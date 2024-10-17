FlexSoft - ФлексСофт - Флекс Софтваре Системс - Flexible Software Systems - ранее ФОРС-Банковские Системы

Банки будущего станут экосистемами, в основе которых будут цифровые онлайн-платформы Банки будущего станут экосистемами, в основе которых будут цифровые онлайн-платформы Аркадий Лобас генеральный директор компании «ФлексСофт» Цифровая трансформация банков — это объективный процесс, который происходит на наших глазах. Однако серьезные преобразования, происходящие на клиентском уровне, должны поддерживаться

«ФлексСофт» и «СберТех» заключили соглашение о технологическом партнерстве Российские разработчики ИТ-решений для бизнеса «ФлексСофт» и «СберТех» развивают сотрудничество в интересах укрепления технологического суверенитета российской банковской системы. Компании заключили соглашение о технологическом партнерстве.

Автоматическая генерация новых финансовых продуктов с помощью ИИ и встраивание их в АБС в режиме реального времени — инновации от «ФлексСофт» на FINOPOLIS 2024 В Сочи открыл свои двери Форум инновационных финансовых технологий FINOPOLIS 2024, организованный Банком России в партнерстве с лидерами ИТ и финансового рынка. Компания «ФлексСофт» представляет здесь свой флагманский продукт — банковскую Платформу FXL, инновационная архитектура которой поддерживает распределенную обработку данных, линейное масштабирование и тех

Кратчайший путь к суверенитету: компания «ФлексСофт» интегрирует лучшие технологии для финансового сектора АО «ФлексСофт», российский разработчик ИТ-решений, выступил на Международном ПЛАС-Форуме «Платежн

«ФлексСофт» и Axiom JDK переводят банковское ПО на импортонезависимый Java-стек «ФлексСофт» и Axiom JDK расширяют взаимодействие в части внедрения решений на базе импортонеза

FinNext 2024: правильная архитектура Core системы обеспечит эффективное импортозамещение технологий Стратегические направления развития российского финтеха обсудили участники 12-го форума финансовых инноваций FinNext 2024, специальным партнером которого выступил «ФлексСофт». Заместитель генерального директора компании Александр Борискин рассказал, каким образом правильная современная архитектура банковского ядра обеспечивает миграцию системы на импортон

Генеральный директор АО «ФлексСофт» Аркадий Лобас дал оценку применимости ИИ в банковском бизнесе и ИТ-разработке много обеспечения нужен гений, который есть только у человека», ― интервью на ПМЭФ гендиректора АО «ФлексСофт» Аркадия Лобаса о перспективах применения искусственного интеллекта Важное место в

75% компонент платформы «FXL 2.0» компании «ФлексСофт» переведены на отечественное ПО Компанией «ФлексСофт» проделана колоссальная работа по развитию архитектуры платформы «FXL 2.0» в направ

«Базальт СПО» и «Флекссофт» заключили соглашение о технологическом сотрудничестве «Базальт СПО», разработчик российских операционных систем «Альт», и «Флекссофт», отечественный поставщик собственных ИТ-решений для финансового сектора, заключили

Технологический суверенитет – это прежде все кадры я обеспечения технологического суверенитета нашей страны», – отметил генеральный директор компании «ФлексСофт» Аркадий Лобас в момент подписания соглашения о сотрудничестве с Российским экономи

Искусственный интеллект: угрозы, вызовы и реальность бсудили риски и преимущества использования искусственного интеллекта в финансовом секторе. Компания ФлексСофт следует трендам индустрии и всегда приветствует использование ИИ банками в своих пр

«Флексcофт» вошла в состав участников ассоциации «Финтех» Российский разработчик и поставщик ИТ-решений для финансового сектора «Флексcофт» присоединился к ассоциации «Финтех» (АФТ). На площадке АФТ он примет участие в раз

Эксперты ФлексСофт рассказали, как Платформа FXL повышает эффективность банковского бизнеса в интервью телеканалу ПРОБИЗНЕС еменная IT-архитектура влияет на производительность банковских core-систем, что может обеспечить эффективное импортозамещение – об этом в интервью телеканалу «Пробизнес» рассказали эксперты компании «ФлексСофт» в рамках конференции Tadviser Banks IT day. Приглашаем ознакомиться с полной версией интервью по ссылке.

