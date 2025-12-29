Разделы

Газпром энерго Газпром энергохолдинг ГЭХ

Газпром энерго - Газпром энергохолдинг - ГЭХ

СОБЫТИЯ

29.12.2025 Чиновники поспорили, нужно ли энергетикам самим заниматься импортозамещением ПО 1
30.10.2023 «Дочка» «Газпрома» отказывается от СУБД Oracle ради российской Postgres Pro 2
29.11.2018 «Русгидро» перевела 12,5 тыс. сотрудников с американской СЭД на российскую 1
19.06.2013 «Ланит» внедрил СЭД на базе LanDocs в филиалах «Газпром энерго» 1
19.12.2012 В «Газпром энерго» началась эксплуатация новой АС документационного обеспечения управления на базе LanDocs 1
01.06.2012 «Лаборатория Касперского» и «Газпром энерго» договорились о продлении лицензий на Kaspersky Business Space Security 1
10.03.2009 «АйТи» строит ИТ-инфраструктуру для нового офиса «Газпромэнерго» 1
18.02.2008 Круглый стол CNews: ИКТ в энергетике 1

Публикаций - 8, упоминаний - 9

Газпром энерго и организации, системы, технологии, персоны:

Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2256 3
Системы документооборота 512 2
Optima - Оптима - OXS - Optima eXchange Services - Optima Consulting 321 1
Postgres Professional - ППГ - Постгрес профессиональный разработка 500 1
Dell EMC 5098 1
Ланит - Норбит - Norbit 407 1
OpenText 215 1
9038 1
Oracle Corporation 6882 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5294 1
Крок - Croc 1815 1
НИИ СОКБ - Научно-испытательный институт систем обеспечения комплексной безопасности 56 1
АйТи 1440 1
НКК - ГКС - TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS Business Integrator - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - ТопС ФинСистемс - АНД проджект - TopS System Interator - eTopS Consulting - Training Line Центр бизнес-обучения 608 1
Газпром ПАО 1422 5
Мосэнерго ПАО 129 2
МОСГАЗ 45 1
ОГК-2 - ОГК-6 - Красноярская ГРЭС-2 - Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии - Рязанская, Псковская, Новомичуринская, Новочеркасская, Сургутская, Череповецкая, Ставропольская, Киришская, Серовская ГРЭС 55 1
РусГидро - Богучанская ГЭС 12 1
РАО ЕЭС России ПАО - ТГК-1 - Нарвская ГЭС, ГЭС-13 - гидроэлектростанция 29 1
Лукойл - ЭЛ5-Энерго - Энел Россия - Конаковская ГРЭС - Невинномысская ГРЭС - Среднеуральская ГРЭС - Азовская ВЭС - Кольская ВЭС - ОГК-5 32 1
МКБ - Московский кредитный банк 618 1
РусГидро ПАО - ГидроОГК 350 1
Газпром ГПМХ - Газпром-Медиа Холдинг 275 1
Камчатскэнерго ПАО - Паужетская ГеоЭС - Мутновская ГеоЭС - геотермальная электростанция 21 1
РАО ЕЭС России ПАО - Единая энергосистема России - Единая энергетическая система России - Единая национальная электрическая сеть (ЕНЭС) РФ 322 1
МОЭК - Московская объединенная энергетическая компания ПАО - Московская теплосетевая компания, МТК - МОЭК Системы учета, Мосгорэнерго 110 1
Федеральное казначейство России 1879 2
Минэнерго РФ - Росэнерго - Федеральное агентство по энергетике России 8 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5268 1
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 765 1
МИД РФ - Министерство иностранных дел 440 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2177 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73480 6
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34046 4
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13367 3
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12357 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23212 2
RMM - Remote Monitoring and Management - Удалённый мониторинг и управление - Телеметрия - Телеметрические системы 449 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25557 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7303 1
SRM - Supplier Relationship Management - Управление взаимоотношениями с поставщиками - Система управления и планирования закупками 1088 1
ЕХД - Единое Хранилище данных - Unified Data Storage 340 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12394 1
Кибербезопасность - Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вымогательское ПО - Винлокер - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств - ransomware (ransom выкуп и software) 3159 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12017 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31850 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25687 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14990 1
Кибербезопасность - Trojan - TrojWare - Троянская программа - Дроппер - Dropper - Вредоносное ПО 3278 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8462 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57452 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 9787 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31985 1
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4366 1
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 13649 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13330 1
Ланит - Lansoft - LANSOFT Document Management - LanDocs LDM - Lanit Document Management - LDM.КЭДО - LDM.Express - LDM.Аналитика - LDM.Финансовый архив - LDM.Документооборот 140 3
OpenText EMC Documentum - платформа управления знаниями, документами и бизнес-процессами 405 1
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1535 1
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 869 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3441 1
Google Android 14740 1
Linux OS 10945 1
Apple macOS 2259 1
Microsoft Windows 16369 1
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2402 1
Kaspersky Endpoint Security for Business - Kaspersky Business Space Security - Kaspersky Hybrid Cloud Security 143 1
Oracle Database - Oracle DB СУБД - объектно-реляционная система управления базами данных 1125 1
Родионов Александр 31 3
Парамзин Алексей 2 2
Дятлов Сергей 18 1
Ямбулатов Дмитрий 1 1
Шадрин Виталий 9 1
Земков Сергей 159 1
Селютин Александр 60 1
Россия - РФ - Российская федерация 157481 4
Россия - УФО - ЯНАО - Уренгойское НГКМ - Уренгойское газовое (нефтегазоконденсатное) месторождение 21 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45879 2
Канада 4988 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53496 1
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3235 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18671 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2678 1
Россия - СЗФО - Карелия Республика 735 1
Россия - ПФО - Кировская область - Кировск 661 1
Россия - СЗФО - Мурманская область 727 1
Россия - СЗФО - Карелия Республика - Прионежский район - Петрозаводск 291 1
Россия - СЗФО - Мурманская область - Мурманск 636 1
Энергетика - Energy - Energetically 5529 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55061 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2589 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4915 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6371 1
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 2018 1
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4379 1
Метрология - наука об измерениях, методах и средствах обеспечения их единства 320 1
Здравоохранение - Эпидемиология - Эпидемия - Epidemiology - Epidemic - прогрессирующее распространение инфекционного заболевания среди людей 866 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10354 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5311 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6261 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8387 1
