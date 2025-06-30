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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 177786
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Gurobi Optimization Gurobi Optimizer


УПОМИНАНИЯ


30.06.2025 Navicon представил универсальный оптимизатор для всех IBP-систем 1
22.10.2024 «Квантовые системы» (QuSolve) представляет солвер OptJet для оптимизации промышленных процессов 1
Екатерина Воропаева, GMCS: Инициативы, в которых участвуем, должны дать значимые результаты в течение 1 – 3 лет 1
14.11.2022 ВТБ и МФТИ создали решение для оптимизации процессов и готовы поделиться им с рынком 1
24.05.2022 BIA Technologies открывает центр экспертизы по математической оптимизации 1
18.02.2021 Оптимизируй это! Как объять необъятное с помощью солвера 1
16.04.2019 Бизнес-аналитика становится вершиной айсберга корпоративного импортозамещения 1
04.12.2017 Prognoz Platform: новый старт. Девятую версию легендарной платформы выпустит компания «Форсайт» 1

Публикаций - 8, упоминаний - 8

Gurobi Optimization и организации, системы, технологии, персоны:

IBM - International Business Machines Corp 9480 4
Форсайт - ранее ITG Consulting - БК Софт, BC Soft - Бизнес Компьютер Софт - Фиткон 178 3
SAP SE 5345 2
Солвер ИКФ - Solver - Инженерно-консалтинговая компания 9 2
Yandex - Яндекс 7851 1
QuSolve - Квантовые системы 2 1
Ростелеком 10001 1
ЦКИКТ - ЦКИТ АНО - Центр Компетенций по Импортозамещению в сфере ИКТ - ЦРВ ППО - Центр развития и внедрения промышленного программного обеспечения 138 1
Microsoft Corporation 24908 1
Huawei 4042 1
Intel Corporation 12339 1
8540 1
Oracle Corporation 6765 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2137 1
КриптоПРО - Крипто-ПРО 416 1
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata - Аренадата Софтвер 289 1
Максима ГК - МТ-Интеграция - GMCS 363 1
НИИ СОКБ - Научно-испытательный институт систем обеспечения комплексной безопасности 51 1
Ростелеком - Связьинвест 1708 1
Ramax - Рамакс 117 1
BIA Technologies - БиАйЭй Технолоджиз 65 1
PIX Robotics - Пикс Роботикс 119 1
KrIT - КРИТ 31 1
WebSoft - ВебСофт Девелопмент 29 1
Postgres Professional - ППГ - Постгрес профессиональный разработка 428 1
GreenData - Гриндата 31 1
Почта России ПАО 2176 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2902 1
Ростех - ОАК - Иркут Корпорация НПК - Конструкторское бюро - Российская авиастроительная корпорация - ИАПО - Иркутское авиационное производственное объединение - Иркутский авиационный завод 160 1
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат - Магнитогорский меткомбинат 257 1
Транснефть 313 1
СУЭК - Сибирская угольная энергетическая компания 99 1
Полисан НТФФ - Научно-технологическая фармацевтическая компания 16 1
FICO - Fair Isaac Corporation - Fair, Isaac and Company 54 1
Health&Nutrition - H&N - ЭЙЧ ЭНД ЭН - Danone - Юнимилк 158 1
Венец АКБ 20 1
Ростех - ОАК - КнААЗ - Комсомольский-на-Амуре авиационный завод имени Ю.А. Гагарина - Комсомольское-на-Амуре авиационное производственное объединение имени Ю.А. Гагарина, КнААПО 26 1
Линзмастер 7 1
Царицыно ФТД - Царицыно Фирменный торговый дом - Царицынский мясоперерабатывающий завод 13 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12166 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4475 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3151 1
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 340 1
Минцифры РФ - Экспертный совет по программному обеспечению при Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 86 1
Царицыно - Государственный историко-архитектурный художественный и ландшафтный музей заповедник 68 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 706 1
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 207 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68957 5
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21136 5
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10794 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 53667 3
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5419 3
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7790 3
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4949 3
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4214 3
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11830 2
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5913 2
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3336 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32234 2
Dashboard - Дашборд - Информационная панель - Способ визуального представления данных 1278 2
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6926 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25030 2
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 3868 2
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных - Глубинная аналитика 2272 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16341 1
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 4138 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6974 1
MES - Manufacturing Execution System - Управление производствами и ремонтами 801 1
Индустрия 4.0 - Четвёртая промышленная революция - Индустрия X.0 - Цифровая трансформация - Smart Manufacturing - Умное производство - Технологии умного производства - Цифровое производство 608 1
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 3997 1
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9605 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system 26186 1
Agile software development - Agile Programming - Гибкая методология разработки 654 1
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FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5582 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 14143 1
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2287 1
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12448 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 22018 1
