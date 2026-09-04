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РусГидро Богучанская ГЭС

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


04.09.2026 МТС разогнала LTE в одном из поселений «Кежемской Атлантиды» 1
23.08.2024 «ТрансТелеКом» подключил к услугам связи АО «Богучанская ГЭС» в Красноярском крае 2
23.05.2024 «РусГидро» расширяет импортозамещение в ИТ-сфере 1
23.03.2023 Сергей Бычков, ЦИТ Красноярского края: В киберпространстве воюют киберармии сильнейших стран 1
29.11.2018 «Русгидро» перевела 12,5 тыс. сотрудников с американской СЭД на российскую 1
13.10.2014 «Ростелеком» оборудовал оптическим каналом связи систему оповещения одной из крупнейших российских ГЭС 2
13.12.2013 МТС ускорила мобильный интернет для предприятий Нижнего Приангарья 1
04.02.2010 Пуск гидроагрегатов на Богучанской ГЭС может быть перенесен на начало 2011 года 1
03.11.2009 Медведев поручил МЧС оснастить особо важные объекты новыми системами контроля 1
01.04.2008 «РуСат» установил две станции VSAT для Богучанской ГЭС 1
15.10.2007 «АйТи» построит инфраструктуру для Богучанской ГЭС 2
20.02.2007 Эксперты об ИТ в энергетике: напряжение растет 1
06.07.2006 "Мегафон" повысит качество связи в Сибири 1

Публикаций - 13, упоминаний - 16

РусГидро и организации, системы, технологии, персоны:

SAP SE 5611 2
Oracle Corporation 7090 2
РуСат 65 1
Системы документооборота 522 1
Ростелеком 10998 1
МегаФон 10848 1
Dell EMC 5199 1
Cisco Systems 5374 1
Huawei 4689 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15951 1
Security Vision - Интеллектуальная безопасность 325 1
IBM - International Business Machines Corp 9710 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 1231 1
9640 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2399 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3127 1
Ростелеком - Информ - Лукойл Информ - Лукойл Технологии - Лукойл Инжиниринг 172 1
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2151 1
Fortinet 455 1
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1449 1
Ланит - Норбит - Norbit 431 1
ФСБ РФ - НКЦКИ - Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам Федеральной службы безопасности 190 1
АйТи - АО Фирма АйТи Информационные технологии 1520 1
Росатом - Атомэнергопром - РАСУ - Русатом Автоматизированные Системы Управления - 193 1
Ctrl2Go Solutions - Clover Group - Кловер Групп 53 1
OpenText 238 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Элвис-Плюс - Элвис+ 181 1
Viasat Group S.p.A. - Viasat Global - Виасат Глобал 96 1
НКК - ГКС - TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS Business Integrator - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - ТопС ФинСистемс - АНД проджект - TopS System Interator - eTopS Consulting - Training Line Центр бизнес-обучения 643 1
Ростелеком Сибирь - Сибирский макрорегиональный филиал Ростелекома 288 1
ИТ-Прогресс 3 1
Открытые технологии 731 1
Армада - РБК софт - РБК ИС - РБК Информационные Системы - RBC Solutions 903 1
МегаФон - Мобиком 230 1
РАО ЕЭС России ПАО - ГВЦ Энергетики - Центр регионального развития и структурирования ИТ 68 1
Huawei-3Com - H-3C 8 1
РусГидро ИТ сервис 39 1
РусГидро ПАО - ГидроОГК 380 6
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 728 2
РУСАЛ - Объединённая компания - Русский алюминий - Сибирско-уральская алюминиевая компания 93 2
РусГидро - Саяно-Шушенская ГЭС им. П.С. Непорожнего 117 2
РАО ЕЭС России ПАО - ТГК-1 - Нарвская ГЭС, ГЭС-13 - гидроэлектростанция 29 1
Богучанский ЛПК - Богучанский лесопромышленный комплекс 1 1
Т Плюс ПАО - КЭС-Холдинг - ТГК-5 - Территориальная генерирующая компания №5 8 1
МКБ - Московский кредитный банк 659 1
Россети МРСК ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания 328 1
Русагро Группа Компаний 386 1
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 526 1
Газпром ГПМХ - Газпром-Медиа Холдинг 329 1
Интер РАО ЕЭС ПАО 373 1
РАО ЕЭС России ПАО - Единая энергосистема России - Единая энергетическая система России - Единая национальная электрическая сеть (ЕНЭС) РФ 325 1
Совкомбанк Совесть 279 1
Камчатскэнерго ПАО - Паужетская ГеоЭС - Мутновская ГеоЭС - геотермальная электростанция 21 1
Газпром энерго - Газпром энергохолдинг - ГЭХ 9 1
МОСГАЗ 45 1
Т плюс - ЭнергосбыТ Плюс 64 1
Т Плюс ПАО - КЭС-Холдинг - ТГК-9 - Территориальная генерирующая компания №9 - ВоТГК, Волжская ТГК - Волжская территориальная генерирующая компания 33 1
7G 8 1
БоАЗ - Богучанский алюминиевый завод 6 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4967 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3667 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5717 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5750 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3076 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1445 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6583 1
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 784 1
Федеральное казначейство России 1951 1
Правительство Красноярского края - органы государственной власти 93 1
МЧС РФ - НЦУКС - Национальный центр управления в кризисных ситуациях - МЧС РФ ИАЦ ФГБУ - Информационно-аналитический центр МЧС России - АИУС РСЧС - Автоматизированная информационно-управляющая система 79 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5988 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36472 5
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 26058 5
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 54318 4
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 14040 4
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7868 3
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7528 2
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 4198 2
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RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 1542 1
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SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9347 1
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6740 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12986 1
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Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 3179 1
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Кибербезопасность - Фишинг - Phishing 2674 1
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OpenAI - ChatGPT 738 1
Сбер - BI.Zone vCISO 9 1
Газпром космические системы - Ямал - серия геостационарных телекоммуникационных спутников 125 1
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1108 1
ФСБ РФ - ГосСОПКА - Государственная система обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак 311 1
VK - Mail.ru - Одноклассники 1759 1
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Осорин Максим 17 1
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Баранов Вячеслав 1 1
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Соркин Владимир 2 1
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Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47804 4
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Россия - СФО - Красноярский край - Мотыгинский район - Новоангарск 6 1
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Европа 25000 1
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PrivacyTech - Коммерческая тайна - Commercial secret - Confidential data - режим конфиденциальности информации 599 1
Геология - Вечная мерзлота - многолетняя мерзлота - многолетняя криолитозона - многолетне-мёрзлые породы - permafrost 104 1
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Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27469 1
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ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6196 1
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Правительство РФ - Государственные премии 22 1
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