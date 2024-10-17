Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 190603
ИКТ 14708
Организации 11387
Ведомства 1494
Ассоциации 1080
Технологии 3550
Системы 26596
Персоны 82854
География 3028
Статьи 1575
Пресса 1272
ИАА 744
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2762
Мероприятия 882

FlexSoft ФлексСофт Флекс Софтваре Системс Flexible Software Systems ранее ФОРС-Банковские Системы

FlexSoft - ФлексСофт - Флекс Софтваре Системс - Flexible Software Systems - ранее ФОРС-Банковские Системы

АО «ФлексСофт» -  российский разработчик программного обеспечения для финансового сектора

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


Банки будущего станут экосистемами, в основе которых будут цифровые онлайн-платформы

Банки будущего станут экосистемами, в основе которых будут цифровые онлайн-платформы Аркадий Лобас генеральный директор компании «ФлексСофт» Цифровая трансформация банков — это объективный процесс, который происходит на наших глазах. Однако серьезные преобразования, происходящие на клиентском уровне, должны поддерживаться
17.10.2024 «ФлексСофт» и «СберТех» заключили соглашение о технологическом партнерстве

Российские разработчики ИТ-решений для бизнеса «ФлексСофт» и «СберТех» развивают сотрудничество в интересах укрепления технологического суверенитета российской банковской системы. Компании заключили соглашение о технологическом партнерстве.

16.10.2024 Автоматическая генерация новых финансовых продуктов с помощью ИИ и встраивание их в АБС в режиме реального времени — инновации от «ФлексСофт» на FINOPOLIS 2024

В Сочи открыл свои двери Форум инновационных финансовых технологий FINOPOLIS 2024, организованный Банком России в партнерстве с лидерами ИТ и финансового рынка. Компания «ФлексСофт» представляет здесь свой флагманский продукт — банковскую Платформу FXL, инновационная архитектура которой поддерживает распределенную обработку данных, линейное масштабирование и тех
12.09.2024 Кратчайший путь к суверенитету: компания «ФлексСофт» интегрирует лучшие технологии для финансового сектора

АО «ФлексСофт», российский разработчик ИТ-решений, выступил на Международном ПЛАС-Форуме «Платежн
05.08.2024 «ФлексСофт» и Axiom JDK переводят банковское ПО на импортонезависимый Java-стек

«ФлексСофт» и Axiom JDK расширяют взаимодействие в части внедрения решений на базе импортонеза
19.06.2024 FinNext 2024: правильная архитектура Core системы обеспечит эффективное импортозамещение технологий

Стратегические направления развития российского финтеха обсудили участники 12-го форума финансовых инноваций FinNext 2024, специальным партнером которого выступил «ФлексСофт». Заместитель генерального директора компании Александр Борискин рассказал, каким образом правильная современная архитектура банковского ядра обеспечивает миграцию системы на импортон
10.06.2024 Генеральный директор АО «ФлексСофт» Аркадий Лобас дал оценку применимости ИИ в банковском бизнесе и ИТ-разработке

много обеспечения нужен гений, который есть только у человека», ― интервью на ПМЭФ гендиректора АО «ФлексСофт» Аркадия Лобаса о перспективах применения искусственного интеллекта Важное место в

25.01.2024 75% компонент платформы «FXL 2.0» компании «ФлексСофт» переведены на отечественное ПО

Компанией «ФлексСофт» проделана колоссальная работа по развитию архитектуры платформы «FXL 2.0» в направ
01.12.2023 «Базальт СПО» и «Флекссофт» заключили соглашение о технологическом сотрудничестве

«Базальт СПО», разработчик российских операционных систем «Альт», и «Флекссофт», отечественный поставщик собственных ИТ-решений для финансового сектора, заключили
15.11.2023 Технологический суверенитет – это прежде все кадры

я обеспечения технологического суверенитета нашей страны», – отметил генеральный директор компании «ФлексСофт» Аркадий Лобас в момент подписания соглашения о сотрудничестве с Российским экономи
09.11.2023 Искусственный интеллект: угрозы, вызовы и реальность

бсудили риски и преимущества использования искусственного интеллекта в финансовом секторе. Компания ФлексСофт следует трендам индустрии и всегда приветствует использование ИИ банками в своих пр
09.11.2023 «Флексcофт» вошла в состав участников ассоциации «Финтех»

