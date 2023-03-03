Заместитель генерального директора «ФлексСофт» рассказал, как повысить производительность банковских core-систем
Как повысить производительность банковских core-систем – рассказал в интервью заместитель генерального директора «ФлексСофт».
Что делать банкам, оказавшимся в заложниках устаревших core-систем при невозможности закупать hi-end-оборудование – об этом в интервью для FutureBanking рассказал Александр Борискин, заместитель генерального директора компании «ФлексСофт».
Эксперт выделил ключевые проблемы архитектуры банковских систем и с какими рисками могут столкнуться банки, пытаясь решить эти проблемы. Александр дал основные рекомендации о том, как избежать критичных проблем и правильно модернизировать банковский ИТ-ландшафт.
Приглашаем ознакомиться с полной версией интервью по ссылке.■ Токен: Pb3XmBtztAqT6wThJN5xzAbfnM1NZfX5cLMNz6SРекламодатель: АО «ФлексСофт»ИНН/ОГРН: 7702345922/1037702009498Сайт: https://www.flexsoft.com/