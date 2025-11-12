Получите все материалы CNews по ключевому слову
QuSolve OptJet
Российский разработчик «Квантовые системы» (QuSolve) представляет импортонезависимый солвер OptJet, предназначенный для решения сложных промышленных задач. OptJet является отечественной альтернативой ушедших с российского рынка зарубежных компаний-производителей солверов CPLEX и Gurobi.
СОБЫТИЯ
Опубликовать описание системы — book@cnews.ru
QuSolve и организации, системы, технологии, персоны:
|Солвер ИКФ - Solver - Инженерно-консалтинговая компания 9 1
|QuSolve - Квантовые системы 6 1
|IBM - International Business Machines Corp 9547 1
|Intel Corporation 12511 1
|Huawei 4197 1
|Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3230 1
|GNU C Library Glibc 31 1
|IBM CPLEX 5 1
|Gurobi Optimization - Gurobi Optimizer 8 1
|Apple macOS 2226 1
|Microsoft Windows 7 1992 1
|Linux OS 10816 1
|Python - высокоуровневый язык программирования 1113 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1399076, в очереди разбора - 732113.
Создано именных указателей - 185774.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.