 12 2
Григорьев Максим 59 2
Тятюшев Максим 225 2
Сбитинков Михаил 14 2
Вишняк Олег 8 2
Осеевский Михаил 354 2
Эйгес Павел 109 1
Филатов Андрей 118 1
Песков Дмитрий 131 1
Ким Борис 75 1
Сыкулев Андрей 85 1
Путятинский Сергей 115 1
Скоробогатова Ольга 60 1
Емельянова Инна 22 1
Малых Дмитрий 67 1
Минниханов Рустам 123 1
Гузовский Денис 79 1
Терехов Александр 17 1
Третьяк Олег 7 1
Попов Андрей 116 1
Россия - РФ - Российская федерация 168337 73
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1789 16
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 48049 14
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 55069 4
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3507 3
Беларусь - Белоруссия 6354 3
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3504 3
Казахстан - Республика 6111 2
Европа 25026 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13871 2
Азия - Азиатский регион 5955 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19760 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8685 2
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3375 2
Россия - СФО - Новосибирск 4934 2
Россия - СФО - Омская область - Омск 1308 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14860 2
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 1527 2
Китай - Шанхай 839 1
Словакия - Словацкая Республика 482 1
Россия - СКФО - Северо-Кавказский федеральный округ 757 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19362 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4232 1
Армения - Республика 2469 1
Россия - УФО - Свердловская область 2004 1
Польша - Республика 2037 1
Сингапур - Республика 1966 1
Европа Восточная 3140 1
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4546 1
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан - Кыргызская Республика 1431 1
США - Нью-Йорк 3194 1
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Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5698 6
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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