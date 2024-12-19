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Bellsoft Axiom JDK СЗИ

Bellsoft - Axiom JDK СЗИ

Axiom JDK Pro, доверенная отечественная среда разработки и исполнения Java, входит в реестр российского ПО и поддерживает  набор ОС, СУБД и аппаратных систем, включая отечественные. Продукт соответствует стандарту Java SE, что обеспечивает бесшовную миграцию с других дистрибутивов Java. Он создается в концепции жизненного цикла безопасной разработки (SDL). 


19.12.2024 Совместимость Axiom JDK Certified и Интеграционной платформы FESB повышает надежность Java-среды

Axiom JDK и ООО «Неолант Тенакс» были выпущены сертификаты совместимости Axiom JDK и FESB, а также Axiom JDK Certified и FESB. Axiom JDK Pro, российская платформа Java, используется в системах
10.12.2024 Axiom JDK оптимизировала Java для архитектуры RISC-V

Компания Axiom JDK оптимизировала производительность Java-приложений и выпустила специальную версию

21.11.2024 Исследование Axiom JDK: компании переходят на новые версии Java и внедряют ИИ, но рискуют безопасностью

Компания Axiom JDK (АО «Аксиом») представила результаты первого масштабного исследования трендов Java в России. В нем рассматривается отношение Java-разработчиков к новым технологиям, инструментарию раз
31.10.2024 Axiom JDK усиливает защиту инфраструктуры Yandex Cloud в условиях технологической независимости

ния Yandex Cloud, российский облачный провайдер, перевела сервисы, работающие на Java, на платформу Axiom JDK Pro. Решение о масштабной миграции было принято для обеспечения максимальной надежн
23.10.2024 Вышел квартальный релиз безопасности Axiom JDK в рамках цикла критических обновлений Java

артальные апдейты позволяют обеспечивать безопасность и производительность приложений и сервисов на Axiom JDK, которые обслуживают более 100 млн россиян. Новый релиз включает 47 критических пат
11.10.2024 Axiom JDK выпускает свободную версию российской платформы Java для разработчиков

Компания Axiom JDK выпустила свободную версию российской платформы Java Axiom JDK для целей раз
19.09.2024 Доступен новый релиз российской Java-платформы Axiom JDK Pro 23

Компания Axiom JDK выпустила новую версию отечественной среды разработки и исполнения Java Axiom JD
03.09.2024 Подтверждена совместимость платформы контейнеризации «Боцман» и Java-контейнера Axiom Runtime Container

Компании Axiom JDK, поставщик российской платформы Java, и Smart technologies Soft, разработчик цифров
27.08.2024 BSS и Axiom JDK предлагают банкам ДБО на Java российской сборки для соблюдения требований ЦБ РФ

Компании BSS и Axiom JDK сообщили о реализации поддержки Java-стека Axiom JDK в системах дистанционно
13.08.2024 АСУ «Скорая помощь» и Axiom JDK ускоряют импортозамещение Java-стека в медицине

Компания Axiom JDK и группа компаний ICL сообщили, что теперь учреждения скорой помощи могут осуществи
05.08.2024 «ФлексСофт» и Axiom JDK переводят банковское ПО на импортонезависимый Java-стек

«ФлексСофт» и Axiom JDK расширяют взаимодействие в части внедрения решений на базе импортонезависимого Java
19.07.2024 Вышел релиз безопасности Axiom JDK в рамках квартального цикла обновлений Java

ной платформы Java в рамках цикла критических обновлений безопасности. Это третий квартальный релиз Axiom JDK в 2024 г. Его выпускают для обеспечения максимальной безопасности и производительно
19.06.2024 «Инверсия» выбирает Axiom JDK в качестве Java-платформы для банковских приложений ЦАБС «Банк 21 Век»

Компании «Инверсия» и Axiom JDK объявляют о расширении совместного взаимодействия и координации деятельности в обла
24.05.2024 «ФОРС Дистрибуция» займется Java-технологиями Axiom JDK и Libercat

