Создатель российской ОС Astra Linux выйдет на биржу

ГК «Астра», разработчик Astra Linux, планирует выйти на IPO c 10% акций в IV квартале 2023 г. Экспертный прогноз стоимости компании значительно больше прошлогодних оценок.



Планы на IPO

Группа компаний «Астра», объединяющая российские ИТ-бренды, в том числе операционную систему Astra Linux, готовится провести IPO на Мосбирже в четвертом квартале 2023 г., пишет РБК со ссылкой на источники в финансовых и ИТ-компаниях. Точные сроки будут зависеть от динамики рынка.

Инвесторам предложат менее 10% акций из пакетов существующих акционеров. Такой объем собеседники РБК объяснили тем, что компания хочет дать возможность сначала познакомиться с бизнесом, у которого не было публичной истории, создать ликвидность, «поставить бумагу на радар, чтобы инвесторы могли следить за ней и принимать решение».

«Маркетинг сделки будет направлен на максимально широкий круг инвесторов — как институциональных, так и розничных. Исходя из размера размещения, отдавать крупные пакеты в руки нескольких покупателей вряд ли будут», — рассказал собеседник, близкий к организаторам IPO.

Представитель «Астры» на вопрос о возможности проведения IPO в ближайшее время сообщил изданию, что они рассматривают разные стратегические варианты развития, однако о каких-либо конкретных планах говорить преждевременно.

Оценка стоимости компании

Гендиректор группа «Астра» Илья Сивцев объявил о планах компании по выходу на IPO в июле 2022 г. Об этом писал Cnews.

Эксперты рынка оценивали тогда «Астру» в районе 17 млрд руб. Такой прогноз сделал, например, аналитик Группы «Финам» Леонид Делицин. Аналитик «Райффайзенбанка» Сергей Либин дал оценку в 10–15 млрд руб.

Сейчас эксперты, опрошенные РБК, считают, что в ходе IPO группу могут оценить более чем в 60–80 млрд руб. Размещение «Астры» может стать одним из крупнейших IPO в России за последние годы, считает инвестиционный консультант «Альфа Капитала» Александр Абрамян.

Руководитель специальных проектов RU-CENTER Алексей Замесов считает, что оценка в 60–80 млрд руб. — «это весьма оптимистичные ожидания, даже с учетом темпов роста в последние годы». «Если IPO состоится по оценке выше 40 млрд руб., безусловно, это будет сигналом другим участникам, что инвесторы крайне высоко оценивают потенциал внутреннего рынка для разработчиков корпоративного программного обеспечения», — сказал Замесов изданию.

Компания вряд ли нуждается в том небольшом объеме денег, какой может привлечь в ходе IPO, и само размещение «скорее будет решать другие задачи», предположил эксперт.

Группа «Астра»

По данным Rusprofile, которые приводит РБК, 15% АО «Группа «Астра» принадлежит Сивцеву, 5% — Светлане Новосельцевой, остальные совладельцы скрыты. Ранее в качестве владельца 80% группы был указан Денис Фролов, которому вместе с Сивцевым также принадлежали ГК «Вартон» (производитель светотехнического оборудования) и — косвенно — контрольный пакет в «Байкал Электроникс» (разработчик одноименных российских процессоров).

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В группу «Астра» входят несколько юрлиц, в том числе «Русбитех-Астра» (разработчик операционной системы Astra Linux), «Рубэкап» (разработчик системы резервного копирования и восстановления данных RuBackup), «Рупост» (разработчик российского почтового сервера для организаций RuPost) и др.

По итогам 2022 г. выручка «Астры» увеличилась в 2,5 раза по сравнению с 2021 г. и достигла 5,4 млрд руб., чистая прибыль составила 3 млрд руб., ее рост год к году — 2,8 раза.

Все решения компании включены в «Реестр российского программного обеспечения» Минцифры. Продукты компаний популярны в госкорпорациях, на промышленных предприятиях и объектах критической инфраструктуры.

По данным исследования аналитического агентства A2:Research 70% рынка отечественных ОС заняла Astra Linux, на которую на сентябрь 2023 г. приходится 2,5 млн инсталляций.

