«ФлексСофт» и Axiom JDK переводят банковское ПО на импортонезависимый Java-стек

«ФлексСофт» и Axiom JDK расширяют взаимодействие в части внедрения решений на базе импортонезависимого Java-стека в программное обеспечение для финансового сектора. Компании заключили соглашение о сотрудничестве. Об этом CNews сообщили представители «ФлексСофт».

«ФлексСофт» официально включила в свой технологический стек и протестировала отечественные Java-технологии от компании Axiom JDK в качестве среды исполнения для пользователей флагманского продукта компании — платформы FXL.

Инженеры компаний подтвердили корректную работу платформы FXL на технологиях Axiom JDK. По результатам проведенных испытаний получены сертификаты, подтверждающие совместимость платформы FXL со средой исполнения Java SE Axiom JDK и сервером Java-приложений Libercat. При тестировании установлено, что платформа FXL работает корректно с сохранением широкой функциональности и высокой производительности.

Компания «ФлексСофт» перевела свой флагманский продукт платформу FXL с Oracle Weblogic сервера и Oracle JDK на отечественный сервер приложений – Libercat и отечественную JDK – Axiom JDK. Переход был осуществлен бесшовно и без переписывания системы.

Платформа FXL предназначена для комплексной автоматизации деятельности банков и финансовых институтов. Среди особенностей платформы FXL — архитектура, обеспечивающая переход на отечественный стек технологий, встроенные low-code и no-code инструменты, интеграция и развитый API.

Комплексное предложение Axiom JDK включает полный стек прогрессивных программных продуктов для разработки и исполнения Java приложений. Они входят в единый реестр российского ПО и поддерживают широкий спектр системных конфигураций, включая российские ОС, СУБД и оборудование. Для обеспечения безопасности и функциональной надежности банковские системы рекомендовано эксплуатировать на отечественной среде исполнения Java Axiom JDK, а при необходимости соблюдения требований ЦБ РФ – на сертифицированной ФСТЭК версии.

Сервер приложений Liberсat замещает продукты Oracle WebLogic, IBM WebSphere, RedHat JBoss и WildFly и также сертифицирован ФСТЭК. Легковесный Java-контейнер Axiom Runtime Container создан на основе контейнерной ОС Axiom Linux и версии Axiom JDK Lite, специально оптимизированных для облаков и микросервисов.

«Компания «ФлексСофт» достигла существенного прогресса в развитии архитектуры платформы FXL для реализации технологического суверенитета. В настоящее время три из четырех компонент системного программного обеспечения, необходимого для работы платформы FXL, замещены на отечественные. Мы активно развиваем отношения с партнерами и расширяем перечень отечественных продуктов и решений в нашем технологическом стеке», — сказал заместитель генерального директора АО «ФлексСофт» Александр Борискин.

«ИТ-инфраструктура подавляющего большинства банков построена на базе Java. Это проверенная технология, которая доказала свою эффективность и будет использоваться при построении сложных корпоративных систем еще десятилетия вперед. Но использование зарубежных программных продуктов без обновлений создает риски безопасности и нарушения функциональной целостности при эксплуатации известных уязвимостей. Мы рады, что благодаря нашему партнерству, заказчики платформы FLX смогут запускать критичные для бизнеса ИТ-системы на доверенном отечественном Java-стеке и избежать рисков кибербезопасности. Это поможет им выполнить KPI по импортозамещению и обеспечить бесперебойное обслуживание своих клиентов. И пользователи, и разработчики Java-приложений могут быть уверены, что получат качественную поддержку от команды экспертов, создающих Java уже более 25 лет», — отметил Алексей Кузнецов, директор по работе с партнерами Axiom JDK.