Российский разработчик и поставщик ИТ-решений для финансового сектора «Флексcофт» присоединился к ассоциации «Финтех» (АФТ). На площадке АФТ он примет участие в раз
25.04.2023 Эксперты ФлексСофт рассказали, как Платформа FXL повышает эффективность банковского бизнеса в интервью телеканалу ПРОБИЗНЕС

еменная IT-архитектура влияет на производительность банковских core-систем, что может обеспечить эффективное импортозамещение – об этом в интервью телеканалу «Пробизнес» рассказали эксперты компании «ФлексСофт» в рамках конференции Tadviser Banks IT day. Приглашаем ознакомиться с полной версией интервью по ссылке.
07.04.2023 «ФлексСофт» рассказал, как повысить эффективность банковского бизнеса на Tadviser Banks IT day 2023

Компания «ФлексСофт» выступила партнером конференции Tadviser Banks IT day 2023, которая прошла 5 апреля в Москве. Спикеры компании рассказали, как повысить производительность банковских core-систем и оп
03.03.2023 Заместитель генерального директора «ФлексСофт» рассказал, как повысить производительность банковских core-систем

Как повысить производительность банковских core-систем – рассказал в интервью заместитель генерального директора «ФлексСофт». Что делать банкам, оказавшимся в заложниках устаревших core-систем при невозможности закупать hi-end-оборудование – об этом в интервью для FutureBanking рассказал Александр Борискин
22.02.2023 «ФлексСофт» рассказал, какая архитектура core-banking обеспечит производительность и отказоустойчивость при импортозамещении технологий

тери производительности, рассказал Александр Борискин, заместитель генерального директора компании «ФлексСофт» на конференции «FinCore 2023 Новейшие практики и технологии трансформации IT-архит
17.02.2023 ФлексСофт рассказал о способах повышения операционной эффективности банка на TAdviser «ИТ-приоритеты 2023»

Как повысить операционную эффективность банковского бизнеса, используя инновационные инструменты Платформы FXL, рассказал Алексей Горожанкин, операционный директор компании «ФлексСофт» на конференции TAdviser «ИТ-приоритеты 2023», которая прошла 14 февраля в Москве. Решение таких проблем как снижение рентабельности бизнеса, рост числа технологических сбоев, несовер
16.11.2022 Спикер компании «ФлексСофт» выступил на FINOPOLIS 2021/22

трументы. Банковская платформа современной архитектуры – это надежный фундамент для стабильного развития банка на многие годы. Примером такой банковской платформы служит флагманский продукт компании «ФлексСофт» «Платформа FXL», которая соответствует всем необходимым требованиям для построения высокопроизводительной архитектуры современного банка. Решение обеспечивает полную автоматизацию и

15.11.2022 Компания «ФлексСофт» приняла участие в FINOPOLIS 2021/22

10-11 ноября 2022 года ведущий российский разработчик и поставщик IT-решений для финансового сектора компания «ФлексСофт» приняла участие в выставке и деловой программе форума инновационных финансовых технологий FINOPOLIS 2021/22, проводимым Банком России. Большой интерес гостей и участников форума вызв
03.08.2022 Компания «ФлексСофт» предоставляет банкам решение для обеспечения безостановочной работы в режиме 24/7

Компания «ФлексСофт» успешно реализовала проект, позволяющий устанавливать обновления программного обес
06.06.2022 ФлексСофт обеспечит банкам импортозамещение систем управления рисками

Компания ФлексСофт предлагает комплексное решение задач импортозамещения и готова помочь банкам замени
02.06.2022 «ФлексСофт» о важности современной архитектуры Core-системы для эффективного импортозамещения СУБД на CNews Forum Кейсы

7 июня 2022 года ведущий российский разработчик банковского ПО компания «ФлексСофт» примет участие в мероприятии «CNews Forum Кейсы Опыт ИТ лидеров». Спикеры компании Александр Борискин и Юрий Кащук свое выступление в сессии «ИТ в банках» посвятят самым актуальным в
28.03.2022 «ФлексСофт» предоставит банкам быстрое и надежное решение для комплексного импортозамещения продуктов зарубежных вендоров