«ФлексСофт» рассказал, как повысить эффективность банковского бизнеса на Tadviser Banks IT day 2023 Компания «ФлексСофт» выступила партнером конференции Tadviser Banks IT day 2023, которая прошла 5 апреля в Москве. Спикеры компании рассказали, как повысить производительность банковских core-систем и оп

Заместитель генерального директора «ФлексСофт» рассказал, как повысить производительность банковских core-систем Как повысить производительность банковских core-систем – рассказал в интервью заместитель генерального директора «ФлексСофт». Что делать банкам, оказавшимся в заложниках устаревших core-систем при невозможности закупать hi-end-оборудование – об этом в интервью для FutureBanking рассказал Александр Борискин

«ФлексСофт» рассказал, какая архитектура core-banking обеспечит производительность и отказоустойчивость при импортозамещении технологий тери производительности, рассказал Александр Борискин, заместитель генерального директора компании «ФлексСофт» на конференции «FinCore 2023 Новейшие практики и технологии трансформации IT-архит

ФлексСофт рассказал о способах повышения операционной эффективности банка на TAdviser «ИТ-приоритеты 2023» Как повысить операционную эффективность банковского бизнеса, используя инновационные инструменты Платформы FXL, рассказал Алексей Горожанкин, операционный директор компании «ФлексСофт» на конференции TAdviser «ИТ-приоритеты 2023», которая прошла 14 февраля в Москве. Решение таких проблем как снижение рентабельности бизнеса, рост числа технологических сбоев, несовер

Спикер компании «ФлексСофт» выступил на FINOPOLIS 2021/22 трументы. Банковская платформа современной архитектуры – это надежный фундамент для стабильного развития банка на многие годы. Примером такой банковской платформы служит флагманский продукт компании «ФлексСофт» «Платформа FXL», которая соответствует всем необходимым требованиям для построения высокопроизводительной архитектуры современного банка. Решение обеспечивает полную автоматизацию и

Компания «ФлексСофт» приняла участие в FINOPOLIS 2021/22 10-11 ноября 2022 года ведущий российский разработчик и поставщик IT-решений для финансового сектора компания «ФлексСофт» приняла участие в выставке и деловой программе форума инновационных финансовых технологий FINOPOLIS 2021/22, проводимым Банком России. Большой интерес гостей и участников форума вызв

Компания «ФлексСофт» предоставляет банкам решение для обеспечения безостановочной работы в режиме 24/7 Компания «ФлексСофт» успешно реализовала проект, позволяющий устанавливать обновления программного обес

ФлексСофт обеспечит банкам импортозамещение систем управления рисками Компания ФлексСофт предлагает комплексное решение задач импортозамещения и готова помочь банкам замени

«ФлексСофт» о важности современной архитектуры Core-системы для эффективного импортозамещения СУБД на CNews Forum Кейсы 7 июня 2022 года ведущий российский разработчик банковского ПО компания «ФлексСофт» примет участие в мероприятии «CNews Forum Кейсы Опыт ИТ лидеров». Спикеры компании Александр Борискин и Юрий Кащук свое выступление в сессии «ИТ в банках» посвятят самым актуальным в

«ФлексСофт» предоставит банкам быстрое и надежное решение для комплексного импортозамещения продуктов зарубежных вендоров Компания «ФлексСофт» поможет попавшим в зону риска из-за ухода зарубежных вендоров банкам заменить импо

«Почта Банк» в партнерстве с компанией «ФлексСофт» принимают участие в конкурсе «Проект Года» IO «Проект реализации возможности установки обновлений программного обеспечения в режиме 24х7х365 на «Платформе FXL» без прерывания системы и остановки бизнеса», вендором которого выступила компания «ФлексСофт». Совместный проект попал в номинацию «Лучшее отраслевое решение». Одна из главных задач цифровой трансформации ИТ банка – обеспечение непрерывности бизнеса и быстрый вывод на рынок н

Компания «ФлексСофт» – партнер CNews Forum 2021: Информационные технологии завтра Ведущий российский разработчик банковского ПО компания «ФлексСофт» выступит партнером секции «ИТ в банках» CNews Forum 2021: Информационные технологи

Компания «ФлексСофт» выступит генеральным партнером конференции CNews «ИКТ в финансовом секторе 2021» Ведущий российский разработчик банковского ПО компания «ФлексСофт» выступит Генеральным партнером конференции CNews «ИКТ в финансовом секторе 2021»,

