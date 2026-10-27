Индексная книга (каталог) CNews*
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Абрамян Александр
СОБЫТИЯ
Публикаций - 5, упоминаний - 5
Абрамян Александр и организации, системы, технологии, персоны:
|Новосельцева Светлана 1 1
|Замесов Алексей 6 1
|Ахкямов Раис 14 1
|Примак Алексей 3 1
|Дудоров Евгений 13 1
|Квашенкина Ольга 62 1
|Фролов Павел 86 1
|Либин Сергей 24 1
|Сивцев Илья 176 1
|Фролов Денис 74 1
|Делицин Леонид 11 1
|Бойко Алексей 145 1
|Чуйко Дмитрий 19 1
|Северов Михаил 5 1
|Суверов Сергей 10 1
|Россия - РФ - Российская федерация 169397 4
|Земля - планета Солнечной системы 10930 1
|СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14892 1
|Россия - УФО - Челябинская область - Магнитогорск 342 1
|Ведомости 1548 3
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11620 1
|Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1159 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 4293 2
|A2:Research 13 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1482812, в очереди разбора - 723017.
Создано именных указателей - 203549.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1482812, в очереди разбора - 723017.
Создано именных указателей - 203549.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.