Компания «ФлексСофт» поможет попавшим в зону риска из-за ухода зарубежных вендоров банкам заменить импо
21.12.2021 «Почта Банк» в партнерстве с компанией «ФлексСофт» принимают участие в конкурсе «Проект Года»

IO «Проект реализации возможности установки обновлений программного обеспечения в режиме 24х7х365 на «Платформе FXL» без прерывания системы и остановки бизнеса», вендором которого выступила компания «ФлексСофт». Совместный проект попал в номинацию «Лучшее отраслевое решение». Одна из главных задач цифровой трансформации ИТ банка – обеспечение непрерывности бизнеса и быстрый вывод на рынок н
03.11.2021 Компания «ФлексСофт» – партнер CNews Forum 2021: Информационные технологии завтра

Ведущий российский разработчик банковского ПО компания «ФлексСофт» выступит партнером секции «ИТ в банках» CNews Forum 2021: Информационные технологи
27.09.2021 Компания «ФлексСофт» выступит генеральным партнером конференции CNews «ИКТ в финансовом секторе 2021»

Ведущий российский разработчик банковского ПО компания «ФлексСофт» выступит Генеральным партнером конференции CNews «ИКТ в финансовом секторе 2021»,

29.06.2021 Спикер компании «ФлексСофт» дал интервью для рубрики «Взгляд эксперта» в рамках проведения «CNews FORUM Кейсы 2021»

Директор по развитию бизнеса компании «ФлексСофт» Алексей Горожанкин дал интервью для рубрики «Взгляд эксперта» в рамках проведения

08.06.2021 Компания «ФлексСофт» – спонсор сессии «ИТ в финсекторе» CNews FORUM Кейсы: опыт ИТ-лидеров

10 июня 2021 года компания «ФлексСофт» выступит спонсором сессии «ИТ в финсекторе» в рамках проведения CNews FORUM Кейсы:
24.05.2021 Компания «ФлексСофт» – спонсор сессии «ИТ в банках» TAdviser SummIT 2021

26 мая 2021 года компания «ФлексСофт» выступит спонсором сессии «ИТ в банках» в рамках проведения TAdviser SummIT 2021,

12.05.2021 Компания «ФлексСофт»: Основной вызов для российских банков – необходимость замены устаревших, архаичных core-систем

Компания «ФлексСофт» выступила Генеральным спонсором 11-го Международного ПЛАС-Форума «Платежный бизнес 2021», который проходил 26-27 апреля 2021 г. в Москве. Спикеры форума отметили, что сегодня наблюда
20.04.2021 Компания «ФлексСофт» представит цифровую банковскую «Платформу FXL» на 11 Международном ПЛАС-Форуме «Платежный бизнес 2021»

Российский разработчик банковского ПО компания «ФлексСофт» выступит Генеральным спонсором 11 Международного ПЛАС-Форума «Платежный бизнес 2021», который пройдет 26-27 апреля 2021 г. на площадке московского отеля Radisson Slavyanskaya Hotel &
12.04.2021 «ФлексСофт» расскажет про возможности «Платформы FXL» на конференции CNews «ИКТ в финансовом секторе 2021»

15 апреля 2021 года компания «ФлексСофт» выступит спонсором конференции «ИКТ в финансовом секторе 2021» и представит свой инновационный продукт – цифровую банковскую «Платформу FXL». Инновационная on-line «Платформа FXL» об
05.04.2021 Компания «ФлексСофт» презентовала цифровую on-line «Платформу FXL» на форуме FinNEXT 2021

Компания «ФлексСофт» выступила партнером IX форума финансовых инноваций FinNEXT 2021, который проходил 25 марта 2021 г. в Москве. Спикер компании «ФлексСофт» представил инновационный продукт компа
04.03.2021 «ФлексСофт» представит «Инновационную on-line платформу для построения цифрового банкинга» на конференции CNews «ИКТ в финансовом секторе 2021»

9 марта 2021 года компания «ФлексСофт» выступит спонсором конференции «ИКТ в финансовом секторе 2021» и представит свой инновационный продукт – цифровую банковскую «Платформу FXL». Инновационная on-line «Платформа FXL» об
03.03.2021 Компания «ФлексСофт» по приглашению Агентства инноваций г. Москвы приняла участие в выставке FinTech