Спикер компании «ФлексСофт» дал интервью для рубрики «Взгляд эксперта» в рамках проведения «CNews FORUM Кейсы 2021» Директор по развитию бизнеса компании «ФлексСофт» Алексей Горожанкин дал интервью для рубрики «Взгляд эксперта» в рамках проведения

Компания «ФлексСофт» – спонсор сессии «ИТ в финсекторе» CNews FORUM Кейсы: опыт ИТ-лидеров 10 июня 2021 года компания «ФлексСофт» выступит спонсором сессии «ИТ в финсекторе» в рамках проведения CNews FORUM Кейсы:

Компания «ФлексСофт» – спонсор сессии «ИТ в банках» TAdviser SummIT 2021 26 мая 2021 года компания «ФлексСофт» выступит спонсором сессии «ИТ в банках» в рамках проведения TAdviser SummIT 2021,

Компания «ФлексСофт»: Основной вызов для российских банков – необходимость замены устаревших, архаичных core-систем Компания «ФлексСофт» выступила Генеральным спонсором 11-го Международного ПЛАС-Форума «Платежный бизнес 2021», который проходил 26-27 апреля 2021 г. в Москве. Спикеры форума отметили, что сегодня наблюда

Компания «ФлексСофт» представит цифровую банковскую «Платформу FXL» на 11 Международном ПЛАС-Форуме «Платежный бизнес 2021» Российский разработчик банковского ПО компания «ФлексСофт» выступит Генеральным спонсором 11 Международного ПЛАС-Форума «Платежный бизнес 2021», который пройдет 26-27 апреля 2021 г. на площадке московского отеля Radisson Slavyanskaya Hotel &

«ФлексСофт» расскажет про возможности «Платформы FXL» на конференции CNews «ИКТ в финансовом секторе 2021» 15 апреля 2021 года компания «ФлексСофт» выступит спонсором конференции «ИКТ в финансовом секторе 2021» и представит свой инновационный продукт – цифровую банковскую «Платформу FXL». Инновационная on-line «Платформа FXL» об

Компания «ФлексСофт» презентовала цифровую on-line «Платформу FXL» на форуме FinNEXT 2021 Компания «ФлексСофт» выступила партнером IX форума финансовых инноваций FinNEXT 2021, который проходил 25 марта 2021 г. в Москве. Спикер компании «ФлексСофт» представил инновационный продукт компа

«ФлексСофт» представит «Инновационную on-line платформу для построения цифрового банкинга» на конференции CNews «ИКТ в финансовом секторе 2021» 9 марта 2021 года компания «ФлексСофт» выступит спонсором конференции «ИКТ в финансовом секторе 2021» и представит свой инновационный продукт – цифровую банковскую «Платформу FXL». Инновационная on-line «Платформа FXL» об

Компания «ФлексСофт» по приглашению Агентства инноваций г. Москвы приняла участие в выставке FinTech 25 февраля 2021 года по приглашению Агентства инноваций г. Москвы компания «ФлексСофт» приняла участие в выставке FinTech «Инновации финансового рынка», где презентовала свой инновационный продукт – цифровую банковскую «Платформу FXL». Спикер компании «ФлексСофт

Компания «ФлексСофт» представила инновационную «Платформу FXL» на CNews Forum 2020: Информационные технологии завтра 10 ноября 2020 года АО «ФлексСофт» выступила спонсором «CNews Forum 2020: Информационные технологии завтра», где през

«ФлексСофт» представит «Цифровую on-line платформу для банков XXI века» на «CNews Forum 2020: Информационные технологии завтра» 10 ноября 2020 года АО «ФлексСофт» выступит спонсором «CNews Forum 2020: Информационные технологии завтра» и представ

«ФлексСофт» представит «Цифровую on-line платформу для банков XXI века» на «CNews Forum 2020: Информационные технологии завтра» 10 ноября 2020 г. АО «ФлексСофт» выступит спонсором «CNews Forum 2020: Информационные технологии завтра» и представ

«Флекссофт» представила «Цифровую онлайн-платформу для банков XXI века» «Флекссофт» презентовала инновационный продукт «Платформа FXL». В докладе «Цифровая платформа для банков XXI века» спикер компании «Флекссофт» Сергей Дощенко отметил, что с каждым годом п