Биллинг - Billing - Комплекс процессов определения стоимости телекоммуникационных услуг - АСР - Автоматизированная система расчетов 1988 1
Инсорсинг - Insourcing - Инхаус-команда - inhouse, in-house разработка в компаниях - внутренний, не выходящий за рамки организации - Самописное ПО - Самописный софт 1123 1
OLAP - Analytical processing - Интерактивная аналитическая обработка данных - ROLAP - Relational OLAP - MOLAP - Multidimensional OLAP - HOLAP - Hybrid OLAP 531 1
In-memory Computing - Распределенные системы хранения и обработки данных в оперативной памяти в реальном времени 298 1
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 3255 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11667 1
ОУД - оценочный уровень доверия - Estimated level of trust 398 1
Кибербезопасность - E2E - End-to-End Encryption - Сквозное шифрование 311 1
Python - высокоуровневый язык программирования 1026 3
IBM CPLEX 5 3
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 767 2
Форсайт Prognoz Platform 95 2
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1023 1
Google Android 14345 1
Apple iOS 8007 1
Linux OS 10315 1
Microsoft Windows 7 1988 1
Apple macOS 2130 1
Microsoft Office 3837 1
Microsoft Windows 15986 1
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 880 1
Microsoft Windows Server - Серверная операционная система 800 1
Apache Hadoop 440 1
НИИ СОКБ - SafePhone - Mobile Device Management (MDM) 27 1
ГИС ТЭК - Государственная информационная система топливно-энергетического комплекса - Федеральный закон 382-ФЗ - О государственной информационной системе топливно-энергетического комплекса 76 1
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata EDP - Arenadata Enterprise Data Platform - AEDP 65 1
Почта России - ЕАС ОПС - Единая автоматизированная система отделений почтовой связи - АИС УЗ - система управления заказом 21 1
Яндекс.Маршрутизация 35 1
Форсайт Мобильная платформа - ранее HyperHive 930 1
Ростех - Росэлектроника - TSP - Telecommunication Server Platform - Универсальная телекоммуникационная серверная платформа 20 1
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 242 1
Microsoft Silverlight - Smooth Streaming 165 1
Infor ERP LN - Infor ERP Enterprise - SSA ERP LN 208 1
GNU C Library Glibc 30 1
КриптоПро Ngate 16 1
Транснефть КИС ПО ПД - Планирование и отчетность по производственной деятельности группы 1 1
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1360 1
Форсайт Бюджетирование 21 1
Softline - Sl Soft - БОСС Кадровые системы - БОСС-HCM - БОСС Кадровик HRMS 251 1
QuSolve - OptJet 1 1
Oracle Database - Oracle DB СУБД - объектно-реляционная система управления базами данных 1100 1
IBM ILOG 5 1
АРПП - Каталог совместимости российских программных продуктов 3 1
Васильков Дмитрий 6 1
Панченко Иван 152 1
Кулик Вадим 188 1
Кудрявцева Юлия 18 1
Лашин Ренат 76 1
Массух Илья 234 1
Воронин Станислав 7 1
Комов Владимир 17 1
Крук Александр 2 1
Ливанов Дмитрий 56 1
Ассур Олег 4 1
Воропаева Екатерина 22 1
Безбогов Сергей 55 1
Татауров Никита 1 1
Мухаметдинов Шамиль 1 1
Храменков Максим 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 150298 7
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52701 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17573 1
Европа 24422 1
Армения - Республика 2333 1
Россия - СЗФО - Вологодская область 718 1
Бельгия - Королевство 1159 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1628 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7467 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53015 3
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8022 3
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9288 2
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1282 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19404 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24967 2
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5050 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49565 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16818 2
Энергетика - Energy - Energetically 5278 2
Металлургия - Металлургическая промышленность - Metallurgical industry - День металлурга - третье воскресенье июля - металлоторговля 656 2
Математика - Mathematics - Математическое моделирование - Mathematical modeling 955 2
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3014 2
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1517 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6054 1
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2835 1
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1452 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5138 1
Экономический эффект 1125 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11177 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14280 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4553 1
Английский язык 6765 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2516 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30486 1
Пищевая промышленность - Пищевое производство - Продукты питания - Food Industry - Food products - Продовольственные товары - Продовольствие 1051 1
Логистика сбытовая - Сбыт 2439 1
Почта - услуги почтовой связи - почтовые услуги - почтовые отправления - почтовая логистика 1613 1
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Управление человеческими ресурсами - Рынок труда - Безработица 1135 1
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2492 1
Импортозамещение - ИЦК - Индустриальные центры компетенций 158 1
Логистика - Курьерские услуги - Курьерская доставка 1294 1
Gartner - Гартнер 3576 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3329 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1014 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1234 1
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 340 1
Ramax - Ramaximization 2 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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