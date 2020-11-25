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Компания «ФлексСофт» представила инновационную «Платформу FXL» на CNews Forum 2020: Информационные технологии завтра

Бизнес

10 ноября 2020 года АО «ФлексСофт» выступила спонсором «CNews Forum 2020: Информационные технологии завтра», где презентовала инновационный продукт компании «Платформу FXL».

В докладе «Цифровая платформа для банка XXI века» спикер компании «ФлексСофт» Сергей Дощенко дал оценку тенденциям цифровизации банковского бизнеса и рассказал о преимуществах «Платформы FXL», позволяющих банку повышать эффективность бизнеса.

После своего выступления докладчик ответил на ряд вопросов. Аудиторию интересовало, что является основным фактором для клиентов при выборе, то, что «Платформа FXL» – полностью российский продукт или возможности, которые она дает для развития банка. Спикер ответил: «При том, что тренд на импортозамещение безусловно усиливается, гарантированная надежность, гибкость обработки запросов миллионов клиентов и миллиардов операций в режиме реального времени являются ключевыми конкурентными преимуществами».

С полной версией выступления Вы можете ознакомиться по ссылке.

Участники форума, представители банков и технологических компаний, широко осветили текущее состояние информационных технологий банка и дальнейшие перспективы их развития в наступающую эру тотальной цифровизации.

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