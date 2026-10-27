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Абрамян Александр

СОБЫТИЯ


27.10.2026 Российский самокатный гигант урезает зарплаты на 20% и вводит четырехдневную рабочую неделю 1
21.07.2025 Крупный российский производитель электроники купил 51% разработчика роботов 1
14.03.2024 Производитель микроэлектроники ГК «Элемент» планирует IPO. Оно может стать крупнейшим за последние годы 1
24.01.2024 «Т1 Интеграция» осуществила переход на машиночитаемые доверенности для «Ленты» на базе платформы ELMA365 1
12.09.2023 Создатель российской ОС Astra Linux выйдет на биржу 1

Публикаций - 5, упоминаний - 5

Абрамян Александр и организации, системы, технологии, персоны:

Yandex - Яндекс 9446 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3247 2
Элемент ГК - Elementec - ELMT 260 2
Лента - Лента Тех - Lenta Tech 105 1
SNDGroup - СНДГруп - SNDGlobal 82 1
Т1 Аэро - Центр компетенций аэрокосмических технологий холдинга Т1 39 1
АФК Система - Корпорация Робототехники - Корпорация Роботов 32 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3491 1
Softline - Софтлайн 3830 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2408 1
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1872 1
Diasoft - Диасофт 1187 1
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1930 1
Baikal Electronics - Байкал Электроникс 496 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 5125 1
ROBBO - РОББО - Образовательная робототехника - ScratchDuino (СкретчДуино) - Кружковое движение 82 1
Рунити - Руцентр - RU-Center Group - Ру-Центр групп - РСИЦ - Региональный сетевой информационный центр - Hosting Community - Хостинг-Центр РБК - РБК ХЦ 523 1
Т1 Сервионика - Servionica 278 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - RuBackup - Рубэкап 389 1
Varton - Вартон ТПК - Gauss 54 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1625 1
ВТБ - Мультикарта - процессинговая компания 263 1
Т1 Холдинг - ИТ-холдинг Т1 545 1
Т1 Иннотех 215 1
Т1 Иннотех - Дататех 101 1
АФК Система - Корпорация Робототехники - Андроидная техника НПО 23 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра - РуПост 264 1
Т1 НОТА 73 1
Альфа-Капитал УК 162 3
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1920 2
Арикапитал УК 8 1
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1166 1
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 958 1
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 1970 1
RusProfile - Руспрофайл 40 1
Whoosh - ВУШ Холдинг - ВУШ ПДМ 124 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13988 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3373 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 4085 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1454 1
ФПИ - Фонд перспективных исследований - Фонд перспективных исследований для финансирования перспективных технологий военного и двойного назначения 83 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 37042 3
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7659 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 55215 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 26638 2
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4889 2
Инфраструктурное ПО - Инфраструктурное программное обеспечение 376 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6548 1
Blockchain - Блокчейн - Реплицированная распределённая база данных - DLT - Distributed Ledger Technology - Технологии распределенного реестра 1678 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 36306 1
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22891 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 8015 1
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4412 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12562 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28699 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 27225 1
Робототехника промышленная - Промышленная роботизация - Промышленные робототехнические системы - Унифицированные роботизированные системы для промышленности - Industrial robot - Автоматизация производственных процессов 254 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6760 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 14184 1
W3C - XML - eXtensible Markup Language - Расширяемый язык разметки - XSD - XML Schema Definitions - RSS - Rich Site Summary - RDF site summary - Really Simple Syndication - протокол передачи данных 1934 1
Process Mining - Процесс Майнинг - Процессная аналитика - глубинный анализ процессов 362 1
ЮЗ ЭДО - ЮЗДО - ЮЗЭДО - Юридически значимый электронный документооборот - Специализированный оператор связи 445 1
LCNC - Low-code - Low Coding - LCAP - Low-Code Platform - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1981 1
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 5465 1
Машинное зрение - Машиночитаемость - Machine-readable - MRZ - MachineReadableZone - машинно-читаемая зона - МЧД - машиносчитываемая часть документа - МЧЗ - машиночитаемая зона 299 1
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8944 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8828 1
СЭД - Архивное делопроизводство - СХЭД - Системы хранения электронных документов - EIA - Enterprise Information Archiving - Корпоративное электронное архивирование информации - электронный архив - electronic archiving - цифровое сохранение 1394 1
Экономическая безопасность - Проверка контрагентов - Оценка контрагентов - выявление рисков при взаимодействии с людьми и компаниями - Конкурентная разведка - Competitive Intelligence - TPRM - Third-Party Risk Management 2489 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 23322 1
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10321 1
Электронный документ - Electronic document 1601 1
Back-office - бэк-офис - бэк-офисные операционно-учётные решения 549 1
Linux OS 11724 1
Т1 Облако - T1 Cloud - Т1 Клауд - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud - TS-Cloud 438 1
МКС - Международная космическая станция - ISS - International Space Station 1549 1
ELMA 365 - low-code платформа для автоматизации бизнеса и бизнес-процессов 215 1
АФК Система - Корпорация Робототехники - Андроидная техника НПО - FEDOR - Final Experimental Demonstration Object Research - Skybot F-850 - робот-спасатель 9 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра - РуПост - RuPost - RuPost Desktop X - почтовый клиент 359 1
FreePik 1908 1
Новосельцева Светлана 1 1
Замесов Алексей 6 1
Ахкямов Раис 14 1
Примак Алексей 3 1
Дудоров Евгений 13 1
Квашенкина Ольга 62 1
Фролов Павел 86 1
Либин Сергей 24 1
Сивцев Илья 176 1
Фролов Денис 74 1
Делицин Леонид 11 1
Бойко Алексей 145 1
Чуйко Дмитрий 19 1
Северов Михаил 5 1
Суверов Сергей 10 1
Россия - РФ - Российская федерация 169397 4
Земля - планета Солнечной системы 10930 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14892 1
Россия - УФО - Челябинская область - Магнитогорск 342 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27806 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 54376 3
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18506 3
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 2161 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 58760 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 12135 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6913 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8188 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 22175 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6267 1
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2802 1
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 2410 1
CA - Certification authority - Удостоверяющие центры 1017 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16459 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5188 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 34499 1
Энергетика - Energy - Energetically - Энергетическая инфраструктура 6001 1
Финансовые показатели - Financial indicators 2972 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8943 1
Механика - раздел физики, наука, изучающая движение материальных тел и взаимодействие между ними 1731 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8602 1
Рыночная капитализация - Market capitalization 559 1
Ведомости 1548 3
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11620 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1159 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 4293 2
A2:Research 13 1
Т1 Цифровая академия 55 1
1ИФИТ - Институт Финансово-Инвестиционных Технологий 3 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1482812, в очереди разбора - 723017.
Создано именных указателей - 203549.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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