Finopolis - Финополис - Форум инновационных финансовых технологий

сперты ФлексСофт раскрыли, как data-центричная экономика трансформирует финтех, объяснили, почему AI Native Bank — будущее банков, и провели параллель с космическими технологиями. Смотрите видеоотчет ФлексСофт об участии в ФИНОПОЛИС 2025 .

ять и устранять уязвимости в программном коде. Он внедрен в Платформу FXL компании ФлексСофт, что существенно повышает ее надежность. Решение представили на форуме инновационных финансовых технологий Финополис 2025 . Максим Тятюшев, генеральный директор СберТеха: «Сегодня для финтех-индустрии важны скорость и безопасность процессов. В СберТехе мы активно используем потенциал искусственного и

ма стала одной из основных в повестке проходящего в Сочи Форума инновационных финансовых технологий FINOPOLIS 2024 . Форум стал площадкой, где формируются новые партнерства, направленные в том ч