разработки и запуска Java-приложений: Axiom JDK — доверенная среда разработки и исполнения Java SE, Axiom JDK Certified — среда разработки и исполнения Java, сертифицированная ФСТЭК по 4 уровню
23.04.2024 Переход на Axiom JDK Express ускоряет Java-приложения до 15%

ия Java Axiom JDK Pro, стандартизованный сервер приложений Libercat, сертифицированные ФСТЭК версии Axiom JDK Certified и Libercat Certified, легковесный Java-контейнер и ряд других технологий.
02.04.2024 «Флант» и Axiom JDK подтвердили совместимость Deckhouse и отечественных Java-технологий

«Флант», поставщик промышленной платформы Kubernetes в России, и Axiom JDK, поставщик российской платформы Java, подтвердили корректную совместную работу свои
26.03.2024 Вышел новый релиз Axiom JDK Pro 22, российской платформы Java

ия Java Axiom JDK Pro, стандартизованный сервер приложений Libercat, сертифицированные ФСТЭК версии Axiom JDK Certified и Libercat Certified, легковесный Java-контейнер и ряд других технологий.
29.02.2024 «Группа Астра» и Axiom JDK объединяют усилия для создания стандартизованной платформы Java-разработки

родуктов Axiom JDK, включающее Axiom JDK Pro, сертифицированную ФСТЭК среду разработки и исполнения Java Axiom JDK Certified и ряд других технологий. Продукты входят в реестр российского ПО и с
29.02.2024 В России создается единая стандартизированная платформа Java-разработки на замену софту Oracle

щение благодаря кроссплатформенности Axiom JDK. Применение сертифицированных ФСТЭК России продуктов Axiom JDK Certified и Libercat Certified ускорит прохождение процедур сертификации ГИС и КИИ»
08.02.2024 В 3,5 раза выросли продажи российских Java-технологий Axiom JDK и Libercat в 2023 году

родуктов Axiom JDK, включающее Axiom JDK Pro, сертифицированную ФСТЭК среду разработки и исполнения Java Axiom JDK Certified и ряд других технологий. Продукты входят в реестр российского ПО и с
18.12.2023 НСПК в 2,5 раза ускорила обработку расчетов по картам с использованием российской Java Axiom JDK в части систем

родуктов Axiom JDK, включающее Axiom JDK Pro, сертифицированную ФСТЭК среду разработки и исполнения Java Axiom JDK Certified и ряд других технологий. Продукты входят в реестр российского ПО и с
27.11.2023 «Лаборатория Касперского» выбрала сертифицированную Java Axiom JDK Certified в качестве платформы для своих продуктов

ания на угрозы на уровне сети и конечных устройств. Сертифицированная среда разработки и исполнения Java Axiom JDK Certified — это единое кроссплатформенное решение для облачных, серверных и де
12.09.2023 Axiom JDK и Tune-IT открывают обучение по технологиям для импортозамещения Java-стека

приложений Libercat выступает заменой зарубежных серверов приложений Java EE/Jakarta EE. А продукт Axiom JDK Certified, сертифицированный ФСТЭК, предназначен для применения на объектах КИИ и Г
19.06.2023 Система управления доступом RooX UIDM совместима Axiom JDK Pro

системы управления аутентификацией и авторизацией RooX UIDM со средой разработки и исполнения Java Axiom JDK Pro. Совместимость этих решений позволит применять RooX UIDM в ИТ-ландшафтах, развё
25.04.2023 Axiom JDK Pro и Entaxу запущены в совместную промышленную эксплуатацию

родуктов Axiom JDK, включающее Axiom JDK Pro, сертифицированную ФСТЭК среду разработки и исполнения Java Axiom JDK Certified и ряд других продуктов. Они создаются в соответствии с концепцией жи
19.04.2023 «Единый ЦУПИС» перевел ключевые информационные сервисы на Axiom JDK Pro

ства. Инженеры Axiom JDK имеют 25-летний опыт разработки Java и OpenJDK. Входящий в линейку продукт Axiom JDK Certified сертифицирован ФСТЭК по 4 УД и может использоваться на всех объектах крит
30.03.2023 Вышел релиз Axiom JDK Pro 20, российской платформы Java

