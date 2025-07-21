Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 178858
ИКТ 13908
Организации 10807
Ведомства 1471
Ассоциации 1010
Технологии 3482
Системы 25904
Персоны 76896
География 2894
Статьи 1537
Пресса 1230
ИАА 704
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2666
Мероприятия 861

7G


УПОМИНАНИЯ


21.07.2025 Акустика серии Bronze от Monitor Audio: встречайте седьмое поколение! 1
Антон Шмаков, «Астра»: Раньше мы следовали за трендами, а теперь стали их создавать 1
21.01.2020 Цены на компьютерные мониторы ожидает резкий обвал 1
16.10.2019 Цены на ТВ-панели рухнули ниже себестоимости 1
09.01.2013 В России появились планшеты Hyundai 1
06.07.2006 "Мегафон" повысит качество связи в Сибири 1
26.04.2005 Panasonic: плазменные панели будут вне конкуренции 1
29.01.2003 Rover Computers выпустил новый мобильный компьютер Voyager CT5 1

Публикаций - 8, упоминаний - 8

7G и организации, системы, технологии, персоны:

LG Electronics 3645 3
Samsung Electronics 10416 2
LG Display - LG.Philips LCD - LG.Philips Displays 248 2
Samsung Display Corporation - SDC - Samsung Visual Display Business 51 2
BOE Technology 35 2
CSOT 5 2
Qisda BenQ Corp - AUO - AU Optronics - Unipac Optoelectronics 93 2
AUO Fab 8A 2 2
AUO Fab 6B 2 2
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2643 1
Samsung SDI 84 1
Huawei 4056 1
Intel Corporation 12358 1
Microsoft Corporation 24956 1
МегаФон 9435 1
МегаФон - Мобиком 225 1
Rover - RoverComputers 415 1
Hyundai IT Corp 3 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2185 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Астра консалтинг 23 1
Innolux Corporation - CHIMEI - Chi Mei Optoelectronics - Chi Mei Innolux Corporation - Chi Mei Communication Systems - TPO Displays 65 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Tantor Labs - Тантор Лабс 252 1
Hyundai Motor Company 403 1
РусГидро - Богучанская ГЭС 12 1
НСПК - Национальная система платежных карт 866 1
РусГидро ПАО - ГидроОГК 323 1
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 530 1
Газпром нефть 646 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2912 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7781 1
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1286 2
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2067 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12250 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 709 1
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7217 3
ОС - Операционная система - OS - Operating system 26323 3
5G - пятое поколение мобильной связи 2278 2
DDR - Double data rate 2824 2
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12708 2
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17492 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21388 2
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 2891 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12691 1
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 7477 1
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21354 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8697 1
Электроника - Дисплей - TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 6489 1
MMS - Multimedia Messaging Service - Multimedia Message Service - Служба мультимедийных сообщений 1240 1
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3306 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28426 1
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6519 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14712 1
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6581 1
CD-ROM drives - Compact Disc Read-Only Memory - оптический привод - разновидность компакт-дисков с записанными на них данными, доступными только для чтения (read-only memory — память «только для чтения») 1917 1
LAN - Local Area Network - ЛВС - Локальная вычислительная сеть 3254 1
Сетевое оборудование - Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3702 1
Соотношение сторон экрана - Отношение ширины кадра к высоте - Форматное соотношение - aspect ratio - Размеры экрана 668 1
Graphics DDR SDRAM - GDDR SDRAM - Graphics Double Data Rate - Подвид энергозависимой динамической памяти с произвольным доступом (DRAM) и удвоенной скоростью передачи данных (DDR) 1057 1
Fax - facsimile - Факс - факсимильная связь - факсимильный аппарат - факсимильные сообщения 1011 1
XGA - Extended Graphics Array - Стандарт мониторов и видеоадаптеров, введённый IBM в 1990 году: 1024x768, 256 цветов 577 1
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12473 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 29723 1
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7835 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11889 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 54121 1
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 3881 1
