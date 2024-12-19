Bellsoft - Axiom JDK СЗИ

Совместимость Axiom JDK Certified и Интеграционной платформы FESB повышает надежность Java-среды Axiom JDK и ООО «Неолант Тенакс» были выпущены сертификаты совместимости Axiom JDK и FESB, а также Axiom JDK Certified и FESB. Axiom JDK Pro, российская платформа Java, используется в системах

Axiom JDK оптимизировала Java для архитектуры RISC-V Компания Axiom JDK оптимизировала производительность Java-приложений и выпустила специальную версию

Исследование Axiom JDK: компании переходят на новые версии Java и внедряют ИИ, но рискуют безопасностью Компания Axiom JDK (АО «Аксиом») представила результаты первого масштабного исследования трендов Java в России. В нем рассматривается отношение Java-разработчиков к новым технологиям, инструментарию раз

Axiom JDK усиливает защиту инфраструктуры Yandex Cloud в условиях технологической независимости ния Yandex Cloud, российский облачный провайдер, перевела сервисы, работающие на Java, на платформу Axiom JDK Pro. Решение о масштабной миграции было принято для обеспечения максимальной надежн

Вышел квартальный релиз безопасности Axiom JDK в рамках цикла критических обновлений Java артальные апдейты позволяют обеспечивать безопасность и производительность приложений и сервисов на Axiom JDK, которые обслуживают более 100 млн россиян. Новый релиз включает 47 критических пат

Axiom JDK выпускает свободную версию российской платформы Java для разработчиков Компания Axiom JDK выпустила свободную версию российской платформы Java Axiom JDK для целей раз

Доступен новый релиз российской Java-платформы Axiom JDK Pro 23 Компания Axiom JDK выпустила новую версию отечественной среды разработки и исполнения Java Axiom JD

Подтверждена совместимость платформы контейнеризации «Боцман» и Java-контейнера Axiom Runtime Container Компании Axiom JDK, поставщик российской платформы Java, и Smart technologies Soft, разработчик цифров

BSS и Axiom JDK предлагают банкам ДБО на Java российской сборки для соблюдения требований ЦБ РФ Компании BSS и Axiom JDK сообщили о реализации поддержки Java-стека Axiom JDK в системах дистанционно

АСУ «Скорая помощь» и Axiom JDK ускоряют импортозамещение Java-стека в медицине Компания Axiom JDK и группа компаний ICL сообщили, что теперь учреждения скорой помощи могут осуществи

«ФлексСофт» и Axiom JDK переводят банковское ПО на импортонезависимый Java-стек «ФлексСофт» и Axiom JDK расширяют взаимодействие в части внедрения решений на базе импортонезависимого Java

Вышел релиз безопасности Axiom JDK в рамках квартального цикла обновлений Java ной платформы Java в рамках цикла критических обновлений безопасности. Это третий квартальный релиз Axiom JDK в 2024 г. Его выпускают для обеспечения максимальной безопасности и производительно

«Инверсия» выбирает Axiom JDK в качестве Java-платформы для банковских приложений ЦАБС «Банк 21 Век» Компании «Инверсия» и Axiom JDK объявляют о расширении совместного взаимодействия и координации деятельности в обла

«ФОРС Дистрибуция» займется Java-технологиями Axiom JDK и Libercat разработки и запуска Java-приложений: Axiom JDK — доверенная среда разработки и исполнения Java SE, Axiom JDK Certified — среда разработки и исполнения Java, сертифицированная ФСТЭК по 4 уровню

Переход на Axiom JDK Express ускоряет Java-приложения до 15% ия Java Axiom JDK Pro, стандартизованный сервер приложений Libercat, сертифицированные ФСТЭК версии Axiom JDK Certified и Libercat Certified, легковесный Java-контейнер и ряд других технологий.

«Флант» и Axiom JDK подтвердили совместимость Deckhouse и отечественных Java-технологий «Флант», поставщик промышленной платформы Kubernetes в России, и Axiom JDK, поставщик российской платформы Java, подтвердили корректную совместную работу свои

Вышел новый релиз Axiom JDK Pro 22, российской платформы Java ия Java Axiom JDK Pro, стандартизованный сервер приложений Libercat, сертифицированные ФСТЭК версии Axiom JDK Certified и Libercat Certified, легковесный Java-контейнер и ряд других технологий.

«Группа Астра» и Axiom JDK объединяют усилия для создания стандартизованной платформы Java-разработки родуктов Axiom JDK, включающее Axiom JDK Pro, сертифицированную ФСТЭК среду разработки и исполнения Java Axiom JDK Certified и ряд других технологий. Продукты входят в реестр российского ПО и с

В России создается единая стандартизированная платформа Java-разработки на замену софту Oracle щение благодаря кроссплатформенности Axiom JDK. Применение сертифицированных ФСТЭК России продуктов Axiom JDK Certified и Libercat Certified ускорит прохождение процедур сертификации ГИС и КИИ»

В 3,5 раза выросли продажи российских Java-технологий Axiom JDK и Libercat в 2023 году родуктов Axiom JDK, включающее Axiom JDK Pro, сертифицированную ФСТЭК среду разработки и исполнения Java Axiom JDK Certified и ряд других технологий. Продукты входят в реестр российского ПО и с

