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Солвер ИКФ Solver Инженерно-консалтинговая компания


УПОМИНАНИЯ


16.06.2025 Компании Arhitex и «Сапран» объявили о партнерстве 1
22.10.2024 «Квантовые системы» (QuSolve) представляет солвер OptJet для оптимизации промышленных процессов 1
14.05.2024 Зачем бизнесу оптимизаторы и какой лучше 1
11.12.2017 Антон Мальков -

Как российский вендор ERP развивает партнерскую сеть

 1
26.09.2016 «Галактика» и «Солвер» договорились о стратегическом партнерстве в сфере автоматизации машиностроительных предприятий 2
10.12.2007 «Солвер» завершила внедрение Microsoft Dynamics CRM 2
29.08.2007 «Солвер» выбрала Microsoft Dynamics CRM 1
04.03.2002 "Аквариус" подвел итоги работы партнерской сети в 2001 году 1

Публикаций - 9, упоминаний - 11

Солвер ИКФ и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 24880 2
IBM - International Business Machines Corp 9476 2
Softline - Софтлайн 3007 2
Галактика - Корпорация 1482 2
Softline Solutions - Софтлайн Решения - Софтлайн Солюшн - Softline Business Solutions - Softline System Solutions - Softline Enterprise Solutions - Софтлайн Энтерпрайс Солюшенс 73 2
Yandex - Яндекс 7792 1
Восход ФГБУ НИИ 658 1
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1657 1
Информзащита 792 1
Корус Консалтинг ГК 1263 1
НКК - ГКС - Стэп лоджик - Step Logic 174 1
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ХайТэк - Hi-Tech 206 1
Ramax - Рамакс 117 1
РЖД ОЦРВ - Отраслевой центр разработки и внедрения информационных систем 17 1
ДИАТЕХ - Диагностические технологии 6 1
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Ланит - Корус АКС - Quorus AKS 15 1
Т1 Холдинг - ИТ-холдинг Т1 325 1
Цифра ГК - ЦИП - Цифровая индустриальная платформа 10 1
Axenix - Аксеникс - АксТим - AxTeam - ex-Accenture Russia - Аксенчер Россия ПЛС 178 1
QuSolve - Квантовые системы 2 1
Intel Corporation 12323 1
Huawei 4035 1
Т1 ИИ - Т1 Искусственный интеллект 37 1
ЭгидА НТЦ 1 1
РЖД - Российские железные дороги 1943 1
Роснефть НК - нефтяная компания 519 1
Транснефть 313 1
Роскосмос - Энергомаш НПО имени академика В. П. Глушко 52 1
Венец АКБ 20 1
Роснефть - РН-Комсомольский НПЗ -Комсомольский нефтеперерабатывающий завод 2 1
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 613 1
Уралхим - ТОАЗ - Тольяттиазот - Трансаммиак 11 1
Технопарк-В - Воронежский технопарк 2 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2894 1
Deutsche Post DHL - DHL Express - DHL Supply Chain 124 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4983 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3115 1
ВЭБ.РФ - ФРП РФ - Фонд развития промышленности - РФТР ФГАУ - Российский фонд технологического развития 174 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3139 1
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Microsoft Dynamics 1179 2
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