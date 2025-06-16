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Солвер ИКФ Solver Инженерно-консалтинговая компания
УПОМИНАНИЯ
Солвер ИКФ и организации, системы, технологии, персоны:
|Мальков Антон 45 2
|Мамонтов Игорь 29 1
|Шибанов Владимир 32 1
|Храменков Максим 2 1
|Зуев Михаил 5 1
|Багиров Фархат 1 1
|Суржко Денис 8 1
|Замолотов Василий 1 1
|Белинский Александр 1 1
|Голицын Сергей 33 1
|Фетисов Алексей 51 1
|Васильков Дмитрий 6 1
|Смоленский Александр 8 1
|МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 394 1
|МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1006 1
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