25 февраля 2021 года по приглашению Агентства инноваций г. Москвы компания «ФлексСофт» приняла участие в выставке FinTech «Инновации финансового рынка», где презентовала свой инновационный продукт – цифровую банковскую «Платформу FXL». Спикер компании «ФлексСофт
25.11.2020 Компания «ФлексСофт» представила инновационную «Платформу FXL» на CNews Forum 2020: Информационные технологии завтра

10 ноября 2020 года АО «ФлексСофт» выступила спонсором «CNews Forum 2020: Информационные технологии завтра», где през
05.11.2020 «ФлексСофт» представит «Цифровую on-line платформу для банков XXI века» на «CNews Forum 2020: Информационные технологии завтра»

10 ноября 2020 года АО «ФлексСофт» выступит спонсором «CNews Forum 2020: Информационные технологии завтра» и представ
03.11.2020 «ФлексСофт» представит «Цифровую on-line платформу для банков XXI века» на «CNews Forum 2020: Информационные технологии завтра»

10 ноября 2020 г. АО «ФлексСофт» выступит спонсором «CNews Forum 2020: Информационные технологии завтра» и представ
15.10.2020 «Флекссофт» представила «Цифровую онлайн-платформу для банков XXI века»

«Флекссофт» презентовала инновационный продукт «Платформа FXL». В докладе «Цифровая платформа для банков XXI века» спикер компании «Флекссофт» Сергей Дощенко отметил, что с каждым годом п
30.09.2020 «Флекссофт» представила «Цифровую on-line платформу для банков XXI века»

«Флекссофт» выступила партнером Практической конференции «Цифровизация клиентского сервиса банка», которая проходила 21-22 сентября 2020 года. Спикер компании «Флекссофт» Сергей Дощенко в

Публикаций - 136, упоминаний - 188

FlexSoft и организации, системы, технологии, персоны:

