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ИТ в банках
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«ФлексСофт» о важности современной архитектуры Core-системы для эффективного импортозамещения СУБД на CNews Forum Кейсы

7 июня 2022 года ведущий российский разработчик банковского ПО компания «ФлексСофт» примет участие в мероприятии «CNews Forum Кейсы Опыт ИТ лидеров». Спикеры компании Александр Борискин и Юрий Кащук свое выступление в сессии «ИТ в банках» посвятят самым актуальным вызовам для банков – импортозамещению системного и прикладного ПО, обоснуют невозможность перехода с устаревшей Core-системой на российскую СУБД без существенной потери в надежности и производительности.

Александр Борискин проанализирует архитектурные проблемы банковских систем и отметит каких результатов можно добиться с использованием современно спроектированной платформы. Юрий Кащук расскажет об основных качествах высокотехнологичного программного продукта.

Примером высокотехнологичной банковской платформы служит «Платформа FXL» компании «ФлексСофт». Решение обеспечивает полную автоматизацию и цифровизацию банковского бизнеса и отвечает всем требованиям для эффективного импортозамещения. Инновационная архитектура платформы обеспечивает обработку сверхбольших объемов данных в режиме онлайн. Платформа отказоустойчива, обладает развитым API, имеет встроенный low-code и no-code-инструментарий и уже сейчас функционирует в режиме 24x7 с возможностью установки обновлений и закрытия операционного дня без остановки системы.

Приглашаем всех заинтересованных в эффективном развитии банковского бизнеса за счет инновационных технологий принять участие в обсуждении выступления спикеров компании «ФлексСофт» на сессии «ИТ в банках»:

15.50-16.05 – «Инновационная архитектура банковской CORE-системы – гарант обеспечения высокой производительности при импортозамещении СУБД» – Александр Борискин (заместитель генерального директора) и Юрий Кащук (заместитель руководителя управления аналитики и внедрения прикладных систем)

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Импортонезависимость

На стенде №9 компании «ФлексСофт» участники форума смогут задать интересующие вопросы, получить информационные материалы и профессиональную консультацию ведущих специалистов.

С подробной информацией о форуме и программой его проведения можно ознакомиться на официальном сайте мероприятия.

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