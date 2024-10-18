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Бизнес Импортонезависимость
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FINOPOLIS 2024: курс на технологический суверенитет

Обеспечение технологического суверенитета входит в число ключевых задач современной России. Недаром эта тема стала одной из основных в повестке проходящего в Сочи Форума инновационных финансовых технологий FINOPOLIS 2024.

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Форум стал площадкой, где формируются новые партнерства, направленные в том числе на достижение технологического суверенитета. Соглашение о стратегическом партнёрстве заключили компании СберТех и ФлексСофт. Подписи под документом, закладывающим основы технологического партнерства сторон, поставили генеральный директор АО «ФлексСофт» Аркадий Лобас и генеральный директор АО «СберТех» Максим Тятюшев.

Решения компаний ФлексСофт и СберТех станут фундаментом для построения надежного импортонезависимого технологического стека для российского финансового сектора.

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