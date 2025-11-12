Разделы

QuSolve OptJet


Российский разработчик «Квантовые системы» (QuSolve) представляет  импортонезависимый солвер OptJet, предназначенный для решения сложных промышленных задач. OptJet является отечественной альтернативой ушедших с российского рынка зарубежных компаний-производителей солверов CPLEX и Gurobi.

 
 

12.11.2025 «Корус Консалтинг» и «Квантовые системы» заключили партнерство для развития цифрового интегрированного планирования на российских предприятиях 1
22.10.2024 «Квантовые системы» (QuSolve) представляет солвер OptJet для оптимизации промышленных процессов 2