родуктов Axiom JDK, включающее Axiom JDK Pro, сертифицированную ФСТЭК среду разработки и исполнения Java Axiom JDK Certified и ряд других продуктов. Они создаются в соответствии с концепцией жи
22.03.2023 Axiom JDK и Libercat расширили портфолио «Олли ИТ» по контейнеризации

родуктов Axiom JDK, включающее Axiom JDK Pro, сертифицированную ФСТЭК среду разработки и исполнения Java Axiom JDK Certified и ряд других продуктов. Они создаются в соответствии с концепцией жи
14.02.2023 IBS, фонд «Сколково» и команда Axiom JDK запустили сертификацию Java-программистов

Учебный центр IBS, ИТ-кластер фонда «Сколково» и команда Axiom JDK, разработчик отечественной платформы Java, первыми в России запустили сертификацию

03.02.2023 В пять раз в 2022 г. выросло число клиентов Axiom JDK, российской платформы Java

раза. Об этом CNews сообщили представители «Беллсофт». Важнейшим событием года стал выход платформы Java Axiom JDK Certified, сертифицированной ФСТЭК России. Это значимый вклад команды разработ
27.01.2023 TLS-сертификаты Минцифры интегрированы в российскую платформу Java Axiom JDK Pro

Команда разработчиков российской среды исполнения Java обновила линейку продуктов Axiom JDK. Январская версия включает готовые конфигурации российских TLS (SSL) сертификатов в
21.12.2022 Подтверждена совместимость комплекса Ankey IDM для управления доступом с Aхiom JDK Pro, российской платформой Java

и Axiom JDK Pro 11. В планах технологических партнеров проведение совместного тестирования в среде Axiom JDK Certified, имеющей сертификат ФСТЭК по 4 УД. «Технологический суверенитет – один из
14.12.2022 СПбМТСБ завершила переход на российскую Java-платформу Axiom JDK Pro

нерная команда Axiom JDK имеет 25-летний опыт разработки Java и OpenJDK. Входящий в линейку продукт Axiom JDK Certified сертифицирован ФСТЭК по 4 УД и может использоваться на всех объектах крит
14.11.2022 Navicon поможет бизнесу перейти на российские Java-технологии Axiom JDK Pro и Libercat

иложений Libercat и семейство продуктов Axiom JDK, включая сертифицированную ФСТЭК среду разработки Java Axiom JDK Certified и ряд других продуктов. Инженерная команда сформирована из разработч
29.09.2022 Вышел релиз Axiom JDK Pro 19, российской платформы Java, с доверенным репозиторием Java-библиотек

родуктов Axiom JDK, включающее Axiom JDK Pro, сертифицированную ФСТЭК среду разработки и исполнения Java Axiom JDK Certified и ряд других продуктов. Они создаются в соответствии с концепцией жи
02.09.2022 УЦ «Форс» научит безопасной разработке на Axiom JDK Pro – российской платформе Java

может выступать заменой серверов приложений зарубежных вендоров. А сертифицированный ФСТЭК продукт Axiom JDK Certified предназначен для применения на объектах КИИ, ГИС и комплексных системах с
19.07.2022 Axiom JDK Pro и Libercat совместимы с ОС «Роса»

ированное решение для обеих спецификаций Java SE и EE. Благодаря сертификации ФСТЭК по 4 УД продукт Axiom JDK Certified может применяться на объектах критической информационной инфраструктуры,

07.06.2022 «Беллсофт» и «ИТ-экспертиза» развивают партнерство по унификации Java-стека на базе Axiom JDK Pro

цированное решение для обеих спецификаций Java SE и EE. Благодаря наличию сертификата ФСТЭК продукт Axiom JDK Certified может применяться на объектах критической информационной инфраструктуры и
24.05.2022 «Беллсофт» получила сертификат ФСТЭК на Axiom JDK Certified, среду разработки и исполнения Java

«Беллсофт» объявила о получении сертификата ФСТЭК России на среду разработки и исполнения Java Axiom JDK Certified №4531. Отечественный продукт успешно прошел испытания и соответствуе

