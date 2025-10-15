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Finopolis Финополис Форум инновационных финансовых технологий
СОБЫТИЯ
|15.10.2025
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ФИНОПОЛИС 2025: ФлексСофт задает вектор развития банковского будущего
сперты ФлексСофт раскрыли, как data-центричная экономика трансформирует финтех, объяснили, почему AI Native Bank — будущее банков, и провели параллель с космическими технологиями. Смотрите видеоотчет ФлексСофт об участии в ФИНОПОЛИС 2025.
|10.10.2025
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Эльвира Набиуллина отметила инновационный потенциал технологии AI Native Bank, представленной компанией ФлексСофт на ФИНОПОЛИС 2025
В рамках деловой программы международного форума ФИНОПОЛИС 2025 генеральный директор компании ФлексСофт Аркадий Лобас представил Председателю
|09.10.2025
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Финополис–2025: российское решение от СберТеха и ФлексСофт поможет повысить безопасность банковского ПО
ять и устранять уязвимости в программном коде. Он внедрен в Платформу FXL компании ФлексСофт, что существенно повышает ее надежность. Решение представили на форуме инновационных финансовых технологий Финополис 2025. Максим Тятюшев, генеральный директор СберТеха: «Сегодня для финтех-индустрии важны скорость и безопасность процессов. В СберТехе мы активно используем потенциал искусственного и
|08.10.2025
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ФлексСофт на ФИНОПОЛИС 2025: первая в России АБС для AI Native Bank — экосистема интеллектуального банкинга будущего
На юбилейном форуме ФИНОПОЛИС 2025 компания ФлексСофт впервые в России представляет концепцию AI Native Bank, реализованную в банковской системе нового поколения — Платформе FXL. Искусственный интеллект, встроенны
|31.10.2024
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К2 НейроТех и Rubbles представили совместное решение на FINOPOLIS 2024
На Форуме инновационных финансовых технологий FINOPOLIS 2024 К2 НейроТех и Rubbles продемонстрировали совместное решение, ориентированное н
|31.10.2024
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Итоги FINOPOLIS 2024: презентация прорывных решений, новые партнерства и продуктивный обмен опытом
Настало время подвести итоги FINOPOLIS 2024 — крупнейшего делового мероприятия в сфере инновационных финансовых технологий
|18.10.2024
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FINOPOLIS 2024: курс на технологический суверенитет
ма стала одной из основных в повестке проходящего в Сочи Форума инновационных финансовых технологий FINOPOLIS 2024. Форум стал площадкой, где формируются новые партнерства, направленные в том ч
|16.10.2024
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Автоматическая генерация новых финансовых продуктов с помощью ИИ и встраивание их в АБС в режиме реального времени — инновации от «ФлексСофт» на FINOPOLIS 2024
В Сочи открыл свои двери Форум инновационных финансовых технологий FINOPOLIS 2024, организованный Банком России в партнерстве с лидерами ИТ и финансового рынка.
|31.05.2024
|Стартовал финальный день кейс-чемпионата в рамках Молодежной программы FINOPOLIS.365
|09.11.2023
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РСХБ на Finopolis: импортозамещение ведет к сокращению расходов и ускорению развития отечественного программного рынка
рованы в Едином реестре российских программных продуктов. Более того, в 2023 году РСХБ нарастил собственный парк российского радиоэлектронного оборудования с 0 до 15% от всего «железа» в банке. Форум Finopolis, проводимый Банком России в партнерстве с лидерами IT и финансового рынка, является крупнейшей в стране площадкой для обсуждения и анализа тенденций и возможностей применения современ
|09.11.2023
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РСХБ на Finopolis приглашает отдохнуть за городом
ю экологию. Также к плюсам загородной жизни люди относят возможность приобрести жилье большей площади, питаться натуральными продуктами, избегать суеты и стрессов. На своей площадке «Своё За городом» Finopolis Россельхозбанк демонстрирует посетителям, что такой переезд уже сейчас может стать бесшовным и комфортным, а главное — цифровым. Банк приглашает всех гостей форума посетить деревню бу
|08.11.2023
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Российский производитель компьютерной техники ICL Techno представит свои решения на форуме инновационных финансовых технологий FINOPOLIS
спо. В восьмой раз Банк России в партнерстве с лидерами IT и финансового рынка откроет двери Форума FINOPOLIS для обсуждения потенциала современных цифровых тенденций. Главными темами этого год
|18.11.2022
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FINOPOLIS 2021/22: интервью Аркадия Лобаса телеканалу «ПроБизнес»
сектора – об этом в своем интервью телеканалу «ПроБизнес» рассказал генеральный директор компании «ФлексСофт» Аркадий Лобас. В интервью в рамках проведения форума инновационных финансовых технологий FINOPOLIS 2021/22, организованного Банком России, Аркадий осветил важную тему возможности импортозамещения прикладных и системных программных продуктов и сроков перехода на них в условиях текущ
|16.11.2022
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Спикер компании «ФлексСофт» выступил на FINOPOLIS 2021/22
10 ноября на Открытой сцене форума инновационных финансовых технологий FINOPOLIS 2021/22, проводимого Банком России в Москве, Юрий Кащук выступил с докладом «Core-banking в эпоху цифровизации и импортозамещения». Юрий рассказал о ключевой проблеме банковской инфра
|15.11.2022
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Компания «ФлексСофт» приняла участие в FINOPOLIS 2021/22
2022 года ведущий российский разработчик и поставщик IT-решений для финансового сектора компания «ФлексСофт» приняла участие в выставке и деловой программе форума инновационных финансовых технологий FINOPOLIS 2021/22, проводимым Банком России. Большой интерес гостей и участников форума вызвали возможности банковской «Платформы FXL». На стенде компании ведущие специалисты «ФлексСофт» подроб
Finopolis и организации, системы, технологии, персоны:
|Лобас Аркадий 40 9
|Козак Николай 214 7
|Русанов Сергей 48 4
|Беров Иван 45 4
|Набиуллина Эльвира 124 4
|Греф Герман 491 4
|Кулик Вадим 206 3
|Бородов Герман 20 3
|Солонин Спартак 33 3
|Ульянов Николай 177 3
|Комлик Олег 27 3
|Кузнецов Станислав 163 2
|Козырев Алексей 328 2
|Маршанкулов Мурат 19 2
|Зауэрс Дмитрий 17 2
|Романов Константин 58 2
|Безбогов Сергей 72 2
|Ведехин Игорь 42 2
|Иодковский Станислав 104 2
|Biao Wan - Бяо Вань 20 2
|Сергейчук Виталий 12 2
|Григорьев Максим 59 2
|Тятюшев Максим 225 2
|Сбитинков Михаил 14 2
|Вишняк Олег 8 2
|Осеевский Михаил 354 2
|Эйгес Павел 109 1
|Филатов Андрей 118 1
|Песков Дмитрий 131 1
|Ким Борис 75 1
|Сыкулев Андрей 85 1
|Путятинский Сергей 115 1
|Скоробогатова Ольга 60 1
|Емельянова Инна 22 1
|Малых Дмитрий 67 1
|Минниханов Рустам 123 1
|Гузовский Денис 79 1
|Терехов Александр 17 1
|Третьяк Олег 7 1
|Попов Андрей 116 1
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