Diasoft - Диасофт 1056 27
Oracle Corporation 6902 24
РСХБ - R-Style Softlab - R-Style Software Lab - Эр-Стайл Софтлаб 686 19
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 524 17
BSS - Банк Софт Системс - БСС 702 16
ФОРС - Центр разработки 680 15
Бифит - Bifit 85 14
Инверсия - Инверсия НПФ 148 12
MFMSolutions Mobile Finance Management Solutions - MFM Integration - МФМ Интеграция 14 11
Yandex - Яндекс 8616 9
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14649 9
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 663 8
Ростелеком 10418 8
МегаФон 10107 8
EY - Ernst & Young Global 382 7
R-Style - Эр-Стайл ГК 740 7
OneSpan VASCO Data Security 23 7
Инист - Inist 35 7
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 672 7
Teligent - CompuTel - Компьютел - CompuTel System Management, CSM - Компьютел систем менеджмент, КСМ 67 6
Atomyze - Атомайз 27 6
Комита - Комита иннотех 26 6
ELMA - Элма - Интеллект Лаб - Практика БПМ 260 5
БИС - Банковские информационные системы 100 5
TietoEVRY - TietoEnator - ТиетоЭнатор - Tieto Kont 35 5
Oracle Siebel Systems 515 5
ПрограмБанк 95 5
АРТ-Банк - АРТ-Финтех 18 5
Квадриум - Quadrium 17 5
СмартКард-Сервис 14 5
SFOUR 13 5
Intel Corporation 12580 5
Базальт СПО - BaseALT - Базальт Свободное Программное Обеспечение 803 4
Dynatrace 58 4
РСХБ Интех - RSHB Intech 82 4
Compass Plus - Компас плюс - Процессинговый центр - ПЦ 52 4
Lightnet Complex - Лайтнэт Комплекс 14 4
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 542 4
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2262 4
Terrasoft - Террасофт 202 3
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3026 17
ВТБ - Почта Банк 504 17
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1813 15
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 686 14
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8310 14
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 948 12
Синара Банк - СКБ-банк - Газэнергобанк - СКБ-финанс 221 12
Radisson Blu Slavyanskaya Hotel and Business Centre - Отель Рэдиссон Славянская 293 12
МКБ - Московский кредитный банк 620 12
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1400 12
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 673 11
Альфа-Банк 1891 11
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 571 10
Абсолют Банк 242 10
OTP Group - ОТП Банк - Инвестсбербанк 271 10
Ингосстрах СПАО 454 9
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 579 9
НСПК - Национальная система платежных карт 905 9
ПСБ - Промсвязьбанк 913 8
Совкомбанк ПАО 291 8
АльфаСтрахование СГ 360 7
Ак Барс Банк 275 7
Русский стандарт Банк 479 7
Оникс Капитал 17 7
Страховой Дом ВСК - Группа ВСК - Всероссийская страховая компания - ранее Военно-страховая компания 225 6
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 348 6
Альфа-Капитал УК 139 6
ЦФТ - Платежный Центр РНКО - Платежный Центр Расчетная небанковская кредитная организация 54 6
Кредит Европа банк 66 6
Капитал Лайф 17 6
ГПБ - Газпромбанк 1190 6
NanduQ - Qiwi Банк - Киви Банк - 1-й Процессинговый банк АКБ - Первый процессинговый банк 155 5
Центр Инвест 7 5
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1146 5
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк 551 4
Синара ГК - Sinara Group 116 4
РЖД - Российские железные дороги 2020 4
Татнефть - Банк Зенит - Банковская группа Зенит 355 3
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1385 3
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 518 3
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5331 35
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3154 6
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13045 5
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2017 4
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5054 3
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3521 3
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6349 3
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2203 3
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3282 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3481 2
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2828 2
МСП Корпорация - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 402 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 759 1
Госдума РФ - Комитет Госдумы по по кредитным организациям и финансовым рынкам 127 1
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Агентство инноваций города Москвы ГБУ 154 1
Администрация Санкт-Петербурга - Губернатор Санкт-Петербурга - органы государственной власти 307 1
ФСО РФ - ГЦСС ФГУП - Спецсвязь - ФАПСИ РФ - Федеральное агентство правительственной связи и информации при президенте Российской Федерации 260 1
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 793 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3575 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5278 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1912 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4831 1
ЦБ РФ ГУБиЗИ - Главное управление безопасности и защиты информация Банк России 50 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1487 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2095 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 947 1
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 264 20
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 217 15
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 258 6
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 788 3
НАУФОР - Национальная ассоциация участников фондового рынка 44 3
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 744 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 390 1
РСА - Российский союз автостраховщиков - РСА-Клиринг 130 1
G20 - The Group of Twenty - Большая двадцатка - Клуб правительств и глав центральных банков государств с наиболее развитой и развивающейся экономикой 52 1
Apache Software Foundation - ASF 222 1
АБСЗ - Ассоциация банков Северо-Запада - АКБ СПб - Ассоциация коммерческих банков Санкт-Петербурга 4 1
XBRL International - XII - XBRL Foundation 5 1
Ассоциация кредитных организаций Тюменской области 2 1
Клуб руководителей банковских служб связей с общественностью и рекламы 2 1
ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 74 1
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5894 75
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57516 63
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73853 61