Публикаций - 83, упоминаний - 198

Bellsoft и организации, системы, технологии, персоны:

8213 37
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1877 36
Ред Софт - Red Soft 701 30
Корус Консалтинг ГК 1217 29
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 503 29
DатаРу - DataRu - ДатаРу - ДатаRu 112 29
Kaspersky - ForPeople - Фопипл 43 29
Neoflex - Неофлекс 220 29
Т1 Холдинг - Т1 Группа 246 29
БИС - ITQuick - Айтиквик 47 29
Biocad - Биокад 78 16
Bellsoft - БеллСофт 52 15
Oracle Corporation 6688 15
РКЦ - Российский квантовый центр - RQC - Russian Quantum Center - МЦКТ 120 15
Microsoft Corporation 24625 8
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4875 7
Yandex - Яндекс 7340 6
IBM - International Business Machines Corp 9441 5
ФОРС - Центр разработки 636 4
Flant - Флант 95 3
НКК - ГКС - Доверенная среда 51 3
Ростелеком 9701 3
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - RuBackup - Рубэкап 308 3
Red Hat 1305 3
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata - Аренадата Софтвер 223 3
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РеСолют 146 3
Navicon - Навикон 284 2
Открытые технологии 701 2
ИТ-Экспертиза - IT Expertise 43 2
НТЦ ИТ Роса - Научно-технический центр информационных технологий РОСА - Российские операционные системы 317 2
ФОРС ГК - ФОРС холдинг 58 2
Газинформсервис - ГИС 272 2
Юнидата - Юнидата технолоджи - Unidata 49 2
Рексофт - Reksoft 419 2
Прогноз 1650 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem - ИСПсистем - Энт Сервисез - Экзософт - Exosoft 245 2
Telegram Group 1983 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12553 2
SAP SE 5277 2
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3903 2
ВТБ - Единый ЦУПИС - ЕЦУПИС - Первый ЦУПИС - Мобильная карта НКО ИТИС 75 33
Шереметьево Хэндлинг 36 29
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 514 29
ВТБ - ПГК - Первая грузовая компания 198 29
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 452 29
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1629 29
ЦППК - Центральная пригородная пассажирская компания 132 29
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2803 29
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах 349 29
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 461 29
Силовые машины 111 29
Агропромкомплектация ГК - АПК-Центр 70 29
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 20
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2343 19
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 329 17
Hoff - Мебель Хофф - Домашний интерьер - гипермаркет мебели и товаров для дома 124 16
Гулливер и Ко Торговый дом - Gulliver - Люкс трейд - торговая сеть 62 16
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 233 16
Ростех - ОДК УЗГА - Уральский Завод Гражданской Авиации - Завод № 404 48 15
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 794 15
ТехноНИКОЛЬ - ТСТН - Торговая Сеть ТехноНИКОЛЬ - УТС ТехноНИКОЛЬ 87 15
FESCO - Транспортная группа - ФЭСКО - ДВМП - Дальневосточное морское пароходство - ВМТП - Владивостокский морской торговый порт - Дальрефтранс - Трансгарант 140 15
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 455 15
Лента - Сеть розничной торговли 2080 15
Восток-Сервис ГК 52 15
Агроэко ГК 22 15
Газпром бурение 30 15
ГПБ Лизинг - Каркаде Лизинг - Carcade Leasing 59 15
Доставка морем - Дейлсфорд Мёрчант - Агрохолдинг 18 15
Карат МЗПС - Московский завод плавленых сыров 16 15
LDC - Louis Dreyfus Company - Луис Дрейфус Восток 19 15
Sokolov - Лакса Трейдинг 61 13
НСПК - Национальная система платежных карт 813 12
Почта России ПАО 2112 6
Альфа-Банк 1769 5
Газпром ПАО 1342 5
СПбМТСБ - Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа 16 4
ГПБ - Газпромбанк 1084 3
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1025 3
Газпром добыча Астрахань 14 2
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Microsoft Windows 15657 8
