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IBM CPLEX

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


30.06.2025 Navicon представил универсальный оптимизатор для всех IBP-систем 1
22.10.2024 «Квантовые системы» (QuSolve) представляет солвер OptJet для оптимизации промышленных процессов 1
24.05.2022 BIA Technologies открывает центр экспертизы по математической оптимизации 1
18.02.2021 Оптимизируй это! Как объять необъятное с помощью солвера 2
24.06.2015 D-Wave выпустила квантовый процессор нового поколения 1

Публикаций - 6, упоминаний - 7

IBM CPLEX и организации, системы, технологии, персоны:

Солвер ИКФ - Solver - Инженерно-консалтинговая компания 10 2
IBM - International Business Machines Corp 9685 2
БИАТЕХ - BIA Technologies - БиАйЭй Технолоджиз 75 1
Google LLC 12631 1
D-Wave Systems 26 1
Intel Corporation 12787 1
Huawei 4637 1
Yandex - Яндекс 9137 1
QuSolve - Квантовые системы 26 1
Ramax - Рамакс 137 1
Navicon - Навикон 337 1
Lockheed Martin 777 1
Венец АКБ 21 1
FICO - Fair Isaac Corporation - Fair, Isaac and Company 57 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3422 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3440 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25377 3
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4782 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 64538 3
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12142 2
Кибербезопасность - E2E - End-to-End Encryption - Сквозное шифрование 357 1
Автоматизация склада - Warehouse automation - Автоматизация складской деятельности, распределительного центра - Складская логистика - Складская техника, робототехника - Automation of warehouse activities 537 1
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных - Глубинная аналитика - Глубокий анализ данных 2603 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 27252 1
DSS - Decision Support Systems - СППР - Система поддержки принятия решений 999 1
Вычислительная мощность компьютера - Производительность компьютера 1053 1
Квантовый компьютер - Кубит - q-бит - quantum bit - кьюбит - наименьшая единица информации в квантовом компьютере 284 1
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 4304 1
MES - Manufacturing Execution System - Управление производствами и ремонтами - Оперативное планирование и управление производством 1022 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7817 1
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22468 1
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 5127 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9854 1
HRM - Расчет отпуска 844 1
IBP - Integrated Business Planning - Интегрированные процессы планирования и управления производственных бизнес-процессов 73 1
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 4365 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7771 1
Open API - OpenAPI - Application programming interface - Общедоступный набор программных инструментов - Открытые API 476 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5598 1
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8592 1
Квантовый компьютер - Квантовый процессор - Quantum computation - Квантовые вычисления - Quantum Volume - Квантовый объем - Квантовые технологии - Квантовое превосходство - Quantum supremacy 1567 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 35911 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6493 1
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Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 25951 1
Квантовая сеть - Квантовые коммуникации - Передача квантовых бит - Quantum network - Quantum communications - Transmission of quantum bits 685 1
Gurobi Optimization - Gurobi Optimizer 9 3
SAP IBP - SAP Integrated Business Planning 94 1
GNU C Library Glibc 36 1
Ростех - Росэлектроника - TSP - Telecommunication Server Platform - Универсальная телекоммуникационная серверная платформа 20 1
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Логистика сбытовая - Сбыт 2556 1
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Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4966 1
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 3112 1
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1654 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6681 1
Ramax - Ramaximization 2 1
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 395 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
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