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23244 55
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11483 36
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34047 36
FinTech - АБС - Автоматизированная банковская система - Automated banking system - ЦАБС - Централизованная автоматизированная банковская система 1130 31
TTM - T2M - Time-to-Market - time2market - Время от начала разработки идеи до выхода на рынок 470 25
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18785 24
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4465 21
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5299 18
LCNC - Low-code - Low Coding - LCAP - Low-Code Platform - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1646 18
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 32049 18
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31997 17
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7671 17
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23047 17
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 4694 16
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8209 15
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26117 14
Front-office - фронт-офис - фронт-офисные решения 507 14
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12414 14
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13404 13
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 4697 13
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17201 13
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13090 12
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10148 11
Инсорсинг - Insourcing - Инхаус-команда - inhouse, in-house разработка в компаниях - внутренний, не выходящий за рамки организации - Самописное ПО - Самописный софт 1378 10
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса - Пользовательский путь 5695 10
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4323 10
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4520 10
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7458 10
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 2831 9
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3481 9
Оцифровка - Digitization 4939 9
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 5832 8
Microservice architecture - Микросервисная архитектура - вариант сервис-ориентированной архитектуры программного обеспечения 669 8
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5673 8
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11598 8
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 6935 8
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27180 8
FlexSoft - FXL Платформа 63 55
ЦБ РФ - СБП - Система быстрых платежей Банка России 820 11
Oracle Database - Oracle DB СУБД - объектно-реляционная система управления базами данных 1274 7
Oracle Java - язык программирования 3352 7
FlexSoft - FXL Front Desk 5 5
FlexSoft - FXL Data Force 5 5
FlexSoft - FXL VaBank - Ва-Банк АБС 9 5
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 629 4
Apple iPhone 6 4862 4
FlexSoft - FXL Core System 4 4
Oracle WebLogic Suite - Oracle WebLogic Application Server - BEA WebLogic Server - BEA WebLogic Enterprise Platform 213 4
BSC Msc 4 4
АФТ - Технологическая песочница 20 4
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 398 4
Terrasoft Creatio 99 3
Webmoney Transfer 165 3
Сбер - Cloud.ru - SberCloud Advanced - Облачная платформа Группы Сбербанк - сервис бессерверных вычислений Functiongraph 121 3
Oracle Siebel CRM On Demand - Oracle Siebel Customer Relationship Management 294 3
ЦФТ Фактура - ЦФТ Faktura 168 3
Axiom JDK - LiberCat 63 3
Oracle Financial Services Software - FCUBS - FlexCube 24 3
FlexSoft - FXL Payments Hub 3 3
Oracle ADF - Oracle Application Development Framework - Oracle TopLink ADF - Oracle TopLink Application Development Framework 31 3
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V DataGrid - Sber Platform V Grid Center 12 3
CNews - CNewsMarket - ИТ-маркетплейс 704 2
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 646 2
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 1126 2
РСХБ - R-Style Softlab - RS-Connect 73 2
НКТ - Р7-Офис 488 2
1С:Документооборот - 1С:ДО - 1C:Document Management 293 2
Atos Bull Sequana 27 2
Diasoft Digital Q - Экосистема low-code разработки микросервисных программных продуктов - Цифровая омниканальная платформа 398 2
SAS RTDM - SAS Real-Time Decision Manager 37 2
Сбер - СберБизнес - Сбербанк Бизнес Онлайн - СББОЛ - ДБО Сбербанка - интернет-банкинг для юридических лиц 360 2
ТТК РЖД ЕТК - Единая транспортная карта 187 2
ЦБ РФ - Цифровой рубль - Крипторубль 224 2
Yandex Database - YDB 44 2
BSC GEMINI 13 2
Finastra - Financial Software Solutions - Misys Equation АБС 14 2
OpenWay Group - OpenWay Way4 - платформа электронного процессинга платежных карт 56 2
Лобас Аркадий 39 38
Горожанкин Алексей 18 18
Дощенко Сергей 12 12
Борискин Александр 12 11
Копысов Виталий 64 9
Гришин Дмитрий 210 6
Батай Илья 59 5
Андрианов Павел 84 5
Данилина Марианна 29 5
Залманов Андрей 37 4
Хомков Игорь 46 4
Лагунов Андрей 43 4
Тульчинский Станислав 85 4
Тятюшев Максим 162 4
Чаркин Евгений 314 3
Белоусов Максим 109 3
Клепиков Алексей 121 3
Бычков Александр 41 3
Назарова Анна 52 3
Набиуллина Эльвира 115 3
Кабаков Ярослав 64 3
Щиров Илья 45 3
Кузин Вадим 37 3
Коннов Георгий 25 3
Тараторин Александр 58 3
Драчев Никита 10 3
Лежнев Федор 44 3
Григорьев Максим 55 3
Тятенкова Елена 25 3
Кащук Юрий 3 3
Демидов Сергей 129 3
Натрусов Артем 312 3
Шадаев Максут 1160 2
Глазков Александр 149 2
Карпов Иван 79 2
Вайнер Всеволод 26 2
Смирнов Алексей 256 2
Путятинский Сергей 109 2
Королев Андрей 13 2
Лукашкин Сергей 26 2
Россия - РФ - Российская федерация 158480 90
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46129 46
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18816 15
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14551 9
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53596 5
Казахстан - Республика 5848 5
Беларусь - Белоруссия 6084 4
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13591 3
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1717 2
Великобритания - Шотландия 340 2
Европа 24685 2
Сингапур - Республика 1916 2
Индия - Bharat 5733 2
Европа Восточная 3124 2
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2544 2
Турция - Турецкая республика 2506 1
Чехия - Чешская Республика 1333 1
Азия Центральная - Центрально-Азиатский регион 510 1
