QuSolve Квантовые системы

QuSolve - Квантовые системы

QuSolve — поставлик решений в области голосовых технологий и искусственного интеллекта, промышленных оптимизационных задач, квантовых вычислений, разрабатывающий инновационные решения для бизнеса и конечных пользователей. Продукты QuSolve используются для автоматизации взаимодействия с клиентами, аналитики данных и создания персонализированного пользовательского опыта.

СОБЫТИЯ

12.11.2025 «Корус Консалтинг» и «Квантовые системы» заключили партнерство для развития цифрового интегрированного планирования на российских предприятиях 3
22.10.2024 «Квантовые системы» (QuSolve) представляет солвер OptJet для оптимизации промышленных процессов 3
02.10.2024 ГК Softline и DaoCloud объединят усилия для продвижения облачных технологий 1

QuSolve и организации, системы, технологии, персоны:

Huawei 4197 1
Intel Corporation 12511 1
IBM - International Business Machines Corp 9547 1
Солвер ИКФ - Solver - Инженерно-консалтинговая компания 9 1
Ростелеком 10263 1
Softline - Софтлайн 3228 1
DaoCloud 1 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3230 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11323 2
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 4042 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 22786 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5210 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7224 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25899 1
Кибербезопасность - E2E - End-to-End Encryption - Сквозное шифрование 324 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4413 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31332 1
Kubernetes - K8S - открытое программное обеспечение для оркестровки контейнеризированных приложений 1116 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16995 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 72375 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 56621 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 33684 1
DevOps - Development и Operations 1043 1
CI/CD - Continuous integration & Continuous delivery - Непрерывная интеграция и доставка ПО 422 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 22843 1
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 2825 1
Виртуализация - Контейнеризация - виртуализация на уровне операционной системы - Контейнерная виртуализация - Зонная виртуализация - Контейнерные среды - Системы управления контейнерами 1747 1
MES - Manufacturing Execution System - Управление производствами и ремонтами 876 1
Microsoft Windows 7 1992 1
Apple macOS 2226 1
GNU C Library Glibc 31 1
IBM CPLEX 5 1
QuSolve - OptJet 2 1
Linux OS 10816 1
DaoCloud Enterprise 1 1
Gurobi Optimization - Gurobi Optimizer 8 1
Python - высокоуровневый язык программирования 1113 1
Васильков Дмитрий 6 2
Янова Ирина 7 1
Россия - РФ - Российская федерация 155607 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18072 2
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2894 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 8028 1
Экономический эффект 1192 1
Энергетика - Energy - Energetically 5488 1
Математика - Mathematics - Математическое моделирование - Mathematical modeling 993 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3189 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8206 1
