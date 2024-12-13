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Индексная книга (каталог) CNews*
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A2:Research



13.12.2024 Как безопасно хранить и редактировать файлы на российской облачной платформе 1
16.01.2024 Половина жителей городов-миллионников пользуется устройствами умного дома 1
Антон Шмаков, «Астра»: Раньше мы следовали за трендами, а теперь стали их создавать 1
12.09.2023 Создатель российской ОС Astra Linux выйдет на биржу 1
11.09.2023 Россияне готовы вложить деньги во франшизы и стартапы, если можно начать с небольшой суммы 1
25.05.2023 Россию захлестнул хаос с лицензиями на западный софт. Продление невозможно, за пиратство сажают в тюрьму 1
25.05.2023 57% российских компаний перешли на отечественное ПО 1
14.03.2023 «Яндекс 360» представил обновленные треды в «Мессенджере» 1
12.01.2023 Онлайн 24/7: россияне обсуждают работу в мессенджерах по вечерам и в выходные 1
04.08.2022 Исследование: треть россиян не отвечает на звонки с незнакомых номеров из-за мошенников и спама 1

Публикаций - 10, упоминаний - 10

A2:Research и организации, системы, технологии, персоны:

Yandex - Яндекс 7340 4
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1877 2
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3903 2
Прогноз 1650 2
Novo BI - Ново Биай 14 2
Рексофт - Reksoft 419 1
Crosstech - ESA PRO - ЕСА ПРО 10 1
Oracle Corporation 6688 1
ХайТэк Интеграция 20 1
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 1052 1
Baikal Electronics - Байкал Электроникс 411 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - RuBackup - Рубэкап 308 1
Varton - Вартон ТПК - Gauss 46 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РуПост 209 1
Рунити - RU-Center Group - Ру-Центр групп - Руцентр - РСИЦ - Региональный сетевой информационный центр - Hosting Community - Хостинг-Центр РБК - РБК ХЦ 435 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Астра консалтинг 21 1
Xiaomi 1732 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Tantor Labs - Тантор Лабс 231 1
МТС Линк - Вебинар.ру - Webinar.ru - Webinar Group - Вебинар Технологии 296 1
VK Tech - ВК Технологии - VK Цифровые технологии - ВК Цифровые технологии - Mail.ru Цифровые технологии 235 1
VK - Mail.ru Group 3455 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 2
Boxberry - Боксберри - российская служба доставки 48 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 2
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1880 1
НСПК - Национальная система платежных карт 813 1
Visa International 1949 1
Инвитро - Invitro 70 1
РусГидро ПАО - ГидроОГК 308 1
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 489 1
Газпром нефть 618 1
ПЭК - Первая Экспедиционная Компания - Авто-ПЭК - транспортная компания 72 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1629 1
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 1072 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2803 1
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 926 1
7G 7 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11626 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3276 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3331 1
Минстрой РФ - Министерство строительства и ЖК РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 312 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1965 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 661 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65968 5
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19286 5
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50409 4
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11349 4
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27363 4
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25337 4
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 6934 3
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4096 3
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10076 3
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29677 3
Спам - Спамминг - Spam - Навязчивая реклама - Анти-спам решения - Спам-фильтр - технологии борьбы со спамом 3911 2
Корпоративная почта - Хостинг почты - Exchange-хостинг 371 2
Chat - Чат - средство обмена сообщениями по компьютерной сети в режиме реального времени - текстовый канал связи 1939 2
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 7985 2
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 11945 2
Системное программное обеспечение - System software - Базовое ПО 876 2
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3156 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15715 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7548 1
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 2968 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27846 1
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 4977 1
АОН - технология Автоматического Определения Номера - CLI - Calling Line Identification 283 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24454 1
Patch - Патч - автоматизированное внесение определённых изменений в компьютерные файлы 2537 1
Кибербезопасность - zero-day - 0-day - Уязвимость нулевого дня - Zero Day Initiative, ZDI - Инициатива нулевого дня - Международная инициатива по устранению уязвимостей программного обеспечения 655 1
Офисные приложения - Офисные пакеты ПО - Office Applications - Office Software packages 1987 1
Cloud storage - Облачное хранилище данных - Виртуальное хранилище - Облачный хостинг - Виртуальный хостинг - Shared hosting - Файловое хранилище - Файлообменные сервисы 1557 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30692 1