Украина 7815 1
Россия - ДФО - Сахалинская область 1016 1
Испания - Королевство 3774 1
Узбекистан - Республика 1895 1
Америка Латинская 1892 1
Грузия 1293 1
Россия - УФО - Тюменская область 1294 1
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 1402 1
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1593 1
Европа Западная 1493 1
Литва - Литовская Республика 666 1
Беларусь - Минск 677 1
Россия - СФО - Иркутская область - Иркутск 1005 1
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3250 1
Россия - Кубань 220 1
Европа Центральная и Восточная - Центрально-Восточная Европа - CEE - Central and Eastern Europe 236 1
Россия - ПФО - Марий Эл Республика - Йошкар-Ола 229 1
Парагвай 55 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18371 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4119 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1166 1
Азия - Азиатский регион 5766 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51343 127
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55085 22
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10466 20
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26030 18
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17429 16
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8244 16
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4264 16
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6290 16
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15266 14
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7300 14
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6513 9
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7361 9
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5419 8
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6695 8
Страхование - Страховое дело - Insurance 6262 7
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6342 6
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 2071 6
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11787 5
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1556 5
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2799 5
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5911 5
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31967 5
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3700 5
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5830 5
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3777 4
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5517 4
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6786 4
Инвестиции - Брокерское обслуживание - брокерские услуги - брокерский счет 1050 4
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3404 4
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8155 4
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1716 4
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8551 4
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5326 4
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3237 3
Английский язык 6891 3
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5735 3
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4918 3
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6374 3
Финансовые показатели - Financial indicators 2703 3
CRM - Клиентоориентированность - Клиентоориентированный сервис - Клиентоцентричность 359 3
TAdviser - Центр выбора технологий 433 4
Ведомости 1298 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1093 1
Автокод (портал) 37 1
International Banking Systems Journal - IBS Publishing 3 1
Аналитический банковский журнал 14 1
Банковское обозрение 5 1
Россия сегодня МИА - Прайм - Агентство экономической информации 888 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11449 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8427 8
Gartner - Гартнер 3623 8
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3765 5
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 354 4
АКРА - Аналитическое кредитное рейтинговое агентство 72 3
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 373 2
CNews Инновация года - награда 134 2
CNews Analytics - Крупнейшие поставщики ИТ для банков - Российский рынок финансовых технологий - Российский рынок банковской цифровизации 23 2
Forrester Research 830 1
Эксперт РА - RAEX - РАЭКС-Аналитика 169 1
Forrester Wave 45 1
Mordor Intelligence 33 1
Market Research Future 10 1
CNews Мишень 173 1
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 795 1
CNews Analytics - Крупнейшие поставщики решений для анализа данных 17 1
Markswebb Rank & Report - Марксвебб Ранк энд Репорт 81 1
IBSi - IBS Intelligence 7 1
Fortune Business Insights 26 1
IDC - International Data Corporation 4944 1
BCG - Boston Consulting Group 112 1
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 261 2
РАН - Российская академия наук 2036 1
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 236 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 984 1
РАН НИИСИ ФГУ ФНЦ - Научно-исследовательский институт системных исследований Российской академии наук 50 1
ФОРС УКЦ - Учебно-консультационный центр 11 1
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 980 1
iFin - Электронные финансовые услуги и технологии - Международный форум 40 13
Finopolis - Финополис - Форум инновационных финансовых технологий 89 11
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1223 9
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2143 5
CNews FORUM Кейсы 281 5
CNews AWARDS - награда 556 4
ПЛАС-Форум 14 3
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 615 2
CNews Баттл 71 1
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 366 1
БЕСЕДА - конференция по беспроводным технологиям 82 1
День молодёжи - 27 июня 1004 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1419447, в очереди разбора - 726096.
Создано именных указателей - 190603.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Техника

Обзор мини-ПК MSI Cubi NUC AI+ 2MG: компактное решение с ИИ-потенциалом

Обзор проектора DIGMA DP-FHD800A: доступная магия большого изображения

Лучшие устройства Dreame на распродаже 14 февраля: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Почему наступают ледниковые периоды? Ученые назначили козлом отпущения Марс

Новое исследование показывает, что человеческий мозг работает на автопилоте две трети дня

14 000 лет назад волчонок съел кусок шерстистого носорога — это помогло раскрыть тайну вымирания гигантов ледникового периода
Показать еще