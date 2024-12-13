A2:Research
A2:Research и организации, системы, технологии, персоны:
|Чегодаев Станислав 13 2
|Непейвода Евгений 8 2
|Рундасов Алексей 6 1
|Карпов Антон 12 1
|Калякин Павел 66 1
|Назаров Михаил 10 1
|Ретюнский Дмитрий 4 1
|Шмаков Антон 45 1
|Абрамян Александр 3 1
|Новосельцева Светлана 1 1
|Сивцев Илья 140 1
|Замесов Алексей 4 1
|Либин Сергей 24 1
|Русинов Владимир 28 1
|Федин Владимир 7 1
|Фролов Денис 54 1
|Делицин Леонид 11 1
|Попов Кирилл 3 1
|Ласьков Дмитрий 3 1
|Карпов Роман 60 1
|Майер Александр 1 1
|Приклонская Анна 8 1
|Россия - РФ - Российская федерация 144219 9
|США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52102 1
|Беларусь - Белоруссия 5664 1
|ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1014 1
|Грузия 1240 1
|Ведомости 996 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11241 1
|RusProfile 10 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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Создано именных указателей - 166239.
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