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7357 1
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 3727 1
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 5713 1
Виртуализация - Контейнеризация - виртуализация на уровне операционной системы - Контейнерная виртуализация - Зонная виртуализация - Контейнерные среды 1527 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13367 1
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5249 1
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды 6084 1
6G - Шестое поколение мобильной связи 88 1
Email - Почтовый шлюз - Почтовый сервер - сервер электронной почты - почтовый сервис - почтовый клиент - Mail Transfer Agent, MTA 1822 1
Кибербезопасность - Управление ИТ-рисками - Информационная безопасность и киберриски - Страхование киберрисков - Киберстрахование 293 1
СКИМ - системы контроля и мониторинга 2141 1
Yandex B2B Tech - Яндекс 360 - Яндекс.Коннект - Yandex.Connect 157 2
Linux OS 9937 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РуПост - RuPost - RuPost Desktop X - почтовый клиент 280 2
Novo BI - NF Enterprise - Novo Forecast Enterprise 14 2
VK - Mail.ru Одноклассники 1789 1
Yandex B2B Tech - Яндекс 360 - Яндекс.Телемост - Yandex Telemost 203 1
Новые облачные технологии - МойОфис 778 1
Bellsoft - Axiom JDK СЗИ 83 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4435 1
Microsoft Office 3734 1
Oracle Java - язык программирования 3075 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Tantor Labs - Astra DB Tantor Platform - Астра база данных тантор платформа СУБД 262 1
Microsoft Outlook 1390 1
РусБИТех - Увеон - Термидеск - Termidesk 299 1
Яндекс.Алиса - Yandex Alisa - голосовой помощник - voice assistant 621 1
РусБИТех - Astra Automation 15 1
Yandex B2B Tech - Яндекс 360 - Яндекс.Мессенджер - Ямб - Я.Онлайн 42 1
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2030 1
Microsoft Office Excel 1197 1
НКТ - Р7-Офис 380 1
Чегодаев Станислав 13 2
Непейвода Евгений 8 2
Рундасов Алексей 6 1
Карпов Антон 12 1
Калякин Павел 66 1
Назаров Михаил 10 1
Ретюнский Дмитрий 4 1
Шмаков Антон 45 1
Абрамян Александр 3 1
Новосельцева Светлана 1 1
Сивцев Илья 140 1
Замесов Алексей 4 1
Либин Сергей 24 1
Русинов Владимир 28 1
Федин Владимир 7 1
Фролов Денис 54 1
Делицин Леонид 11 1
Попов Кирилл 3 1
Ласьков Дмитрий 3 1
Карпов Роман 60 1
Майер Александр 1 1
Приклонская Анна 8 1
Россия - РФ - Российская федерация 144219 9
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52102 1
Беларусь - Белоруссия 5664 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1014 1
Грузия 1240 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8372 5
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47991 4
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1189 3
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14320 3
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3141 2
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2334 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24084 2
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 6961 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6121 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51009 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29019 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18459 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16301 2
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6940 2
Кредитование - Сrediting - Заём 6698 1
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4654 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8636 1
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1206 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5764 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5760 1
Металлургия - Металлургическая промышленность - Metallurgical industry - День металлурга - третье воскресенье июля - металлоторговля 630 1
Химическая промышленность - Chemical industry 272 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8650 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13489 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2438 1
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 1944 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5073 1
ВВП - Валовой внутренний продукт - Gross domestic product 880 1
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3417 1
Franchising - Франчайзинг - коммерческая концессия - вид отношений между рыночными субъектами 157 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4475 1
Импортозамещение - ИЦК - Индустриальные центры компетенций 129 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4813 1
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 1947 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7489 1
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2253 1
Финансовые показатели - Financial indicators 2471 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7834 1
Биология молекулярная - Нуклеиновые кислоты - ДНК - Дезоксирибонуклеиновая кислота - DNA - Deoxyribonucleic acid - макромолекула - РНК - Рибонуклеиновая кислота 1229 1
Индустрия красоты - Салоны красоты - Beauty Salons - Парикмахерские 223 1
Ведомости 996 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11241 1
RusProfile 10 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3199 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7650 4
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1335654, в очереди разбора - 773242.
Создано именных указателей - 166239.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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