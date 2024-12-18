Замесов Алексей
Замесов Алексей и организации, системы, технологии, персоны:
|Журавлев Андрей 7 1
|Бурмистров Михаил 29 1
|Делицин Леонид 11 1
|Фролов Денис 54 1
|Сивцев Илья 140 1
|Либин Сергей 24 1
|Григоренко Дмитрий 72 1
|Новосельцева Светлана 1 1
|Абрамян Александр 3 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11241 4
|Ведомости 996 1
|RusProfile 10 1
|A2:Research 10 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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