Яндекс.Алиса - Yandex Alisa - голосовой помощник - voice assistant 621 8
Docker - Платформа распределённых приложений 333 7
Oracle Java EE - J2EE - Jakarta EE - Java Platform Enterprise Edition 284 7
ЦБ РФ - СБП - Система быстрых платежей Банка России 662 6
Bellsoft - Axiom Linux 6 6
BellSoft - Liberica JDK - Среда разработки и запуска Java-программ 38 4
НСПК - Мир - банковская карта платежной системы 80 4
Python - высокоуровневый язык программирования 929 4
Microsoft Teams - MS Teams 547 4
Apache Tomcat - Jakarta Tomcat - веб-сервер и контейнер сервлетов 105 4
Broadcom - VMware - Spring Framework - Фреймворк микросервисной архитектуры 116 4
JetBrains Kotlin - язык программирования 89 4
РАН ИСП - Svace 14 3
Apple macOS 2059 3
Flant DKP - Flant Deckhouse Kubernetes Platform 90 3
Microsoft Office 3734 3
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers 1323 3
Google Android 13994 3
JavaScript - JS - язык программирования 1187 3
OpenAI ChatGPT 339 3
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux SE - Astra Linux Special Edition 526 3
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 917 3
EPFL - Scala - Язык программирования 142 3
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1553 3
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РеСолют - GitFlic 155 3
JavaFX - OpenJFX 30 3
Карпов Роман 60 54
Шадаев Максут 1008 30
Евдокимов Игорь 50 29
Ульянов Николай 112 29
Александров Александр 70 29
Семенов Александр 145 29
Булгаков Кирилл 104 29
Натрусов Артем 284 29
Сотин Денис 205 29
Ульянычев Матвей 36 29
Чурсин Дмитрий 61 29
Бурилов Андрей 105 29
Стоянов Алексей 41 29
Рустамов Рустам 412 29
Леонов Алексей 79 29
Гузовский Денис 68 29
Добровинский Александр 35 29
Климов Андрей 72 29
Сивцев Илья 140 29
Спирин Антон 61 29
Гаврилов Евгений 43 29
Маркова Светлана 32 29
Тятюшев Максим 97 29
Долгов Александр 33 29
Сергеева Наталья 39 29
Сазонов Максим 29 29
Лукавенко Олег 35 29
Гуренков Михаил 30 29
фон Розен Александр 32 29
Сельдемиров Александр 43 29
Иванец Евгений 29 29
Колесов Александр 54 16
Григоренко Вадим 40 16
Легостаева Светлана 82 15
Луганцев Александр 51 15
Демидов Сергей 127 15
Сергеев Сергей 138 15
Федоров Алексей 116 15
Мельникова Алиса 90 15
Катамадзе Анна 101 15
Россия - РФ - Российская федерация 144215 77
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43163 20
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52102 8
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17368 6
Россия - ЦФО - Орловская область - Орёл 424 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17027 3
Европа 21767 3
Беларусь - Белоруссия 5664 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14111 2
Индия - Bharat 5446 2
Франция - Французская Республика 7846 2
Марс - "красная" планета Солнечной системы 1297 1
Россия - СФО - Омская область - Омск 1111 1
Узбекистан - Республика 1726 1
Таджикистан - Республика 859 1
Азия - Азиатский регион 5528 1
Земля - планета Солнечной системы 10375 1
Германия - Федеративная Республика 12682 1
Россия - СЗФО - Псковская область 629 1
Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион 904 1
Иран - Исламская Республика Иран 1083 1
Европа Восточная 3075 1
Россия - ДФО - Магаданская область 421 1
Казахстан - Республика 5526 1
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Атлантический океан - Северное море - Немецкое море 67 1
Япония 13282 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1014 1
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 992 1
Южная Корея - Республика 6646 1
Ближний Восток 2943 1
Куба - Республика 362 1
Мьянма - Республика Союз - Бирма 117 1
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Россия - ЮФО - Краснодарский край - Тамань - Таманский полуостров 26 1
Россия - УФО - Тюменская область 1141 1
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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