Акустика серии Bronze от Monitor Audio: встречайте седьмое поколение!

Создавая акустику «бронзовой» серии, компания Monitor Audio всегда ставила во главу угла качество и надежность. Сегодня с чертежной доски сошел новый проект – пять моделей линейки Bronze 7G. Новое поколение развивает славные традиции предков и выводит фирменное британское звучание на новый современный уровень. Об этом CNews сообщили представители Monitor Audio

«Бронзовая» серия британской компании Monitor Audio появилась на свет в 1999 году, став «первой бюджетной» у этого производителя. Через пару лет на вахту встали модели с индексом B. Начиная с 2006 г., новое поколение маркировалось буквой R. В 2010 г. пришла очередь литеры X. В 2015 г. серия снова стала просто «бронзовой». Но весной 2020 г. дебютировала Bronze 6G! А сейчас настал черед 7G.

Прежде всего, радикально поменялся состав серии.

Ранее в линейке Bronze присутствовало по две пары полочных и напольных колонок, отличавшихся габаритами, мощностью и калибром вуферов. Теперь же полочных и напольных моделей – по одной, а используются в них новые 6-дюймовые НЧ-динамики.

Акустика серии Bronze от Monitor Audio

Такими же оснащен и единственный центральный канал. Его использует и универсальная настенная LCR-модель, пришедшая на смену специальной модели для спецэффектов. Меньше всего изменений претерпел Atmos-модуль: он по-прежнему снабжается 4-дюймовым вуфером. Ну и собственно говоря, в седьмой «Бронзе» нет своего сабвуфера. Производитель рекомендует использовать подходящую модель из серии Vestra.

Разумеется, количественные отличия – далеко не единственные. Monitor Audio верна себе, используя в конструкции колонок Bronze 7G передовые фирменные технологии.

Диффузоры динамиков здесь используют технологию Monitor Audio C-CAM, которой уже больше 30 лет. Диффузор из сплава алюминия с магнием покрывается керамическим слоем толщиной в несколько десятков микрон. Такое решение делает его одновременно жёстким и инертным, а значит — идеально подходящим для звуковоспроизведения.

Динамики новой серии получили новые подвесы, центрирующие шайбы, увеличенные почти на 15% в диаметре звуковые катушки и магнитные системы. Это позволило улучшить глубину и скорость баса, а также чувствительность и мощность. При этом удалось снизить искажения.

В качестве акустического оформления вуферов используются порты фазоинверторов HiVe (от High Velocity) второго поколения на тыловой панели. Они изготовлены из термопластичного полимера. Трубы снабжены продольными канавками для устранения турбулентности и ускорения прохождения воздушного потока.

Твитер золотистого цвета тоже изготовлен по технологии C-CAM. Вдобавок он снабжается новым волноводом, который позволил снизить частоту раздела. И тем самым удалось расширить направленность излучения. Помимо этого, увеличилась отдача на высоких уровнях звукового давления. Защитная сетка имеет узнаваемый гексагональный узор, он присутствует в моделях Monitor Audio вот уже несколько лет.

Под новые излучатели были пересмотрены и разделительные фильтры. Благодаря использованию тщательно отобранных конденсаторов и транзисторов колонки Bronze 7G обеспечивают детальную и точную передачу звука на всех слышимых частотах.

Передние панели корпусов теперь изготовлены из фанеры. А динамики уже традиционно не закреплены на них, а буквально притянуты длинными болтами через заднюю панель. Крепление «сквозным болтом» существенно усиливает жёсткость всей конструкции.

Внешняя отделка – матовая виниловая пленка премиум-качества – представлена в трех вариантах: черного, белого и орехового цветов.

На отечественном рынке седьмое поколение Bronze ожидаем в самом конце лета. Полочные Bronze 50 7G обойдутся в 57,99 тыс. руб. за пару. Пара напольных Bronze 300 7G будет стоить 119,99 тыс. руб. Центр Bronze C150 7G – 47,99 тыс. руб., настенная Bronze On-Wall 7G – 41,99 тыс. руб. А Atmos-колонки Bronze AMS 7G – 51,99 тыс. руб.