НСПК в 2,5 раза ускорила обработку расчетов по картам с использованием российской Java Axiom JDK в части систем родуктов Axiom JDK, включающее Axiom JDK Pro, сертифицированную ФСТЭК среду разработки и исполнения Java Axiom JDK Certified и ряд других технологий. Продукты входят в реестр российского ПО и с

«Лаборатория Касперского» выбрала сертифицированную Java Axiom JDK Certified в качестве платформы для своих продуктов ания на угрозы на уровне сети и конечных устройств. Сертифицированная среда разработки и исполнения Java Axiom JDK Certified — это единое кроссплатформенное решение для облачных, серверных и де

Axiom JDK и Tune-IT открывают обучение по технологиям для импортозамещения Java-стека приложений Libercat выступает заменой зарубежных серверов приложений Java EE/Jakarta EE. А продукт Axiom JDK Certified, сертифицированный ФСТЭК, предназначен для применения на объектах КИИ и Г

Система управления доступом RooX UIDM совместима Axiom JDK Pro системы управления аутентификацией и авторизацией RooX UIDM со средой разработки и исполнения Java Axiom JDK Pro. Совместимость этих решений позволит применять RooX UIDM в ИТ-ландшафтах, развё

Axiom JDK Pro и Entaxу запущены в совместную промышленную эксплуатацию родуктов Axiom JDK, включающее Axiom JDK Pro, сертифицированную ФСТЭК среду разработки и исполнения Java Axiom JDK Certified и ряд других продуктов. Они создаются в соответствии с концепцией жи

«Единый ЦУПИС» перевел ключевые информационные сервисы на Axiom JDK Pro ства. Инженеры Axiom JDK имеют 25-летний опыт разработки Java и OpenJDK. Входящий в линейку продукт Axiom JDK Certified сертифицирован ФСТЭК по 4 УД и может использоваться на всех объектах крит

Вышел релиз Axiom JDK Pro 20, российской платформы Java родуктов Axiom JDK, включающее Axiom JDK Pro, сертифицированную ФСТЭК среду разработки и исполнения Java Axiom JDK Certified и ряд других продуктов. Они создаются в соответствии с концепцией жи

Axiom JDK и Libercat расширили портфолио «Олли ИТ» по контейнеризации родуктов Axiom JDK, включающее Axiom JDK Pro, сертифицированную ФСТЭК среду разработки и исполнения Java Axiom JDK Certified и ряд других продуктов. Они создаются в соответствии с концепцией жи

IBS, фонд «Сколково» и команда Axiom JDK запустили сертификацию Java-программистов Учебный центр IBS, ИТ-кластер фонда «Сколково» и команда Axiom JDK, разработчик отечественной платформы Java, первыми в России запустили сертификацию

В пять раз в 2022 г. выросло число клиентов Axiom JDK, российской платформы Java раза. Об этом CNews сообщили представители «Беллсофт». Важнейшим событием года стал выход платформы Java Axiom JDK Certified, сертифицированной ФСТЭК России. Это значимый вклад команды разработ

TLS-сертификаты Минцифры интегрированы в российскую платформу Java Axiom JDK Pro Команда разработчиков российской среды исполнения Java обновила линейку продуктов Axiom JDK. Январская версия включает готовые конфигурации российских TLS (SSL) сертификатов в

Подтверждена совместимость комплекса Ankey IDM для управления доступом с Aхiom JDK Pro, российской платформой Java и Axiom JDK Pro 11. В планах технологических партнеров проведение совместного тестирования в среде Axiom JDK Certified, имеющей сертификат ФСТЭК по 4 УД. «Технологический суверенитет – один из

СПбМТСБ завершила переход на российскую Java-платформу Axiom JDK Pro нерная команда Axiom JDK имеет 25-летний опыт разработки Java и OpenJDK. Входящий в линейку продукт Axiom JDK Certified сертифицирован ФСТЭК по 4 УД и может использоваться на всех объектах крит

Navicon поможет бизнесу перейти на российские Java-технологии Axiom JDK Pro и Libercat иложений Libercat и семейство продуктов Axiom JDK, включая сертифицированную ФСТЭК среду разработки Java Axiom JDK Certified и ряд других продуктов. Инженерная команда сформирована из разработч

Вышел релиз Axiom JDK Pro 19, российской платформы Java, с доверенным репозиторием Java-библиотек родуктов Axiom JDK, включающее Axiom JDK Pro, сертифицированную ФСТЭК среду разработки и исполнения Java Axiom JDK Certified и ряд других продуктов. Они создаются в соответствии с концепцией жи

УЦ «Форс» научит безопасной разработке на Axiom JDK Pro – российской платформе Java может выступать заменой серверов приложений зарубежных вендоров. А сертифицированный ФСТЭК продукт Axiom JDK Certified предназначен для применения на объектах КИИ, ГИС и комплексных системах с

Axiom JDK Pro и Libercat совместимы с ОС «Роса» ированное решение для обеих спецификаций Java SE и EE. Благодаря сертификации ФСТЭК по 4 УД продукт Axiom JDK Certified может применяться на объектах критической информационной инфраструктуры,

«Беллсофт» и «ИТ-экспертиза» развивают партнерство по унификации Java-стека на базе Axiom JDK Pro цированное решение для обеих спецификаций Java SE и EE. Благодаря наличию сертификата ФСТЭК продукт Axiom JDK Certified может применяться на объектах критической информационной инфраструктуры и