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Замесов Алексей



18.12.2024 «Авито» купил рекламные сервисы, чтобы запустить собственную рекламную сеть 1
11.12.2024 Крупный производитель кассового оборудования распродает активы из-за долгов 1
22.11.2024 Доля производителя ИТ-оборудования «Аквариус» перешла к Сбербанку 1
12.09.2023 Создатель российской ОС Astra Linux выйдет на биржу 1

Публикаций - 4, упоминаний - 4

Замесов Алексей и организации, системы, технологии, персоны:

Рунити - RU-Center Group - Ру-Центр групп - Руцентр - РСИЦ - Региональный сетевой информационный центр - Hosting Community - Хостинг-Центр РБК - РБК ХЦ 435 4
Avito - Internest - Интернест 9 1
AMD - Advanced Micro Devices 4231 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8744 1
АТОЛ ГК - Автоматизация Торговли и Логистики 269 1
Baikal Electronics - Байкал Электроникс 411 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - RuBackup - Рубэкап 308 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РуПост 209 1
Intel Corporation 12197 1
Smart Technologies - Смарт текнолоджис - Смарт-холдинг 147 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1877 1
Smart Technologies - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 847 1
Varton - Вартон ТПК - Gauss 46 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 2
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1025 1
Альфа-Банк 1769 1
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 794 1
Металлинвестбанк - Металлургический Инвестиционный Банк 57 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1329 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2343 1
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 926 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1629 1
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 1072 1
Сбер - Сбербанк Инвестиции 11 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3331 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 978 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2886 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11625 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2803 1
АКАР - Ассоциация коммуникационных агентств России - РАРА - Российской ассоциации рекламных агентств 94 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 308 1
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 130 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65966 2
Smart TV - Connected TV - Смарт ТВ - Технология интеграции интернета и цифровых интерактивных сервисов в телевизоры и ресиверы цифрового телевидения 1003 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29677 1
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3009 1
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4403 1
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 4749 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7093 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19285 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25337 1
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20791 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50407 1
Avito - Internest - Soloway 4 1
Avito - Internest - ADRiver 25 1
Avito - Авито услуги 51 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1553 1
Linux OS 9937 1
Intel x86 - архитектура процессора 1856 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РуПост - RuPost - RuPost Desktop X - почтовый клиент 280 1
Журавлев Андрей 7 1
Бурмистров Михаил 29 1
Делицин Леонид 11 1
Фролов Денис 54 1
Сивцев Илья 140 1
Либин Сергей 24 1
Григоренко Дмитрий 72 1
Новосельцева Светлана 1 1
Абрамян Александр 3 1
Россия - РФ - Российская федерация 144215 4
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43163 2
Земля - планета Солнечной системы 10375 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14111 1
Россия - ЦФО - Владимирская область - Владимирская агломерация 806 1
Азия - Азиатский регион 5528 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6121 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47991 2
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 1947 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51007 1
Консалтинг управленческий - Реструктуризация - Restructuring - Реорганизация - Reorganization 2265 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18456 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4475 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3931 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24083 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7489 1
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2253 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8371 1
Цифровая трансформация - Экономика данных цифровая трансформация государства - Data economy 251 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16301 1
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1189 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11241 4
Ведомости 996 1
RusProfile 10 1
A2:Research 10 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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