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 6030 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12509 1
Виртуализация - Контейнеризация - виртуализация на уровне операционной системы - Контейнерная виртуализация - Зонная виртуализация - Контейнерные среды - Системы управления контейнерами 1656 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 69462 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 15745 1
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6426 1
6G - IMT-2030 - Шестое поколение мобильной связи 100 1
Email - Почтовый шлюз - Почтовый сервер - сервер электронной почты - почтовый сервис - почтовый клиент - Mail Transfer Agent, MTA 1906 1
Google Android 14385 1
NASA VIM - NASA Voyager Interstellar Mission - Программа исследования космоса аппаратами серии «Вояджер» 162 1
Microsoft Windows XP 2412 1
Intel Celeron - Серия процессоров 968 1
Microsoft Windows 2000 8665 1
Google Android 4 - Android Ice Cream Sandwich 928 1
Rover - RoverBook 155 1
Rover - RoverBook Voyager 35 1
Hyundai HT - серия планшетов 2 1
Linux OS 10367 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Tantor Labs - Astra DB Tantor Platform - Астра база данных тантор платформа СУБД 307 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РуПост - RuPost - RuPost Desktop X - почтовый клиент 300 1
Microsoft Outlook 1426 1
РусБИТех - Увеон - Термидеск - Termidesk 311 1
РусБИТех - Astra Automation 17 1
Intel AGP - Accelerated Graphics Port - Intel AGPset - ускоренный графический порт 259 1
Creative Technology - Sound Blaster - Sound Blaster Connect - Sound Blaster Roar - Sound Blaster Extigy - Sound Blaster Live! - Sound Blaster Audigy - Aurora Reactive - Sound Blaster X-Fi Xtreme Audio - Sound BlasterX Vanguard - Sound BlasterX Kratos 162 1
AMD ARM Cortex - Серия микропроцессоров 1148 1
Trump Donald J. - Трамп Дональд 531 2
Wang Anita - Вон Анита 1 1
Горшков Александр 15 1
Шмаков Антон 49 1
Приклонская Анна 9 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17649 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52776 2
Китай - Тайвань 4068 2
Россия - РФ - Российская федерация 151099 2
Южная Корея - Республика 6755 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1468 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1753 1
Россия - СФО - Омская область - Омск 1169 1
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 1353 1
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1594 1
Россия - СФО - Хакасия Республика 531 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3702 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5077 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7667 1
Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1375 1
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4197 1
MAU - Monthly Active Users - Ежемесячные активные пользователи 240 1
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3083 1
США и Китай - Торговая война 18 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30661 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53276 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14404 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9415 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2524 1
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 2009 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19548 1
ВВП - Валовой внутренний продукт - Gross domestic product 907 1
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3567 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4565 1
Импортозамещение - ИЦК - Индустриальные центры компетенций 161 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5096 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7102 1
Финансовые показатели - Financial indicators 2600 1
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1456 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2679 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8048 1
Биология молекулярная - Нуклеиновые кислоты - ДНК - Дезоксирибонуклеиновая кислота - DNA - Deoxyribonucleic acid - макромолекула - РНК - Рибонуклеиновая кислота 1268 1
DigiTimes - Издание 1316 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11332 1
IDC - International Data Corporation 4925 2
TrendForce 119 2
WitsView Technology Coperation 7 2
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3359 1
A2:Research 11 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1373184, в очереди разбора - 748812.
Создано именных указателей - 178858.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Техника

Прохлада без монтажа: 7 мобильных кондиционеров с Wi-Fi

Обзор Acer PD163Q: уникальный, складной, двойной портативный монитор

Лучшие TWS-наушники открытого типа: хиты продаж

Показать еще

Наука

Трансформация пузырьков воздуха в ледниках — новый способ хранить данные

Несколько месяцев Земля будет вращаться намного быстрее — настолько быстро, что дни станут короче

Превращение Марса во вторую Землю может стать реальным: что для этого нужно?
Показать еще