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РусГидро Богучанская ГЭС
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
Публикаций - 13, упоминаний - 16
РусГидро и организации, системы, технологии, персоны:
|Бычков Сергей 7 1
|Лобачев Константин 4 1
|Чариков Александр 17 1
|Баронов Андрей 17 1
|Чубайс Анатолий 222 1
|Иванов Сергей 405 1
|Ляпунов Игорь 132 1
|Родионов Александр 31 1
|Шойгу Сергей 92 1
|Селютин Александр 60 1
|Шадрин Виталий 9 1
|Данилюк Юрий 10 1
|Медведев Дмитрий 1665 1
|Попова Мария 141 1
|Сивцев Илья 175 1
|Ершова Элеонора 67 1
|Аветисян Армен 47 1
|Горшков Александр 16 1
|Заварзин Андрей 10 1
|Осорин Максим 17 1
|Созданов Аркадий 1 1
|Баранов Вячеслав 1 1
|Баронов Владимир 1 1
|Соркин Владимир 2 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11578 2
|Россия сегодня МИА - Прайм - Агентство экономической информации 897 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1469813, в очереди разбора - 724794.
Создано именных указателей - 200564.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1469813, в очереди разбора - 724794.
Создано именных указателей - 200564.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.